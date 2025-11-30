Premium|Marathi Literature on Disasters : उद्ध्वस्त भावविश्वाचे दर्शन

डॉ. अनुराग लव्हेकरकिल्लारी भूकंपात बावन्न गावे उद्ध्वस्त झाली. हजारोजणांचे जीव गेले. हजारो संसार कायमचे उद्ध्वस्त झाले आणि जे जगले, वाचले त्यातल्या कित्येकांनी कायमची हाय खाल्ली. हा धक्का इतका जबरदस्त होता, की लोकांना व्यक्त कसे व्हावे हे समजत नव्हते. चिगूर ही कादंबरी म्हणजे या अव्यक्तांची अभिव्यक्ती आहे. सकाळ प्रकाशनाने घेतलेल्या कादंबरी लेखन स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक विजेती ठरलेल्या चिगूरमध्ये भूकंपाच्या तडाख्याने लहान, शाळकरी मुलांच्या उद्ध्वस्त झालेल्या भावविश्वाचे प्रतिबिंब आढळते..किल्लारीच्या भूकंपावर लिहिलेली चिगूर ही मनोज कुलकर्णी यांची पहिली कादंबरी. फ. मु. शिंदे यांनी भूकंपावर सादर केलली कविता ऐकून अस्वस्थ झालेल्या लेखकाच्या मनात या कादंबरीचा विषय अनेक दिवस घोळत होता. ३० सप्टेंबर १९९३ रोजी पहाटे चारच्या सुमारास लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी परिसरात मोठा भूकंप झाला. हा भूकंप भयंकर विनाशकारी होता. त्यावेळी मुळातच भूकंपाच्या घटनेचे आकलन अतिशय तोकडे होते, त्यात ही घटना पहाटेच्या आडवेळी, लोक साखरझोपेत असताना घडली. त्यामुळे भूकंप झाला आहे हे समजून, सावध होऊन, त्यातून सावरेपर्यंत बराचसा खेळ आटोपला होता. हजारो संसार कायमचे उद्ध्वस्त झाले होते. जे जगले, वाचले त्यातल्या कित्येकांनी कायमची हाय खाल्ली. बसलेला हा धक्का इतका जबरदस्त होता, की लोकांना व्यक्त कसे व्हावे हेच समजत नव्हते..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.चिगूर ही कादंबरी म्हणजे या अव्यक्तांची अभिव्यक्ती आहे. भूकंपाच्या तडाख्याने लहान, शाळकरी मुलांच्या उद्ध्वस्त झालेल्या भावविश्वाचे त्यात प्रतिबिंब आहे. कादंबरीचा एकंदर विषय गंभीर असला, तरी सुऱ्या, रम्या, दया, शेट्टी, दया, शिवा, सच्या, हरी या मुलांच्या शाळेतल्या खोड्या चेहऱ्यावर सूक्ष्म हसू फुलवतात. ही मुले मारकुट्या जगताप मास्तरांची गाडी पंक्चर करतात, तेव्हा ती कुरापत समर्थनीय वाटू लागते. या मुलांवर जीव लावणाऱ्या मद्यपी पण प्रेमळ चौधरी मास्तरांना ही मुले सांभाळून घेतात, तेव्हा त्यांचा लोभस निरागसपणा हवाहवासा वाटतो. ‘पठाण बाईंना बाई म्हणण्यापेक्षा मॅडम म्हणायला भारी वाटतंय’ असा संवाद मुलांच्या तोंडी येतो, तेव्हा वाचकाला स्वतःच्या शालेय जीवनाचा आठव होतो. तळ्याच्या काठी मनसोक्त हुंदडावे, शाळा संपली की उनाडक्या करत भटकावे, जांभळे खात एकमेकांच्या निळ्या जिभा निरखाव्यात, स्वच्छंदीपणे स्वतः तयार केलेल्या नियमांनी क्रिकेट खेळावे असे या मुलांचे ‘रम्य ते बालपण’ आहे. शनिवारी लागणारा सिनेमा आणि रविवारी लागणारे महाभारत, त्यावर मुलांमध्ये रंगणारी चर्चा यावरून वाचकांसमोर तो काळ उभा राहतो.