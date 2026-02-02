Premium|Bali Tourism: बाली निसर्ग, संस्कृती आणि साहसाचा अनोखा संगम

साकेत पिंपळेकाही ठिकाणे मनात घर करतात. बाली हे त्यापैकीच एक. शांत निसर्ग, परिपूर्ण संस्कृती आणि प्रत्येक क्षणात जाणवणारी सकारात्मक ऊर्जा यांमुळे बाली फक्त एक ट्रिप न राहता, तो एक अनुभव होतो. म्हणूनच, नवीन प्रवासाची सुरुवात करायची असेल तर बालीला नक्की भेट द्या. तो अनुभव कायम तुमच्यासोबत राहील..समुद्राने वेढलेले, हिरव्यागार निसर्गाने सदैव नटलेले, असंख्य मंदिरांनी सजलेले, धबधबे आणि धगधगत्या ज्वालामुखींनी समृद्ध केलेले, भारतीय संस्कृतीशी जोडलेली नाळ अजूनही मायेने जपणारे, हिंद महासागरातील एक विलोभनीय बेट म्हणजे बाली. तसे बघायला गेले तर इंडोनेशिया देशातील साधारण १७ हजार पाचशे बेटांपैकी एक म्हणजे बाली. बालीच्या उत्तरेला जावा समुद्र तर दक्षिणेला हिंद महासागर आहे. पॅसिफिक आणि हिंद महासागरात मिळून असलेल्या रिंग ऑफ फायरचाच बाली हा एक छोटासा भाग आहे असे आपण म्हणू शकतो. जगातील एकूण सक्रिय भूकंपांपैकी आणि सक्रिय ज्वालामुखींपैकी सुमारे ७५ टक्के प्रदेश याच रिंग ऑफ फायरचा भाग आहे. बालीमधील भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे तसेच तेथील ज्वालामुखीतून उत्पन्न झालेल्या विशालकाय पर्वतांमुळे बाली उष्णकटिबंधीय बेट आहे. त्याचप्रमाणे तेथे अनेक थंड हवेची ठिकाणेसुद्धा आहेत.बाली हे इंडोनेशिया तसेच जागतिक स्तरावरील एक अतिशय प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येकासाठी बाली नक्कीच काही ना काही देऊन जाते. लहान मुलांसाठी सफारी, वॉटरपार्क, फुलपाखरांचे गार्डन अशी अनेकानेक आकर्षणे आहेत. इन्स्टाग्रामवर सक्रिय असलेल्या आजच्या पिढीसाठी अनेक धबधबे आहेत. स्वर्गाची द्वारे भासतील असे विलोभनीय समुद्रकिनारे आहेत. अनेक क्लब्ज आहेत, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व निसर्गप्रेमींसाठी अनेकानेक सुंदर आखीवरेखीव मंदिरे, जुने राजवाडे आहेत. पहाटे किंवा संध्याकाळी छान फेरफटका मारता येईल असे सुंदर डोंगरकडे आहेत. अगदी विलोभनीय आणि आलिशान हॉटेल्स, बाली स्विंग, शॉपिंग डेस्टिनेशन्स, जागतिक दर्जाचे स्पा आणि पार्लर्स, धाडसी पर्यटकांसाठी राफ्टिंग, ज्वालामुखीतील ट्रेकिंग, स्कूबा डायव्हिंग, सर्फिंग अशी अनेक आकर्षणे असलेले एकमेव ठिकाण म्हणजे बाली..Premium|Deccan Plateau: भारताचा भूगोल: हिमालय ते दख्खनचे पठार.