Premium|California Four Seasons Kids Perspective : आमचा आवडता ऋतू

मैत्रेयी पंडित-दांडेकरस्प्रिंगमध्ये समर हवाहवासा वाटतो, समरमध्ये फॉल आवडतो. फॉलमध्ये आम्ही विंटरची वाट बघतो आणि विंटरमध्ये स्प्रिंगची! मोठ्यांचंदेखील असंच असतं, फक्त त्यांच्यात सगळ्यांसमोर हे कबूल करण्याचं धाडस नसतं इतकंच.ऋतू असू दे, कपडे असू दे किंवा जेवण, आमच्या आवडी-निवडीला घरी फारसं महत्त्व नसतंच! त्यामुळे आम्हीपण आजकाल आमच्या आवडी-निवडी विसरू लागलो आहोत. आयडेंटिटी क्रायसिस झाल्यासारखं वाटतं बरेचदा. आणि आपल्याला काय आवडतं ते कळलं, तरी त्यामुळे ऋतू, कपडे किंवा जेवणाचा मेन्यू यापैकी काहीच बदलत नाही. काल मम्मानं विचारलं, ‘आमचा आवडता ऋतू कोणता?’ असा प्रश्न आला की समजायचं मम्मा नवीन गोष्ट लिहिण्यास मटेरियल गोळा करत आहे. कारण तुमचा आवडता पदार्थ कोणता? असं विचारून ‘पिझ्झा’ हे उत्तर तिला मिळालं, तरी रात्री जेवायला फ्लॉवरच असतो. पण, दुसऱ्या दिवशी मात्र आमच्या जेवणाच्या चोखंदळपणावर एक खुसखुशीत लेख आलेला असतो. तर गोइंग बॅक टू हर प्रश्न, लेट मी थिंक आमचा आवडता ऋतू कोणता? खरंतर कॅलिफोर्नियामध्ये वर्षभर एक मोसम असतो, असं म्हटलं जातं. आमच्या मते ते काही खरं नाही. इथंदेखील चार ऋतू असतात. स्प्रिंग, समर, फॉल आणि विंटर!.Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.स्प्रिंग हा नीवूचा लाडका ऋतू. कारण तिचा वाढदिवस स्प्रिंगमध्ये असतो. इथं थंडीत आणि स्प्रिंगमध्ये पाऊस पडतो, त्यामुळे या सीझनमध्ये सगळीकडे हिरवंगार झालेलं असतं. टकलू झाडं परत बहरतात. मम्मा त्यांना बघून दरवर्षी तेवढीच चेकाळते. दरवर्षी तसाच गुलाबी-पांढरा ब्लॉसम आलेल्या, तशाच दिसणाऱ्या झाडांचे, त्यांच्याखाली आम्हाला उभं करून, ती आमच्या इच्छेविरुद्ध, तसेच शंभरशेसाठ फोटो काढते. मी, नीवू आणि बाबा दरवर्षी तसेच या अत्याचाराला रडतखडत बिनबोभाट सामोरं जातो. स्प्रिंग सीझन खरंतर बाबालापण खूप आवडतो. कारण, त्याच्या मते तेव्हा आमच्या फ्रीमॉण्टचं अगदी स्वित्झर्लंड होतं! वर्षभर उघड्याबोडक्या दिसणाऱ्या टेकड्या मोजून तीन-चार महिने हिरव्या होतात. त्यावर पसरलेली पिवळीधमक फुलं, त्यामध्ये चरणाऱ्या कृष्णधवल गायी आणि त्यांच्यामधून धापा टाकत एव्हरेस्टतुल्य मिशन पीक हाइक करणारी घामटलेली त्याची काजोल काकू (म्हणजे आमची मम्मा), या सगळ्या नजाऱ्याला बघून आमच्या घरचा शाहरुख खान काका (ऊर्फ बाबा) मनातल्या मनात अगदी तुणतुणं वाजवायला लागतो! त्याचं ते (बे)सूर संगीत ऐकून आमचे कान किटायला लागतात, बॅकग्राऊंडच्या पिरपिरणाऱ्या पावसाचा आम्हाला कंटाळा येतो आणि आम्ही समरची वाट पाहू लागतो..