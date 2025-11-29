Premium|Ryan Williams Indian Citizen Football : परदेशी ‘भारतीय’ फुटबॉलपटू

आपल्या नातवंडांनी भारतातर्फे आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळावे ही लिंकन यांची इच्छा होती, ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने रायनने ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व त्यागून भारतीय पासपोर्ट मिळविण्याची अधिकृत औपचारिकता पूर्ण केली..भारतीय फुटबॉल सध्या संकटात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या संविधानात बदल झाले व विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन ते स्वीकारण्यात आले, पण मैदानावरील भारतीय फुटबॉल अजूनही संभ्रमावस्थेत आहे. इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) ही देशातील अधिकृत प्रमुख फुटबॉल स्पर्धा आहे, पण यंदा या स्पर्धेचा आरंभ होण्याबाबत ठोस स्पष्टता नाही. द्वितीय श्रेणीतील आय-लीग फुटबॉल स्पर्धेबाबतही अस्पष्टता आहे. व्यावसायिक भागीदारीवर अजून ठोस निर्णय झालेला नाही, करारातील आर्थिक बाजू कमकुवत आहेत. भारतीय फुटबॉलची आंतरराष्ट्रीय मैदानावरही घसरण कायम आहे. .Premium| Geopolitical Shifts: जागतिक अस्थिरतेत भारताची अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल?.अगोदर स्पॅनिश मार्गदर्शक मानोलो मार्केझ यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय संघ अपेक्षित निकाल देऊ शकला नाही. नंतर त्यांच्या जागी देशी मार्गदर्शक खालिद जमील आले, पण ते लगेचच जादूची कांडी फिरवू शकले नाहीत. गोव्यात झालेल्या सिंगापूरविरुद्धच्या पराभवाने एएफसी आशिया करंडक स्पर्धेच्या पात्रता फेरीतच भारतीय संघ गारद झाला. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारच्या सहकार्याने मूळ भारतीय वंशाच्या परदेशी फुटबॉलपटूंसाठी पायघड्या टाकण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून या खेळाडूंच्या सहभागाने भारतीय फुटबॉल संघाची ताकद वाढेल, अशी आशा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाला वाटत आहे..ऑस्ट्रेलियन खेळाडू झाला भारतीयऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय संघातून खेळलेला विंगर रायन विल्यम्स याने आता भारतीय नागरिकत्व स्वीकारले आहे. त्यामुळे खालिद जमील यांच्या मार्गदर्शनाखालील संघातून खेळण्याचा त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ३२ वर्षीय रायन यंदा तिसऱ्या मोसमात आयएसएल स्पर्धेतील बंगळूर एफसीचे प्रतिनिधित्व करत आहे. महान भारतीय फुटबॉलपटू सुनील छेत्रीचा तो क्लब पातळीवरील सहकारी. या कालावधीत रायनने देशातील क्लब पातळीवरील फुटबॉलमध्ये छाप पाडली आहे. तो मूळचा अँग्लो-इंडियन. त्याचे आजोबा लिंकन एरिक ग्रोस्टेट हे तत्कालीन बॉम्बे (आता मुंबई) संघातून संतोष करंडक राष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धेत खेळले आहेत. १९५०च्या दशकात रायनचे आजोबा लिंकन यांनी मध्य रेल्वे, टाटा स्पोर्ट्स क्लब या तेव्हाच्या मातब्बर भारतीय संघांचे प्रतिनिधित्व केलेले आहे. रायनच्या आईचा जन्मही मुंबईतीलच. त्याचे दोघे भाऊ अरीन व रीससुद्धा व्यावसायिक फुटबॉलपटू आहेत आणि ते ब्रिटनमधील क्लब संघातून झळकले आहेत. शिवाय, अरीन आय-लीग फुटबॉल स्पर्धेत इंफाळ-मणिपूरमधील नेरोका एफसीतर्फे खेळलेला आहे. विल्यम्स कुटुंब फुटबॉलमध्येच रमलेले आहे. आपल्या नातवंडांनी भारतातर्फे आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळावे ही लिंकन यांची इच्छा होती, ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने रायनने ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व त्यागून भारतीय पासपोर्ट मिळविण्याची अधिकृत औपचारिकता पूर्ण केली..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.दुसरा विदेशी फुटबॉलपटूऑस्ट्रेलियातील पर्थ येथे जन्मलेला रायन इंग्लिश फुटबॉलमधील पोर्ट्समाऊथ, फुलहॅम या व्यावसायिक क्लबकडूनही खेळलेला आहे. २०१३मध्ये त्याने २० वर्षांखालील विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाचे प्रतिनिधित्व केले होते. नंतर कांगारूंच्या सीनियर संघातूनही तो आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळला. २०२३मध्ये तो बंगळूर एफसी संघात दाखल झाला आणि या संघात तो सफल ठरला. यापूर्वी, जपानी फुटबॉलपटू इझुमी अराटा या भारतीय वंशाच्या खेळाडूने देशांतर्गत फुटबॉलमध्ये बराच काळ खेळल्यानंतर येथील नागरिकत्वासाठी आवश्यक सोपस्कार पार पाडले. त्याची आई जपानी, तर वडील गुजराती. भारतीय झाल्यानंतर तो राष्ट्रीय संघातून आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळला होता, पण मोठे यश मिळाले नव्हते. आता उमेदीचा काळ उलटलेला रायन भारतीय फुटबॉल संघातून खेळल्यास कितपत यशस्वी ठरतोय, हे पाहावे लागेल.(किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.