बाली हे भारताबाहेरील एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र आहे. येथे अनेक कुटुंबांमध्ये रोज सकाळ-संध्याकाळ देवपूजा केली जाते. रस्त्यात बऱ्याच ठिकाणी रामायण-महाभारतातील संदर्भ देणारी भव्य शिल्पे दिसतात. दिवाळी आणि गुढीपाडव्यासारखे सण साजरे केले जातात. येथे बेटाच्या चारही दिशांना वसवलेली मंदिरे आहेत, तसेच बेटाच्या कुलदैवतेप्रमाणे असलेले एक मातृमंदिर आहे. या वातावरणामुळे बालीला गेल्यावर अगदी आपल्या जवळच्या नातेवाइकांकडे गेल्याचा भास होतो.महाराष्ट्रातील किंवा भारतातील कोणत्याही जुन्या गावांत गेलो, तर आपल्याला गावाच्या चारही दिशांना प्रत्येक वेशीवर किमान एक मंदिर बघायला मिळते. तेच त्या वेशीचे राखणदार असल्याचेही मानले जाते. त्याशिवाय प्रत्येक गावाचे एक कुलदैवत किंवा ग्रामदैवतसुद्धा असते. तसेच बाकीही काही मंदिरे त्या-त्या स्थानविशेषानुसार असतात. त्याचप्रमाणे बालीमध्येसुद्धा पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण अशा चारही दिशांना क्रमशः लुंपुंगयांग-तानाह लॉट-बेडूगुल-उलुवटू अशी चार महत्त्वाची मंदिरे आहेत. तसेच बालीच्या मुख्य ज्वालामुखी माउंट अगुंगच्या उतारावर बैसाख मंदिर आहे. तसेच इतरही अनेक छोटी-मोठी मंदिरे बालीमध्ये आहेत.बाली हे एक बेट असल्यामुळे साहजिकच येथील समुद्रकिनारेसुद्धा अतिशय सुंदर आहेत. मोकळ्या आकाशाखाली निळ्याशार समुद्रात भिजण्याची मजा काही औरच! बाली एक ज्वालामुखीय बेट असल्यामुळे येथील समुद्रकिनाऱ्यांमध्येसुद्धा विविधता बघायला मिळते. तसेच येथील समुद्र अतिशय समृद्ध सागरी जीवसृष्टीचे घर आहे. येथे कुटा बीचसारखे काही उंच लाटा येणारे सर्फिंगसाठी सुयोग्य असे सागरी किनारे आहेत, तर लोविना बीचसारखे काही बीचेस हे सागरी जीवसृष्टीने समृद्ध असून, हा डॉल्फिन माशांचा अधिवास आहे. येथे बेनोआसारखे धाडसी सागरी ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स होणारे किनारेही आहेत आणि नुसा दुआसारखे शांत, तासन्तास बघत राहावे असे किनारेसुद्धा आहेत..बालीमधील जैवविविधता आणि ज्वालामुखीय प्रदेश यांमुळे हा प्रदेश धाडसी क्रीडाप्रकारांसाठी अतिशय अनुकूल ठरतो. भल्या पहाटे सूर्योदय बघण्यासाठी केलेला माऊंट बटुर ट्रेक, सकाळी सकाळी लोविना बीचजवळ डॉल्फिन माशांसोबत पोहण्याचा किंवा स्नॉर्कलिंगचा थरार, बालीच्या उष्णकटिबंधीय जंगलांमधून केलेली रोमांचक एटीव्ही राइड, दुसऱ्या महायुद्धात बुडलेल्या अमेरिकी जहाजाच्या अवशेषांच्या जवळ नेणारा स्कूबा डायव्हिंग करत केलेला अद्वितीय प्रवास, जेट स्की, काइट राइड, पॅराग्लायडिंग असे अनेक साहसी वॉटर स्पोर्ट्स हे सगळेच वेगळे आणि आनंद देणारे साहसी क्रीडा प्रकार आहेत. बालीच्या निसर्गसौंदर्याइतकीच तिथली आलिशान हॉटेल्सही सुंदर आहेत, मग ती समुद्रकिनाऱ्यावरील असोत किंवा जंगलातील वेगवेगळ्या थीम्सची रिसॉर्ट्स असोत! बालिनीज व्हिला हे तर तरुणांमधले विशेष आकर्षण!