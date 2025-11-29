Premium|California Four Seasons Kids Perspective : आमचा आवडता ऋतू

साप्ताहिक

स्प्रिंगमध्ये समर हवाहवासा वाटतो, समरमध्ये फॉल आवडतो. फॉलमध्ये आम्ही विंटरची वाट बघतो आणि विंटरमध्ये स्प्रिंगची! मोठ्यांचंदेखील असंच असतं, फक्त त्यांच्यात सगळ्यांसमोर हे कबूल करण्याचं धाडस नसतं इतकंच.

ऋतू असू दे, कपडे असू दे किंवा जेवण, आमच्या आवडी-निवडीला घरी फारसं महत्त्व नसतंच! त्यामुळे आम्हीपण आजकाल आमच्या आवडी-निवडी विसरू लागलो आहोत. आयडेंटिटी क्रायसिस झाल्यासारखं वाटतं बरेचदा. आणि आपल्याला काय आवडतं ते कळलं, तरी त्यामुळे ऋतू, कपडे किंवा जेवणाचा मेन्यू यापैकी काहीच बदलत नाही. काल मम्मानं विचारलं, ‘आमचा आवडता ऋतू कोणता?’ असा प्रश्न आला की समजायचं मम्मा नवीन गोष्ट लिहिण्यास मटेरियल गोळा करत आहे. कारण तुमचा आवडता पदार्थ कोणता? असं विचारून ‘पिझ्झा’ हे उत्तर तिला मिळालं, तरी रात्री जेवायला फ्लॉवरच असतो. पण, दुसऱ्या दिवशी मात्र आमच्या जेवणाच्या चोखंदळपणावर एक खुसखुशीत लेख आलेला असतो. तर गोइंग बॅक टू हर प्रश्न, लेट मी थिंक आमचा आवडता ऋतू कोणता? खरंतर कॅलिफोर्नियामध्ये वर्षभर एक मोसम असतो, असं म्हटलं जातं. आमच्या मते ते काही खरं नाही. इथंदेखील चार ऋतू असतात. स्प्रिंग, समर, फॉल आणि विंटर!

