Premium|Patriarchal Mindset : प्रॉब्लेम काय आहे माहितीये?

राधिका परांजपे-खाडिलकरहल्लीचं पितृसत्ताक मानसिकतेचं स्वरूप कसं आहे माहितीये? एखाद्या जुनाट वाड्याच्या कोपऱ्यातल्या भिंतीपाशी विणल्या गेलेल्या कोळिष्टकांसारखं. वरवर बघायला गेलं तर नगण्य, पण त्या कोळिष्टकाची ‘वीण’ इतकी घट्ट, की आपण त्यात कधी अडकतो हे आपलं आपल्यालाही कळत नाही. मग तेच आपल्याला आपलं घर वाटू लागतं. तिथं आपल्याला एकटंही वाटत नाही, कारण आजूबाजूला आपल्यासारखे अडकलेले अनेक जीव असतात. आपण त्या ‘समाजाचा’ एक भाग होतो, विनासायास... हाच प्रॉब्लेम आहे खरंतर!.Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.‘‘माझ्या घरी अजिबातच काही प्रॉब्लेम नाहीये, तुला लग्नानंतर नोकरी करायला सहज परवानगी मिळेल... मी बोलेन ना तसं घरच्यांशी, त्याबद्दल तू काहीच काळजी करू नकोस, तसे ओपन माइंडेड होऊ शकतात ते...’’ लग्न ठरवण्याच्या प्रक्रियेत बऱ्याच मुलांना भेटले, त्यातल्या दोघातिघांकडून तरी थोड्याफार फरकानं हे वाक्य आवर्जून ऐकायला मिळालं. यावर मी प्रयोग म्हणून तिन्ही वेळा वेगवेगळी उत्तरं देऊन बघितली. एकाला मी शांतपणे म्हटलं, की मला कोणाची परवानगी घ्यायची काही आवश्यकता नाही वाटत रे... दुसऱ्याला म्हटलं, ‘हो चालेल ना, आपण मिळून बोलू तुझ्या घरच्यांशी, आणि माझ्या घरीही एकदा बोलून घेऊ तू लग्नानंतर नोकरी केलेली चालेल ना त्याविषयी...’ तिसऱ्याला म्हटलं, दिल धडकनें दो पिक्चरमधला तो सीन आठवतोय? आएशाचा (प्रियांका चोप्रा) नवरा मानव (राहुल बोस) खूप अभिमानानं सांगत असतो, ‘‘मेरी फॅमिली को ही देख लो, मेरी डॅड की जनरेशन तक किसी औरत ने काम नही किया था, नेव्हर! फिर मैने आएशा को अलाऊ किया बिझनेस चलाने...’’ आणि त्यावर सनीचं (फरहान अख्तर) प्रत्युत्तर आठवतंय? ‘‘तुमने उसे ‘अलाऊ’ किया? पर उसे तुम्हारे परमिशन की जरूरत क्यों थी?’’ तिन्ही वेळा मला उत्तरादाखल फक्त शांतता मिळाली हे काही वेगळं सांगायला नको.प्रॉब्लेम काय आहे माहितीये? आपल्याकडे ‘मानव’ तर ढीगभर आहेत, पण ‘सनी’ खूप कमी आहेत. त्या सीनमध्ये काहीच वावगं न वाटणाऱ्यांची, अशा प्रसंगांमध्ये ‘अलाऊ’ केल्याबद्दल मानवसारख्यांचं कौतुक करणाऱ्यांची, त्याला समजून घेऊ शकणाऱ्यांची आपल्याकडे गर्दी आहे, पण सनीसारखी मुलं जन्माला घालून वाढवणाऱ्यांचं प्रमाण तुलनेनं खूप कमी आहे..मूळ मुद्दा हा, की आपल्याला कुठेतरी काहीतरी चुकतंय हेच समजत नाहीये. समता, समानता आणि सारखेपणा यातला फरक कळेनासा झालाय. बरं, कळत नाहीये हे मान्य करून त्यावर चर्चा करण्याची इच्छाही होत नाहीये. परिणामी, पुरुषसत्ताक पद्धतीची पाळंमुळं आजही आपल्या समाजात खूप खोलवर रुजलीयेत हे सांगण्यासाठी ओरडाओरडा करावा लागतोय!