जागतिक पातळीवरील बाकी ठिकाणांचा विचार करता बाली तसे कमी खर्चिक म्हणावे लागेल. येथे तुलनेने कमी खर्चात आपल्याला उत्तमोत्तम दर्जाची हॉटेल्स अनुभवण्यास मिळतात. बालीमधील स्पासुद्धा जगप्रसिद्ध आहेत. पारंपरिक बालिनीज मसाजचा अनुभव किमान एकदातरी नक्कीच घेण्यासारखा आहे.उष्णकटिबंधीय वातावरण व ज्वालामुखींमुळे तयार झालेले डोंगर ह्या दोन्हींच्या अनोख्या संगमामुळे बालीमध्ये आपल्याला वर्षभर वाहणारे अनेक धबधबे बघायला मिळतात. बालीमधील प्रत्येक धबधबा परफेक्ट फोटो बॅकग्राउंड असल्यामुळे तरुण पिढीचे आकर्षण केंद्र असतो..बालिनीज किंवा इंडोनेशियन भाषेमध्ये ‘नुसा’ ह्या शब्दाचा अर्थ ‘बेट’ असा होतो. भौगोलिकदृष्ट्या जी बेटे छोटी किंवा मध्यम आकाराची असतात, त्यांची नावे इंडोनेशियन भाषेमध्ये ‘नुसा’पासून सुरू होतात. सोशल मीडियाचा वापर वाढू लागला तसा ‘नुसा पेनिडा’ला जाणाऱ्या लोकांचा ओघसुद्धा वाढायला लागला. या बेटाच्या पश्चिमेला असलेल्या अनेक आकर्षण केंद्रांची मिळून एक पूर्ण दिवसाची वेस्ट आयलंड इन्स्टाग्राम टूर केली जाते. क्रिस्टल बीच, क्लिंग किंग बीच, एंजल्स बिलबाँग, ब्रोकन बीच ही त्यातील काही महत्त्वाची ठिकाणे. येथील बाली स्विंगची मजाच वेगळी आहे. तसा लहानपणी आपल्या सगळ्यांनाच झोका आवडतो, पण तोच झोका जर एखाद्या डोंगरावर, दरीच्या दिशेने, गर्द हिरव्या जंगलाकडे बघत घेता आला, सोबतीलाच त्यावर अतिशय सुंदर ड्रेस घालून फोटोज आणि व्हिडिओज काढता आले, तर आणखी कायच हवे! बालीमध्ये जागोजागी असलेले असे स्विंग्ज म्हणजे बालीचे विशेष आकर्षण.बालीमधील क्लब्जदेखील प्रसिद्ध आहेत. जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम दहा क्लब्जपैकी तीन तर बालीमध्येच आहेत. डे-क्लब, बीच क्लब, क्लिफ क्लब, जंगल क्लब, नाइट क्लब असे क्लबचे अनेक प्रकार बालीमध्ये बघायला मिळतात. इंडोनेशिया आणि एकूणच संपूर्ण आशिया खंड येथील जैवविविधतेसाठी आणि समृद्ध नैसर्गिक देणगीसाठी ओळखला जातो. मात्र वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिकीकरणामुळे येथील प्राणिमात्रांवर आणि जंगलांवर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम झालेले दिसतात. ह्याचीच जाणीव झाल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी अभयारण्ये आणि प्राण्यांसाठी मदत केंद्रे उभारण्याची कामे सुरू झाली आहेत. त्यातीलच काही यशस्वी प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे बाली सफारी. येथे पशू-पक्ष्यांच्या बचाव व रक्षणासोबतच अभ्यास आणि जागतिक दर्जाचे जागृती केंद्रसुद्धा सुरू करण्यात आलेले आहे. विविध संकटग्रस्त प्रजातीचे प्राणी आणि त्यांच्या खासियती आपल्याला त्यांच्याच नैसर्गिक अधिवासात अनुभवता येतात. बच्चेकंपनीसाठी तर ही पर्वणीच ठरते..Premium|Dessert cafe business : डिझर्ट व्यवसायाला सुरुवात करताना....