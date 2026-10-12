Premium|Stock Market Investment Strategy : शेअर बाजारातील घसरणीत गुंतवणूकदारांनी नेमकी कोणती रणनीती वापरावी?

भूषण महाजनविविध आकर्षक गुंतवणुकी शोधून काढाव्या लागतील. त्यासाठी शेअर नजरेच्या टप्प्यात आला, की प्रत्येक तिमाही निकाल सूक्ष्मपणे अभ्यासावा लागेल. थोडा वेळ दिल्यास यश येईलच. त्यात आपले संरक्षण करण्यास स्टॉपलॉस आहेच! मिळकत आणि किंमत यांमधली तफावत शोधली तर सापडते. शोले चित्रपटातील गब्बरचे वाक्य अजूनही सर्वांना आठवत असेल - जो डर गया, समझो मर गया. आजच्या शेअर बाजारात झालेला मंदीचा व भीतीचा अतिरेक पाहून तोच डायलॉग थोड्याफार फरकाने मनात येतो - जो डर गया, वो डूब गया! याचे कारण म्हणजे, जेव्हा दीर्घकाळ बाळगलेला आपला चांगला शेअर खाली जायला लागतो, तेव्हा तो विकून पुन्हा खाली घ्यावा का, हा विचार सतत डोक्यात येऊ लागतो. रोजच विकावासा वाटतो, पण तोटा सहन करायचा धीर होत नाही. मात्र आपण विकला नाही, म्हणून शेअर खाली जायचा थांबत नाही. दुसऱ्या दिवशीही तीच तऱ्हा! शेवटी जिवावर उदार होऊन विकावे, तर पुढील दोन-तीन दिवसांतच तो पुन्हा वर जातो. सहसा विकलेला शेअर खाली विकत घेणे हे स्वप्न भंग पावते, मग करावे तरी काय? .Premium|Dr Milind Shinde Father Retirement Story : निवृत्तीनंतर वकिली आणि शेतीची स्वप्ने; वडिलांच्या आयुष्यात पुढे काय घडले?.मंदीत आपण घेतलेला शेअर खाली येणार आहे, हे गृहीतच धरावे लागते. एक तर शेअर घेतानाच तो कितीही खाली आला तरीही सांभाळायचा हे ठरवलेले उत्तम. आपला स्टॉपलॉस झालाच, तर निर्दयपणे तो शेअर विकायला हवा, म्हणजे भांडवल सुरक्षित राहते आणि नवी गुंतवणूक शोधायला मन ताजेतवाने राहते.शेअर बाजारात गेली दोन-अडीच वर्षे लार्ज कॅप शेअर फारसे चालत नाहीत, कारण परदेशी संस्थांची सतत चाललेली विक्री! पुरेसे व्यवहार नसल्यामुळे त्यांना मिड कॅप आणि स्मॉल कॅपमधून पैसे पटकन काढणे जमत नाही. त्यामुळे त्यांनी सर्वाधिक विक्री एचडीएफसी बँक, रिलायन्स, इन्फोसिस, टीसीएससारख्या अतिशय लिक्विड लार्ज कॅप शेअरमध्येच केली. दुसरे कारण म्हणजे, स्मॉल व मिड कॅप शेअरचा नफा लार्ज कॅप शेअरपेक्षा दुपटीने वाढलेला दिसतो (चालू व मागील वर्षात). साहजिकच तेथे गुंतवणूकदार गर्दी करणारच!हे गेले दोन-अडीच वर्षे सुरू असताना परकीय विक्री थांबेपर्यंत लार्ज कॅपच्या नादी लागायचेच कशाला?निफ्टी व सेन्सेक्स गेले वर्षभर नऊ-दहा टक्के घसरले असले, तरी स्मॉल व मायक्रो कॅप शेअर त्यांच्या उच्चांकाहून फक्त एक ते तीन टक्के खाली आहेत. मग त्यात संधी का शोधू नये?सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लार्ज कॅप असो वा स्मॉल किंवा मायक्रो कॅप, जिथे विक्री आणि नफा किमान २० ते २५ टक्के वाढतो आहे, त्याच शेअरला हात लावला, तर पदरी निराशा पडणार नाही..आजचा बाजार सतत विक्रीच्या संधी शोधायला लावतो. त्यामुळे वेळोवेळी नफा ताब्यात घेत राहणे उत्तम. एकदा का परदेशी संस्था विकून विकून थकल्या आणि त्यांना साक्षात्कार झाला, की भारताकडे पुन्हा बघायलाच हवे, मग पुढे आपलेच राज्य आहे.