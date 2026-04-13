Premium|Mahatma Phule Bicentenary : फुलेंच्या विचारांचा द्विशताब्दी प्रवास; शताब्दी वादंग, सत्यशोधक चळवळ आणि आजच्या महाराष्ट्राची दिशा

बापूराव घुंगरगांवकरमहात्मा फुले यांच्या जन्माला दोनशे वर्षे पूर्ण होत असताना शंभर वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात फुलेंच्या कार्याविषयी लोकांमध्ये कशा पद्धतीने जागृती निर्माण होऊ लागली होती, हे लक्षात घ्यायला हवे. महात्मा फुले म्हणतात त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या जाती-धर्मांतील लोकांनी एकत्रित येऊन गुण्यागोविंदाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आज त्याच पावलांवर पाऊल ठेवत आपल्याला महात्मा फुले यांच्या विचारांना व कार्याला उजाळा देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या वाढीसाठी फुलेंचे विचार आजही दिशादर्शक आहेत, यात तिळमात्रही शंका नाही.ता. ११ एप्रिल २०२६ रोजी महात्मा जोतिराव फुले यांच्या जयंतीला दोनशे वर्षे पूर्ण होत आहेत. म्हणजे यंदाचे वर्ष महात्मा फुले यांच्या जयंतीची द्विशताब्दी. पुढील वर्षभर शासन आणि सामाजिक स्तरांतून वेगवेगळे कार्यक्रम करून जयंती साजरी केली जाईल, अशी आशा बाळगायला काही हरकत नाही. आज द्विशताब्दी जयंती साजरी करताना १९२७मध्ये ‘महात्मा फुले शताब्दी जयंती’ कशी साजरी झाली होती याचा आढावा घेऊ या. .सन १९२७मध्ये महात्मा फुले यांच्या जन्माला शंभर वर्षे पूर्ण होणार होती, म्हणून सन १९२५पासूनच नेत्यांनी जयंती उत्सवाच्या तयारीला सुरुवात केली होती. त्याची सुरुवात पुण्यातून झाली. महात्मा फुले यांच्या कर्मभूमीत म्हणजे पुणे येथे त्यांचा पुतळा असावा असे सर्व फुलेप्रेमींना आणि पुढाऱ्यांना वाटत होते. केशवराव जेधे यांनी पुण्यात पुणे नगरपालिकेच्यावतीने महात्मा फुले यांचा पुतळा उभा करावा असा ठराव मांडला. त्यांच्या या ठरावाला इतर तत्कालीन सभासदांनी कडाडून विरोध केला. ही बातमी देशभर वाऱ्यासारखी पसरली. ब्राह्मणेतरांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी निषेधाची सभा घेऊन पुण्यातील महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याला पाठिंबा दर्शविला. मराठी वर्तमानपत्रांत याविषयी सकारात्मक व नकारात्मक चर्चेला सुरुवात झाली. कराची (आताचा पाकिस्तान) येथील सिंध मराठा या वर्तमानपत्राने महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याला पाठिंबा जाहीर केला होता.महात्मा फुले यांनी आपल्या घरासमोरील विहीर अस्पृश्यांसाठी खुली केली होती. त्यांच्या जन्मशताब्दीच्या काळातच योगायोगाने सी. के. बोले यांनी मुंबई विधीमंडळात अस्पृश्यांसाठी सार्वजनिक विहिरी, पाणवठे खुले करण्यात यावेत, यासाठी एक ठराव मांडला. तो पारीत झाला आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. पुढे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली २० मार्च १९२७ रोजी महाडच्या चवदार तळेच्या सत्याग्रहाला सुरुवात झाली. याच दरम्यान ग. म. नलावडे यांनी सत्यशोधक कां ख्रिस्त सेवक? या शीर्षकाखाली महात्मा फुले यांची बदनामी करणारे पुस्तक प्रसिद्ध केले. या पुस्तकाला प्रस्तावना विश्वनाथ महादेव फुले यांनी लिहिली. प्रस्तावनाकार स्वतःला महात्मा फुले यांचे नातू समजतात आणि फुलेंच्या विरोधात गरळ ओकतात हे अनेक सत्यशोधकांना आणि पुढाऱ्यांना पटले नाही. यावरूनच पुण्यात ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर यांच्यातील वादंगाला गती मिळाली. ब्राह्मणेतर वर्तमानपत्रांत यावर कडाडून टीका होऊ लागली. या पुस्तकाला उत्तर म्हणून महात्मा फुले यांचे चरित्र लिहिण्याची गरज सत्यशोधकांना भासू लागली. दिनकरराव जवळकरांनी चरित्र लिहिणार असल्याचे जाहीरही केले. त्यांच्या हातून ते शक्य झाले नाही. सन १९२७च्या वर्षाअखेर दोन चरित्र पुस्तके प्रकाशित झाली..