बालीची खाद्यसंस्कृतीसुद्धा आपल्या देशाशी जोडलेली आहे. वाढत्या पर्यटनामुळे आणि जागतिकीकरणामुळे इतरही अनेक देशांचे खाद्यपदार्थसुद्धा बालीमध्ये मिळतात. येथे भारतातील अनेक राज्यांतील विविध खाद्यपदार्थ मिळतात.काही ठिकाणे मनात घर करतात, बाली त्यापैकीच एक. शांत निसर्ग, परिपूर्ण संस्कृती आणि प्रत्येक क्षणात जाणवणारी सकारात्मक ऊर्जा यामुळे बाली फक्त एक ट्रिप न राहता, तो एक अनुभव होतो. म्हणूनच, नवीन प्रवासाची सुरुवात करायची असेल तर बालीला नक्की भेट द्या. तो अनुभव तुमच्यासोबत कायम राहील.साकेत पिंपळे अॅडिओना हॉलिडेज आणि अनुसंधा अॅडव्हेंचर्सचे संचालक आहेत.कुठे राहावे?बाली आकारमानाने मोठे बेट आहे. त्यामुळे आपापल्या पसंतीनुसार वास्तव्यासाठी अनेक ठिकाणांचे पर्याय उपलब्ध आहेत.कुटा / सेमिनियक / लेगीयान - बालीमधील वास्तव्यासाठी हे सगळ्यात स्वस्त आणि जास्त पर्याय उपलब्ध असलेले ठिकाणे असून, येथे अगदी स्वस्त हॉस्टेल्सपासून पंचतारांकित रिसॉर्ट्ससुद्धा आहेत. मुख्य म्हणजे हा भाग बीच आणि क्लब्जसाठी प्रसिद्ध आहे, तसेच येथे खरेदीसाठीही बरेच पर्याय आहेत.उबूड - बाली बेटाच्या मध्यभागी असलेले हे गाव इथल्या कलाकुसरीसाठी आणि सांस्कृतिक केंद्रासाठी प्रसिद्ध आहे. बाली स्विंग, माउंट बटुर, बालीच्या राजाचा राजवाडा, गर्द हिरवे जंगल ही येथील काही विशेष आकर्षणे. बालीमधील सगळ्यात आलिशान हॉटेल्स ह्याच भागात बघायला मिळतात. समुद्रसपाटीपासून थोडे उंचीवर असल्याने येथील वातावरण बाकी समुद्राजवळील ठिकाणांपेक्षा जास्त आल्हाददायक व थंड असते..नुसा दुआ/ बेनोआ - बालीमधील एक कन्व्हेन्शन सेंटर आणि वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीजसाठी हा भाग प्रसिद्ध आहे, ह्या भागात जगातील काही महत्त्वाचे प्रदर्शने भरवली जातात. या भागातही आलिशान बीच रिसॉर्ट्स आहेत.ळ्याशार समुद्राने वेढलेले, हिरव्यागार निसर्गाने सदैव नटलेले, असंख्य मंदिरांनी सजलेले, धबधबे आणि धगधगत्या ज्वालामुखींनी समृद्ध केलेले, भारतीय संस्कृतीशी जोडलेली नाळ अजूनही मायेने जपणारे, हिंद महासागरातील एक विलोभनीय बेट म्हणजे बाली. तसे बघायला गेले तर इंडोनेशिया देशातील साधारण १७ हजार पाचशे बेटांपैकी एक म्हणजे बाली. बालीच्या उत्तरेला जावा समुद्र तर दक्षिणेला हिंद महासागर