भारतात पितृसत्ताक मानसिकता काही नवीन नाही. शतकानुशतकं आपला समाज पुरुषसत्ताकच होता. तेव्हाची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती यात जाणवण्याइतका फरक नक्कीच पडलाय, पण तेव्हाची वृत्ती मात्र आजही थोड्याफार फरकानं आपली मुळं रोवून आहे. झगडा त्या वृत्तीशी आहे, हे सगळ्यांनी एकदाच समजून घ्यायला हवं. पुरुष विरुद्ध स्त्री हा झगडा तेव्हाही नव्हता आणि आजही नाही. पण पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा पगडा असणाऱ्या पुरुषांना, आणि स्त्रियांनाही याची नव्यानं जाणीव करून देण्याची आजही फार फार गरज वाटते.हल्लीचं पितृसत्ताक मानसिकतेचं स्वरूप कसं आहे माहितीये? एखाद्या जुनाट वाड्याच्या कोपऱ्यातल्या भिंतीपाशी विणल्या गेलेल्या कोळिष्टकांसारखं. वरवर बघायला गेलं तर नगण्य, पण त्या कोळिष्टकाची ‘वीण’ इतकी घट्ट, की आपण त्यात कधी अडकतो हे आपलं आपल्यालाही कळत नाही. मग तेच आपल्याला आपलं घर वाटू लागतं. तिथं आपल्याला एकटंही वाटत नाही, कारण आजूबाजूला आपल्यासारखे अडकलेले अनेक जीव असतात. आपण त्या ‘समाजाचा’ एक भाग होतो, विनासायास. मात्र एखाददिवशी आपल्यातल्याच कोणालातरी अडकल्याची जाणीव होते. तिथून बाहेर पडावंसं वाटतं. पण एव्हाना ती वीण आणखी घट्ट, किंबहुना सवयीची झालेली असते; तिच्याशी जुळवून घ्यायचीही इतकी सवय झालेली असते, की आपल्याला होणारी अडकल्याची जाणीवच अवैध वाटू लागते. आणि त्या घुसमटीतून बाहेर पडण्यात अनेकांचं उभं आयुष्य खर्ची पडतं..थोडे डोळे उघडे ठेवून बघितलं तर पुरुषसत्ताक मानसिकता घातक का आहे, याची ढीगभर उदाहरणं आपल्याच आजूबाजूला बघायला मिळतील. अशा मानसिकतेतून आलेल्या सवयींना काहीवेळा संस्कारांचा मुलामा चढवला जातो, तर काहीवेळा ‘आमच्याकडे हे असंच असतं’ हे पालुपद ऐकायला मिळतं. या ना त्या पद्धतीनं, काहीही झालं तरी, आपल्याला कम्फर्ट झोन सोडून आपलं वागणं बदलावं लागणार नाही याची संपूर्ण सोय करून ठेवण्यात पुरुषसत्ताक मानसिकतेनं वेढलेले स्त्री-पुरुष भरपूर कष्ट घेतात. हेच कष्ट ही मानसिकता बदलण्यासाठी घेतले गेले, तर कदाचित बदलाला वाव असू शकतो, हे आपल्या सहज लक्षात येत नाही, आणि लक्षात आलंंच तरी त्याविषयी काही करण्याची कळकळ वाटत नाही, हा प्रॉब्लेम आहे.आपल्या घरात, आजूबाजूच्या घरांत, ऑफिसमध्ये, मित्रमैत्रिणींच्या ग्रुपमध्ये असे अनेक किस्से ऐकायला मिळतात, जे ऐकून आपण खरोखरच एकविसाव्या शतकात आहोत का, असं वाटतं. ‘आमच्याकडे तर आई अजूनही बाबांच्या उष्ट्या ताटातच जेवते, तिला सवय आहे, काही विचित्र वगैरे वाटत नाही तिला,’ हे जेव्हा एखाद्या मैत्रिणीकडून ऐकायला मिळतं, तेव्हा खरंच तिनं आईशी याबाबतीत संवाद साधला असेल का? आईला खरंच उष्ट्या ताटात जेवायला आवडतं की पर्याय नाही म्हणून तिनं चालवून घ्यायची सवय लावलीये हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न