तीन महिने तुणतुणं खाजवून शेवटी काकांच्या तुणतुण्याच्या तारा तुटतात आणि एकदाचा समर आलेला असतो! हुश्श! टेकड्या परत उघड्याबोडक्या होतात. माझा वाढदिवस येतो. दिवस मोठ्ठा होतो. शाळेला सुट्टी लागते. आणि इथल्या २०-२५ डिग्रीच्या प्रसन्न उन्हाळ्याला टांग देऊन आम्ही भारतातला कडक उन्हाळा आणि बेधडक पावसाळा अनुभवायला तडक सातासमुद्रापार जीजीकडे जातो! इथल्या आणि तिथल्या पावसातदेखील सातासमुद्राचा फरक असतो. अंगावर हळुवार कोणीतरी अत्तर शिंपडावं तसा आमचा फ्रीमॉण्टचा पिरपिरीत पाऊस, पुण्याच्या झोडपून काढणाऱ्या पावसापुढे फुसका पण अचानक हवाहवासा वाटू लागतो. पण पुण्याच्या धोधो पावसाच्या कृपेनं कमला नेहरूत प्रलय येतो आणि पर्यायानं आम्हाला सगळी प्ले झोन्स पालथी घालता येतात. मान्सूनच्या नावाखाली सॅन फ्रान्सिस्को ते पुणे तिकिटाइतके पैसे, तेपण आमच्या प्रिय मामा-मामीचे, पुण्यातल्या विविध प्ले झोन्सला दान करून, आम्ही परत कॅलिफोर्नियाचा उरलासुरला उन्हाळा अनुभवायला परततो. चाळीस डिग्रीतून २५-३० डिग्री म्हणजे खरंतर इथं हिवाळाच वाटू लागतो. आणि म्हणून तापमापक ३० डिग्री दाखवत असला, तरी मी पूर्ण बाह्यांचे टी-शर्ट, पूर्ण पँट आणि जोडीला मोजे घालण्याचा माझा हट्ट कसा वैध आहे, हे मम्माला पटवून देऊ लागते. इकडे मी शरीराचा एकन्एक भाग झाकण्यासाठी लढत असते आणि तिकडे नीवू अर्ध्या, पाव, आठपाव चड्ड्या आणि कमीतकमी बाह्यांचे शर्ट घालून जास्तीत जास्त व्हिटॅमिन डी शोषायच्या मागे असते. त्यासाठी समरमध्ये रोजचे १४-१५ तास उपलब्ध असतात. .Premium| Hridaynath Mangeshkar Koli songs: लतादीदींच्या मार्गदर्शनाखाली हृदयनाथ मंगेशकरांच्या कोळीगीतांचा प्रवास .दिवस सकाळी सहाच्या आधी उजाडतो आणि सूर्य रात्री नऊ वाजता झोपायला जातो. पण प्रॉब्लेम असा आहे, की तो कधीही झोपायला गेला, तरी आम्हाला रोज आठ वाजताच झोपायला लागतं. लख्ख प्रकाशात पटकन झोपही लागत नाही आणि समर व्हेकेशनमध्येपण जख्ख म्हातारीसारखी पहाटे सहा वाजता जाग येते. त्यामुळे मम्मा-बाबाचे वटारलेले डोळे आणि आठ्याळलेलं कपाळ बघत आम्ही झोपी जातो आणि जाग्यादेखील त्याच नजाऱ्यानं होतो. कधी एकदा फॉल येतोय आणि दिवस छोटा होतोय याची वाट बघायला लागतो.फॉल हा मम्माचा सगळ्यात फेव्हरेट सीझन. असले-नसलेले सर्व देश, धर्म, प्रांतातले सण फॉलमध्ये फॉल होतात. त्यामुळे मम्माची क्रिएटिव्हिटी फॉलमध्ये राइझ होते. मराठीत सांगायचं झालं, तर मम्माच्या कलाकुसरीला आणि इव्हेंट प्लॅनिंगला या मोसमात उत येतो. मम्मा परत एकदा चेकाळते आणि ती दरवर्षी या सीझनमध्ये आमच्या कमाल बाबाचा हमाल करून धमाल सेलिब्रेशन्स प्लॅन करते, इन्क्लुडिंग हमालाचा वाढदिवस! आम्ही तिच्या पसंतीचे हॅलोविन कॉस्च्युम्स ते दिवाळीची परकर-पोलकी घालून, कॅंड्या ते करंज्या खाऊन, भोपळे, भुतं, किल्ले, कंदिल, केशरी झाडं या सर्वांबरोबर फोटोंना पोझ देऊन कंटाळतो आणि विंटरची मनोमन वाट पाहू लागतो..