Premium|Cafe Franchise Business : फ्रँचायझी घेताना...

तेजस महाबळकॅफे म्हणजे तरुणाईसोबतच लहान-मोठ्या सगळ्यांची आवडती हँगआऊट प्लेस! त्यामुळे कॅफेशी एक बाँड तयार झालेला असतो. तिथल्या कॉफीची चव, तिथला ॲम्बिअन्स हे सगळं समीकरण ‘कॅफे एक्सपिरियन्स’मध्ये भर घालत असतं. तुम्ही एखाद्या कॅफेची फ्रँचायझी घेताना हे सगळं लक्षात घेणं अपेक्षित असतं. तरच तुमची फ्रँचायझी लोकांची आवडती हँगआऊट प्लेस होऊ शकते. आजकाल रस्त्यारस्त्यांवर दिसणारी कॉफी शॉप्स आणि वाढत चाललेली कॅफे संस्कृती तरुणाईला भुरळ पाडत आहे. हाच वाढता ट्रेंड पाहून अनेकांना स्वतःचं कॅफे सुरू करण्याचे वेध लागतात. त्यातही ‘सेफ पर्याय’ म्हणून बरेचजण एखाद्या ब्रँडची फ्रँचायझी घ्यायचा विचार करतात. मोठ्या ब्रँडचं नाव आधीच तयार असल्यामुळे फ्रँचायझी घेणं हा व्यवसाय सुरू करण्याचा एक सोपा आणि सुरक्षित मार्ग वाटतो. पण, फक्त आकर्षक ब्रँड नेम किंवा एखाद्या आऊटलेटमध्ये झालेली लोकांची गर्दी पाहून घेतलेला निर्णय भविष्यात महागात पडू शकतो. कोणतंही कॅफे फायद्यात चालवायचं असेल, तर केवळ चांगल्या कॉफीची चव पुरेशी नसते, त्यामागे योग्य आर्थिक गणितं, जागेची निवड आणि कायदेशीर बाबींचं अचूक नियोजन असावं लागतं. म्हणूनच, कॅफे फ्रँचायझीच्या जगात पाऊल ठेवण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टी आवर्जून कराव्यात, कोणत्या चुका टाळाव्यात आणि ब्रँडची निवड कशी करावी, याची माहिती सांगण्याचा प्रयत्न... .कॅफेची फ्रँचायझी घेण्यापूर्वी लक्षात ठेवण्याच्या १० महत्त्वाच्या गोष्टीअभ्यास : ब्रँडचा सखोल अभ्यास करा. एखाद्या कॅफेची फ्रँचायझी घेताना त्या ब्रँडची प्रतिष्ठा, ग्राहकांचे रिव्ह्यूज, त्यांच्या भविष्यातल्या योजना आणि इंडस्ट्रीमधलं त्यांचं स्थान याबद्दल सविस्तर माहिती मिळवा.आर्थिक गणितं : तुम्ही आणि ब्रँड मालक करत असलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीचा अंदाज घ्या. फ्रँचायझी फी, सेटअपचा खर्च, रोजचा ऑपरेटिंग खर्च, रॉयल्टी चार्जेस आणि मिळणारा नफा या सर्वांचं व्यवस्थित मूल्यांकन करा.संवाद : तुम्हाला ज्या कॅफेची फ्रँचायझी घ्यायची आहे, त्या कॅफेच्या इतर फ्रँचायझी मालकांशी संवाद साधा. अनेक वर्षांपासून जे व्यावसायिक त्या ब्रँडची फ्रँचायझी चालवत आहेत, त्यांच्याशी थेट बोला. त्यांचे अनुभव, येणाऱ्या अडचणी आणि नफ्याविषयी सविस्तर जाणून घ्या.करार : फ्रँचायझी कराराचं काळजीपूर्वक वाचन करा. करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सर्व अटी, नियम, जबाबदाऱ्या, निर्बंध, नूतनीकरणाच्या अटी आणि बाहेर पडण्याचे नियम, म्हणजेच एक्झिट क्लॉजेस नीट समजून घ्या.बिझनेस मॉडेल : फ्रँचायझीचं बिझनेस मॉडेल हे केवळ मार्केटिंगच्या दिखाव्यावर अवलंबून नसून, ते प्रत्यक्षात यशस्वी आणि दीर्घकाळ टिकणारं आहे ना, याची खात्री करा.योग्य जागा : फ्रँचायझीच्या जागेच्या क्षमतेचं मूल्यांकन करा. कॅफेसारख्या व्यवसायासाठी योग्य जागा ही यशाची गुरुकिल्ली असते. तिथली गर्दी (फुटफॉल), ग्राहकांची पार्श्वभूमी, खर्च करण्याची क्षमता आणि तिथल्या संभाव्य स्पर्धेचा अभ्यास करा.