जुलै १९२७मध्ये पंढरीनाथ सीताराम पाटील यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे चरित्र या नावाने पुस्तक प्रकाशित केले. त्यात या चरित्राच्या निर्मितीच्या कारणाविषयी सांगताना ते म्हणतात - ’सविस्तर चरित्र लिहून प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न कोण केव्हा करील तेव्हा करो, पण भटांच्या चाललेल्या सध्याच्या धुळफेकीचे वेळी तरी म. फुल्यांचे अल्पचरित्र लोकांपुढे ठेवणे आम्हांस फारच जरुरीचे वाटले आणि म्हणूनच आम्ही हे छोटे पुस्तक लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावरून हे पुस्तक वाचल्यास म. फुल्यांच्या थोर कामगिरीची वाचकांना थोडीतरी कल्पना होऊन आमच्या लिहिण्याचे चीज होईल अशी आशा वाटते.’ यावरून असे स्पष्ट म्हणता येईल, की सत्यशोधक कां ख्रिस्त सेवक? या पुस्तकातून महात्मा फुलेंची जी बदनामी झाली, त्याच्या उत्तरादाखलपं. सी. पाटील यांनी चरित्र लिहून फुलेंच्या सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षणिक कार्याची सत्य बाजू तत्कालीन समाजासमोर मांडली. त्यापुढे महात्मा फुले यांच्यावर जी चरित्रे लिहिली गेली, पाटील यांचे पुस्तक त्या सर्व चरित्रांचा पाया ठरले.दलपतसिंह चव्हाण यांनी डिसेंबर १९२७मध्ये ज्योति : महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या चरित्रावर त्रोटक निबंध या नावाचे छोटेसे चरित्र पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केले. या चरित्राला डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी प्रस्तावना लिहिली. त्यात ते म्हणतात - 'आमचे मित्र दलपतसिंह चव्हाण, संपादक, महाराष्ट्र केसरी यांनी म. ज्योतिबा फुले यांच्या चरित्रावर हा लहानसा निबंध लिहिला आहे. ज्योतिबांच्या शतसांवत्सरिक जन्मोत्सवाच्या दिवशी असा कांहितरी प्रयत्न होणें जरूर होतें. ज्योतिबांच्या शिकवणुकीबद्दल पुष्कळ गैरसमज स्वार्थी लोकांनी जनतेंत पसरवून ठवले आहेत. ते या निबंधाच्या योगें दूर होतील, व या थोर पुरुषानें केलेली जनसेवा समाजाला कळेल अशी खात्री वाटते.'.पुण्यातील कौटुंबिक उपासना मंडळाच्यावतीने १२ डिसेंबर १९२६ रोजी पुण्यातील शिवाजी हायस्कूल येथे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे 'महात्मा फुले आणि ब्रह्मानंद केशव चंद्रसेन : साम्य आणि भेद' या विषयावर प्रवचन झाले. या प्रवचनाचा सारांश विजयी मराठाकार श्रीपतराव शिंदे यांनी छापले होते. प्रार्थना समाजाच्या हीरक महोत्सवाच्या प्रसंगी, २८ मार्च १९२७ रोजी मुंबईत सुबोध पत्रिकेचे संपादक द्वा. गो. वैद्य यांचे 'आद्य सुधारक महात्मा जोतिराव फुले' या विषयावर भाषण झाले. ३ डिसेंबर १९२७च्या जागृति वर्तमानपत्राच्या अंकात भगवंतराव पाळेकरांनी 'काळाने सूड उगविला' हा अग्रलेख होता. ७ डिसेंबर १९२७च्या दीनमित्र पत्रात मुकुंदराव पाटील यांनी 'गमतीची दक्षता!' हा अग्रलेख लिहिला होता. या लेखांवरून रविवारी २७ नोव्हेंबर १९२७ रोजी मुंबईमधील महात्मा फुले जन्मशताब्दी उत्सव समजून घेता येईल.