Premium|Borra Caves Andhra Pradesh : गोष्टानी नदीच्या उगमाशी निसर्गानं घडवलेलं गूढ कलाकुसरीचं जग- बोर्रा लेणं

अमोघ वैद्यबोर्रा लेण्यांचं निसर्गसौंदर्य आणि भूगर्भातल्या त्या गुप्त विश्वाला अनुभवल्यावर वाटतं, की आपण एका प्राचीन काळातल्या प्रवासाला आलो आहोत. या खोल गुहेत नुसते दगड नाहीत, तर पाण्याच्या श्वासात कोरलेलं हजारो वर्षांचं, सहस्रकाळाचं जणू कधीच संपणार नाही असं एक संगीत आहे. हे संगीत फक्त कानांनी ऐकण्याचं नव्हे, तर मनाच्या खोल कातळात उसळणारं आहे.कधीकधी मन कातळाच्या खोल खड्ड्यात हरवतं. त्या दगडी कातळाच्या गुहेत खोल काळाच्या काळवंडलेल्या काही रहस्यांचा ठाव लपलेला असतो. आंध्र प्रदेशातील बोर्रा लेण्याकडे पाहताना तसा काहीसा अनुभव येतो. वाहणाऱ्या पाण्याच्या सततच्या प्रवाहानं तिथं लाखो वर्षांपूर्वी एक सुंदर रचना केली. त्या प्रवाहानं एका अशा पवित्र ओढीला जन्म दिला, की तिथं मानवी जीवनानं आपली सुरुवात केली. त्या नितळ सौंदर्यात मधोमध उभं राहून, मनात त्या सहस्रकाळाच्या खोल खोल भिंतीत गढलेल्या प्रवाहाची कल्पना येते - कसा तो प्रवाह कातळाला सुंदर वळणांनी आकार देत गेला असेल बरं. बोर्रा लेणं फक्त दगडी गुहा नाही. त्या खोल खोल कातळांच्या गुहेत संस्कृतीची, अध्यात्माची आणि इतिहासाची साक्ष साठवलेली आहे. त्या गुहेत वास्तवाचा आणि काल्पनिकतेचा संगम आहे, जणू काही तलम दगडाच्या कुशीत मानवी सभ्यतेच्या सुरुवातीच्या कथा जपलेल्या आहेत..अनंतगिरी डोंगररांगांत लपलेला हा लेणीसमूह भारतातील सर्वांत खोल गुहांपैकी एक आहे. गोष्टानी नदीच्या पाण्याच्या सततच्या प्रवाहानं लाखो वर्षांपूर्वी तयार झालेलं हे लेणं मुख्यतः कार्स्टिक चुनखडकांपासून तयार झालंय. त्या ८० मीटर खोलवर पसरल्या आहेत. इथं गेल्यावर वाटतं, की पाण्याच्या हळुवार प्रवाहानं कसं हे कातळ कापलं गेलं असावं आणि त्या ओढीतून कसं जीवन उगवलं असावं? त्या प्रवाहानं चुनखडीला (लाइम स्टोन) आकार दिला, आणि वर्षानुवर्षं स्टॅलॅग्माइट आणि स्टॅलॅक्टाइट यांसारखे नाजूक आकार तयार झाले. हे आकार पाहताना मनाला एक वेगळीच शांतता मिळते. ‘बोर्रा’ या स्थानिक तेलुगू भाषेचा अर्थ ‘छिद्र’ असा आहे. गुहेच्या वरच्या भागात एक छिद्र आहे, त्यामुळे तिला हे नाव पडलं. कथा अशी आहे, की एक गाय इथून खाली पडली आणि तेव्हा स्थानिक आदिवासींना या गुहेची आणि नदीची सुरुवात सापडली. गुहेच्या एका भागाचा स्तनासारखा आकार आहे, तिथून पाणी थेंबथेंब पडून शिवलिंगावर येतं. त्यामुळे नदीचं नाव गायीच्या स्तनावरून पडलं. गुहेत उभं राहून जेव्हा ते सगळं बघतो तेव्हा ती कथा खरी असावी का असं मनात डोकावून जातं. हे लेणं लाखो वर्षांपूर्वी पावसाच्या थेंबांच्या सततच्या मेहनतीनं घडवलं गेलं. .Premium|Jeanne Baret Botanist : बोगनवेलिया आणि ती.