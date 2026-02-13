Premium|Badrinath Temple: गंधर्वांनी मंतरलेली पहाट; बद्रीनाथच्या प्रवासातील अलकनंदेच्या किनारी अनुभव

मनोहर मंडवालेजसजसं बद्रीनाथ जवळ येऊ लागलं, तसं दूरूनच उंच डोंगरं व शिखरं दिसू लागली. जमिनीवर नुकत्याच पसरलेल्या सूर्यकिरणांत नीळकंठ हिमशिखर छान लकाकत होतं. बसमधूनच त्याचे शुभ्र सफेद कडे लक्ष वेधून घेत होते. मग तसंच ते धावत्या बसमधून टिपले. काही वेळातच गाड्या एका गावात शिरल्या आणि पार्किंग झोनमध्ये जाऊन थांबल्या. हेच बद्रीनाथ होतं, चहूबाजूंनी पहाडांनी वेढलेलं!.उत्तराखंडातील छोट्या चारधामपैकी यमुनोत्री, गंगोत्री आणि केदारनाथ यथावकाश आटोपून आता आमचं शेवटचं चौथं धाम बद्रीनाथ तेवढं राहिलं होतं. बद्रीनाथला बद्री विशाल वा बद्रीनारायणसुद्धा म्हटलं जातं. हे मोठ्या चारधामपैकीही एक धाम असून, देखणं विष्णूमंदिर आहे. आमचा मुक्काम बद्रीनाथच्या अलीकडे ७३ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पीपलकोटी इथं होता, त्यामुळं आम्ही पीपलकोटीला जाण्यासाठी निघालो. पीपलकोटी हे बऱ्यापैकी हॉटेल्स असलेलं छोटंसं आणि साधंसं गाव आहे.पीपलकोटीला जाण्यासाठी केदारनाथच्या भोलेनाथाचा प्रसादरूपी आशीर्वाद घेऊन, सकाळी चहा-नाश्ता उरकून, साडेआठलाच आम्ही सीतापूरहून निघालो. मधे अलकनंदा आणि पिंडर नदीचा संगम असलेलं कर्णप्रयाग लागलं. हे पंचप्रयागपैकी एक स्थळ आहे. कर्णानं इथं सूर्यदेवाची उपासना केली होती, असं सांगितलं जातं. कर्णप्रयागमध्ये उमादेवीचं (पार्वती) प्राचीन मंदिर आहे. हा संगमही वेळेअभावी आम्ही वरूनच बघितला. साधारण १४३ किलोमीटरच्या या प्रवासात आम्हाला चमोली जिल्ह्यातलं नंदप्रयाग हे ठिकाणही लागलं. इथं अलकनंदा आणि नंदकिनी नदीचा संगम आहे. नंदकिनी नदी ही नंदा घुंटी शिखरापासून उगम पावते. नंदप्रयाग एकेकाळी यदु राजाची राजधानी होती..Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव.चमोलीला मागं टाकत संध्याकाळी पाच वाजता आम्ही पीपलकोटीला पोहोचलो. रात्रीच्या जेवणाआधी इथल्या मार्केटमध्ये सहज फेरफटका मारायला म्हणून बाहेर पडलो आणि बरीच खरेदी केली गेली. चाळीसजणांच्या आमच्या ग्रुपमध्ये बरेचसे पुण्यातले रहिवासी, त्यामुळं टूर अरेंजरकडून चविष्ट मराठमोळ्या जेवणाची लज्जत रोजच चाखायला मिळत होती. बद्रीनाथकडं जाणाऱ्या रस्त्यावरील या छोट्याशा गावात शाल, मफलर, जॅकेट्स अशा गोष्टी बऱ्यापैकी स्वस्त होत्या. इथल्या हॉटेलची जागाही चांगली ऐसपैस होती, पण अंधार पडल्यामुळे फार फोटो काढता आले नाहीत.दुसऱ्या दिवशी बद्रीनाथला जाण्यासाठी पहाटे चार-सव्वाचारलाच निघालो. बद्रीनाथला यमुनोत्री वा केदारनाथसारखे डोंगर चढायचे नसल्यामुळे रिलॅक्स होतो. सुमारे ७३ किलोमीटरच्या प्रवासाला किमान तीन तास तरी लागणार होते. जोशीमठच्या पुढं, धौलीगंगा आणि अलकनंदेचा संगम असलेलं विष्णूप्रयाग लागलं. चारधामच्या या वाटेत लागणाऱ्या पंचप्रयागमुळे भारतीय नद्यांमधल्या अलकनंदेचं महत्त्व आपल्या मनावर बिंबत जातं. नंदादेवी वाइल्डलाइफ सँक्च्युअरीच्या परिसराला मागं टाकत, अलकनंदेच्या वळणावळणानं गाडीही वळणं घेत होती. एव्हाना बाहेर उजाडत होतं. मधेच कुठंतरी जरा मोठा रस्ता आला, तो बहुधा गोविंदघाट असावा. आमची गाडी अचानक तिथं रस्त्याच्या कडेला थांबली. पाय मोकळे करायला टूर मॅनेजरसोबत आम्ही तिघं खाली उतरलो. बघतो तर आमच्या बसच्या पुढं धावणारी आमचीच एक टेम्पो ट्रॅव्हलर पंक्चर होऊन थांबलेली होती, ड्रायव्हर गाडीचं पंक्चर काढण्याचं काम करत होता..