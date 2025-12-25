Premium|Christmas Dessert Recipes : ख्रिसमससाठी झटपट आणि स्वादिष्ट मिठाई रेसिपीज

आरती पागेप्लम केक साहित्य एक कप मैदा, अर्धा कप साखर, अर्धा कप तेल, अर्धा कप दही, १ टीस्पून बेकिंग पावडर, अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा, १ कप मिक्स ड्रायफ्रुट्स (किशमिश, टूटी-फ्रूटी, काजू), दालचिनी, पाव टीस्पून लवंग पूड.कृती सर्वप्रथम दही, साखर आणि तेल एकत्र करून फेटावे. त्यानंतर त्यात मैदा, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा घालून नीट एकजीव करावे. त्यात ड्रायफ्रुट्स घालून हे मिश्रण प्री-हिटेड ओव्हनमध्ये १८० अंश सेल्सिअसवर ३५ ते ४० मिनिटे बेक करावे. झटपट होणारा आणि नॉन-अल्कोहोलिक प्लम केक खाण्यासाठी तयार..नारळाचे ट्रफलसाहित्यदोन कप सुके खोबरे, १ कप कन्डेन्स्ड मिल्क, १ टीस्पून वेलची पूड.कृतीप्रथम कढईत सुके खोबरे थोडे भाजून घ्यावे. त्यानंतर त्यात कन्डेन्स्ड मिल्क आणि वेलची पूड घालावी. मिश्रण थंड करावे. मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्याला लाडवासारखा आकार देऊन ट्रफल तयार करावेत..Premium|Shev Recipe: शेव बनवण्याच्या सोप्या आणि मस्त रेसिपीज; कुरकुरीत आणि चविष्ट.शुगर कुकीजसाहित्यअर्धा कप बटर, अर्धा कप साखर, १ कप मैदा, अर्धा टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स.कृतीसर्वप्रथम बटर आणि साखर एकत्र फेटावे. मग त्यात मैदा घालून मळून घ्यावे आणि त्याचा गोळा तयार करावा. त्याचे पेढ्यासारखे चपटे गोल करावेत किंवा लाटून कुकी कटरने आवडीनुसार आकार द्यावा. प्री-हिटेड ओव्हनमध्ये १७० अंश सेल्सिअसवर बारा ते पंधरा मिनिटे कुकीज बेक कराव्यात..व्हॅनिला कपकेक्ससाहित्यएक कप मैदा, अर्धा कप साखर, अर्धा कप दूध, पाव कप तेल, १ टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स, १ टीस्पून बेकिंग पावडर.कृतीप्रथम मैदा, साखर, बेकिंग पावडर एकत्र करून घ्यावे. त्यात दूध, तेल, व्हॅनिला इसेन्स घालून एकत्र फेटावे आणि याचे बॅटर तयार करावे. हे तयार बॅटर कपकेक मोल्डमध्ये घालून प्री-हिटेड ओव्हनमध्ये पंधरा मिनिटे बेक करावे..ख्रिसमस बिस्कीट पुडिंगसाहित्यपंधरा ते वीस मारी बिस्किटे, बिस्किटे भिजवण्यासाठी गरम दूध, १ टेबलस्पून कोको पावडर, गरजेनुसार व्हिप्ड क्रीम किंवा नॉन डेअरी क्रीम.कृतीसर्वप्रथम मारी बिस्किटे दुधात भिजवावीत. बिस्किटे दुधात मऊ झाल्यानंतर एका भांड्यात त्यांचा थर लावावा. मग त्यावर कोको पावडर आणि क्रीमचा लेअर लावावा. हे थर लावलेले पुडिंग फ्रिजमध्ये एक तास ठेवावे. पुडिंग सेट झाल्यानंतर खाण्यासाठी तयार.टीप : व्हिप्ड क्रीमच्या गोडीनुसार साखर घालायची की नाही ते ठरवावे. घालणार असाल तर २ टेबलस्पून साखर दुधात विरघळवून त्यात बिस्किटे भिजवावीत. जर नॉन डेअरी क्रीम वापरणार असाल, तर साखर घालावीच लागेल, कारण ते गोड नसते..चॉकलेट बॉल्ससाहित्यएक कप क्रश्ड बिस्किटे, २ टेबलस्पून कोको पावडर, पाव कप दूध,२ टेबलस्पून बटर.कृतीसर्वप्रथम आवडीची क्रश्ड बिस्किटे आणि कोको पावडर एकत्र करावे. मग त्यात दूध आणि बटर घालून नीट फेटून घ्यावे. त्यानंतर या बॅटरचे गोळे तयार करावेत. या तयार बॉल्सवर चॉकलेट ड्रिझल करावे..ख्रिसमस फ्रुट केक बॉल्ससाहित्यएक कप केकचा चुरा, चिरलेली फळे/ टूटी-फ्रूटी (आवडीनुसार),२ टेबलस्पून चॉकलेट सॉस.कृतीकेकचा चुरा, चिरलेली फळे/ टूटी-फ्रूटी आणि चॉकलेट सॉस एकत्र करून एकजीव करावे. या मिश्रणाचे लहान लहान बॉल्स तयार करावेत. या बॉल्सवर चॉकलेट लावून फ्रिजमध्ये थंड करावेत..कलकल / कलकुळ (ख्रिसमस स्वीट)साहित्यएक कप मैदा, १ टेबलस्पून तूप, चिमूटभर मीठ, घोळण्यासाठी पिठीसाखर, तळण्यासाठी तेल.कृतीप्रथम मैदा, तूप आणि पाणी घालून घट्ट कणीक भिजवावी. या भिजवलेल्या गोळ्याचे लहान तुकडे करावेत आणि हे तुकडे तळून घ्यावेत. हे तळलेले तुकडे पिठीसाखरेमध्ये घोळावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.