साप्ताहिक

Premium|Cape Verde WC : केप व्हर्देची फुटबॉलमध्ये भरारी

Cape Verde: A Small Nation's Big World Cup Feat : आफ्रिकेच्या पश्चिमेकडील लहान द्वीपसमूह देश केप व्हर्दे (काबो व्हर्दे) याने पुढील वर्षीच्या फुटबॉल विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी प्रथमच पात्र ठरून जागतिक फुटबॉलमध्ये इतिहास घडवला असून, युरोपातील व्यावसायिक खेळाडू आणि प्रशिक्षक बुबिस्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा देश लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वांत लहान सहभागी देशांपैकी एक ठरला आहे.
Cape Verde: A Small Nation's Big World Cup Feat

Cape Verde: A Small Nation's Big World Cup Feat

Sakal

किशोर पेटकर
Updated on

Rise in Global Football Rankings : एप्रिल १९७८मध्ये पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळल्यानंतर केप व्हर्दे फुटबॉल संघाने खूप प्रगती केली आहे, हे त्यांच्या विश्वकरंडक पात्रतेमुळे दिसून येते. या देशाचे बहुतांश फुटबॉलपटू व्यावसायिक फुटबॉल खेळतात, त्याचा फायदा मजबूत संघबांधणीसाठी झालेला आहे.

Loading content, please wait...
World Cup
sports
African Country
football player
Football

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com