आहे. पॅसिफिक आणि हिंद महासागरात मिळून असलेल्या रिंग ऑफ फायरचाच बाली हा एक छोटासा भाग आहे असे आपण म्हणू शकतो. जगातील एकूण सक्रिय भूकंपांपैकी आणि सक्रिय ज्वालामुखींपैकी सुमारे ७५ टक्के प्रदेश याच रिंग ऑफ फायरचा भाग आहे. बालीमधील भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे तसेच तेथील ज्वालामुखीतून उत्पन्न झालेल्या विशालकाय पर्वतांमुळे बाली उष्णकटिबंधीय बेट आहे. त्याचप्रमाणे तेथे अनेक थंड हवेची ठिकाणेसुद्धा आहेत.बाली हे इंडोनेशिया तसेच जागतिक स्तरावरील एक अतिशय प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येकासाठी बाली नक्कीच काही ना काही देऊन जाते. लहान मुलांसाठी सफारी, वॉटरपार्क, फुलपाखरांचे गार्डन अशी अनेकानेक आकर्षणे आहेत. इन्स्टाग्रामवर सक्रिय असलेल्या आजच्या पिढीसाठी अनेक धबधबे आहेत. स्वर्गाची द्वारे भासतील असे विलोभनीय समुद्रकिनारे आहेत. अनेक क्लब्ज आहेत, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व निसर्गप्रेमींसाठी अनेकानेक सुंदर आखीवरेखीव मंदिरे, जुने राजवाडे आहेत. पहाटे किंवा संध्याकाळी छान फेरफटका मारता येईल असे सुंदर डोंगरकडे आहेत. अगदी विलोभनीय आणि आलिशान हॉटेल्स, बाली स्विंग, शॉपिंग डेस्टिनेशन्स, जागतिक दर्जाचे स्पा आणि पार्लर्स, धाडसी पर्यटकांसाठी राफ्टिंग, ज्वालामुखीतील ट्रेकिंग, स्कूबा डायव्हिंग, सर्फिंग अशी अनेक आकर्षणे असलेले एकमेव ठिकाण म्हणजे बाली..Premium|Men Accessories: पुरुषांच्या फॅशनमध्ये ॲक्सेसरीजची महत्त्वपूर्ण भूमिका.बाली हे भारताबाहेरील एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र आहे. येथे अनेक कुटुंबांमध्ये रोज सकाळ-संध्याकाळ देवपूजा केली जाते. रस्त्यात बऱ्याच ठिकाणी रामायण-महाभारतातील संदर्भ देणारी भव्य शिल्पे दिसतात. दिवाळी आणि गुढीपाडव्यासारखे सण साजरे केले जातात. येथे बेटाच्या चारही दिशांना वसवलेली मंदिरे आहेत, तसेच बेटाच्या कुलदैवतेप्रमाणे असलेले एक मातृमंदिर आहे. या वातावरणामुळे बालीला गेल्यावर अगदी आपल्या जवळच्या नातेवाइकांकडे गेल्याचा भास होतो.महाराष्ट्रातील किंवा भारतातील कोणत्याही जुन्या गावांत गेलो, तर आपल्याला गावाच्या चारही दिशांना प्रत्येक वेशीवर किमान एक मंदिर बघायला मिळते. तेच त्या वेशीचे राखणदार असल्याचेही मानले जाते. त्याशिवाय प्रत्येक गावाचे एक कुलदैवत किंवा ग्रामदैवतसुद्धा असते. तसेच बाकीही काही मंदिरे त्या-त्या स्थानविशेषानुसार असतात. त्याचप्रमाणे बालीमध्येसुद्धा पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण अशा चारही दिशांना क्रमशः लुंपुंगयांग-तानाह लॉट-बेडूगुल-उलुवटू अशी चार महत्त्वाची मंदिरे आहेत. तसेच बालीच्या मुख्य ज्वालामुखी माउंट अगुंगच्या उतारावर बैसाख मंदिर आहे. तसेच इतरही अनेक छोटी-मोठी मंदिरे बालीमध्ये आहेत.