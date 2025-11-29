साप्ताहिक

Premium|Ryan Williams Indian Citizen Football : परदेशी ‘भारतीय’ फुटबॉलपटू

Indian National Football Team Boost : अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या संविधानात बदल झाले असले तरी मैदानावरील कामगिरी ढासळत असताना, केंद्र सरकारच्या सहकार्याने मूळ भारतीय वंशाच्या परदेशी फुटबॉलपटूंना संधी देण्यासाठी पायघड्या टाकल्या जात आहेत.
किशोर पेटकर
आपल्या नातवंडांनी भारतातर्फे आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळावे ही लिंकन यांची इच्छा होती, ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने रायनने ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व त्यागून भारतीय पासपोर्ट मिळविण्याची अधिकृत औपचारिकता पूर्ण केली.