जागृति पत्रातून असे कळते, की मुंबई शहरात या उत्सवाकरिता एक खास कमिटी स्थापन करण्यत आली होती आणि त्या कमिटीने २७ नोव्हेंबरच्या रविवारी सकाळी गिरगावातील प्रार्थना समाज मंदिरात आणि त्याच दिवशी सायंकाळी लोअर परळ येथील तालचेकर वाडीत दोन मोठ्या सभा भरवल्या होत्या. त्या सभांमध्ये कित्येक ब्राह्मण गृहस्थांचीही भाषणे झाली. ब्राह्मण वक्त्यांनी महात्मा फुले यांच्या कामगिरीची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. रा. श्रीधरपंत टिळक हेसुद्धा या वक्त्यांपैकी एक होते. मुंबईतील त्या दोन्ही सभांना हजर राहून त्यांनी भाषणे केली, हा या दोन्ही कार्यक्रमांचा केंद्रबिंदू ठरला. दीनमित्रकार मुकुंदराव पाटील यांनी आपल्या अग्रलेखात या कार्यक्रमाच्या आयोजकांचे आणि उपस्थितांचे आभार मानले. ते पुढीलप्रमाणे नमूद करतात, 'काल मुंबई प्रार्थना मंदिरात, महात्मा फुले यांचा शतसांवत्सरिक उत्सव साजरा झाला. महात्मा फुले जन्मास येऊन यंदा शंभर वर्षे पुरी झाली. या उत्सवात वेगवेगळ्या लोकांनी भाग घेऊन उत्सवात खरेखुरे सार्वजनिक रूप आणल्याबद्दल, उत्सव मंडळाचे आम्ही मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. त्याचप्रमाणे या कार्यास, मुंबईच्या प्रार्थना समाजाने आपले मंदिर दिले, याबद्दलही त्या समाजाचे आभार मानणे वाजवी आहे.' प्रार्थना समाज मंदिर उपलब्ध होण्याबद्दल पुढे ते लिहितात, 'महात्मा फुले यांच्या विषयीचा उत्सव आणि तो प्रार्थना समाजात. तेव्हा हरीमंदिरात शिव्यांचे भजन होणार अशी धास्ती मंदिराच्या व्यवस्थापकांस पडली व त्यांनी सत्यशोधक समाजाच्या चालक मंडळीस वेळोवेळी प्रेमाने सुचविले की बघा; या हरीमंदिरात कोणी कोणाची निंदा करायची नाही कोणी कोणास शिव्या द्यायच्या नाहीत.'. देशांत जी जी चळवळ उपस्थित होईल - मग ती राजकीय असो, सामाजिक असो वा धार्मिक असो - त्या त्या चळवळींसंबंधाने स्वतःशी स्थिर चित्तानें विचार करून त्यात सत्य कोणत्या पक्षास आहे हें यथामति मुक्रर करण्याचा जो कोणी प्रामाणिक प्रयत्न करतो तो प्रत्येक इसम 'सत्यशोधक' आहे.' लोकमान्य टिळकांच्या रक्ताच्या वारसदाराने 'सत्यशोधकाची व्याख्या' करावी याला काव्यात्मक न्याय (पोएटिक जस्टिस) म्हणावे लागेल. श्रीधरपंत पुढे म्हणतात, 'म. फुले हे १८२७ साली जन्मले आणि ईश्वरी योगायोग असा की, त्याच सालीं पुण्यांतील पेशव्यांचा शनिवारवाडा-मोठा भव्य सात मजली टोळेजंग राजवाडा एकाएकीं जळून खाक झाला! पेशवाईंचे हे मूर्त स्मारक नेमकें त्याच वेळींत नामशेष व्हावें याला मी ईश्वरी योगायोग कां म्हणतो हे आपल्या ध्यानीं आलेंच असेल (हंशा) कारण जोतिबांचा सर्व जन्म पुढे चातुर्वर्ण्य समाजव्यवस्थेंतील ब्राह्मणी वर्चस्वास 'खो' घालण्याचा कामीं खर्ची पडावयाचा होता. पेशव्याईच्या इतिश्रीपासून १८५७ च्या बंडापर्यंतच्या काळ हा कर्मठ व अनुदार अशा भिक्षुकशाहीच्या वर्चस्वाचा काळ होता. अशा काळांत समाज मार्गांत काय अडचणी आल्या असतील याचा आपण विचार करा.'.श्रीधरपंत टिळक आणि विश्वनाथ फुले यांची तुलना जागृतिकारांनी केली आहे. त्यांच्या मते, 'कुठे ते विश्वनाथ फुले, जे स्वतःला म. फुले यांच्या रक्ताच्या नात्याचे सांगतात पण कृती मात्र त्यांच्या विचारांच्या विरुद्ध करतात आणि कुठे ते श्रीधरपंत, जे स्वतः लो. टिळकांचे पुत्र आहेत तरीही ते म. फुले यांना समाजसुधारक मानतात.' शताब्दीच्यावेळी हा सकारात्मक विरोधाभास होता.महात्मा फुले यांच्या जन्माला दोनशे वर्षे पूर्ण होत असताना, शंभर वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात फुलेंच्या कार्याविषयी लोकांमध्ये जागृती निर्माण होऊ लागली होती हे लक्षात घ्यायला हवे. वेगवेगळ्या जाती-धर्मातील लोकांनी एकत्रित येऊन महात्मा फुले म्हणतात त्याप्रमाणे गुण्यागोविंदाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आज त्याच पावलांवर पाऊल ठेवत आपल्याला महात्मा फुले यांच्या विचारांना व कार्याला उजाळा देण्याची गरज आहे. एकविसाव्या शतकातही महाराष्ट्रात वाढत चाललेल्या भोंदूगिरी आणि बुवाबाजीच्या 'मुळी इळा घालायचं' (समूळ नष्ट करणे) असेल, तर महात्मा फुलेंच्या विचारांशिवाय पर्याय नाही. महाराष्ट्राच्या वाढीसाठी फुलेंचे विचार आजही दिशादर्शक आहेत, यात तिळमात्रही शंका न 