माझ्या मैत्रिणीनं केला असेल का? त्या आईला वावगं वाटलं असेल तर तिनं तसं बोलून दाखवलं असेल का? ते बोलून दाखवण्यासाठी तिच्याकडे हक्काची व्यक्ती असेल का? तिच्या आजूबाजूच्या सगळ्या बायका हेच करत असतील का? आपला नाईलाज होतो आहे आणि त्याविषयी आपण काही बोलू शकतो हा विचार त्यांना फार धाडसी वाटला असेल का? असे बरेच प्रश्न पडतात..Premium|Deenanath Mangeshkar : शब्दांचे साम्राज्य संपते तेथे स्वराचे सुरू होते....काही दिवसांपूर्वी धाकट्या बहिणीच्या मैत्रिणीच्या घरी गेले होते. ती आणि तिचा मोठा भाऊ छानपैकी लोळत पडून ब्रिजरटनचा नवीन सीझन बघत असावेत, तेव्हाच मी दार वाजवलं. लागलीच तिच्या आईचा आतून आवाज आला, ‘मनू, उठून सरळ नीट बस गं, आणि दादूला दार उघडू दे, तू कपडे बदलून ये जा...’ एवढ्यात तिच्या भावानं दार उघडलं आणि मीच आहे म्हटल्यावर परत पांगापांग झाली. ‘तूच आहेस होय, मला वाटलं हिच्या बाबांचे मित्र येणार होते तेच आलेत... मनू ये गं बाहेर, ताईच आहे!’ करवादत आत गेलेली माझ्या बहिणीची मैत्रीण करवादतच बाहेर आली. नंतर मी खूप विचार केला. या प्रसंगात चूक म्हणाल तर कोणा व्यक्तीची नाहीच ना! तिच्या आईनं जरा चार पावसाळे जास्त बघितल्यामुळे तिला जे योग्य वाटलं ते तिनं तिच्या मुलीला करायला सांगितलं. मुलीला घरी चार पुरुष येणार म्हणून स्वतःच्याच घरात अनावश्यक ॲडजस्टमेंट (आणि तीही फक्त तिलाच) करावी लागल्यामुळे राग आला आणि भाऊ या सगळ्यापासून अनभिज्ञ होता (याचाही मुलीला राग आला). आपली बहीण तणतणत आत का गेली, हे त्याला लक्षातही आलं नाही. मग यात दोषी म्हणावं तर कोण? तर आईच्या मनात अत्यंत अनावधानानं मुरलेली पुरुषसत्ताक मानसिकता. घटना जरी छोटीशी वाटली तरी मुलीच्या मनात ती पुढचे अनेक दिवस नुसतंच घर करून नाही राहणार, ती खदखदत राहणार. यांसारख्या साध्या गोष्टी टाळता येणार नाहीत आपल्याला? यावर विचार व्हायला हवा.कित्येक घरांमध्ये आजही पुरुष हॉलमध्ये बसले असतील, तर स्त्रिया आत स्वयंपाकघरात चहा घेत उभ्या असतात. कित्येक घरांमध्ये आजही प्रसंग कुठलाही असला तरी पहिली पंगत पुरुषांची बसते. ‘आमच्याकडे बायका-पुरुष एकत्र बसण्याची पद्धत नाही’ हे इतक्या सहजतेनं मान्य कसं केलं जातं? एकीकडे जग वेगानं पुढे चाललंय असं आपण म्हणतो आणि दुसरीकडे इतक्या साध्या साध्या गोष्टी सहजी मान्य कशा होतात? आणि यात काहीच प्रॉब्लमॅटिक वाटत नाही ना, हा प्रॉब्लेम आहे असं वाटतं मला. ही पुरुषसत्ताक मानसिकता आहे हे समजतच नाही? की समजतं, पण तिच्याशी दोन हात करण्याचं धैर्य आणि मानसिक शक्ती कमी पडते? यावर अभ्यास व्हायला हवा.‘आमचे हे ताटही वाढून घेत नाहीत, मीच वाढून द्यावं लागतं त्यांना. दुसऱ्या कोणी वाढलेलंही चालत नाही, त्यामुळे जेवायच्यावेळी मी कुठे बाहेर जात नाही...’ असं कौतुकानं सांगणाऱ्या बायकांचं आश्चर्य वाटतं आणि दयाही येते. आपल्या जोडीदाराचं आपल्यावरचं अवलंबित्व सगळ्यांना आवडतंच, पण दरचवेळी जेवायची वेळ होत आली की असतील तिथून धावत घरी जाण्याचा कंटाळा येत नसेल या स्त्रियांना? की याची इतकी सवय झालीये की तो रुटीनचा भाग होऊन गेलाय? आणि त्याहीपलीकडे जाऊन आपल्या सहचराला ताट वाढून घेण्याइतक्या क्षुल्लक गोष्टीची सवय नसावी याचा राग येत नसेल? ती सवय लावावीशी वाटली नसेल? यामागे नवऱ्याची, सासरच्यांची आदरयुक्त भीती हे कारण असेल, की आपल्या नवऱ्याचं आपल्यावरचं अवलंबित्व आवडणं हे कारण असेल?.आणि या इतक्या मूलभूत गोष्टीच बदलल्या नाहीत, तर दोघांच्या संसाराला दोघांचाही कार्यभाग लागतो ही मानसिकता कशी रुजणार? घर दोघांचं आहे, तर त्याची जबाबदारीही दोघांची आहे ही वरकरणी अतिशय सहजसोपी वाटणारी मानसिकता समाजातल्या सगळ्या स्तरांपर्यंत कशी पोहोचणार? आजही मूल सांभाळणं ही आईची ‘जबाबदारी’ आणि बाबानं ते ‘मोकळ्या वेळात करायचं काम’ असं समीकरण का आहे? समाजातल्या काही स्तरांमध्ये ही समीकरणं बदलायचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होतोय, पण सगळ्या स्तरांमध्ये हे ‘न्यू नॉर्मल’ कधी होणार?या तर झाल्या आमच्या आई-वडिलांच्या पिढीच्या गोष्टी. या घटना बघत बघत मोठ्या झालेल्या, अर्ध्या हळकुंडानं पिवळ्या झालेल्या आमच्या पिढीचं उभं आयुष्य काय चुकीचं काय बरोबर हे उलगडण्यातच जाईल असं वाटतं कधीकधी. तसं झालं तर आम्ही पुढच्या पिढीवर होणारे पुरुषसत्ताक मानसिकतेचे परिणाम कसे समजून घेणार? ते समजलेच नाहीत तर कसे थांबवणार?हल्लीच्या मुलींना पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा होणारा त्रास वरकरणी बघता फार काही नवीन नाही. एखादी मुलगी मोठ्यानं हसली तर अतिलाऊड, शांत बसलेली असेल तर अतिघुमी, धीटपणे बोलली तर अतिआगाऊ, हवे तसे कपडे घातले तर अतिउठवळ, रात्री बाहेर फिरली किंवा मुलांसोबत फिरली तर अतिचारित्र्यहीन, अर्थार्जनाला जास्त प्राधान्य दिलं तर अतिहिशोबी, हळवेपणानं जगाकडे बघितलं तर अतिभावनिक, नेटानं भूमिका मांडली तर अतिहेकट, स्वावलंबी राहिली तर अतिशहाणी... या ‘अति’ची यादी न संपणारी आहे. ही घरीदारी लावली जाणारी लेबल्स पूर्वापार चालत आलेली असली, तरी खूप कटकटीची होतात हल्लीच्या मुलींना. त्यावर उत्तर म्हणून मग हल्लीच्या पिढीची, विशेषतः मुलींची सहनशक्ती कशी कमी झालीये, यामागे कसे कमी पडणारे संस्कार आहेत, अशा कॉमेंट्स चिकटवल्या जातात, ते वेगळंच..