Premium|Australia tourism: ऑस्ट्रेलियाच्या किनाऱ्यांवरील अद्वितीय सौंदर्य; न्यू साऊथ वेल्सची सफर

भ्रमंती । डॉ. श्रीकांत कार्लेकर ससेक्स इनलेट हा साडेसात किलोमीटर लांबीचा भरती-ओहोटी प्रवाह, काँजोलाची पुळण, हॅम्स बीचवरचा पांढऱ्याशुभ्र वाळूचा पसारा, शोलहेवनची भूशिरे आणि उल्लाडुल्लाच्या किनाऱ्यावरील अश्मीभूत ठसे ही सगळीच वेड लावणारी सागर शिल्पे या किनाऱ्याचे सौंदर्य अधिक ठसठशीत करतात यात शंका नाही.काही दिवसांपूर्वी मी, माझी पत्नी प्रभा आणि मुलगी अनुराधा असे तिघे ऑस्ट्रेलियाला अभय देसवंडीकर या माझ्या विद्यार्थ्याकडे गेलो होतो. आम्ही तिथे जाण्यापूर्वीच अभयने कुठे कुठे जायचे आणि नेमके काय बघायचे याची जुळवाजळव करून ठेवली होती. समुद्रकिनाऱ्याबद्दलची आमची दोघांचीही आवड मनस्वी होती. ऑस्ट्रेलियाच्या न्यू साऊथ वेल्स किनाऱ्याचा न्यू कॅसल ते जर्व्हिस बे हा ३५० किलोमीटर लांबीचा भाग आम्ही त्यावेळी पाहिला. तिथली माणसे त्यांच्या देशाचा अमूल्य निसर्ग खजिना सांभाळण्यासाठी किती मनापासून प्रयत्न करतात त्याचाही अनुभव घेऊ शकलो.पर्यटन हा ऑस्ट्रेलियाचा प्रमुख व्यवसाय आहे. जगभरातून या किनारी भागांत पर्यटनासाठी येणाऱ्या सर्व पर्यटकांकडे, त्यांना मिळणाऱ्या सर्व सुख-सुविधांकडे आणि मुख्य म्हणजे किनारपट्टीचे सौंदर्य अबाधित ठेवण्याकडे त्यांचे कटाक्षाने लक्ष असते. आम्हाला ते अनेक वेळा जाणवले. नकळतपणे माझ्या मनात भारतातले किनारे आणि त्यांची दयनीय अवस्था आणि त्यांची सर्व थरातून होणारी अनास्था या सर्व गोष्टींची तुलना होत राहिलीच. मला ऑस्ट्रेलियाच्या या किनारी प्रदेशात दिसणाऱ्या पांढऱ्याशुभ्र वाळूच्या पुळणी, समुद्रकडे, विस्तीर्ण वाळूच्या टेकड्या, सागर तट मंच आणि आपल्याबरोबर हात धरून चालणारा अथांग निळाशार प्रशांत महासागर यांनी अगदी वेड लावले. .ऑस्ट्रेलियातले हवामान तसे फारच लहरी. आम्हालाही त्याचा पुरेपूर अनुभव आला, मात्र त्यामुळे आमचा कुठलाही ठरलेला कार्यक्रम आणि प्रवास रद्द झाला नाही, कारण तिथल्या हवामान खात्याने वर्तविलेला पुढच्या सात दिवसांचा हवामान अंदाज अगदी अचूक होता.न्यू कॅसल हे आमच्या ऑस्ट्रेलियाच्या किनारा भ्रमंतीचे अगदी उत्तरेकडील पहिले ठिकाण. प्रथमदर्शनीच येथील लांबलचक पुळण आणि त्यावरच्या उंचच उंच वाळूच्या टेकड्या आपले लक्ष वेधून घेतात. न्यू कॅसल किनारपट्टीच्या उत्तरेकडे आहे नोबी पुळण आणि नोबी दीपगृह. हडसन नदीच्या मुखाकडच्या खाडीसदृश भागाच्या समुद्राकडच्या भागातला नोबी बीच हा तसे पाहता नैसर्गिक नाही. एका धूपरोधक भिंतीच्या रचनेनंतर त्याच्यापुढे वाळूचे संचयन होऊन आणि न्यू कॅसल बंदराच्या रेक्लमेशननंतर तयार झालेली ही विलक्षण सुंदर वाळूची पुळण आहे. भूशास्त्रीय काळात ही खडकांनी तयार झालेली किनारपट्टी होती. आज मात्र पुळण आणि वाळूच्या टेकड्यांमुळे नोबीच्या भूशिराला विलक्षण सौंदर्य प्राप्त झाले आहे. या पुळणीच्या दक्षिणेला स्क्रॅचलीचा छोटेखानी किल्ला आणि न्यू कॅसल ओशन बाथ ही आकर्षणे आहेतच.