पावसाचं पाणी चुनखडीत झिरपून त्याचा हवेतल्या कार्बन डायऑक्साइडशी संबंध आल्यावर होणाऱ्या प्रक्रियेमुळे दगड हळूहळू विरघळतो आणि मोठमोठ्या खोऱ्यांचा जन्म होतो, जणू निसर्गानं स्वतःलाच आतून कोरलं असावं. या प्रक्रियेला कार्स्ट (Karst) प्रक्रिया म्हणतात. या प्रक्रियेत पाण्याचा सततचा प्रवाह दगडाला पोकळ करतो. थेंबथेंब पडणारं पाणी छतावरून खाली येताना त्यातली विरघळलेली खनिजं सोडतं, त्यामुळे वरून लटकणाऱ्या उलट्या टॉर्चेससारखे स्टॅलॅक्टाइट्स तयार होतात. खाली पडलेलं पाणी जमिनीवर साठून मातीच्या थापड्या किंवा उंच स्तंभांसारख्या स्टॅलॅग्माइट्स वाढवतं. लाखो वर्षांत हे दोन्ही एकत्र येऊन भिंतींना मूर्ती किंवा खांबांसारखे सुंदर आकार देतात. सन १८०७मध्ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणामुळे या प्राचीन लेण्यांचा शोध लागला. तेव्हापासून विविध सरकारी विभाग आणि तज्ज्ञ गटांनी इथं सखोल संशोधन केलं.मी इथं उभा राहून कल्पना करतो, जेव्हा ते या कातळाच्या खोलीत शिरले असतील आणि लाखो वर्षांच्या रहस्याचा एक भाग उलगडला असेल, तेव्हा त्या पहिल्या शोधकर्त्यांना कसं वाटलं असेल! संशोधकांच्या दृष्टीनं हे लेणं मानवशास्त्रीय अभ्यासासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. ब्रिटिश काळात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाचे किंग विल्यम जॉर्ज यांनी २०० वर्षांपूर्वी या लेण्याचा शोध लावला. मानवशास्त्रज्ञांना तीस ते पन्नास हजार वर्षांपूर्वीची अवजारं सापडली. ही अवजारं सांगतात, की एकेकाळी इथं मानवी वस्ती होती. ही अवजारं पाहताना मनात प्रश्न येतात, ते लोक इथं कसे राहिले असतील? बोर्रा लेणं तीन मजली आहे. त्यातला फक्त मधला मजला पर्यटकांसाठी खुला आहे. वरचा आणि खालचा मजला सामान्य प्रवाशांसाठी सुरक्षित नाही. खालचा मजला नदीशी जोडलेला आहे, त्यामुळे तिथं धोका असतो. नदीचं दृश्य पाहण्यासाठी थांबावंसं वाटतं. ती नदी पांढऱ्या संगमरवराच्या दगडांमधून वाहते. हे दगड या भागात सामान्य आहेत. इथं शिवरात्रीला प्रवेश मोफत असतो. त्यावेळी स्थानिक आदिवासी समुदाय इथं पूजा करण्यासाठी येतात. तिथल्या शिवलिंगाची पूजा करताना बघणं म्हणजे भाग्यच आहे, असं वाटतं. गुहेच्या प्रवेशद्वारावर खूप मोठा उघडा भाग आहे..आत गुहेचा विस्तार पाहताना लोक छोटे दिसतात. प्रवेशद्वारावर दोन नंदी उभे आहेत, जणू संपूर्ण गुहाच शिवमंदिर असावी. शिव कातळवासी म्हणून ओळखले जातात, त्यामुळे हे अगदी जुळतं. ही गुहा नदीच्या मार्गावर येते आणि तिथून पाण्याचा प्रवाह दिसतो. बोर्रा लेणं गोष्टानी नदीची सुरुवातच आहे, जी इथून वाहून दक्षिणेकडे जाते. भारतातली ही प्रागैतिहासिक गुहा चांगल्यारितीनं जपलेली नाही. दुर्दैवानं इथं स्पर्श न करण्याची सूचना किंवा कसलेही बंधन नाही. ही गुहा इथल्या लोकांच्या जीवनाचा भाग आहे, फक्त वैज्ञानिक किंवा पुरातत्त्वीय शोध नाही. इथं