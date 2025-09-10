साप्ताहिक

Premium|Cheteshwar Pujara : लढवय्या आणि चिवट चेतेश्वर

Indian Cricket : १३ वर्षे तिसऱ्या क्रमांकावर भारतीय कसोटी संघाची धुरा सांभाळणाऱ्या चेतेश्वर पुजाराने निवृत्ती घेतली असून, त्याच्या संयमी फलंदाजीचा वारसा संघात अजून कोणीही सांभाळलेला नाही.
Cheteshwar Pujara

Cheteshwar Pujara

Sakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

किशोर पेटकर

भारतीय क्रिकेट संघातील तिसऱ्या क्रमांकाची जबाबदारी राहुल द्रविडनंतर चेतेश्वर पुजाराने तब्बल तेरा वर्षे समर्थपणे पेलली. कसोटीत ७,१९५ धावा काढतानाच त्याने संघाचा आधारस्तंभ ठरून अनेक लढतींत निर्णायक भूमिका बजावली. आता मात्र हा ३७ वर्षीय फलंदाज निवृत्त झालेला असताना टीम इंडियाला तिसऱ्या क्रमांकावर त्याच्या तोडीचा फलंदाज अजून गवसलेला नाही.

Loading content, please wait...
Indian cricket controversies
Cheteshwar Pujara retirement
Test cricket performance
Afghanistan cricket history

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com