मी गाडीबाहेर काळ्या अंधूक प्रकाशात दिसणारं आजूबाजूचं सौंदर्य न्याहाळत होतो. त्या राखाडी पहाटेच्या उजेडात खाली दरीत वाहणाऱ्या अलकनंदेकडे मी बघत राहिलो. काहीतरी वेगळंच, मन मोहून घेणारं वातावरण होतं ते! मी दोन-तीन क्लिक घेतले अन् नकळत मला संत नामदेवांच्या अभंगातली, ‘रात्र काळी, घागर काळी, यमुनाजळें ही काळी हो माय...’ ही गवळण आठवली. पहाटेच्या उजेडातलं ते दृश्य या ओळींना अगदी सार्थ ठरवणारं होतं! समोर सगळंच काळं, करडं दिसत होतं. फरक इतकाच, की यमुनेऐवजी माझ्यासमोर इथं अलकनंदा होती आणि तिच्याबरोबरीला होते काळे कातळ, दरीची ती गडद खोलाई, त्या हलक्याशा पहाट-प्रकाशातला तो भवताल! वाटलं, निश्चल वाहणारी ही अलकनंदा, तिथली शांतता भंगू नये म्हणून आपला खळाळ दाबून होती की काय? का कुणी राधा त्या अंधारल्या प्रकाशात कुणालाही चाहूल लागू नये म्हणून अगदी एकेक पाऊल जपत आपल्या सावळ्याला तिथं भेटायला येणार होती? पण दगडा-दगडांवरून फुसांडणाऱ्या अलकनंदेच्या जलाची शुभ्रता मात्र तिला कशी लपवता येईल? चराचरांवर सांडलेल्या अंधारात अलकनंदेची ती वळणं ठाशीव दिसत होती. थंड वारा तुषारांना झोंबत तिच्याशी हितगुज करू पाहत होता. अलकनंदेचं ते मौन, झाडांची पानं, पहाडांचे दगड सगळेच आपापसांत गपगुमान बोलत होते. तसं मनही बोलू लागलं - ‘अशा या पहाटेला देवभूमीच्या या भवतालातून खरोखरच देव, अप्सरा, नायिका वा गंधर्व तर विहरत नसतील? याचा अर्थ रस्ते सुनसान नाहीत तर! हं... एवढ्यात डोळ्यांसमोर लख्खकन काहीतरी चमकलं... कोण होतं ते? आकाशीची दामिनी? का कुणी अप्सरा?' काही गोष्टी निव्वळ अनुभवायच्या असतात. अलकनंदेच्या सहवासातली ती पहाटही तशीच होती... गंधर्वांनी मंतरलेली!काहीवेळानं निघायची वेळ झाली आणि टूर मॅनेजरने दिलेल्या आवाजासरशी मी भानावर आलो. कॅमेरा सावरत, धावत येऊन पटकन गाडीत बसलो. गाड्या तिथून निघाल्या खऱ्या पण माझ्या डोळ्यांसमोर मागचाच भवताल होता. क्षणभर वाटलं, नक्कीच काही खास आहे या देवभूमीत! जरावेळानं दूरवरले पहाड उजळले होते आणि जवळचं अंधाराच्या छायेतलं डोंगरावरलं गाव मात्र जाग येण्यासाठी रवीकिरणांची जणू वाट बघत होतं.जसजसं बद्रीनाथ जवळ येऊ लागलं, तसं दूरूनच उंच डोंगरं व शिखरं दिसू लागली. जमिनीवर नुकत्याच पसरलेल्या सूर्यकिरणांत नीळकंठ हिमशिखर छान लकाकत होतं. बसमधूनच त्याचे शुभ्र सफेद कडे लक्ष वेधून घेत होते. मग तसंच ते धावत्या बसमधून टिपले. काही वेळातच गाड्या एका गावात शिरल्या आणि पार्किंग झोनमध्ये जाऊन थांबल्या. हेच बद्रीनाथ होतं! चहूबाजूंनी पहाडांनी वेढलेलं. गाडीतून उतरल्या उतरल्याच बर्फाच्छादित शिखरांचे चार-सहा फोटो काढले. पार्किंग झोनपासून एखाद्या किलोमीटरवर असलेलं मंदिर, उंचावर असल्यानं लांबूनही नजरेस पडलं. मंदिराआधीच खळाळत वाहणारी अलकनंदा पुन्हा भेटली. अलकनंदेचा उगम इथून जवळच असलेल्या सतोपंथ डोंगररांगांमधल्या हिमनदीतून होतो. इथं दर्शनासाठी मोठी रांग होती. आम्ही सगळे सकाळी सव्वाआठपासून रांगेत उभे राहिलो. बद्रीनाथच्या मुख्य मंदिराचा दर्शनी भाग आकर्षक रंगांनी रंगविलेला होता. त्यात नर आणि नारायण पर्वतांच्या सान्निध्यामुळं मंदिर आणखीनंच खुलून दिसत होतं. मंदिराच्या गाभाऱ्यात शिरेपर्यंत एक तास गेला. गर्दीमुळे दर्शन जरा घाईतच झालं. मंदिराबाहेरच्या आवारात लक्ष्मीच्या मंदिरासह आणखीही काही छोटीछोटी मंदिरं होती. मंदिराच्या पायथ्याशी खाली गरम पाण्याचं कुंड होतं. मघाशी गाडीतून येताना दिसलेलं नीळकंठ शिखर इथूनही दिसत होतं. बद्रीनाथ नगरी अलकनंदेच्या घाटीतच वसली आहे!