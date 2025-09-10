Premium|Cheteshwar Pujara : लढवय्या आणि चिवट चेतेश्वर

किशोर पेटकरभारतीय क्रिकेट संघातील तिसऱ्या क्रमांकाची जबाबदारी राहुल द्रविडनंतर चेतेश्वर पुजाराने तब्बल तेरा वर्षे समर्थपणे पेलली. कसोटीत ७,१९५ धावा काढतानाच त्याने संघाचा आधारस्तंभ ठरून अनेक लढतींत निर्णायक भूमिका बजावली. आता मात्र हा ३७ वर्षीय फलंदाज निवृत्त झालेला असताना टीम इंडियाला तिसऱ्या क्रमांकावर त्याच्या तोडीचा फलंदाज अजून गवसलेला नाही..भारतीय क्रिकेट संघाची ‘भिंत’ राहुल द्रविडच्या निवृत्तीनंतर संघातील फलंदाजीत तिसऱ्या क्रमांकाला प्रतिष्ठा आणि बळकटी चेतेश्वर पुजाराने दिली. तब्बल तेरा वर्षे त्याने भारतीय कसोटी संघाच्या फलंदाजीला सावरण्याची भूमिका निभावली. तिसऱ्या क्रमांकावरील भारतीय फलंदाजांत धावांच्या बाबतीत द्रविडनंतर चेतेश्वरचा क्रमांक आहे.सौराष्ट्रातील राजकोट येथील पाटा खेळपट्ट्यांवर चेतेश्वरचे क्रिकेट बहरले. त्याचे वडील अरविंद पुजारा हे माजी रणजीपटू. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली मुलाने शास्त्रोक्त फलंदाजीचे धडे एकाग्र चित्ताने गिरविले. लहानपणापासूनच चिवट आणि संयमाची कास धरलेल्या चेतेश्वरने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये वयोगट स्पर्धा गाजविल्या. .धावांचा रतीब टाकला. त्याची क्रिकेट कारकीर्द आकारास येत असताना देशात आयपीएलच्या माध्यमातून टी-२० क्रिकेटचे रोपटे विकसित होत होते. दे-दणादण फलंदाजीच्या युगात चेतेश्वरने एकाग्रता ढळू दिली नाही. चेंडूच्या गुणवत्तेनुसारच चिवट फलंदाजी करण्याच्या निर्धारापासून तो अजिबात ढळला नाही. त्याची फलंदाजी संथ, संयमी. ही शैली टी-२० किंवा एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये रुळली नाही, मात्र कसोटीत आदर्शवत ठरली. तिसऱ्या क्रमांकावरील फलंदाजीची शान वाढविताना धैर्य व दृढनिश्चयाने तो सर्वप्रकारच्या गोलंदाजीला सामोरा गेला. संघाला सावरणारा झुंजार लढवय्या ठरला. फलंदाजीत हुकमी शिलेदार चेतेश्वर पुजाराने ऑक्टोबर २०१०मध्ये बंगळूर येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. जून २०२३मध्ये तो ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच अखेरची लढत खेळला. लंडनमधील द ओव्हलवर जागतिक कसोटी अजिंक्यपदाचा अंतिम सामना खेळल्यानंतर पुनरागमन करू शकला नाही. १०३ सामन्यांत ४३.६०च्या सरासरीने ७१९५ धावा, १९ शतके व ३५ अर्धशतके ही कसोटी क्रिकेटमधील त्याची कमाई. .तुलनेत एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये तो फक्त पाचच सामने खेळला. झटपट क्रिकेटच्या झगमगाटाकडे दुर्लक्ष करताना कसोटी क्रिकेटलाच त्याने सर्वोच्च मानले. केवळ भारतातच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, बांगलादेशमधील खेळपट्ट्यांवरही त्याची बॅट खंबीर आणि कणखर ठरली. ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंडविरुद्ध त्याने प्रत्येकी पाच शतके ठोकली. कारकिर्दीतील सर्वोच्च द्विशतकी (नाबाद २०६) खेळी त्याने अहमदाबाद येथे इंग्लंडविरुद्ध साकारली. विशेषतः ऑस्ट्रेलियाच्या माऱ्यास सामोरे जाताना अप्रतिम धैर्य प्रदर्शित केले. ऑस्ट्रेलियात भारताने २०१८-१९मध्ये कसोटी मालिका जिंकली, तेव्हा चेतेश्वरने ५२१ धावांचा रतीब टाकला होता..त्यानंतर त्याच्या विशेष धावा झाल्या नाहीत, पण २०२०-२१मध्ये ऑस्ट्रेलियात पुन्हा एकदा त्याचा अनुभव निर्णायक ठरला. ती मालिका भारताने जिंकली. सिडनी व ब्रिस्बेन येथील कसोटींत चेतेश्वरने ठोकलेली अर्धशतके मोलाची ठरली. पोकळी जाणवणारच कसोटी क्रिकेटमध्ये धीरोदात्तपणे जबाबदार फलंदाजी करणारा तिसऱ्या क्रमांकावर परिपूर्ण ठरतो. राहुल द्रविडची परंपरा पुजाराने पुढे नेली. सौराष्ट्राच्या या फलंदाजाने कसोटी पदार्पण केले, तेव्हा द्रविड संघात होता. त्यामुळे पहिल्याच डावात पुजाराला पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीस यावे लागले..विजयासाठी २०७ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना संघाने नवोदितास तिसऱ्या क्रमांकावर बढती दिली. संधीचे सोने करताना या जिगरबाज फलंदाजाने ७२ धावांची खेळी करून विजयात वाटा उचलला. त्यानंतर दोन वर्षांनी द्रविड निवृत्त झाल्यानंतर पुजाराने या क्रमांकावर पोकळी जाणवणार नाही याची दक्षता घेतली, मात्र आता हा ३७ वर्षीय फलंदाज निवृत्त झालेला असताना, टीम इंडियाला तिसऱ्या क्रमांकावर त्याच्या तोडीचा फलंदाज अजून गवसलेला नाही. (किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.