असलेले वेगवेगळे आकार काही देवतांसारखे दिसतात. अगदी खाली असलेल्या आकारांना शिवलिंग म्हणून पूजलं जातं. इतर आकार देवतांच्या अवतारांना, त्यांच्या वाहनांना किंवा शुभचिन्हांनाही पूजलं जातं. बोर्रा लेण्यामध्ये अनेक शिवलिंगं दिसतात. त्यापैकी एकाचं छोटं मंदिर झालंय. अरुंद पायऱ्या आपल्याला त्या मंदिरापर्यंत नेतात. पाण्याच्या थेंबांमुळे तयार झालेले असल्यामुळे स्थानिकांना त्या आकार जलशिला किंवा पाण्याचे दगड म्हणतात. स्थानिकांचा असा विश्वास आहे, की श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण इथं राहिले होते. सीतेचा शयनकक्ष आणि स्नानगृह दिसतं.तिथून वाहणारं पिवळं पाणी हळदीचं असल्याचं म्हणतात, पण वैज्ञानिकदृष्ट्या ते सल्फरमुळे पिवळं होतं. गुहेत मानवी मेंदूसारखा, मक्याच्या कणसासारखा, वानरासारखा, बसलेल्या हत्तीसारखा, धावणाऱ्या घोड्यासारखा, हनुमानाच्या पायासारखा व त्याच्या गदेसारखा, असे अनेक आकार दिसतात. मेंदूचा आकार विशेष आहे, कारण तो पारंपरिक स्टॅलॅक्टाइट किंवा स्टॅलॅग्माइटसारखा नाही. काही ठिकाणी भिंती मॅग्नेशियम आणि सिलिका यांसारख्या खनिजांमुळे चमकतात. गुहेच्या शेवटी एक मोठा जोड दगड दिसतो, जो खूपच आश्चर्यकारक आहे. स्थानिक त्या भागाला लव आणि कुश म्हणून ओळखतात. वरच्या छिद्रातून येणारा प्रकाश गुहेला वेगवेगळ्या पद्धतीनं उजळवतो. गुहेच्या शेवटी पाण्यात गुहेचं प्रतिबिंब दिसतं, जणू गुहेचा आकार दुप्पट होतो. प्रकाशाचा हा खेळ मनाला आनंद देतो. हे लेणं एका मोठ्या पर्यटनस्थळाची ओळख आहे. इथं कृत्रिम प्रकाशानं सजवलेल्या गुहा लोकांना नेहमी आकर्षित करतात. सुट्टीच्या काळात दिवसाला इथं दहा हजार पर्यटक येतात. पण मी इथं येतो, तेव्हा त्या कातळाच्या खोलीत हरवतो. लाखो वर्षांच्या या चमत्कारात, मानवी जीवनाच्या सुरुवातीची साक्ष पाहताना मनाला एक वेगळीच शांतता मिळते..काळाच्या कुशीत जपलेलं बोर्रा लेणं आजही आपल्याला त्या प्राचीन काळाच्या जवळ घेऊन जातं. त्या प्रवाहानं तयार झालेल्या आकारांना पाहताना वाटतं, की त्या काळानं आपल्याला एक रहस्यमय भेट दिली आहे. बोर्रा लेण्यांचं निसर्गसौंदर्य आणि भूगर्भातल्या त्या गुप्त विश्वाला अनुभवल्यावर वाटतं, की आपण एका प्राचीन काळातल्या प्रवासाला आलो आहोत. या खोल गुहेत नुसते दगड नाहीत, तर पाण्याच्या श्वासात कोरलेलं हजारो वर्षांचं, सहस्रकाळाचं जणू कधीच संपणार नाही असं एक संगीत आहे. हे संगीत फक्त कानांनी ऐकण्याचं नव्हे, तर मनाच्या खोल कातळात उसळणारं आहे. या लेण्याची गूढता आणि जादू अशी आहे, की आपण जेव्हा त्या गुहेत पाऊल टाकतो, तेव्हा प्रत्येक थेंब जणू आपली कथा सांगतो, प्रत्येक आकार आपली भाषा बोलतो. निसर्गाच्या कुशीत जिथं वेळ स्वतः थांबल्यासारखी वाटते, तिथं आपण एक वेगळं जग अनुभवतो! (अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.)