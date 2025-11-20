Premium|Protein Sources For Gym : व्यायामाला साथ संतुलित आहाराची

डॉ. प्रणिता अशोकसर्वात प्रथम जिमला जाण्याचा आपला नेमका उद्देश निश्चित करावा. जिमसोबत योग्य संतुलित आहार घेतला, तरच आपले उद्दिष्ट साध्य होते. अनेकदा जिममध्ये वेगवेगळ्या प्रोटीन पावडर्स, इंजेक्शन्स यांचा आग्रह धरला जातो, त्याला स्पष्टपणे नकार द्यावा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणत्याही सप्लिमेंट्स, गोळ्या, इंजेक्शन्स घेऊ नयेत, ते आपल्या जीवावर बेतू शकते. जिम आणि आहाराचा समन्वय आणि त्यातील सातत्य तुम्हाला नक्कीच आरोग्यदायी ठेवण्यास मदत करेल.ध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे स्थूलता आणि तिच्याशी निगडित असलेले मधुमेह, उच्च रक्तदाब, थायरॉईड, पीसीओडी यांसारखे आजार मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागले आहेत. यावरचा पहिला आणि महत्त्वाचा उपाय म्हणजे संतुलित आहार आणि त्याला उत्तम व्यायामाची जोड. व्यायामासाठी जिम हा आजकाल लोकांचा खूप आवडता पर्याय झाला आहे. ‘आम्ही डाएट सुरू करत आहोत आणि जिम कधी सुरू करायचं?’ असा प्रश्न अनेकांना पडतो. मात्र, जिम सुरू करताना डाएटमध्ये काही मूलभूत गोष्टींची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. जिम करताना आहाराची काही मूलभूत पथ्यं पाळावी लागतात. .Premium|Mutual Fund : म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून कुटुंबाने कशापद्धतीने कमावली संपत्ती ?.प्रथिनेस्नायूंची वाढ आणि त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रथिनं अत्यंत आवश्यक असतात. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि नॅशनल सोसायटी ऑफ न्यूट्रिशन यांच्या मते, साधारणपणे एक तास जिम करणाऱ्या व्यक्तींच्या आहारात ०.८ ते १ ग्रॅम प्रति किलो इतकं प्रोटीन असावं.प्रथिनांचे स्रोतचिकन, मासे, अंडी, मटण हे मांसाहारी पदार्थ.मूग, चणा, मसूर, तूर, राजमा इत्यादी डाळी आणि कडधान्ये.टोफू, सोया चंक्स यासोबतच बदाम, काजू, शेंगदाणे, चिया सीड्स, फ्लॅक्स सीड्स (जवस).दही, पनीर, दूध असे दुग्धजन्य पदार्थ.ओट्स, क्विनोआ, ब्राऊन राइस, ज्वारी, बाजरी अशी संपूर्ण धान्यं.पालक, ब्रोकोली अशा भाज्या..घरगुती प्रोटीन शेकची साधीसोपी रेसिपीजिम करणाऱ्या लोकांनी महागडे आणि भेसळ असू शकणारे प्रोटीन शेक घेण्याऐवजी, घरीच उच्च पोषणमूल्ये असलेला प्रोटीन शेक करण्यावर भर द्यावा.त्यासाठी ५० ग्रॅम सोयाबीन थोडे भाजून त्याची पावडर करावी.त्यातएक छोटा चमचा (५ ते १० ग्रॅम) कोको पावडर आणि तेवढीच मिल्क पावडर घालावी.पाण्यात किंवा (२०० मिलिलिटर) दुधात ही घरी तयार केलेली पावडर घालावी.या शेकमधून जवळपास २० ते २५ ग्रॅम प्रोटीन मिळू शकते..महत्त्वाच्या टिप्सवजन कमी करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या शरीराच्या गरजेपेक्षा ३०० ते ५०० कॅलरीज कमी घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, वजन टिकवून ठेवण्यासाठी २००० कॅलरीज लागत असतील, तर १५०० ते १७०० कॅलरीज खाव्यात. मैदा आणि साधी साखर यांऐवजी कॉम्प्लेक्स कर्बोदके निवडावीत.जंकफूड पूर्णपणे टाळावे. साखर असलेली पेये, तळलेले पदार्थ, पॅकेज्ड स्नॅक्स आणि प्रक्रिया केलेले अन्न पूर्णपणे टाळावे. वजन कमी करायचे असो, वाढवायचे असो किंवा स्नायू वाढवायचे असोत, प्रत्येक प्रसंगी जंकफूड टाळणे आवश्यक आहे.स्नायूंच्या वाढीसाठी तुम्हाला सामान्यतः आवश्यक असलेल्या कॅलरीजपेक्षा जास्त कॅलरीज आणि जास्त प्रथिने खाण्याची गरज असते. स्नायूंच्या वाढीसाठी तुम्ही काय खात आहात, यासोबतच कधी खात आहात हेदेखील महत्त्वाचे असते. एकाच वेळी जास्त खाण्याऐवजी, दर दोन-तीन तासांनी थोडे-थोडे आणि पोषणयुक्त पदार्थ खावेत. स्नायूंची वाढ जिममध्ये नाही, तर तुम्ही विश्रांती घेत असताना होते. त्यामुळे सात-आठ तासांची पुरेशी झोप आणि आराम महत्त्वाचा आहे.