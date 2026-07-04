Premium|Baddi Pharma Hub : भारताच्या फार्मा उद्योगाला नवी दिशा देणारे बद्दीचे यशस्वी मॉडेल

भाग्यश्री फडके-धर्माधिकारीबद्दी येथील औद्योगिक क्षेत्राने शासकीय धोरणे आणि भौगोलिक स्थान यांच्या मदतीने प्रचंड यश मिळविले आहे. सध्या बद्दी हे औषधनिर्मिती केंद्र जागतिक दर्जाच्या डब्ल्यूएचओ व जीएमपीसारख्या सर्वोच्च मानकांसह प्रभावी उत्पादने पुरवते. हे केंद्र जेनेरिक औषधे आणि नावीन्यपूर्ण आरोग्यसेवेसाठीही आंतरराष्ट्रीय केंद्र म्हणून कार्यरत आहे.हिमाचल प्रदेश म्हटले, की डोळ्यांसमोर येतात बर्फाच्छादित शिखरे, सफरचंदाच्या बागा आणि नयनरम्य निसर्गसौंदर्य. त्याच हिमाचल प्रदेशातील सोलन जिल्ह्यातले बद्दी हे लहानसे गाव आज आशियातील सर्वात मोठे औषधनिर्मिती केंद्र अर्थात ‘आशियाची औषधनिर्मिती राजधानी’ म्हणून ओळखले जाते. याची कारणे जाणून घेऊ या. बद्दी येथे दोन हजारांहून अधिक परवानाधारक औषध उत्पादन कारखाने कार्यरत आहेत. त्यामुळे भारतातील एकूण औषधांपैकी ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त औषधांचे उत्पादन बद्दीमध्ये होते. येथून २००हून अधिक देशांना औषधांचा पुरवठा केला जातो. तिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर गोळ्या, कॅप्सूल्स आणि जीवनावश्यक इंजेक्शने तयार केली जातात. त्यामुळे हे गाव आशियातील सर्वात मोठे औषध उत्पादन केंद्र म्हणून ओळखले जाते. गेल्या काही वर्षांत या प्रदेशात औषधनिर्मिती क्षेत्राने प्रचंड वाढ अनुभवली आहे आणि राज्याच्या जीडीपीमध्येही या क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. २०२६पर्यंत भारतीय फार्मा बाजारपेठ जवळपास ४.७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असून, या प्रचंड बाजारपेठेत बद्दी आघाडीवर आहे.राज्य आणि केंद्र सरकारच्या २०००मध्ये आलेल्या महत्त्वाकांक्षी धोरणाने ऐतिहासिक बदल घडवून आणला. या धोरणाने बद्दीमधील कारखान्यांना दिलेली अनुकूलता, कमी उत्पादन खर्च आणि उत्कृष्ट वितरण व्यवस्था या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून बद्दी हे गाव आशियातील औषधनिर्मिती राजधानी म्हणून पुढे आले. .कर सवलती आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राचा दर्जासरकारने हिमाचल प्रदेशासारख्या औद्योगिक विकासाला वाव असलेल्या भागात विकास आणि रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र ही योजना आणली. २००३मध्ये बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ हा पट्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून घोषित केला. येथे कर सवलती देण्यास सुरुवात केली. तसेच या क्षेत्रांना मिळालेल्या लाभांमुळे अनेक कारखान्यांना उत्पादन शुल्कातून सूट मिळाली आणि जमीन अधिग्रहण, भांडवली गुंतवणूक, कायदेविषयक साहाय्य व वीज यांवर भरपूर अनुदान मिळाले. पहिल्या पाच वर्षांसाठी १०० टक्के कर सूट, तर पुढील पाच वर्षांसाठी ३० टक्के कर सवलत देण्यात आली. त्यामुळे औषधनिर्मिती आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू तयार करणारे कारखाने सन फार्मा, टॉरेंट, डॉ. रेड्डीज, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, डाबर, मोर्पेन या कंपन्यांनी नवीन उत्पादने सुरू केली. बद्दीच्या आसपासच्या भागांमध्ये म्हणजे बरोटीवाला आणि नालागढ येथेही मोठ्या कंपन्यांचे कारखाने आहेत.संचालनाचा खर्च कमीछोट्या शहरांमध्ये मोठ्या महानगरांच्या तुलनेत जमीन आणि मजुरीचा खर्च लक्षणीयरित्या कमी असतो. तसेच नैसर्गिक संसाधने आणि पाणी मुबलक प्रमाणात व स्वस्त दरात उपलब्ध होते. हवामानही बऱ्यापैकी अनुकूल असते. हिमालयातील थंड हवामान संवेदनशील रासायनिक आणि औषधी फॉर्म्युलेशन्ससाठी नैसर्गिक स्थिरता देते. तसेच तापमान नियंत्रित करण्यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेचीही बचत होते.