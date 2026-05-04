Premium|Rabindranath Tagore Bengal legacy : अखंड बंगालच्या एकात्मतेसाठी काव्यास्त्र उगारणारे टागोर; ‘आमार सोनार बांगला’पासून वंगभंगविरोधी स्वदेशी चळवळीपर्यंत

'आमार सोनार बांगला' या कवितेबद्दलचा मुद्दा मांडण्यामागे आधारभूत आहे, ती खुद्द रवींद्रनाथांनीच स्वातंत्र्यस्वर्गाबद्दलची कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी लिहिलेल्या प्रार्थनागीतात भारतासाठीची मागणी आहे, केवळ वंगभूमीबद्दलची नाही. 'Where the mind is without fear and the head is held high' हे मूळ बंगाली कवितेचे खुद्द रवींद्रनाथांनीच केलेले इंग्रजी भाषांतर शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे सर्वपरिचित आहे, तरीही त्याबाबतचा एक किरकोळ वाटणारा, पण महत्त्वाचा फरक आवर्जून लक्षात घेण्यासारखा आहे. रवींद्रनाथ टागोरांचे नाव उच्चारले, की माझ्या मनात त्यांच्या भावसमृद्ध जीवनाचे असंख्य पैलू समोर येतात. त्यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने गं. दे. खानोलकरांनी लिहिलेल्या रवींद्रनाथ जीवनकथा या वैशिष्ट्यपूर्ण चरित्रग्रंथामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जी मोहिनी सुमारे साठ वर्षांपूर्वी माझ्या मनावर पडली, ती गांधीवादी साहित्यिक काका कालेलकर यांच्या आस्वादक परिचयग्रंथामुळे अनेक पटींनी वाढली. रवींद्रवीणा, रवींद्रमनन, रवींद्रझंकार व नैवेद्य या चार पुस्तकांमधून काकासाहेबांनी गुरुदेवांच्या असंख्य कवितांचा भावानुवाद तर सादर केला होताच, पण त्या कवितांमध्ये सामावलेल्या औपनिषदिक तत्त्वज्ञानाचे सौंदर्यसुद्धा उलगडून दाखवले होते. कुठल्याही अभिनिवेशाच्या आहारी न जाता शुचिर्भूत भारतीयत्वाचे दर्शन घडविणारी त्यांची विविधांगी प्रतिभा व तिचे नाटकांपासून चित्रांपर्यंत आणि निबंधांपासून प्रवासवर्णनांपर्यंत कमी-अधिक प्रकाशझोतामध्ये आलेले आविष्कार त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने अजूनही आठवत असतात.रवींद्रनाथ टागोरांच्या जयंतीच्या निमित्ताने मात्र आपल्या शब्दांमधील सामर्थ्याची कास धरून गुरुदेव टागोरांनी केलेल्या वंगभंगविरोधी आंदोलनात गाजलेल्या अतुलनीय पराक्रमाचे स्मरण करावे, असे प्रकर्षाने जाणवते आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान सर्रास वापरल्या गेलेल्या 'आमार सोनार बांगला' या तीन शब्दांचा ऐतिहासिक संदर्भ पुन्हा एकदा आठवावा. कधीकाळी पूर्व बंगाल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भूप्रदेशात आज स्वतंत्र अस्तित्व मिरवणाऱ्या मुस्लिमबहुल बांगलादेशाला पाच-साडेपाच दशकांच्या उलथापालथींमध्येही गुरुदेवांचे ते गीतच राष्ट्रगीत म्हणून हृदयाशी कवटाळावेसे वाटत राहिले, त्याची थोडीथोडकी पूर्वपीठिका पुन्हा एकदा आठवावी, असे वाटते आहे.रवींद्रनाथांच्या शब्दांमधील सामर्थ्याचे उत्कट दर्शन घडवणारी त्यांची कविता म्हणजे, 'विधीर बांधन काटबे तुमि एमन शक्तिमान् । तुमि कि एमनि शक्तिमान्?' - ‘विधिनिर्मित भावबंध तोडून टाकण्याइतके का तुमचे सामर्थ्य आहे?’बंगाल प्रांताची फाळणी करण्याची योजना तशी १९०३पासून ब्रिटिश सरकारच्या विचाराधीन होती. अनधिकृतपणे जरी ती बंगाली जनतेला समजली होती, तरीही समाजाच्या सर्व स्तरांतून तिला कडाडून विरोध होत होता. तो विरोध न जुमानता, लोकमान्य टिळक ज्या पाताळयंत्री व्हॉइसरॉयचा ‘ब्रिटिश औरंगजेब’ म्हणून उल्लेख करीत असत, त्या लॉर्ड कर्झनने ती योजना अमलात आणायचा निर्णय १९ जुलै १९०५ रोजी जाहीर केला आणि १६ ऑक्टोबर १९०५पासून तो प्रत्यक्षात उतरणार, हेही स्पष्ट झाले. त्याविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या अभूतपूर्व जनआंदोलनात हजारो लोकांच्या ओठांवर तरळले ते हेच रविबाबूंचे आव्हानगर्भ शब्द!