बाली हे एक बेट असल्यामुळे साहजिकच येथील समुद्रकिनारेसुद्धा अतिशय सुंदर आहेत. मोकळ्या आकाशाखाली निळ्याशार समुद्रात भिजण्याची मजा काही औरच! बाली एक ज्वालामुखीय बेट असल्यामुळे येथील समुद्रकिनाऱ्यांमध्येसुद्धा विविधता बघायला मिळते. तसेच येथील समुद्र अतिशय समृद्ध सागरी जीवसृष्टीचे घर आहे. येथे कुटा बीचसारखे काही उंच लाटा येणारे सर्फिंगसाठी सुयोग्य असे सागरी किनारे आहेत, तर लोविना बीचसारखे काही बीचेस हे सागरी जीवसृष्टीने समृद्ध असून, हा डॉल्फिन माशांचा अधिवास आहे. येथे बेनोआसारखे धाडसी सागरी ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स होणारे किनारेही आहेत आणि नुसा दुआसारखे शांत, तासन्तास बघत राहावे असे किनारेसुद्धा आहेत..बालीमधील जैवविविधता आणि ज्वालामुखीय प्रदेश यांमुळे हा प्रदेश धाडसी क्रीडाप्रकारांसाठी अतिशय अनुकूल ठरतो. भल्या पहाटे सूर्योदय बघण्यासाठी केलेला माऊंट बटुर ट्रेक, सकाळी सकाळी लोविना बीचजवळ डॉल्फिन माशांसोबत पोहण्याचा किंवा स्नॉर्कलिंगचा थरार, बालीच्या उष्णकटिबंधीय जंगलांमधून केलेली रोमांचक एटीव्ही राइड, दुसऱ्या महायुद्धात बुडलेल्या अमेरिकी जहाजाच्या अवशेषांच्या जवळ नेणारा स्कूबा डायव्हिंग करत केलेला अद्वितीय प्रवास, जेट स्की, काइट राइड, पॅराग्लायडिंग असे अनेक साहसी वॉटर स्पोर्ट्स हे सगळेच वेगळे आणि आनंद देणारे साहसी क्रीडा प्रकार आहेत. बालीच्या निसर्गसौंदर्याइतकीच तिथली आलिशान हॉटेल्सही सुंदर आहेत, मग ती समुद्रकिनाऱ्यावरील असोत किंवा जंगलातील वेगवेगळ्या थीम्सची रिसॉर्ट्स असोत! बालिनीज व्हिला हे तर तरुणांमधले विशेष आकर्षण!जागतिक पातळीवरील बाकी ठिकाणांचा विचार करता बाली तसे कमी खर्चिक म्हणावे लागेल. येथे तुलनेने कमी खर्चात आपल्याला उत्तमोत्तम दर्जाची हॉटेल्स अनुभवण्यास मिळतात. बालीमधील स्पासुद्धा जगप्रसिद्ध आहेत. पारंपरिक बालिनीज मसाजचा अनुभव किमान एकदातरी नक्कीच घेण्यासारखा आहे.उष्णकटिबंधीय वातावरण व ज्वालामुखींमुळे तयार झालेले डोंगर ह्या दोन्हींच्या अनोख्या संगमामुळे बालीमध्ये आपल्याला वर्षभर वाहणारे अनेक धबधबे बघायला मिळतात. बालीमधील प्रत्येक धबधबा परफेक्ट फोटो बॅकग्राउंड असल्यामुळे तरुण पिढीचे आकर्षण केंद्र असतो.