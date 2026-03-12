Premium|Carlos Alcaraz Australian Open 2026 : कार्लोस अल्काराझचा धडाका!

किशोर पेटकरमेलबर्नमध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकून चारही ग्रँडस्लॅम जिंकण्याचा पराक्रम अल्काराझने सर्वांत कमी वयात साधला. २२ वर्षे व २७२ दिवसांचा असताना ‘करिअर ग्रँडस्लॅम’चा मान मिळविणारा तो सर्वांत युवा ठरला आहे. अल्काराझचाच देशवासीय महान टेनिसपटू राफेल नदालने २०१०मध्ये अमेरिकन ओपन जिंकले आणि २४ वर्षे व १०१ दिवसांचा असताना ‘करिअर ग्रँडस्लॅम’ला गवसणी घातली होती.स्पेनचा विक्रमी टेनिसपटू कार्लोस अल्काराझ २०२६मध्ये जोमदार फॉर्मसह टेनिस कोर्टवर उतरला आहे. ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकल्यानंतर लगेच दोहा येथे झालेल्या कतार ओपनमध्ये या प्रतिभावान खेळाडूने बाजी मारली. निर्विवाद वर्चस्व राखताना सर्वांगसुंदर प्रेक्षणीय गुणवत्तेचे प्रदर्शन घडविले. जागतिक क्रमवारीत अग्रस्थानी असलेल्या या स्पॅनिश टेनिसपटूने अवघ्या पन्नास मिनिटांत कतार ओपन किताबाला गवसणी घातली. या वर्षातील पुरुष टेनिसमधील ही कमी वेळेत संपलेली एकतर्फी अंतिम लढत ठरली. फ्रान्सचा आर्थर फिल्स अल्काराझच्या झंझावाती खेळाचा सामना करू शकला नाही. गतवर्षी कतार ओपनमध्ये अल्काराझचे आव्हान उपांत्यपूर्व फेरीत संपुष्टात आले होते. यावेळी आक्रमक खेळास त्याने विजयाची जोड दिली. अंतिम लढतीत आपल्या सर्व्हिसवर फिल्सला एकही ब्रेक पॉइंट त्याने मिळू दिला नाही. कतार ओपन जिंकल्यानंतर अल्काराझने आपले ध्येय स्पष्ट केले. तो म्हणाला, ‘‘यावर्षी मी अधिक जास्त भुकेलेलो आहे. केवळ करंडक जिंकणेच माझ्यासाठी सफलता नाही, तर आता माझे व्यक्तिमत्त्व आमूलाग्र बदललेले आहे, ज्याचा भर अखंडित सुधारण्यावर आहे.’’ याचाच अर्थ स्वतःतील उणिवा शोधून यशस्वी होण्यासाठी अल्काराझने झोकून घेतलेले आहे. त्यामुळेच ऑस्ट्रेलियन ओपननंतर कतार ओपनमध्येही तो सुसाट ठरला..Premium|Snow Economy Trends : स्नो इकॉनॉमी; बदलत्या हवामानात शाश्वत विकासाची नवी दिशा.अग्रस्थान मजबूतकार्लोस अल्काराझ सप्टेंबर २०२२मध्ये सर्वप्रथम पुरुष एकेरी मानांकनात अव्वल खेळाडू ठरला, तेव्हा तो १९ वर्षे व १२९ दिवसांचा होता. हा मान मिळविणारा तो जगातील सर्वांत तरुण पुरुष टेनिसपटू ठरला होता. त्यावर्षी हार्ड कोर्टवर अमेरिकन ओपनला किताब जिंकल्यानंतर त्याची अग्रस्थानाची स्वप्नपूर्ती झाली होती. यावर्षी ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकताना त्याने अंतिम लढतीत तब्बल २४ ग्रँडस्लॅम करंडक जिंकलेल्या ३८ वर्षीय दिग्गज नोव्हाक जोकोविचला पहिला सेट गमावूनही जबरदस्त चिकाटीने मात दिली. पंधरवड्यानंतर कतार ओपन जिंकल्यामुळे अल्काराझचे अग्रस्थान अधिकच भक्कम झाले आहे. कारकिर्दीतील एकंदरीत २६वा करंडक जिंकून त्याने जागतिक मानांकनात, द्वितीय क्रमांकावरील जवळचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या इटलीच्या यानिक सिनरवर तीन हजारांपेक्षा जास्त गुणांची आघाडी प्राप्त केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत सिनरला यावर्षी विशेष सूर गवसलेला नाही. कतार ओपनमध्ये सिनरने उपांत्यपूर्व फेरीतच गाशा गुंडाळला, तर ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये त्याला तिसऱ्या फेरीतच परतीचे तिकीट काढावे लागले होते. त्यामुळे अल्काराझच्या सर्वोच्च क्रमांकास सध्या तरी धोका नसल्याचे मानले जाते. .पराक्रमी टेनिसपटू मेलबर्नमध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकून चारही ग्रँडस्लॅम जिंकण्याचा पराक्रम अल्काराझने सर्वांत कमी वयात साधला. २२ वर्षे व २७२ दिवसांचा असताना ‘करिअर ग्रँडस्लॅम’चा मान मिळविणारा तो सर्वांत युवा ठरला आहे. अल्काराझचाच देशवासीय महान टेनिसपटू राफेल नदालने २०१०मध्ये अमेरिकन ओपन जिंकले आणि २४ वर्षे व १०१ दिवसांचा असताना ‘करिअर ग्रँडस्लॅम’ला गवसणी घातली होती. आता निवृत्त झालेल्या डावखुऱ्या नदालने त्याच्या कारकिर्दीत एकूण २२ ग्रँडस्लॅम करंडक पटकावले. वयाच्या २२व्या वर्षी सात ग्रँडस्लॅम स्पर्धा जिंकणारा अल्काराझ नदालच्या पाऊलखुणांवरून वाटचाल करताना दिसत आहे. मातीच्या कोर्टवर फ्रेंच ओपन (२०२४, २०२५), हिरवळीवर विंबल्डन (२०२३, २०२४), तसेच अमेरिकन ओपन (२०२२, २०२५) प्रत्येकी दोन वेळा जिंकून यावर्षी अल्काराझने ऑस्ट्रेलियातही विजयी पताका फडकावली. वर्षातील बाकी तीन ग्रँडस्लॅम स्पर्धांतही तोच विजेतेपद जिंकू शकतो, हे त्याच्या कामगिरीवरून जाणवते.किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.