विधिर बांधन काटबे तुमि एमन शक्तिमान् ।तुमि कि एमनि शक्तिमान् ।आमादेर भांगागडा तोमर हाते एमन अभिमानतोमादेर एमनि अभिमान ।।चिरदिन टानवे पिछे चिरदिन राखबे निचेएत बल नाइरे तोमार रबे ना सेइ टान ।।शासने जतइ घरो आछे बल दुर्बलेरोहोउ ना जतइ बडो आछेन भगवान ।।आमादेर शक्ति मेरे तोरा ओ बाँनबि जे रेबोझा तोर भरि होलेइ डुबवे तरीखान ।।‘आमच्यातले विधिनिर्मित भावबंध तोडून टाकण्याइतके सामर्थ्य तुमच्यात आहे, अशा भ्रमात राहू नका... आम्हाला दडपून टाकणे किंवा उभे ठेवणे, मारणे किंवा वाचवणे सर्वस्वी आपल्याच हातांमध्ये आहे, असा मिथ्या अभिमान बाळगू नका... आम्हाला चिरकाल दडपून टाकण्याची ताकद नाही तुमची. तुम्ही आज सबळ आहात, आमचे बळ आज मर्यादलेले आहे. पण तरीही अखेरीस आम्हीच विजयी होणार आहोत, कारण तुमच्याहून असंख्यपटींनी ‘बडा’ असणारा परमेश्वर आमचा (पाठीराखा) आहे. तुमच्या दुष्कृत्यांचे ओझे सतत वाढते आहे. लवकरच ते इतके वाढले की, तुमची शासननौका आणि तिच्याबरोबर तुम्हीसुद्धा बुडून जाल!...’.रवींद्रनाथांच्या या शब्दाशब्दामधून व्यक्त होणारा स्वाभिमान आणि आशावाद तत्कालीन बंगाली समाजाचा चैतन्यसखा ठरला. यात आश्चर्य मानण्याजोगे काहीच नव्हते. कारण हा कवी केवळ चार काव्यपंक्तीची रचना करून स्वस्थ बसणारा नव्हता. प्रत्यक्ष संघर्षाच्या आघाडीवर राहून कर्झनशाहीला आव्हान देण्याचे धाडसही रवींद्रनाथांनी दाखवले होते. १६ ऑक्टोबर १९०५ रोजी लोकमानसातील धगधगता असंतोष व्यक्त करण्यासाठी गंगामाईच्या वाळवंटात विराट सभा भरली होती. त्यात आळवले गेलेले वंगभूमीच्या एकात्मतेचे प्रार्थनागीतही त्यांनीच रचले होते. त्या गीताची लय युद्धास निघालेल्या वीरांच्या संचलनगीताला साजेशीच होती.बांगलार माटि बांगलार जल बांगलार वायु बांगलार फलपुण्य होक पुण्य होक पुण्य होक हे भगवान् ।।बांगलार घर बांगलार हाट बांगलार बन बांगलार माठपूर्ण होक पूर्ण होक पूर्ण होक हे भगवान् ।।बांगलीर पण बांगलीर आशा बांगलीर काज बांगलीर भाषासत्य होक सत्य होक सत्य होक हे भगवान् ।।बांगालीर प्राण बांगालीर मन बांगालीर घरे जतो भाई बोनएक होक एक होक एक होक हे भगवान् ।।गंगास्नान करून लाखो लोक मिरवणुकीने सभास्थानी जायला निघाले. जाताना क्षणभर थांबून सगळे वंगवासी एकमेकांना राख्या बांधू लागले आणि म्हणू लागले, ‘भाई भाई एक ठाईं, भेद नाही, भेद नाही!’ जुने वंगनेते आनंद मोहन बोस अतिशय आजारी असतानाही त्या सभेला आवर्जून उपस्थित राहिले. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी सभेचे अध्यक्षस्थानही स्वीकारले. सरकारी योजनेनुसार जरी बंगाल त्या दिवसापासून दुभंगणार असला, तरी बंगाली माणसांच्या लेखी तो अभंगच राहणार आहे, हे दाखवण्यासाठी ‘फेडरेशन हॉल’ची उभारणी करायचे ठरले. त्याचा कोनशिला समारंभसुद्धा आनंद मोहनांच्या हस्ते साजरा झाला. त्यांचे इंग्रजी भाषण श्रोत्यांपर्यंत बंगालीत अनुवादीत करून पोहोचवण्याची जबाबदारी पार पाडल्यावर रवींद्रनाथांचे स्वतंत्र भाषणही झाले. ‘सरकारी अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी आंदोलन करावे लागले आणि त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे,’ असे त्यांनी म्हणायचा अवकाश, पन्नास हजार रुपये जमा झालेदेखील. अखेरीस ती सभा विसर्जित झाली, ती प्रत्येकाला दिलासा देत; रवींद्रनाथांच्याच शब्दांत - 'ओहेरे धुलाय ध्वजा लुटबे!' 