गेल्या महिन्यात निफ्टी सहा टक्के खाली आली, पण स्मॉल कॅपमधील कित्येक शेअर प्रत्यक्षात वर गेले. उदाहरणार्थ, हे सर्व शेअर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या त्रैमासिक निकालानंतर शेअर बाजारात चमकत होते. आता पुढील सप्टेंबर अखेरच्या निकालांची वाट पाहत आहेत. निफ्टी आणि बाजार इतका खाली जाऊनही हे शेअर त्यांच्या ऑगस्ट महिन्यातील उच्चांकावरच आहेत.स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड ही भारतातील आघाडीची चाक उत्पादक कंपनी आहे. ही कंपनी पॅसेंजर कार, कमर्शिअल वाहने, ट्रॅक्टर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी स्टील आणि ॲल्युमिनियम (अलॉय) व्हील्स तयार करते. कंपनीची चालू वर्षातील (एप्रिल ते जून २०२६) निकालानंतर जाहीर झालेली भविष्यातील विस्तार योजना आणि मार्गदर्शन सध्या चर्चेत आहे.ॲल्युमिनियम व्हील विस्तार ः कंपनी भुज येथे १.२ दशलक्ष अलॉय व्हील आणि १.१ दशलक्ष ॲल्युमिनियम नकल क्षमता जोडत आहे. ५०० ते ६०० कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चातून व ग्राहकांकडून निश्चित मागणी मिळाल्यानंतरच सुरू केले जात आहे. चालू वर्ष अखेर ट्रायल उत्पादन सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.दोन्ही बाजूंनी क्षमता व विस्तार ः सध्याचे प्लांट ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षमता वापरत आहेत, म्हणजे मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे. चंडीगढजवळ दोन दशलक्ष स्टील व्हील क्षमतेचा नवा (ब्राऊनफील्ड) प्रकल्प २०२६ संपण्यापूर्वी तयार होणार आहे..निर्यातीतील सुधारणा ः मागील आर्थिक वर्ष निर्यातीत फारसे चांगले नव्हते. व्यवस्थापनाने चालू वर्षासाठी ६०० कोटी रुपयांच्या निर्यातीचे टार्गेट ठेवले आहे. युरोप, लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील नवीन ऑर्डर्समुळे अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी होत आहे. चीनच्या एआरएसबरोबरचा तांत्रिक करार निर्यात स्पर्धात्मकता आणि तंत्रज्ञान वाढवेल अशी अपेक्षा आहे.मजबूत महसूल आणि मार्जिनची अपेक्षा : व्यवस्थापनाने चालू वर्षी ६,५०० कोटी रुपयांचे महसुलाचे उद्दिष्ट कायम ठेवले आहे. प्रत्येक व्हीलमागे EBITDA (व्याज, कर आणि घसारा वजा करण्यापूर्वीचा नफा) ३१४ रुपये मिळेल असे त्यांना वाटते.सदर शेअर गेल्या ऑगस्टमधील २८० रुपयांवरून १ ऑक्टोबरपर्यंत १०० रुपये वाढला (३८०).आता जोखीम बघू या...मोठे भांडवली खर्च प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास किंवा खर्च अंदाजापेक्षा वाढल्यास नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.कंपनीचे भाष्य म्हणजे हमी नाही. व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट त्यांचे स्वतःचे अंदाज असतात; प्रत्यक्ष कामगिरी त्यापेक्षा वेगळी ठरू शकते, त्यामुळे प्रत्येक तिमाहीत ही उद्दिष्टे किती पूर्ण होतात हे पाहणे गरजेचे आहे.