बद्रीनाथची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे ३,१०० मीटर आहे. आदि बद्री, बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योगध्यान बद्री या पंचबद्रींमध्ये बद्रीनाथ सर्वोच्च मानलं जातं. पूर्वीच्या काळी यात्रेकरू शेकडो मैल चालत बद्रीनाथ मंदिरात येत असत. भूकंप आणि हिमस्खल डोंगर, पर्वतांना स्पर्शिणारं निळं निळं आभाळसुद्धा इतकं कमाल दिसत होतं, की करड्या-तांबूस डोंगरांना त्यामुळं एक वेगळाच उठाव मिळाला होता.चढ-उतार असलेल्या माणाच्या गल्ल्या अगदीच तीन ते चार फुटांच्या होत्या, आणि बहुतेक माणावासीयांनी तोडक्या-मोडक्या पण स्वच्छ घरांसामोरच उबदार कपड्यांची छोटीछोटी दुकानं थाटली होती. त्यांच्या चेहऱ्यांवरचं हास्य हर्षिलच्या सफरचंदासारखं गोड होतं. मनानं श्रीमंत दिसलं ते गाव! माणामध्ये भटकंती करताना सुरुवातीला गणेश गुफा पाहिली, नंतर व्यास गुफा बघितली. या छोट्याशा गुहेत बसून महर्षी व्यासांनी महाभारत रचल्याचं मानलं जातं. मग गावाच्या दुसऱ्या टोकाला पाहिलं ते सरस्वती मंदिर. सरस्वती नदीचा उगम इथंच झालेला आहे. एका मोठ्या खडकातून वाहत बाहेर उसळी मारताना ती दिसते. तिचा स्रोत मात्र वर आहे. या उगमाजवळच देवी सरस्वतीचं मंदिरदेखील आहे (सरस्वती नदीच्या उगमाबद्दल व लुप्त होण्याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत). या मंदिरालगत सरस्वती नदीवर भीमपूल आहे. स्वर्गरोहिणीकडे जाताना दोन पहाडांना जोडण्यासाठी भीमानं एक मोठ्ठी शिळा उचलून दोन्ही डोंगरांच्या मधे टाकली होती, ती शिळा म्हणजेच भीमपूल, अशी या पुलाबाबत आख्यायिका आहे. आजही ती शिळा इथं आपल्याला बघायला मिळते. तोच रस्ता पुढं स्वर्गरोहिणीकडे जातो, असं मानलं जातं. गढवाल हिमालयाच्या सरस्वती पर्वत श्रेणीमधील चार शिखरांपैकी स्वर्गरोहिणी हे एक प्रमुख शिखर आहे. स्वर्गरोहिणी हे नाव महाभारतातील एका कथेवरून पडलं आहे..महाभारताच्या युद्धानंतर आयुष्याच्या शेवटाला स्वर्गाप्राप्तीच्या उद्देशानं उत्तरेकडे प्रवास केला आणि बद्रीनाथजवळच्या याच पर्वतरांगांमधून मार्ग काढत स्वर्गाकडं कूच केली, असं सांगितलं जातं. याठिकाणी आता पाच पांडव आणि त्यांची भार्या द्रौपदी यांचे मोठे पुतळे बसविण्याचं काम सुरू आहे. अर्थात युधिष्ठिरासोबत स्वर्गात पोहोचलेला श्वानही बघायला मिळेलच. निसर्गाची अनुपम सुंदरता लाभलेलं माणा गाव पाहत पाहत दुपारचे चार वाजले, पण कसलीच घाई नव्हती. माणा गावाचा निरोप घेऊन आमच्या तिन्ही गाड्या परतीच्या प्रवासाला निघाल्या. आम्ही पीपलकोटीला पोहोचलो तेव्हा संध्याकाळचे सव्वासात वाजत होते. उत्तराखंडातल्या चारधामचं दर्शन सुखरूप आटोपल्यानं सगळ्यांच्या चेहऱ्यांवर तृप्तीचा एक वेगळाच आनंद होता. पण माझ्या काळजात मात्र निव्वळ चारधामचं दर्शनच नाही, तर अलकनंदातीरी राधा-कृष्ण भेटीचा सोहळा प्रत्यक्ष अनुभवल्याचा अमृत जल्लोष सुरू होता, आणि हा जल्लोष आता असाच निरंतर सुरू राहील.मनोहर मंडवाले कल्याणस्थित लेखक, कवी, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर व ग्राफिक डिझायनर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 