आहारात मायक्रोन्युट्रिअंट्सचा समावेश असायला हवा. काही विशिष्ट सूक्ष्म-पोषकतत्त्वे स्नायूंच्या पुनर्प्राप्ती आणि ऊर्जेसाठी आवश्यक असतात.हाडांचे आरोग्य आणि स्नायूंच्या कार्यासाठी व्हिटॅमिन डी अतिशय महत्त्वाचे असते. सूर्यप्रकाश हा त्याचा मुख्य स्रोत आहे.शरीरातील ऑक्सिजन वाहून नेण्यासाठी लोह आवश्यक असते. लोहाच्या कमतरतेमुळे थकवा येतो. पालक, खजूर आणि कडधान्ये यांतून लोह मिळते.ऊर्जानिर्मिती प्रक्रियेत आणि लाल रक्तपेशी तयार करण्यात बी-कॉम्प्लेक्स व्हिटॅमिन्सची मदत होते. संपूर्ण धान्ये आणि दुग्धजन्य पदार्थ हे बी-कॉम्प्लेक्स व्हिटॅमिन्सचे चांगले स्रोत आहेत..आहाराच्या वेळाजिमपूर्वी ः वर्कआऊटच्या सुमारे ३० ते ६० मिनिटांपूर्वी हलका, ऊर्जा देणारा नाश्ता घ्यावा. त्यात बदाम, अक्रोड, ब्लॅक कॉफी, फळे (विशेषतः केळी) यांचा समावेश असावा.जिमनंतर ः वर्कआऊट झाल्यावर लगेच (१५-२० मिनिटांच्या आत) प्रथिने आणि कर्बोदके असलेले पोस्ट-वर्कआऊट मील करावे. हे स्नायूंच्या पुनर्प्राप्तीसाठी (मसल रिकव्हरी) महत्त्वाचे असते. या जेवणात व्हे प्रोटीन शेक, ड्रायफ्रूट पावडर घातलेले गरम दूध व मिश्र फळे यांचा समावेश असावा.जेवण (दुपारचे/रात्रीचे) नियमित अंतराने जेवण करावे.एकाच वेळी जास्त खाणे टाळावे.दुपारच्या जेवणात भात, पोळी आणि चिकन/ पनीर/ सोयाबीनचा समावेश असावा.यासोबत एकतरी पालेभाजी/ फळभाजी असावी. यामुळे पोट साफ होण्यास आणि पचनसंस्था निरोगी राहण्यास मदत मिळते.दही किंवा ताक या गोष्टींचा दोन्ही जेवणांमध्ये समावेश असावा.अधिक पोषणमूल्ये मिळवण्यासाठी ज्यांना दही आवडते, त्यांनी त्यात जवसाची पावडर किंवा सोया चंक्सची पावडर घालून खाऊ शकता..कर्बोदकेशरीराला ऊर्जा आणि व्यायामासाठी इंधन पुरवण्यासाठी कर्बोदके अत्यंत महत्त्वाची आहेत. ही स्नायूंमध्ये ग्लायकोजेनच्या स्वरूपात साठवून ठेवली जातात.कर्बोदकांचे स्रोतपोहे, उपमा, डोसा, उत्तप्पा, डाळीच्या पिठाचे धिरडे (चिला), क्विनोआ, ओट्स, दलिया, ब्राऊन राइस, मल्टीग्रेन ब्रेड, नाचणी/ ज्वारी/ बाजरीसारखी तृणधान्ये यांतून मिळतात. साधी कर्बोदके (सिंपल कार्ब्ज) - केळी, खजूर, रताळे यांतून गुंतागुंतीची कर्बोदके (कॉम्प्लेक्स कार्ब्ज) मिळतात. वर्कआऊटच्या आधी आणि नंतर त्वरित ऊर्जा मिळवण्यासाठी हे पदार्थ चांगले आहेत.स्निग्ध पदार्थसंप्रेरकांचे संतुलन राखण्यासाठी आणि दीर्घकाळ ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी आरोग्यदायी स्निग्ध पदार्थ आवश्यक असतात.स्निग्ध पदार्थांचे स्रोतबदाम, अक्रोड, जवस, भोपळ्याच्या बिया, पीनट बटर. तसेच ऑलिव्ह तेल आणि ॲव्होकाडो हेही स्निग्ध पदार्थांचे स्रोत आहेत.पाणीदिवसभर भरपूर पाणी पिऊन हायड्रेटेड राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दिवसातून ३ ते ४ लिटर पाणी पिणे आवश्यक आहे, खासकरून तुम्ही व्हे प्रोटीन किंवा क्रिॲटिन सप्लिमेंट्स घेत असाल, तर पाण्याचे प्रमाण वाढवावे.सर्वात प्रथम जिमला जाण्याचा आपला नेमका उद्देश निश्चित करावा. जिमसोबत योग्य संतुलित आहार घेतला, तरच आपले उद्दिष्ट साध्य होते. अनेकदा जिममध्ये वेगवेगळ्या प्रोटीन पावडर, इंजेक्शन्स यांचा आग्रह धरला जातो, त्याला स्पष्टपणे नकार द्यावा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणत्याही सप्लिमेंट्स, गोळ्या, इंजेक्शन्स घेऊ नयेत, ते आपल्या जीवावर बेतू शकते. जिम आणि आहाराचा समन्वय आणि त्यातील सातत्य तुम्हाला नक्कीच आरोग्यदायी ठेवण्यास मदत करेल.(डॉ. प्रणिता अशोक पुणेस्थित आहारतज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 