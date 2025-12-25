Premium|Christmas Dessert Recipes : ख्रिसमससाठी झटपट आणि स्वादिष्ट मिठाई रेसिपीज

साप्ताहिक

Christmas Sweets : ख्रिसमस निमित्त प्लम केक, शुगर कुकीज आणि चॉकलेट बॉल्ससह आठ खास गोड पदार्थांच्या सोप्या रेसिपी.
Christmas Dessert Recipes

साप्ताहिक टीम
आरती पागे

प्लम केक

साहित्य

एक कप मैदा, अर्धा कप साखर, अर्धा कप तेल, अर्धा कप दही, १ टीस्पून बेकिंग पावडर, अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा, १ कप मिक्स ड्रायफ्रुट्स (किशमिश, टूटी-फ्रूटी, काजू), दालचिनी, पाव टीस्पून लवंग पूड.

कृती

सर्वप्रथम दही, साखर आणि तेल एकत्र करून फेटावे. त्यानंतर त्यात मैदा,

बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा घालून नीट एकजीव करावे. त्यात ड्रायफ्रुट्स

घालून हे मिश्रण प्री-हिटेड ओव्हनमध्ये १८० अंश सेल्सिअसवर ३५ ते ४० मिनिटे बेक करावे. झटपट होणारा आणि नॉन-अल्कोहोलिक प्लम केक खाण्यासाठी तयार.