फारसे कुणाच्या गावीही नसलेल्या गावातील समाजजीवनाचे एकमेकांना घट्ट धरून असलेले आणि उसवत जाणारे पदर उलगडताना, ते धागेदोरे लेखकाने विचारपूर्वक, बारकाईने विणल्याचे जाणवते. त्याचे सूक्ष्म आकलन होणे अगत्याचे आहे. ग्रामदैवत ‘शेख जिंदावली’ असणाऱ्या या गावात केसरकाकू नेमाने अमावास्येला ग्रामदेवतेला भेट देत असतात. आकार आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने कोणाच्या खिजगणतीतही नसलेल्या या गावातील वयाने मोठ्या लोकांचा अहंकार मात्र मोठा आहे. शरद नावाच्या मुलाला जातीय विद्वेषातून झालेल्या मारहाणीचा प्रसंग या मुलांना पहिल्यांदाच अनुभवावा लागतो. या प्रसंगाने ही मुले भेदरून जातात. आजवर सुरळीत सुरू असलेल्या त्यांच्या आयुष्यात अशी घटना यापूर्वी घडली नसते. स्वतःविषयी, आपल्या इतर जातीय मित्रांविषयी त्यांच्या कोवळ्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. पुस्तकात पुढे निसर्गाच्या कोपापुढे हे मानवनिर्मित भेद कसे क्षुद्र आहेत, हे सिद्ध होते..अनेक प्रसंगांमधून कादंबरीचे कथानक खुलत गेले आहे. विशेषतः आदल्या दिवशी होणारी गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीची कथावस्तू मागाहून येणाऱ्या भूकंपाच्या विध्वंसाला अजूनच भेदक करते. भूकंपाच्यावेळी उडालेला हलकल्लोळ नेमका मांडणे अवघड असते. पण ते वाचताना त्या प्रसंगांचे दृश्य वाचकांपुढे उभे राहते, हे लेखकाच्या वर्णनशैलीचे यश म्हणावे लागेल. भूकंपाच्या गोंधळातही सुऱ्याला आपला मित्र रम्याची आठवण येते आणि ‘तो आता वाचत नाही’ असे वाटते. हे हृदयद्रावक वर्णन संवेदनशील वाचकांच्या मनाला चटका लावणारे आहे. ‘घरात आजघडीला फक्त मरण असतं मुक्कामी...’ किंवा ‘सच्याच्या चेहऱ्यावर फक्त भीतीचा वावर असायचा. भूकंपाकडे त्याने आपलं हसणं, खेळणं गहाण ठेवलेलं’ यांसारख्या वाक्यांमधून पाझरणारे कारुण्य आज इतक्या वर्षांनंतरही मनाला घरे पाडते.भूकंपामुळे मुलांचे ‘प्रेमपूर्ण मधु बाल्य अहा ते...’ संपुष्टात येते, ते कायमचेच. किल्लारी, लातूर परिसरातील मराठवाडा बोलीतील संवादात कथानक पुढे सरकते. ग्रामीण बाजाची लडिवाळ शब्दकळा असणाऱ्या या भाषाशैलीबद्दल लेखकाला विशेष आत्मीयता आहे, हे जाणवते. अशा निवेदनामुळे कथानक अधिक स्वाभाविक व प्रभावी ठरते. त्या भाषेत नेमाने वापरल्या जाणाऱ्या पण इतरेजनांसाठी काहीशा अपरिचित असू शकणाऱ्या शब्दांचे अर्थ पुस्तकाच्या शेवटी देण्यात आले आहेत..मराठवाड्यात चिंचेच्या फुलांना ‘चिगूर’ म्हणतात. थोडासा आंबटगोड, थोडासा तुरट असलेला चिगूर सप्टेंबरदरम्यान येतो आणि आशावाद पेरतो, जगणे चविष्ट करतो. त्यादृष्टीने या पुस्तकाचे चिगूर हे शीर्षक कल्पक वाटते. मधुमिता शिंदे यांनी केलेले मुखपृष्ठ देखणे आहे.किल्लारीचा भूकंप कालपरत्वे जनमानसाच्या स्मृतीपटलावरून पुसट होत गेला. इतरत्र कोठे भूकंप झाला की बातम्यांतून किंवा अनौपचारिक चर्चांमधून त्याला तात्पुरते स्थान मिळते. चिगूरसारख्या ललित कादंबरी किंवा इतर साहित्याच्या निमित्ताने त्याला उजाळा मिळतो. त्यातून मिळणारे धडे, दीर्घकालीन उपाययोजना वैयक्तिक, सामाजिक स्तरावर अमलात आणता येणे, हे या साऱ्या धडपडीचे यश असेल. वाचनवेडामुळे पत्रकारितेत आलेल्या मनोज कुलकर्णींनी नावाजलेल्या वृत्तपत्रांमधून काम आणि वेगवेगळ्या सदरांतून विपुल ललित व विनोदी लेखन केले आहे. देवर्षी नारद युवा पुरस्कारासह अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.(डॉ. अनुराग लव्हेकर बंगळुरूस्थित लेखक असून कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषदेचे उपाध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.