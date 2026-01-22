साप्ताहिक

ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडच्या आक्रमक शतकाने अ‍ॅशेस पुन्हा कंगारूंच्या कपाटात

Ashes Series Australia Vs England: अ‍ॅशेस मालिकेत ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडवर ४-१ असा दणदणीत विजय मिळवला. व्हिस हेडची आक्रमक फलंदाजी आणि खेळपट्टीवरील वाद चर्चेत.
किशोर पेटकर
ऑस्ट्रेलियाच्या दुसऱ्या डावात ट्रॅव्हिस हेड याने केलेल्या तडफदार आक्रमक शतकामुळे खेळपट्टीवरील टीकेचा सूर काही प्रमाणात सौम्य झाला, तरीही पाच दिवसीय सामना फक्त दोन दिवसांत संपल्याची सल होतीच. त्यामुळेच सामन्याचा मानकरी ठरलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या हेड याने बाकी तीन दिवसांसाठी तिकिटे आरक्षित केलेल्या क्रिकेटप्रेमींची माफी मागितली.