न्यू कॅसल किनाऱ्याला २५ कोटी वर्षांचा भूशास्त्रीय इतिहास आहे. त्यावेळी असलेला ऑस्ट्रेलिया खंड गोंडवना या महाभूमीखंडाचा भाग होता. आत्ताच्या सिडनीच्या उत्तरेकडील हंटर खोऱ्याचा भाग दक्षिण ध्रुवाजवळ होता. अनेक मोठ्या नद्यांनी, चिखलयुक्त गाळ असलेला, विस्तृत संचयन प्रदेश व पाणथळ प्रदेश तयार केले होते. नऊ कोटी वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलिया गोंडवन या भूखंडापासून अलग झाले आणि टस्मान समुद्राची निर्मिती झाली. न्यू कॅसल ते सिडनीपर्यंतचा बराचसा भूभाग वर उचलला गेल्यामुळे उघडा पडला आणि आता दिसणारी सुंदर किनारपट्टी दिसू लागली. .न्यू कॅसल किनाऱ्यावरून दक्षिणेकडे येताना एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या तीन लगून्सनी तयार झालेला विस्तृत पाणथळ प्रदेश लक्ष वेधून घेतो. मुनमोरा, बजवोई आणि टुगेरा अशा तीन सरोवरांनी हा पाणथळ प्रदेश तयार झालेला आहे. ७७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापणाऱ्या या सरोवरांची सरासरी खोली दोन मीटरच्या जवळपास आहे. या तीनही सरोवरातील पाणी दी एंट्रन्स याठिकाणी एका अरुंद मार्गातून समुद्राला जाऊन मिळते. समुद्रातील भरतीचा या पाणथळीवर फारसा प्रभाव जाणवत नाही.दी एंट्रन्सच्या दक्षिणेला टेरिगल हे असेच एक विलक्षण सुंदर ठिकाण लागते. टेरिगल किनाऱ्यावरील मुख्य आकर्षण म्हणजे स्किलीऑन नावाचे तुटलेले आणि आजूबाजूच्या सपाट प्रदेशातून एकदम दिमाखात डोके वर काढत असल्यासारखे दिसणारे भूशिर. अवाबकल या आदिम जमाती याला कुराविबा असे म्हणत असत. या भूशिराच्या माथ्यावर जाणेही तसे सोपे. आम्ही अगदी विनासायास वर गेलो आणि वरून पूर्वेकडे दिसणारा अथांग, अमर्याद, निळाशार समुद्र बघून आमचे मन अगदी तृप्त होऊन गेले. तिथूनच दक्षिणेकडच्या अवोका बीच आणि उत्तरेकडच्या थम्बुल पॉइंटचे दर्शन झाले. स्किलीऑन भूशिराच्या उघड्या पडलेल्या उंचच उंच सागरी कड्यात त्याच्या निर्मितीचा सगळा इतिहास अश्मीभूत झालेला आहे. लाखो वर्षे एकावर एक साठत गेलेला गाळ, त्यावरचा वालुकाश्म खडकाचा थर, जागोजागी विदारीत झालेले थर आणि समुद्र लाटांच्या माऱ्यामुळे छिन्नविछिन्न झालेला पृष्ठभाग असे एक मोहक आणि आकर्षक प्रस्तर शिल्प पाहताक्षणीच मनात घट्ट रुतून बसते. टेरिगल बीच ही चार किलोमीटर लांबीची पुळण आहे. टेरिगलकडून सिडनीच्या दिशेने जाताना मॅनली हा वाळूच्या पुळणीचा लांबच लांब असा पट्टा लागतो. अतिशय सुंदर आणि आकर्षक असा हा पुळणीचा प्रदेश कोणाचेही लक्ष वेधून घेतो.सिडनीच्या दक्षिणेला ८२ किलोमीटरवर वुलनगाँग नावाचा एक सुंदर किनारा आहे. स्थानिक आदिवासी भाषेत वुलनगाँग म्हणजे दक्षिणेकडचा समुद्र. या किनाऱ्याच्या पश्चिमेकडे इल्वारा नावाचा समुद्रकडा दिसून येतो. हा वालुकाश्म खडकाने तयार झालेला प्राचीन समुद्रकडा आहे. या समुद्रकड्यावर ठिकठिकाणी कोळशाचे थर दिसून येतात. समुद्रकड्याच्या अस्थिर रचनेमुळे त्यावर वारंवार मोठाले दगड कोसळण्याच्या घटना घडत असत. त्यामुळे समुद्रकड्याला लागून असलेला रस्ता वाहतुकीसाठी बंद होई. त्यामुळे उत्तरेकडच्या लॉरेन्स हारग्रेव ड्राइव्हच्या काही भागांत २००५मध्ये सी क्लिफ ब्रिज नावाचा नवीन पूल बांधण्यात आला. हा ब्रि 