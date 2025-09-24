Premium|Cancer: मुत्राशयाचा कर्करोग नेमका कशामुळे होतो..? तुम्ही जे हेअरडाय वापरता तेही धोकादायक आहे का?

आरोग्य। डॉ. राजेंद्र शिंपीमूत्राशय हा शरीरातील महत्त्वाचा अवयव असून, तो मूत्र साठवण्याचे कार्य करतो. या अवयवाचा कर्करोग हा जगभरात वेगाने वाढणारा आजार आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि विविध संशोधन अहवालांनुसार, मूत्राशयाचा कर्करोग हा जगातील नवव्या क्रमांकाचा सर्वाधिक आढळणारा कर्करोग मानला जातो. त्यामुळे या आजाराबद्दल जनजागृती होणे अत्यावश्यक आहे.मूत्राशयाच्या कर्करोगाबाबतीत सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्याच्या निदानाची वेळ. जर हा कर्करोग सुरुवातीच्या टप्प्यात ओळखला गेला आणि तो फक्त मूत्राशयापुरता मर्यादित असेल, तर उपचारांना चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो. लवकर निदान झालेल्या कर्करोगाच्या रुग्णांपैकी जवळपास ७६ टक्के रुग्ण पाच वर्षांहून अधिक काळ जगतात, असे संशोधनात दिसून आले आहे. पण, जर कर्करोगाचे उशिरा निदान झाले, हा कर्करोग इतर अवयवांपर्यंत पसरला किंवा आसपासच्या पेशींना त्याचा संसर्ग झाला, तर परिस्थिती गंभीर व गुंतागुंतीची होते. अशा वेळी रुग्ण पाच वर्षे जगण्याचे प्रमाण केवळ २१ टक्के असल्याचे अभ्यासातून पुढे आले आहे. मूत्राशयाच्या कर्करोगाचे प्रकार वैद्यकीयदृष्ट्या वेगवेगळे असतात. त्यामध्ये प्रमुख प्रकार म्हणजे ट्रान्झिशनल सेल कार्सिनोमा. हा प्रकार सर्वाधिक आढळतो. तसेच स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा आणि अॅडिनोकार्सिनोमा हे इतर प्रकारदेखील निदर्शनास येतात. वेगळा प्रकार असला, तरी मूळ आव्हान एकच आहे, ते म्हणजे वेळेत निदान आणि त्वरित उपचार. .या प्रकारच्या कर्करोगाच्या उपचारपद्धतींच्या बाबतीत आज वैद्यकशास्त्राने मोठी प्रगती केली आहे. शस्त्रक्रिया, किमोथेरपी, रेडिओथेरपी, तसेच अलीकडच्या काळात इम्युनोथेरपी अशा विविध उपचारपद्धती उपलब्ध आहेत. जीवनशैलीत बदल, तंबाखू सेवन व धूम्रपान टाळणे, संतुलित आहार आणि नियमित आरोग्य तपासणी ही या आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी चतुःसूत्री आहे. एकंदरीत पाहता, मूत्राशयाचा कर्करोग हा गंभीर आजार असला तरी लवकर निदान, तज्ज्ञ उपचार आणि जागरूकता या त्रिसूत्रीच्या आधारे त्यावर मात करता येऊ शकते. त्यामुळे शरीरात दिसणाऱ्या कोणत्याही संशयास्पद लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता तत्काळ तपासणी करणे हेच जीवनरक्षणाचे खरे गुपित आहे.सामान्य लक्षणेमूत्राशयाच्या कर्करोगाची लक्षणे सुरुवातीला साधारण आणि किरकोळ वाटू शकतात, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आजार गंभीर स्वरूप धारण करतो. त्यामुळे या लक्षणांची जाणीव असणे आणि वेळेवर तपासणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.सर्वात सामान्य लक्षण म्हणजे मूत्रातून रक्त येणे. अनेकदा लघवीत रक्त दिसते किंवा मूत्राचा रंग तपकिरी किंवा गडद होतो. हे लक्षण सुरुवातीच्या टप्प्यात दिसू शकते.