ट्रेनिंग : तुम्हाला पूर्ण ट्रेनिंग देणाऱ्या, व्यवसायाबाबत सखोल मार्गदर्शन करणाऱ्या आणि वेळोवेळी आवश्यक असलेली मदत करण्याची इच्छा दर्शवणाऱ्या ब्रँडचीच निवड करा. त्यांची सपोर्ट सिस्टीम कशी आहे, हे जाणून घ्या.खर्चाचं नियोजन : पुरेसं वर्किंग कॅपिटल हाताशी ठेवा. सुरुवातीच्या गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, व्यवसायाचे दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी किमान सहा ते बारा महिन्यांचा अतिरिक्त फंड बँक खात्यात असू द्या.मागणी : स्थानिक बाजारातली मागणी समजून घ्या. कॅफेमध्ये तुम्ही विकत असलेले पदार्थ तुमच्या भागातल्या लोकांच्या आवडीनिवडीशी, गरजांशी जुळणारे आहेत का; आणि त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेनुसार योग्य आहेत का, याची खात्री करा.सक्रियता : स्वतः सक्रिय राहण्याची तयारी ठेवा. फ्रँचायझी मॉडेल कितीही उत्तम असलं, तरी ते यशस्वी करण्यासाठी स्वतःचं व्यवस्थापन, सातत्यानं लक्ष देणं आणि ग्राहकांशी थेट संपर्क ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे..Premium|Saurabh Gadgil PNG Jewellers Interview : 'पीएनजी ज्वेलर्स'चा यशाचा फॉर्म्युला; सौरभ गाडगीळ यांनी उलगडले परंपरा आणि आधुनिकतेचे नाते.फ्रँचायझी घेण्यापूर्वी टाळायच्या १० महत्त्वाच्या गोष्टीलोकप्रियता : केवळ ब्रँडच्या लोकप्रियतेवर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करू नका. एखादा ब्रँड खूप प्रसिद्ध आहे याचा अर्थ असा नाही, की तो प्रत्येक ठिकाणी तितकाच नफा मिळवून देईल.हिडन कॉस्ट्स : लपलेल्या खर्चांकडे दुर्लक्ष करू नका. कॅफेची देखभाल, कर्मचाऱ्यांचं वेतन, मालाचा साठा (इन्व्हेंटरी), मार्केटिंग आणि रॉयल्टीचे खर्च आधीपासून लक्षात घेतले नाहीत, तर ते तुमच्या नफ्यावर मोठा परिणाम करू शकतात.कायदेशीर सल्ला : कॅफेची फ्रँचायझी घेताना कायदेशीर तज्ज्ञांचा किंवा वकिलांचा सल्ला आवर्जून घ्या. त्याशिवाय फ्रँचायझी करारावर स्वाक्षरी करू नका.आर्थिक विश्लेषण : केवळ फ्रँचायझरच्या अंदाजावर अवलंबून राहू नका. कंपनीनं दाखवलेल्या संभाव्य कमाईच्या आकड्यांवर आंधळा विश्वास न ठेवता, स्वतःच्या पातळीवर आर्थिक विश्लेषण करा.जागानिवड : भाडं वाचवण्यासाठी चुकीची जागा निवडू नका. जागेचं भाडं वाचवण्याच्या नादात अनेकदा अशी जागा निवडली जाते, जिथं ग्राहकांची वर्दळ नसते. अशा वेळी तुमचं कॅफे लोकांच्या नजरेत येत नाही. याचा थेट परिणाम व्यवसायावर होतो.आव्हानं : दैनंदिन व्यवस्थापनातल्या आव्हानांना कमी लेखू नका. कर्मचाऱ्यांचं व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा, स्टॉक नियंत्रण आणि सरकारी नियमांचं पालन या गोष्टींकडे रोज लक्ष देणं गरजेचं असतं.नफा : लगेच नफा मिळण्याची अपेक्षा करू नका. बहुतांश व्यवसायांना स्थिरावण्यासाठी आणि हक्काचा ग्राहकवर्ग तयार करण्यासाठी ठरावीक वेळ लागतोच.