'त्यांचा ध्वज धुळीला मिळेल, आपण निश्चित विजयी होऊ!'रवींद्रनाथांनी वंगभूमीबद्दलची आत्मीयता सर्वांच्या मनात जागती राहावी म्हणून अनेक कविता प्रसृत केल्या. त्यातलीच ही एक आणखी कविता, परमेश्वराला आळवणारी -आमि भालोबासि देव, एई बांगालारदिगंतप्रसाद क्षेत्रे जे शांति उदारविराज करि छे नित्य- मुक्त नीलांबरेअच्छाय आलोक गाहे वैराग्येर स्वरेजे भैदवीगान, जे माधुरी एककिनीनदीर निर्जन तटे बाजाय किंकिनीतरल कल्लोलरोले, जे सरल स्नेहतरुच्छाया- साथे मिशि स्निग्धपल्लीगेहअंचले आवरि आछे, जे मोर भवनआकाशे बातासे आर आलोके मगनसंतोषे कल्याणे प्रेमे-'हे परमेश्वरा! मला हे सारे काही प्रिय आहे. ही वंगभूमी, तिच्या दिगंतापर्यंत पसरलेल्या शेतांमध्ये नेहमी विराजणारी ही उदार शांती, मुक्त निळ्या आकाशात वैराग्यमयी सुरात भैरवी आळवणारा हा छायाहीन प्रकाश, नदीच्या निर्जन तटांवर तरल कलरवाने किंकिणी वाजवणारी ही एकली माधुरी, तरुवरांच्या सावलीत मिसळून जाऊन खेड्यांमधील घरांवर मायेची पाखर घालणारा हा स्नेह आणि आकाश, वारा नि प्रकाश यांच्या सौंदर्यातून संतोष हित आणि प्रेम मिळवणारे माझे हे घर... मला अत्यंत प्रिय आहे.'वंगभूमीबद्दलच्या या निस्सीम प्रेमातूनच उगम पावली होती स्वदेशीची चळवळ आणि रवींद्रनाथ त्या चळवळीचा आशयही काव्यबद्ध करून सर्वत्र पसरवत होते....परेर भूषण, परेर वसन, त्यागिवो आज परेर रतनयदि हद्द दीन, ना हइव हीन, छाडिबो परेर भिक्षा!.'परक्यांची भूषणे, परक्यांची वस्त्रे, परक्यांची रत्ने मी फेकून देईन! ती नकोत मला. मी दीन-गरीब झालो तरी चालेल, पण मी कधीही हीन होणार नाही. गुलाम होणार नाही. दुसऱ्यांची भीक मी नाही स्वीकारणार. मी माझे हक्काचे सोडणारही नाही.'हक्काचे असे काय आहे, हे प्रत्येक वंगवासीयाच्या मनावर असावे म्हणून त्यांनी वंगभूमीचे गुणगान करणारी जी कविता रचली, ती अल्पावधीतच लोकप्रियही ठरली - 'आमार सोनार बांगला'...आमार सोनार बांगला,आमि तोमाय भालो बासि ।चिरदिन तोमार आकाश, तोमार बातास,आमार प्राणे बाजाय बाँशि ।।ओ मा, फागुने तोर आमेरबनेघ्राणे पागल करे, मरिहाय हाय रे -ओ मा, अघ्राने तोर भरा क्षेतेआमि की देखोछि मधुर हासि ।।की शोभा, कि छाया गो,कि स्नेह, की माया गो-की आँचल बिछायेछ बहर भूल,नदीर कुले कुले ।।मा तोर मुखेर बाणी आमार काने भाग सुधारमतो,मरि हाय, हाय रे-मा तोर बदनखलिन मलिन हले,ओ मा, अमि नयनजले भासि ।।ओ मा, तोर चरणेते दिलेम एई माथा येते-दे गो तोर पायेर धुला,से जे आमार माथार मानिक हवे ।।ओ गो गरिबेर धन जा आछे ताइ दिब चरणतले,मरि हाय हाय रे-आमि परेर घरे किनब ना आर,मा तोर भूषण बले मलार फाँसि ।।गुरुदेवांनी रचलेली ही कविता पुढे कित्येक वर्षांनी उदयास आलेल्या बांगलादेशाने आपले राष्ट्रगीत म्हणून गौरवपूर्वक स्वीकारली, ही बाब ऐतिहासिक महत्त्वाची आहे, यात शंका नाही. एका मुस्लिमबहुल देशाने एक बिगरमुसलमान कवीचा असा सन्मान करणे आणि त्या देशामधील पाच-साडेपाच दशकांच्या उलथापालथींमध्येही ती कविता त्या स्थानी अढळ राहणे ही बाबसुद्धा रवींद्रनाथांच्या धर्मभेदातील प्रभावाची निदर्शक आहे आणि म्हणून दखलपात्रही आहे हे खरे; पण आपण भारतीयांनी मनोमन ही गोष्टसुद्धा अधोरेखित करून ठेवायला हवी आहे, आणि ती म्हणजे ही कविता एकट्या पूर्व बंगालबद्दलची नसून अखंड बंगालबद्दलची आहे. खरे म्हणजे 'बहु असोत सुंदर संपन्न की महा, प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा' हे जसे महाराष्ट्राचे 