दुसरे लक्षण म्हणजे लघवी करताना वेदना होणे आणि वारंवार लघवी लागणे. या कर्करोगामुळे मूत्राशयाला सूज येते. त्यामुळे लघवी करताना तीव्र वेदना किंवा जळजळ जाणवते. तसेच लघवीचे प्रमाण कमी असूनही वारंवार लघवीची भावना निर्माण होते.तिसरे महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे, पाठीच्या भागात वेदना होणे. विशेषतः कंबर किंवा पाठीच्या खालच्या भागात सतत वेदना जाणवणे हे मूत्रमार्गातील अडथळा किंवा कर्करोगाचे पुढील टप्प्यातील लक्षण असू शकते.यातील एक किंवा अनेक लक्षणे दिसल्यास त्यांना किरकोळ समजून वेळ वाया घालवू नये. .जोखीम वाढवणारे घटकमूत्राशयाचा कर्करोग हा अचानक उद्भवणारा आजार नसून त्यामागे काही विशिष्ट कारणे आणि जोखमीची स्थिती असते. वैद्यकीय परिभाषेत यांना ‘रिस्क फॅक्टर्स’ म्हटले जाते. या घटकांमुळे कर्करोग होण्याची शक्यता लक्षणीयरित्या वाढते.धूम्रपान : विविध संशोधनांनुसार, मूत्राशयाच्या कर्करोगाच्या सुमारे ५० टक्के प्रकरणांमध्ये थेट धूम्रपान कारणीभूत असते. तंबाखूतील हानिकारक रसायने मूत्रातून बाहेर टाकली जातात आणि दीर्घकाळ मूत्राशयाच्या संपर्कात राहतात. परिणामी, पेशींमध्ये बदल होऊन कर्करोगाचा धोका वाढतो.रसायने आणि डाय : दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे व्यावसायिक धोके. काही विशिष्ट उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना हा धोका जास्त प्रमाणात असतो. विशेषतः रंग, रसायने, डाइज, प्लॅस्टिक, रबर किंवा लेदर उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये मूत्राशयाच्या कर्करोगाचे प्रमाण जास्त दिसून येते. या उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कर्करोगकारक रसायनांचा दीर्घकालीन श्वसन किंवा त्वचेवर होणारा संपर्क मूत्राशयावर परिणाम करतो.मूतखडा : मूत्राशयाची दीर्घकालीन जळजळ, वारंवार होणारे मूत्रमार्गाचे संसर्ग, मूत्राशयात खडे तयार होणे किंवा मूत्र साचून राहणे यामुळे मूत्राशयाला सतत त्रास होतो. त्यातून पुढे कर्करोग उद्भवण्याचा धोका असतो.किरणोत्सर्गाचा (रेडिएशन) आणि कुटुंबात कर्करोगाचा इतिहास : पूर्वीच्या उपचारांमध्ये घेतलेला रेडिएशन डोस मूत्राशयाच्या पेशींमध्ये बदल घडवतो. तसेच, कुटुंबात जर कोणी कर्करोगग्रस्त असेल, तर पुढच्या पिढीतही त्याची शक्यता तुलनेने अधिक असते..Premium|Gallstones: वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे पित्ताशयातील खड्यांचा धोका वाढला.निदानमूत्राशयाचा कर्करोग वेळेत ओळखण्यासाठी आधुनिक वैद्यकशास्त्रात अनेक तपासण्या उपलब्ध आहेत. यामुळे केवळ आजाराच्या अचूक निदानाबरोबरच तो कोणत्या टप्प्यात आहे हेही समजते.मूत्र तपासणी (युरिन ॲनॅलिसिस) : मूत्रामध्ये रक्ताच्या लाल पेशी आढळतात का, तसेच मूत्रात कर्करोगाच्या पेशी आहेत का, याची तपासणी होते. सुरुवातीच्या तपासणीतूनच डॉक्टरांना प्राथमिक माहिती मिळते.अल्ट्रासाऊंड, सीटी स्कॅन आणि पीईटी स्कॅन : अशा आधुनिक इमेजिंग तपासण्यांचा उपयोग होतो. या तपासण्यांतून कर्करोग किती प्रमाणात पसरला आहे, तो मूत्राशयापुरता मर्यादित आहे का, किंवा आसपासच्या अवयवांपर्यंत गेला आहे का, हे समजते. यालाच वैद्यकीय भाषेत ‘स्टेजिंग’ असे म्हटले जाते.