थोडक्यात असे, की अभ्यास करून निर्णय घ्यावा. असाच अभ्यास खालील शेअरचा करता येईल -अ) आरके फोर्ज - वरील कालावधीत ₹ ६७१वरून ₹ ७२०वरब) लॉरस लॅब - ₹ १८१४वरून ₹ २०००वरक) शिल्पा मेडिकेअर - ₹ ७९१वरून ₹ १०६४वरड) डॉ. लाल पॅथ लॅब - ₹ १९००वरून ₹ २०००वरअशा अनेक आकर्षक गुंतवणुकी शोधून काढाव्या लागतील. त्यासाठी शेअर नजरेच्या टप्प्यात आला, की प्रत्येक तिमाही निकाल सूक्ष्मपणे अभ्यासावा लागेल. थोडा वेळ दिल्यास यश येईलच. त्यात आपले संरक्षण करण्यास स्टॉपलॉस आहेच! मिळकत आणि किंमत यांमधली तफावत शोधली तर सापडते. साधारणपणे शेअरच्या किमती कंपन्यांच्या नफ्याशी सुसंगत वाढतात. जेव्हा तसे होताना दिसत नाही, तेव्हा त्याचे कारण शोधले पाहिजे. कुठलेही तर्कशुद्ध कारण सापडले नाही, तर ही बाजाराची लहर समजून तो शेअर अभ्यासाला घ्यावा..भीती कशाची वाटते?स्थानिक कारणे :मॉन्सून सरासरीपेक्षा कमी आणि त्यामुळे दुष्काळ : यामुळे साहजिकच जीडीपी आकुंचन पावणार. खरेतर पूर्वी असे होत असे, कारण जीडीपीत शेती उत्पन्नाचा वाटा मोठा होता. १९६५मध्ये लागोपाठ दोन वर्षे पाऊस कमी होता आणि अमेरिकेकडून धान्याची मदत घ्यावी लागली होती. पुढे १९८७मध्ये मॉन्सून सरासरीच्या १४ टक्के खाली होता, पण पाणीसाठा मुबलक असल्यामुळे शेतीचे उत्पन्न वाढले आणि जीडीपी ३.५ टक्के वाढला. २००९चा किस्सा तर वेगळाच आहे. पाऊस सरासरीपेक्षा २१.८ टक्के कमी झाला, पण शेतीचे उत्पन्न वाढले आणि जीडीपी विकासदर ८.५ टक्के नोंदवला गेला. यावर्षीही अन्नसाठा बफरच्या तिप्पट आहे, महागाई नक्कीच थोडी वाढेल, पण अन्न तुटवडा जाणवणार नाही. बळीराजाला मदत द्यावी लागेल, पण जीडीपी कमी होणार नाही. त्यामुळे दुष्काळाची भीती सोडू शकतो.अमेरिका-इराण संघर्ष : दोन देशांतील संघर्ष कसे थांबवायचे, ते आपल्या हातात नाही. ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायानुसार कमजोर पक्षाने संपूर्ण शरणागती स्वीकारल्याशिवाय हे युद्ध थांबणार नाही. रशियाने युक्रेनच्या बळकावलेल्या भागात नुकत्याच निवडणूक घेतल्या आणि पुतीन यांनी स्वतःचा पक्ष निवडून आणला. अपुरा मालपुरवठा आणि अस्मानाला भिडलेले खनिज तेलाचे दर आपल्याला स्वीकारावे लागतील व त्यावर मात करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील.अमेरिकेचे टॅरिफ शस्त्र : याचा तरी किती बागुलबुवा करायचा? स्वयंभू शहाण्याला तुम्ही काही शिकवू शकत नाही. टॅरिफ असूनही आपली निर्यात फारशी कमी झाली नाही. अनेक देशांसोबत द्विपक्ष करार झालेले आहेत. या आर्थिक वर्षात पहिल्या पाच महिन्यांत निर्यात वाढली आहे, त्यामुळे दिलासा मिळत आहे.मग फक्त परदेशी संस्थांच्या विक्रीची भीती कशाला? ती असतानादेखील वरील शेअर वाढलेच आहेत. आता भीती सोडा आणि टप्प्याटप्प्याने चोखंदळ खरेदी सुरू ठेवा. जर ते जमले नाही, तर हातातील ब्लू चिप शेअर तरी ठेवा. विकताना किमान दोन वेळा विचार करा. लक्षात ठेवा, जो डर गया, वो डूब गया!लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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