ही झाली पुरुषसत्ताक मानसिकतेमुळे होणाऱ्या मानसिक त्रासाची काही उदाहरणं. शारीरिक त्रासांकडे वळलो तर लेखाचा प्रबंध व्हायला वेळ लागणार नाही. अजूनही मुलींकडे उपभोगाची वस्तू म्हणून बघणं, मुलींच्या वागण्या-बोलण्यावर हव्या तशा कॉमेंट्स करणं, छेड काढणं, नकाराला न जुमानणं, वाट्टेल त्या वयात आणि मनाविरुद्ध मुलींची लग्नं लावून देणं हे प्रकार काही केल्या थांबत नाहीयेत. त्यांवर कारवाई होण्याचं प्रमाण वाढलंय ही चांगली गोष्ट आहे असं आपण म्हणतो, तेव्हा मुळात खरी गरज कारवाईच्या वाढलेल्या आकड्याचं कौतुक करण्याची नसून, अशा घटना टाळण्यासाठीची मानसिकता रुजवण्याची आहे, हे का लक्षात येत नाही? घटना झाल्यावर आळा घालण्यापेक्षा ती होऊच न देण्यासाठी प्रयत्न करायला कुठं अडतंय आपलं?एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, ज्यावर आपण कधी चर्चाही करत नाही, ती म्हणजे पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा पुरुषांना होणारा त्रास. ‘मर्द को दर्द नही होता’, ‘लडके रोते नही है’ अशा बालिश विधानांमुळे तयार झालेली मानसिकता केवढी हानीकारक आहे! यामुळे होणाऱ्या मानसिक त्रासांपासून ते लग्नसंस्थेमुळे येणाऱ्या भौतिक जबाबदाऱ्यांपर्यंत असंख्य गोष्टींमध्ये पुरुषांनाच पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा किती त्रास होतो हे कदाचित पुरुषांनाही जाणवत नसेल. या मानसिकतेनं ‘पुरुषानं पार पाडायच्या जबाबदाऱ्या’ आणि ‘स्त्रियांनी पार पाडायच्या जबाबदाऱ्या’ अशा अनावश्यक चौकटी आखल्या आहेत. या चौकटींमुळे पुरुषांना मदत मागणं अशक्य होणं, ती न मागता मिळाली तरी मदतीचा स्वीकार न करू शकणं, स्वीकार केला तरी त्यामुळे येणारी कमीपणाची आणि अपराधीपणाची भावना या सगळ्याचा कुठं बोलून न दाखवता येणारा त्रास कशावरून पुरुषांच्या स्वभावावर परिणाम करत नसेल? आणि स्वभावावर झालेल्या परिणामांचं बायप्रॉडक्ट म्हणून स्त्रीद्वेषाच्या भावना निर्माण झाल्या, तर त्याला जबाबदार कोण? या सगळ्याची खोली ओळखून यावर चर्चा होणं खूप खूप गरजेचं आहे. ‘वर्षानुवर्षं हे असंच तर चालत आलंय,’ असे दाखले देऊन पुढेही असंच चालू ठेवण्याचे प्रयत्न मोडून काढायला हवेत. पूर्वापार चालत आलेली प्रत्येक गोष्ट बरोबर असेलच असं कशावरून? एखाद्या मानसिकतेचे केवळ तोटेच होताहेत हे दिसत असेल तर त्या मानसिकतेला अनिष्ट रुढींसारखं मुळापासून उपटून टाकायला हवं, यात दुमत असण्यासारखं खरंतर काहीच नाही.स्त्रीवादाचा लढा कोणा पुरुषाविरुद्ध कधीच नव्हता, तो कायमच विषमतेविरुद्ध होता. समतेसाठी लढले गेलेले काही लढे यशस्वी झाले, पण काही अजून किशोरावस्थेत आहेत. पुरुषसत्ताक मानसिकतेविरोधी हा लढा अजून बाल्यावस्थेतच आहे. प्रॉब्लेम नक्की काय आहे हे जाणून तो मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी, लढा ‘योग्य’ वाटेवर नेण्याआधी स्त्रीवाद समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. उसके बारे में फिर कभी! तोपर्यंत ‘मानव’ कमी आणि ‘सनी’ जास्त होण्यावर भर द्यायला काय हरकत आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 