सिस्टोस्कोपी : ही तपासणी मूत्राशयाचा आतला भाग पाहण्यासाठी केली जाते. यामध्ये एक बारीक लवचिक नळी (स्कोप) मूत्रमार्गातून आत घालून मूत्राशयाचा आतील भाग पाहतात. या प्रक्रियेदरम्यान संशयास्पद गाठ किंवा पेशी दिसल्यास त्याची बायोप्सी केली जाते. म्हणजेच कर्करोगाच्या गाठीचा एक लहान तुकडा तसेच मूत्राशयाच्या भिंतीचा एक भाग काढून सूक्ष्मदर्शकाखाली तपासला जातो. यामुळे कर्करोगाचा प्रकार आणि त्याची तीव्रता निश्चित करता येते.टप्पे कोणते असतात?कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर त्याचे स्टेजिंग म्हणजेच तो कोणत्या टप्प्यात आहे, किती पसरला आहे, हे ठरवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. स्टेजिंगमुळे उपचाराची दिशा ठरते. मूत्राशयाच्या कर्करोगात सुरुवातीला तो फक्त श्लेष्मल त्वचेत किंवा मूत्राशयाच्या आतील थरांपुरता मर्यादित असतो. पुढच्या टप्प्यावर तो मूत्राशयाच्या स्नायू थरापर्यंत पोहोचतो. आणखी गंभीर टप्प्यावर तो मूत्राशयाबाहेर जाऊन श्रोणीतील अवयव, लसिका ग्रंथी किंवा दूरच्या अवयवांपर्यंत पसरतो. प्रत्येक टप्प्यात उपचारांत पद्धतशीर बदल केला जातो. .Premium|Metabolic Surgery: मधुमेहावर मेटॅबॉलिक सर्जरीचा प्रभावी उपाय योग्य की अयोग्य..?.उपचारमूत्राशयाच्या कर्करोगाचे उपचार आजाराच्या टप्प्यावर व स्वरूपावर अवलंबून असतात.१. कर्करोग पृष्ठभागापुरता असेल तर :जर गाठ फक्त मूत्राशयाच्या आतील थरांपुरती मर्यादित असेल आणि स्नायूंच्या थरापर्यंत गेलेली नसेल, तर एंडोस्कोपिक पद्धतीने ट्यूमर काढून टाकणे शक्य होते. या प्रक्रियेनंतर कर्करोग परत येऊ नये म्हणून स्थानिक इम्युनोथेरपी दिली जाते. यासाठी बीसीजी इन्स्टिलेशन पद्धत वापरली जाते. म्हणजेच विशिष्ट अंतराने मूत्राशयात बीसीजी औषध देऊन रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो.२. कर्करोग स्नायूंच्या थरात पसरला असेल तर :या स्थितीत साधी एंडोस्कोपिक शस्त्रक्रिया पुरेशी ठरत नाही. रुग्णाला संपूर्ण मूत्राशय काढून टाकण्याची मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागते. यानंतर रुग्णाला मूत्र साठवण्यासाठी आणि बाहेर टाकण्यासाठी नवीन मार्ग तयार करावा लागतो. यालाच युरीनरी डायव्हर्जन म्हणतात.युरीनरी डायव्हर्जनचे दोन प्रमुख प्रकार असतातआयलिअल कंड्यूट : यामध्ये लहान आतड्याचा एक छोटा भाग वापरून मूत्र बाहेर काढण्याचा मार्ग तयार केला जातो.निओब्लॅडर : यामध्ये रुग्णाच्या आतड्याचा वापर करून मूत्र साठवण्यासाठी नवीन मूत्राशयासारखी पिशवी तयार केली जाते. ती नैसर्गिक मार्गाने रिकामी करता येते.काही रुग्णांना शस्त्रक्रियेसोबत किमोथेरपी काही रुग्णांना शस्त्रक्रियेसोबत किमोथेरपी किंवा रेडिओथेरपीही दिल्या जातात. त्यामुळे कर्करोग पुन्हा येऊ नये किंवा त्याची वाढ थांबविणे शक्य होते.(पुढील भागात मूत्राशय काढल्यानंतरचे पर्याय)(डॉ. राजेंद्र शिंपी पुणेस्थित मूत्ररोग तज्ज्ञ, वंध्यत्व तज्ज्ञ आणि रोबोटिक सर्जन आहेत.) 