Premium|Best Grow Bags for Terrace Gardening India : टेरेस गार्डनसाठी ‘ग्रो बॅग्ज’ ठरू शकतात उत्तम पर्याय; जाणून घ्या कुंडी निवडण्याचे योग्य गणित

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीटेरेसवर बाग करण्यासाठीची आपली सगळी तयारी पूर्ण झाली. पण एक राहिलेच की! आपण झाड कशात लावायचे याची तयारीच नाही केली. आता झाडे लावण्यासाठी आपल्याकडे कोणकोणते पर्याय आहेत ते पाहू.बाजारात कुंड्यांचे (कंटेनर्स किंवा प्लांटर्स) इतके पर्याय उपलब्ध आहेत की आपला नक्कीच गोंधळ उडू शकतो. उदाहरणार्थ, माती, टेराकोटा, काँक्रीट, लाकूड, धातू, प्लॅस्टिक, सिरॅमिक, फायबर ग्लास, रेझिन यांच्या कुंड्या किंवा प्लांटर्स अनेक आकाराच्या आणि वेगवेगळ्या घडणीच्या उपलब्ध असतात. याशिवाय पॉलिबॅग्ज, ग्रो बॅग्ज यांसारखे पर्याय आहेत. तसेच विविध साधनांपासून आणि विविध प्रकारचे वाफेसुद्धा आपण गच्चीवर करू शकतो. .Premium|Urban Terrace Gardening Guide : शहरात गच्चीवर 'ग्रीन कॉर्नर'; सेंद्रिय टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डन आणि शहरी शेतीचा हिरवा प्रवास.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवड करताना झाडाच्या पाणी, ऊन या गरजा, झाडाचा आकार आणि गच्चीवर वाऱ्याचा जोर किती आहे अशा अनेक बाबींचा तुलनात्मक विचार करूनच आपण झाड कशात लावायचे हे ठरवायला हवे. टेरेसवर भाजीपाला, फळे व इतर झाडांची लागवड करताना झाडांची उंची, रुंदी, आकार पाहून कुंड्या निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. शिवाय टेरेसवर वजन वाढणार नाही याची कटाक्षाने काळजी घेणे आवश्यक असते. गच्चीवर पावसात आणि प्रखर उन्हात टिकतील, कधीकधी येणाऱ्या वादळी वाऱ्या-पावसात तग धरतील, सहजासहजी पडणार नाहीत, फुटणार नाहीत असे पर्याय निवडावेत.मातीच्या आणि टेराकोटाच्या कुंड्या तुलनेने स्वस्त, हाताळण्यास सोप्या असतात आणि गच्चीला 'रस्टिक' लुक देतात. शिवाय या कुंड्यामधील माती उन्हाळ्यात लवकर तापत नाही. या कुंड्या सछिद्र असल्यामुळे मुळांसाठी नैसर्गिक तापमान नियमन शक्य होते. सिमेंटच्या कुंड्या ओळखल्या जातात त्या त्यांच्या टिकाऊपणामुळे. सिमेंटच्या कुंड्या वजनाने जड, तुलनेने थोड्या महाग पण जास्त टिकाऊ असतात. मोठ्या झाडांना सिमेंटच्या कुंड्या जास्त आधार देतात, मात्र या हाताळण्यास, हलवण्यास अवघड असतात. प्लॅस्टिकच्या कुंड्या इतर कुंड्यांच्या मानाने हलक्या व किमतीने खूप स्वस्त असतात. मात्र त्या उन्हामुळे लवकर तापतात. त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये टेरेसवरील झाडांना पाण्याची जास्त गरज भासते. उन्हात राहिल्यामुळे काही वर्षांनंतर प्लॅस्टिकच्या कुंड्या तुटण्यास सुरुवात होते. नवीन प्लॅस्टिकच्या कुंड्या पर्यावरणपूरक नाहीत..Premium|Best Potting Mix for Terrace Garden : कुंडीत लाल माती वापरताय? थांबा! गच्चीवरील बागेसाठी 'अशी' तयार करा जादुई आणि हलकी माती.आणखीन एक चांगला पर्याय म्हणजे ग्रो बॅग्ज. या कापडी किंवा प्लॅस्टिकच्या तंतूंपासून केलेल्या असतात. यात दोन प्रकार मिळतात - उच्च घनतेच्या पॉलिथीनपासून केलेल्या एचडीपीई ग्रो बॅग्ज आणि कापड किंवा ज्यूटसारख्या नैसर्गिक धाग्यांपासून केलेल्या फॅब्रिक ग्रो बॅग्ज. प्लॅस्टिकच्या ग्रो बॅग्ज 'यूव्ही-स्थिर' (यूव्ही-स्टॅबिलाइज्ड) असतात. त्यामुळे त्या सूर्यप्रकाशात जास्त काळ टिकतात. फॅब्रिक ग्रो बॅग्ज वजनाने खूप हलक्या असल्यामुळे त्या सहजपणे इकडून तिकडे हलवता येतात. या टिकाऊ तर असतातच, शिवाय धुऊन परत परत वापरताही येतात.अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, गच्ची पूर्ण दिवस उन्हाने खूप तापते. त्यामुळे आपल्या कुंड्या, कंटेनर सरळ गच्चीच्या फरशीवर न ठेवता, थोड्या वर उंचावून ठेवता आल्या तर उत्तम. लोखंडी पायरीसारखी रचना करून किंवा दोन टोकांना विटा ठेवून त्यावर आडवी फळी टाकली तरी चालते. यामुळे काय होईल? तर, कुंडी खालून तापणेही कमी होईल. कुंडीखाली, ग्रो बॅग्जखाली पाणी साठणार नाही आणि छतावर अनावश्यक ओलावा राहणार नाही. शिवाय स्वच्छता करणे सोपे होईल..बाजारातून नव्या वस्तू आणण्यापेक्षा घरात पडलेल्या सामानाचा आपण झाडे लावण्यासाठी उपयोग करू शकतो. उदाहरणार्थ, जुन्या किंवा गळक्या बकेट्स, तेलाच्या बरण्या/ डबे, रंगांचे मोकळे डबे, ज्वारी-गव्हाची मोकळी पोती, पुठ्ठ्याची खोकी, आंब्याची खोकी, थर्माकोलची खोकी असे अनेक प्रकार वस्तूंच्या पॅकिंगच्या रूपात घरी येतात. त्यांचा वापर आम्ही आवर्जून गच्चीत करतो. या वस्तू फेकून दिल्या तर कचऱ्याच्या ढिगांमध्ये आपण भरच घालतो. त्यामुळे नवीन प्लॅस्टिकच्या कुंड्या किंवा इतर वस्तू न आणता जुन्या वस्तूंचा होईल तितका पुनर्वापर करणे कधीही चांगले. आम्ही तर कोणीतरी खराब झालेला फ्रीज फेकून दिला होता तो आणून त्यातही रोपे लावली आहेत.याशिवाय कोको फायबरपासून केलेल्या कुंड्या, रेझ्ड बेड, पॉकेट गार्डन, पॅनल गार्डन, शेल्फ गार्डन, व्हर्टिकल गार्डन वापरून जिवंत हिरवी भिंत, भिंतीवरची रंगीबेरंगी बाग इत्यादी अनेक प्रकार आपण वापरून आणि करून पाहू शकतो.डॉ. तृप्ती करेकट्टी व डॉ. दिलीप माळी प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार प्रसार करत आहेत.