नियामक मान्यताबद्दीमध्ये मिळणाऱ्या बहुतांश सुविधा डब्ल्यूएचओ, जीएमपी, आयएसओ आणि सुधारित अनुसूची एम यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकांचे पालन करतात. त्यामुळे येथील उत्पादने जागतिक स्तरावर स्वीकारली जातात. तसेच या ठिकाणी फार्मसिस्ट, इंजिनिअर, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करण्यासाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात आहे. येथील स्थानिक महाविद्यालयेही औषधनिर्मिती शास्त्रावर जोर देत आहेत. त्यामुळे बद्दीतील औषध उत्पादक कंपन्यांना तज्ज्ञ व्यक्तींची भरती करणे सहज शक्य होत आहे. शिवाय पॅकेजिंग कंपन्या आणि कच्चा माल पुरवणाऱ्या कंपन्यासुद्धा येथे मोठ्या प्रमाणात उभारल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे अनेक स्थानिक संस्थांचा हातभार लागून वस्तू तयार करण्याच्या वेळेतही बचत होते..Premium|Bulk Drug Parks In India : बल्क ड्रग पार्कमुळे भारताची औषध स्वयंपूर्णतेकडे वेगवान वाटचाल.वितरण व्यवस्थेचे फायदेबद्दी हे शहर चंडीगढ, पंजाब, हरयाणा आणि नवी दिल्लीच्या जवळ असल्यामुळे प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर जलद वाहतूक आणि उत्तर भारतातील औषधनिर्मिती नेटवर्कमध्ये सुलभ वितरण केले जाते. बद्दीमधील फार्मा क्षेत्राच्या वाढीस चालना देणारी नियामक मानके आणि पायाभूत सुविधा उत्पादन यांमुळे येथील उत्पादन वाढत आहे. औद्योगिक कचऱ्याच्या उत्पादन विभागांमध्ये प्रगत एचव्हीएसी यंत्रणा आणि हेपा (एचईपीए) फिल्टर निर्जंतुक वातावरण निर्माण करतात. औद्योगिक कचऱ्याच्या कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट प्रक्रियेद्वारे स्वच्छ पर्यावरण राखले जाते. डेटाची अखंडता (डेटा इंटेग्रिटी) टिकवून ठेवण्यासाठी येथील प्रकल्पांनी एफडीए २१, सीएफआर पार्ट ११ या नियामक मानकांचे पालन करणाऱ्या डिजिटल प्रणालींचा अवलंब केला आहे. याव्यतिरिक्त, या सुविधेमध्ये आधुनिक युनिट्स आहेत. त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर स्थिर लस उत्पादनासाठी केला जातो. बनावट औषधांचे उत्पादन रोखण्यासाठी पॅकेजिंगवर सीरिअलायझेशन तंत्रज्ञान काटेकोरपणे लागू केले आहे.बद्दीमध्ये झालेल्या औद्योगिक सुधारणांमुळे सिप्ला कंपनीच्या बद्दी उत्पादन केंद्रात डिप्लोमा वा पदवीचे शिक्षण घेता नीव योजनेअंतर्गत नोकरी करता येते. सिप्ला कंपनीच्या १३ पॅकेजिंग लाइन्स संपूर्णपणे महिला चालवत आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊन बद्दीतील महिलांचा जमीन व गाडी खरेदीकडे कल दिसून येत आहे.सिरमौर जिल्ह्यात असलेला पांवटा साहिब हा परिसर औषध उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे अनेक नामांकित फार्मास्युटिकल कंपन्यांचे युनिट्स आहेत. येथील युनिट्समधून गोळ्या, कॅप्सूल्स आणि सिरप्स तयार केली जातात. एका कथेनुसार, शिखांचे धर्मगुरू गुरू गोविंदसिंग घोड्यावरून जात असता, घोड्याचा पाय जिथे अडला, तिथे गुरू गोविंदसिंग साडेतीन वर्षे वास्तव्यास थांबले. म्हणून येथे गुरुद्वाराही आहे. त्यांच्यामुळे पावन झालेली भूमी पांवटा साहिब नावाने प्रसिद्ध झाली. बद्दी व्यतिरिक्त सोलन जिल्ह्यामधील इतर मुख्य शहरे आणि परवाणू या शहरातही अनेक मोठ्या औषधनिर्मिती कंपन्या कार्यरत आहेत. बद्दी येथील औद्योगिक क्षेत्राने शासकीय धोरणे आणि भौगोलिक स्थान यांच्या मदतीने प्रचंड यश मिळविले आहे. सध्या बद्दी हे औषधनिर्मिती केंद्र जागतिक दर्जाच्या डब्ल्यूएचओ व जीएमपीसारख्या सर्वोच्च मानकांसह प्रभावी उत्पादने पुरवते. हे केंद्र जेनेरिक औषधे आणि नावीन्यपूर्ण आरोग्यसेवेसाठीही आंतरराष्ट्रीय केंद्र म्हणून कार्यरत आहे. भारताच्या औषधनिर्मिती उद्योगात बद्दीने निर्विवाद नेतृत्व निर्माण केले आहे, यात शंका नाही..संदर्भ :Cipla's Baddi Plant Empowers Women : Understanding Cipla's Focus On Gender Parity - CNBC-TV18From Baddi to Asia''s Pharmaceutical Powerhouse | India- The Global Leader in Generic Medicine Exporthttps://www.lifevisionbaddi.com/blog/how-pharma-manufacturing-in-baddi-became-a-leading-pharmaceutical-hub-in-india/https://medellasoftgel.com/himachal-pradesh-pharma-manufacturing-hub/https://www.rialtes.com/insights/blogs/himachal-pradesh-the-pharma-jewel-of-north-india-with-the-largest-pharma-manufacturing-facilitiesभाग्यश्री फडके-धर्माधिकारी मुंबईस्थित औषधनिर्माण आणि आरोग्यसेवा व्यवस्थापनात कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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