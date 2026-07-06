Premium|Ashadhi Wari : आषाढी वारी तरुणांनी का करावी? जीवन घडवणाऱ्या या परंपरेचा अर्थ जाणून घ्या

‘माझे जिवींची आवडी, पंढरपुरा नेईल गुढी’... संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी अवघ्या सोळाव्या वर्षी ही अभिलाषा व्यक्त केली. पंढरीची आषाढी वारी ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. ती आध्यात्मिक यात्रा आहे, तशीच ती जीवनाला आकार देणारी पाठशाळाही आहे. संतांच्या संगतीने चालत जाणे म्हणजे शारीरिक साधना, मुखाने नामस्मरण करणे म्हणजे वाचिक साधना आणि विठुरायाचे अखंड स्मरण म्हणजे मानसिक साधना होय. ही साधना तुम्हाला निश्चित ध्येयापर्यंत कसे पोहोचायचे, हे शिकवते. हीच यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे.आषाढी वारी म्हणजे फक्त चालणे नाही, तर स्वतःला शोधण्याचा प्रवास आहे. आजच्या धावपळीच्या, डिजिटल जगात हरवलेल्या तरुणांसाठी ही वारी म्हणजे ‘रिसेट बटण’ आहे. इथे ना दिखावा, ना स्पर्धा; इथे आहे समता, प्रेम आणि समाधान. म्हणूनच वारी तरुणांनी करावी, कारण ती शरीरापेक्षा मन आणि विचारांना अधिक चालना देते, जीवनाचा खरा अर्थ समजावते आणि स्वतःशी प्रामाणिक राहायला शिकवते.वारी करायला वयस्करच जातात, असा काहींचा समज आहे. तो बदलण्याची गरज आहे. खरंतर वारी ही तरुणांसाठीच आहे. आयुष्याचा खरा अर्थ समजून घेण्यासाठी, स्वतःला ओळखायचं असल्यास वारीसारखा सोपा आणि सुंदर मार्ग दुसरा नाही. जीवनाचा अर्थ समजावून सांगताना ती तुम्हाला कधी अध्यात्मातील गर्भितार्थ समजावून सांगते, हेच अनेकांना समजत नाही. .Premium|Rabindranath Tagore Bengal legacy : अखंड बंगालच्या एकात्मतेसाठी काव्यास्त्र उगारणारे टागोर; ‘आमार सोनार बांगला’पासून वंगभंगविरोधी स्वदेशी चळवळीपर्यंत.आजचा तरुण करिअर, स्पर्धा आणि सोशल मीडियाच्या दुनियेत गुंतलेला आहे. लाइक्स आणि फॉलोअर्सच्या मागे धावताना स्वतःशी संवाद हरवत चालला आहे. अशा वेळी वारी स्वतःच्या आत डोकावायला शिकवते. लाखो वारकऱ्यांसमवेत चालताना आपल्याला जाणवते की आपण एकटे नाही. प्रत्येकाच्या आयुष्यात काही ना काही अडचणी आहेत; पण तरीही सगळे हसत, गात पुढे चालत आहेत. दररोजचे रहाटगाडगे विसरायला लावणारी वारी ‘चार्जिंग स्टेशन’ आहे, जे वर्षभर जीवन जगण्यासाठी टॉनिक देते.वारीत एक गोष्ट सहज शिकायला मिळते ती तडजोड. आलिशान सोयी नाहीत, फास्ट फूड नाही. मिळेल त्यात समाधान मानायचे. कधी उन्हात चालायचे, तर कधी पावसात भिजायचे; पण तरीही चेहऱ्यावरचे हसू कायम ठेवायचे. जीवनातही असेच असते ना? सगळे आपल्या मनासारखे घडत नाही. पण परिस्थितीशी जुळवून घेतल्यासच आनंद सापडतो. वारीतून मिळणारी ही शिदोरी जगाच्या पाठीवर कोठेही मिळणार नाही.वारी समता शिकवते. इतकेच काय, तर स्त्री-पुरुष भेदही या वाटेवर विरून जातो. इथे नांदते केवळ ‘माउली’ म्हणजेच माणुसकी. सर्व समान आहेत. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या वारकरी संप्रदायाचा पायाच समतेचा आहे. त्यामुळेच अठरापगड जातीधर्मांतील लोक संत झाले. येथे पद, पैसा आणि प्रतिष्ठेला किंमत नाही; किंमत आहे ती माणुसकीला. आजच्या तरुणांनी ही गोष्ट समजून घेतली, तर समाज अधिक सुंदर होईल..वारी आपल्याला संयम शिकवते. आज आपल्याला सर्व काही लगेच हवे असते म्हणजे इन्स्टंट. पण वारी सांगते, हळूहळू आपल्या ध्येयाचा, म्हणजे विठ्ठलाचा ध्यास मनात घ्या. त्या संयमातून, प्रयत्नांतून आणि साधनेतून तुम्हाला पंढरीत परमात्म्याशी भेट होईल. जीवन म्हणजे दुसरे काय असते? जीवनात यश मिळविण्यासाठीही हाच मंत्र उपयोगी ठरतो. घाईत घेतलेले निर्णय अनेकदा चुकीचे ठरतात; पण शांतपणे, सातत्याने केलेले काम नक्कीच फलदायी ठरते.आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आनंद अन् परमानंदाची अनुभूती. वारीत वारकरी साध्या गोष्टींत आनंद शोधतात, अभंग गातात, टाळ-मृदंगाच्या तालावर नाचतात. हा आनंद खरा सात्त्विक असतो, कारण तो बाहेरून नाही, तर आतून येतो. त्यामुळे संतांनी सांगितले आहे, वारी ही शिकण्याची किंवा समजावून सांगण्याची गोष्ट नाही, तर ती अनुभवण्याची गोष्ट आहे. आजच्या तरुणांनी वारी अनुभवली पाहिजे. त्यातून त्यांना कळेल, की आयुष्य म्हणजे केवळ धावपळ नाही. लोकांशी जोडणे, स्वतःशी संवाद साधणे हेही तितकेच महत्त्वाचे असते. वारी म्हणजे स्वतःला शोधण्याचा प्रवास आहे आणि हा प्रवास जितक्या लवकर सुरू कराल, तितके आयुष्य अधिक सुंदर होईल. म्हणूनच एकदा तरी वारी करून करा. तुमचा आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल व त्यातून आयुष्य. विठ्ठल वारीत भेटतो का, असा प्रश्न तुम्हाला पडेल. वारीत विठ्ठल पावलोपावली भेटतो तो माणुसकीच्या, मदतीच्या, संवादाच्या रूपाने. जीवनाचे हे सार केवळ आणि केवळ वारीतच अनुभवायला मिळते. म्हणूनच ही परंपरा शेकडो वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे. संत नामदेव महाराज ज्ञानेश्वरीबाबत म्हणतात ना, ‘एक तरी ओवी अनुभवावी’. अगदी तसेच म्हणावेसे वाटते, ‘एक तरी वारी अनुभवावी.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.