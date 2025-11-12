Premium|Cape Verde WC : केप व्हर्देची फुटबॉलमध्ये भरारी

Rise in Global Football Rankings : एप्रिल १९७८मध्ये पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळल्यानंतर केप व्हर्दे फुटबॉल संघाने खूप प्रगती केली आहे, हे त्यांच्या विश्वकरंडक पात्रतेमुळे दिसून येते. या देशाचे बहुतांश फुटबॉलपटू व्यावसायिक फुटबॉल खेळतात, त्याचा फायदा मजबूत संघबांधणीसाठी झालेला आहे. .केप व्हर्दे हा आफ्रिका खंडाच्या पश्चिमेकडील द्वीपरूपी देश. तो काबो व्हर्दे या नावानेही ओळखला जातो. अटलांटिक महासागरात वसलेले हे बेट फार मोठे नाही. अंदाजे चार हजार चौरस किलोमीटरचे एकूण क्षेत्रफळ आणि सुमारे सव्वापाच लाख इतकी लोकसंख्या. हा देश पूर्वी पोर्तुगीज वसाहतीखाली होता; स्वातंत्र्य मिळून पन्नास वर्षे झाली आहेत. आफ्रिकेतील विकसित आणि लोकशाही मूल्य अधिक प्रमाणात जपणाऱ्या देशांत केप व्हर्देची गणना होते. या चिमुकल्या देशाने ऑक्टोबरमध्ये जागतिक फुटबॉलमध्ये इतिहास घडविला. पुढील वर्षी अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडात होणाऱ्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेसाठी हा देश प्रथमच पात्र ठरला. केप व्हर्दे अशी किमया साधणारा लोकसंख्येच्या मानाने दुसरा आणि क्षेत्रफळाने सर्वांत लहान देश ठरला आहे. पुढील वर्षी विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत ४८ देश खेळणार आहेत..फुटबॉलमध्ये स्वतंत्र ओळखसन १९३० ते १९७४ या कालावधीत विश्वकरंडक स्पर्धेतील प्रक्रियेत केप व्हर्दे देश पोर्तुगालचाच एक भाग होता. स्वातंत्र्यानंतर तेथील फुटबॉलला वेगळी ओळख प्राप्त झाली. १९८२मध्ये केप व्हर्दे फुटबॉल महासंघाची स्थापना झाली. आफ्रिका फुटबॉल महासंघ आणि फिफाची संलग्नता प्राप्त झाल्यानंतर या देशाने फुटबॉलमध्ये मोठी भरारी घेतली. फिफाच्या जागतिक मानांकनात हा देश एप्रिल २०००मध्ये १८२व्या स्थानी होता. आता ऑक्टोबरच्या मध्यास तो ७१व्या क्रमांकावर आहे. फेब्रुवारी २०१४मध्ये केप व्हर्दे फुटबॉल संघाने सर्वोत्तम जागतिक मानांकन असलेल्या संघाला नमविताना २७व्या क्रमांकापर्यंत झेप घेतली होती..Nashik Crime : पेट्रोल पंपावर 'तलवार' घेऊन गोंधळ! फाटकी नोट न घेतल्याने दुचाकीस्वारावर जीवघेणा हल्ला.या देशाचे बहुतांश फुटबॉलपटू युरोपात व्यावसायिक फुटबॉल खेळतात, काहीजण आशियातही सक्रिय आहेत. त्याचा फायदा मजबूत संघबांधणीसाठी झालेला आहे. एप्रिल १९७८मध्ये पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळल्यानंतर केप व्हर्दे फुटबॉल संघाने खूप प्रगती केली आहे, हे त्यांच्या विश्वकरंडक पात्रतेद्वारे दिसून येते. केप व्हर्देने आफ्रिका कप ऑफ नेशन्स स्पर्धेत दोनवेळा (२०१३ व २०२३) उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली.रायन मेंडिस हा केप व्हर्दे फुटबॉलमधील नावाजलेला खेळाडू. हा ३५ वर्षीय विंगर आतापर्यंत ९०पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला आहे आणि त्याने देशातर्फे सर्वाधिक २२ गोलही नोंदविले आहेत. माजी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू बुबिस्ता (पेद्रो लैताव ब्रिटो) पाच वर्षांपासून केप व्हर्दे संघाचे मुख्य प्रशिक्षक आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या संघाने आपल्या देशाच्या फुटबॉलमध्ये ऐतिहासिक अध्याय लिहिला..बलाढ्य संघाला धक्काविश्वकरंडकाच्या आफ्रिका विभागीय पात्रता स्पर्धेत केप व्हर्देचा ड गटात समावेश होता. कॅमेरुन हा जागतिक फुटबॉल गाजवलेला देश या गटात असल्याने पश्चिम आफ्रिकी देशाला पात्रतेची जास्त संधी नसल्याचे मानले जात होते, मात्र या जिगरबाज संघाने बलाढ्य संघालाही पाणी पाजले. ९ सप्टेंबरला त्यांनी कॅमेरुनला पराभूत केले, तेव्हाच ते विश्वकरंडकात खेळतील हे जवळपास निश्चित झाले होते, परंतु पुढील लढतीत लिबियाने गोलबरोबरीत रोखल्यामुळे केप व्हर्देला प्रतीक्षा करावी लागली. अखेरच्या लढतीत एस्वातिनीला नमवून त्यांनी २३ गुणांसह सहा संघांच्या गटात अव्वल स्थान मिळविले, तर कॅमेरुनला १९ गुणांसह दुसऱ्या स्थानी राहावे लागले. प्रत्यक्ष विश्वकरंडकात पुढील वर्षी हा नवोदित संघ किती प्रगती साधतोय याची उत्सुकता आहे, मात्र केप व्हर्देचा अनुभवी खेळाडू रायन मेंडिस याने स्पष्ट केले आहे, की आपला संघ फक्त सहभागासाठी विश्वकरंडकात खेळणार नाही.(किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.