स्पर्धा : बाजारातल्या स्पर्धेकडे दुर्लक्ष करू नका. तुमच्या परिसरात असलेल्या इतर कॅफेजचा अभ्यास करा. त्यांच्यापेक्षा तुम्ही वेगळं काय देऊ शकताय यावर लक्ष द्या. फ्रँचायझीच्या नियमांमध्ये राहून काही वेगळं कसं करता येईल याचा विचार करा.कर्ज : गरजेपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ नका. सुरुवातीच्या महिन्यांत डोक्यावर जास्त आर्थिक ताण निर्माण होईल एवढं मोठं कर्ज घेणं टाळा. त्याऐवजी निरीक्षणातून थोडा अभ्यास करून मग एकेका गोष्टीत बदल करा.नियम : ब्रँडच्या नियमांचं आणि मानकांचं उल्लंघन करू नका. यामुळे तुमची फ्रँचायझी धोक्यात येऊ शकते..फ्रँचायझी घेण्यापूर्वी हे नक्की तपासा...ब्रँडचं सामर्थ्य आणि बाजारातली प्रतिष्ठा : एक मजबूत आणि विश्वासार्ह ब्रँड ग्राहकांना वेगानं आकर्षित करण्यास मदत करतो, त्यामुळे बाजारात स्वतःची पत निर्माण करण्यासाठी लागणारे कष्ट कमी होतात.बिझनेस मॉडेल : त्या कॅफेच्या फ्रँचायझीचा भूतकाळातला ट्रॅक रेकॉर्ड यशस्वी असावा, म्हणजेच त्यांची अनेक आऊटलेट्स यशस्वीपणे सुरू असावीत. त्यांचं बिझनेस फ्रेमवर्क दीर्घकाळ टिकणारं असावं.गुंतवणुकीचा परतावा : कमाईच्या वास्तववादी अपेक्षा, मिळणारा खरा नफा (ऑपरेटिंग मार्जिन्स), ब्रेक-इव्हनचा कालावधी (गुंतवणूक वसूल होण्याचा वेळ) आणि दीर्घकालीन नफ्याचा अंदाज आधीच घ्या.ट्रेनिंग आणि ऑपरेशनल सपोर्ट : एका चांगल्या कंपनीनं तुम्हाला संपूर्ण ट्रेनिंग, कामाची प्रमाणित पद्धत (एसओपीज) आणि व्यवसायात सातत्यानं येणाऱ्या अडचणींवर मार्गदर्शन पुरवलं पाहिजे.मार्केटिंग : कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या मार्केटिंग धोरणांचं, ॲड कॅम्पेन्सचं आणि ब्रँडिंगसाठी मिळणाऱ्या मदतीचं मूल्यांकन करा.फ्रँचायझी फी आणि रॉयल्टी : फ्रँचायझी फी, रॉयल्टी पेमेंट आणि वेळोवेळी द्यावं लागणारं छुपं किंवा नियमित शुल्क यांसह संपूर्ण आर्थिक मॉडेल नीट समजून घ्या.टेरीटरी राइट्स : फ्रँचायझी तुम्हाला त्या विशिष्ट परिसरासाठी विशेष हक्क देते का, आणि योग्य जागा निवडण्यात मदत करते का, हे तपासा.सप्लाय चेन आणि इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट : मजबूत सप्लाय चेनमुळे उत्पादनाचा दर्जा नेहमी एकसारखा राहतो, पदार्थांची चव बदलत नाही. यामुळे व्यवसायाची कार्यक्षमता वाढते.विस्तार करण्याची संधी : व्यवसाय वाढल्यानंतर एकापेक्षा जास्त आऊटलेट्स सुरू करण्याची किंवा त्याच फ्रँचायझी नेटवर्कमध्ये पुढे जाण्याची संधी उपलब्ध आहे का, हे नक्की पाहा.पारदर्शकता आणि कंपनीसोबतचे संबंध : कोणत्याही फ्रँचायझी भागीदारीचं यश हे कंपनी आणि तुमच्यामधल्या स्पष्ट संवादावर, नैतिक व्यावसायिक पद्धतींवर आणि एकमेकांना सहकार्य करण्याच्या वृत्तीवर अवलंबून असतं.व्यवसायात एकसारखेपणा, सातत्य असणं खूप महत्त्वाचं आहे. ब्रँडच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्यास ग्राहकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो आणि कंपनीसोबतचे संबंध बिघडू शकतात.(तेजस महाबळ पुणेस्थित फिटनेस व पर्सनल ट्रेनर असून फ्रँचायझी ओनर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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