नोव्हेंबर उजाडतो. आधीच लहान झालेला दिवस आम्ही घड्याळ तासभर मागे फिरवून आणखी लहान करतो आणि दिवस उजाडेपर्यंत मावळायलाही लागतो. शाळेत जाताना अंधार असतो, आणि घरी येतानादेखील काळोख! कळतंच नाही, दिवस आहे की रात्र? नाश्ता करायचा की रात्रीचं जेवण? झोपायचं की उठायचं? त्यात आमच्या शरीराचं तापमान मम्मा कंट्रोल करते. या सीझनमध्ये तिला जास्त थंडी वाजते. त्यामुळे, आम्हाला उकडत असलं तरी कम्पलसरी घातली जाणारी जाडजूड जॅकेटं; जोडीला पिरपिर का होईना पण पाऊस, त्यामुळे सोबत चिकटवलेलं छत्रीचं शेपूट, तिचं चारदा हरवणं आणि जरी चारही वेळा सापडली तरी मम्माचं आमच्या वेंधळेपणाला नावं ठेवणं, असं चक्र रोज सुरू असतं. या सगळ्याचा वैताग येऊ लागतो आणि थँक्सगिव्हिंग, ख्रिस्मसच्या या मोसमात शाळेला भरपूर सुट्ट्या असल्या, तरी आम्ही जास्त उजेडाची, कमी पावसाची आणि वॉर्म दिवसाची म्हणजे स्प्रिंगची वाट पाहू लागतो!अशाप्रकारे एक ऋतुचक्र पूर्ण होतं! चक्र पूर्ण झालं, पण आमचा आवडता ऋतू कोणता ते सांगितलंच नाही. एनी गेसेस? तर आमचा आवडता ऋतू म्हणजे, जो सध्या सुरू नाही तो! म्हणजे स्प्रिंगमध्ये समर हवाहवासा वाटतो, समरमध्ये फॉल आवडतो. फॉलमध्ये आम्ही विंटरची वाट बघतो आणि विंटरमध्ये स्प्रिंगची! मोठ्यांचंदेखील असंच असतं, फक्त त्यांच्यात सगळ्यांसमोर हे कबूल करण्याचं धाडस नसतं इतकंच. आम्हाला बरेचदा ग्रास नेहमी पलीकडे जास्त ग्रीन वाटतं. बऱ्याच गोष्टी अनफेअर वाटतात. समर खूप हॉट वाटतो. विंटर खूप कोल्ड वाटतो. स्प्रिंगमधला पाऊस खूप इरिटेटिंग वाटतो आणि फॉलमधला वारा खूप बोचरा वाटतो. पण मग स्प्रिंग असो वा विंटर, पाऊस असो वा वारा, आम्हाला न चुकता दर शनिवारी पार्कात किंवा लायब्ररीत घेऊन जाऊन आमच्याशी लहान होऊन खेळणारा बाबा आठवतो. समर असो वा फॉल, टळटळीत ऊन असो वा कडकडीत थंडी, आम्हाला न कंटाळता रविवारी फार्मर्स मार्केटात घेऊन जाऊन आमच्यासाठी ताजी ग्रोसरी आणून तेवढ्याच उत्साहानं (फ्लॉवर का असेना, पण ताजं) जेवण करणारी मम्मा आठवते. आणि वाटतं ऋतू आवडता असो वा नसो, आमचे पालक मात्र आम्हाला सगळ्याऽऽऽऽ ऋतूंमध्ये खूप आवडतात. आणि म्हणूनच घरात १२ महिने सुरू असलेला प्रेमाचा मोसम (विथ अ डॅश ऑफ आरडा-ओरडा, भांडणं ॲण्ड रडारडी) आम्हाला सर्वात जास्त आवडतो!(मैत्रेयी पंडित-दांडेकर कॅलिफोर्नियास्थित बायोमेडिकल इंजिनिअर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 