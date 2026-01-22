ऑस्ट्रेलियाच्या दुसऱ्या डावात ट्रॅव्हिस हेड याने केलेल्या तडफदार आक्रमक शतकामुळे खेळपट्टीवरील टीकेचा सूर काही प्रमाणात सौम्य झाला, तरीही पाच दिवसीय सामना फक्त दोन दिवसांत संपल्याची सल होतीच. त्यामुळेच सामन्याचा मानकरी ठरलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या हेड याने बाकी तीन दिवसांसाठी तिकिटे आरक्षित केलेल्या क्रिकेटप्रेमींची माफी मागितली..आक्रमक शैलीतील बॅझबॉल अस्त्र इंग्लंडवरच उलटले आणि क्रिकेटमधील ऐतिहासिक ‘राख’ असा उल्लेख असलेल्या ‘अॅशेस’ पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियाच्याच कपाटात राहिल्या. यावेळच्या मालिकेत घरच्या मैदानावर खेळणारा ऑस्ट्रेलियन संघ सर्वोत्तम गणला जात नव्हता. नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स केवळ एकच सामना खेळू शकला. त्याची कसर स्टीव्ह स्मिथ या अनुभवी फलंदाजाने आपल्या नेतृत्वात भरून काढली..Pink Ball Test : गुलाबी चेंडूचा बादशहा मिचेल स्टार्क, डे-नाईट कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचा विजयी शिल्पकार.प्रमुख खेळाडूंच्या दुखापतींमुळे एकदंरीत परिस्थिती यजमान संघासाठी विशेष अनुकूल नव्हती. तरीही अखेरीस घरच्या मैदानावर कांगारूंनी बाजी मारताना इंग्लिश संघाला ४-१ फरकाने नामोहरम केले. यावेळच्या अॅशेस मालिकेपूर्वी हा निकालफरक अपेक्षित नव्हता. इंग्लंडचा संघ कडवी लढत देण्याचे संकेत होते. पूर्ण तयारीनिशी कांगारूंच्या भूमीत येऊनही इंग्लिश संघाला अॅशेस मायदेशी नेता आल्या नाहीत. उलट उपलब्ध सामर्थ्यानिशी ऑसी संघाने जिगरबाज झुंज देत लौकिक, तसेच जागतिक कसोटी अजिंक्यपद मालिकेतील अग्रस्थानही कायम राखले. इंग्लिश क्रिकेट संघाची दारुपार्टी करण्याची व्यसनी सवय पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली. .खेळपट्टीवर टीकायावेळच्या अॅशेस मालिकेतील मेलबर्न येथील चौथ्या कसोटीच्या खेळपट्टीवर प्रचंड टीका झाली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनेही (आयसीसी) प्रतिकूल शेरा मारला. भव्यदिव्य मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियमवर सामन्याच्या पहिल्या दिवशी ९४,१९९ इतकी विक्रमी उपस्थिती होती, तर दुसऱ्या दिवशी ९२,०४५ क्रिकेटप्रेमींनी प्रत्यक्ष स्टेडियमवरून सामना पाहिला. क्रिकेटप्रेमींची ही विलक्षण संख्या पाहता, कसोटी क्रिकेटचा थरार अजूनही कायम असल्याचे सिद्ध झाले, पण बॉक्सिंग डे कसोटी अवघ्या दोन दिवसांत संपली..Ashes 2026 Australia Vs England : कांगारूंसमोर बॅझबॉलचा बँडबाजा! ऑस्ट्रेलियाने ४-१ ने ॲशेस चषक राखला; इंग्लंडच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह.चारही डावांत मिळून एकदाही दोनशे धावा पार झाल्या नाहीत. ही कसोटी इंग्लंडने चार विकेटने जिंकली खरी, पण निकाल नक्कीच समाधानकारक नव्हता. अॅशेस मालिकेतील पहिली कसोटी पर्थ येथे अवघ्या दोन दिवसांत संपली होती. त्या खेळपट्टीवरही फलंदाज संकटात होते. मात्र ऑस्ट्रेलियाच्या दुसऱ्या डावात ट्रॅव्हिस हेड याने केलेल्या तडफदार आक्रमक शतकामुळे खेळपट्टीवरील टीकेचा सूर काहीप्रमाणात सौम्य झाला, तरीही पाच दिवसीय सामना फक्त दोन दिवसांत संपल्याची सल होतीच. त्यामुळेच सामन्याचा मानकरी ठरलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या हेड याने बाकी तीन दिवसांसाठी तिकिटे आरक्षित केलेल्या क्रिकेटप्रेमींची माफी मागितली..हेडचा धडाका, ख्वाजाची कडवट निवृत्तीऑस्ट्रेलियाचा पाकिस्तानी वंशाचा डावखुरा फलंदाज उस्मान ख्वाजा याला पर्थ कसोटीपूर्वी गोल्फ खेळणे खूपच महागात पडले. ऐनवेळी त्याच्या दुखापतीने डोके वर काढले. त्यावरून ख्वाजा याला ऑस्ट्रेलियन प्रसिद्धी माध्यमांनी झोडपले. ख्वाजा याच्या जागी दुसऱ्या डावात ट्रॅव्हिस हेड याला सलामीस बढती मिळाली. या ३२ वर्षीय डावखुऱ्या फलंदाजाने आपल्या तुफानी फलंदाजीने इंग्लिश गोलंदाजीचा पालापाचोळा केला. त्याने अवघ्या ८३ चेंडूंत १२३ धावा केल्यामुळे पहिल्या डावात अवघ्या १३२ धावांत गारद झालेल्या ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या डावात झटपट क्रिकेटच्या थाटात आक्रमण केले.अवघ्या २८.२ षटकांतच २ बाद २०५ धावा करून सामना लीलया जिंकला, यामुळे यजमान संघाचा आत्मविश्वास प्रचंड उंचावला. त्यानंतर त्यांना रोखणे इंग्लंडला कठीणच ठरले. मालिकेत सर्वाधिक ६२९ धावा केलेल्या हेड याच्या कारकिर्दीलाही नवी दिशा गवसली. सिडनी कसोटी ख्वाजा याची अखेरची ठरली. त्याने निवृत्ती जाहीर केली. त्यास कडवट किनार होती. निवृत्ती जाहीर करताना ३९ वर्षीय डावखुऱ्या फलंदाजाने ऑस्ट्रेलियातील वंशवादी मानसिकतेकडे अंगुलीनिर्देश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.