बालिनीज किंवा इंडोनेशियन भाषेमध्ये ‘नुसा’ ह्या शब्दाचा अर्थ ‘बेट’ असा होतो. भौगोलिकदृष्ट्या जी बेटे छोटी किंवा मध्यम आकाराची असतात, त्यांची नावे इंडोनेशियन भाषेमध्ये ‘नुसा’पासून सुरू होतात. सोशल मीडियाचा वापर वाढू लागला तसा ‘नुसा पेनिडा’ला जाणाऱ्या लोकांचा ओघसुद्धा वाढायला लागला. या बेटाच्या पश्चिमेला असलेल्या अनेक आकर्षण केंद्रांची मिळून एक पूर्ण दिवसाची वेस्ट आयलंड इन्स्टाग्राम टूर केली जाते. क्रिस्टल बीच, क्लिंग किंग बीच, एंजल्स बिलबाँग, ब्रोकन बीच ही त्यातील काही महत्त्वाची ठिकाणे..येथील बाली स्विंगची मजाच वेगळी आहे. तसा लहानपणी आपल्या सगळ्यांनाच झोका आवडतो, पण तोच झोका जर एखाद्या डोंगरावर, दरीच्या दिशेने, गर्द हिरव्या जंगलाकडे बघत घेता आला, सोबतीलाच त्यावर अतिशय सुंदर ड्रेस घालून फोटोज आणि व्हिडिओज काढता आले, तर आणखी कायच हवे! बालीमध्ये जागोजागी असलेले असे स्विंग्ज म्हणजे बालीचे विशेष आकर्षण.बालीमधील क्लब्जदेखील प्रसिद्ध आहेत. जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम दहा क्लब्जपैकी तीन तर बालीमध्येच आहेत. डे-क्लब, बीच क्लब, क्लिफ क्लब, जंगल क्लब, नाइट क्लब असे क्लबचे अनेक प्रकार बालीमध्ये बघायला मिळतात. इंडोनेशिया आणि एकूणच संपूर्ण आशिया खंड येथील जैवविविधतेसाठी आणि समृद्ध नैसर्गिक देणगीसाठी ओळखला जातो. मात्र वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिकीकरणामुळे येथील प्राणिमात्रांवर आणि जंगलांवर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम झालेले दिसतात. ह्याचीच जाणीव झाल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी अभयारण्ये आणि प्राण्यांसाठी मदत केंद्रे उभारण्याची कामे सुरू झाली आहेत. त्यातीलच काही यशस्वी प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे बाली सफारी. येथे पशू-पक्ष्यांच्या बचाव व रक्षणासोबतच अभ्यास आणि जागतिक दर्जाचे जागृती केंद्रसुद्धा सुरू करण्यात आलेले आहे. विविध संकटग्रस्त प्रजातीचे प्राणी आणि त्यांच्या खासियती आपल्याला त्यांच्याच नैसर्गिक अधिवासात अनुभवता येतात. बच्चेकंपनीसाठी तर ही पर्वणीच ठरते.बालीची खाद्यसंस्कृतीसुद्धा आपल्या देशाशी जोडलेली आहे. वाढत्या पर्यटनामुळे आणि जागतिकीकरणामुळे इतरही अनेक देशांचे खाद्यपदार्थसुद्धा बालीमध्ये मिळतात. येथे भारतातील अनेक राज्यांतील विविध खाद्यपदार्थ मिळतात.काही ठिकाणे मनात घर करतात, बाली त्यापैकीच एक. शांत निसर्ग, परिपूर्ण संस्कृती आणि प्रत्येक क्षणात जाणवणारी सकारात्मक ऊर्जा यामुळे बाली फक्त एक ट्रिप न राहता, तो एक अनुभव होतो. म्हणूनच, नवीन प्रवासाची सुरुवात करायची असेल तर बालीला नक्की भेट द्या. तो अनुभव तुमच्यासोबत कायम राहील.साकेत पिंपळे अॅडिओना हॉलिडेज आणि अनुसंधा अॅडव्हेंचर्सचे संचालक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.