Premium|Childhood Obesity Causes : मोबाईल आणि जंक फूडमुळे मुलांमध्ये लठ्ठपणा वाढतोय; पालकांनी काय करावे?

डॉ. सुबोध देशमुखमुलांना दररोज किमान एक तास मैदानावर जाऊन घाम गाळणारा व्यायाम किंवा खेळ खेळण्याची सवय लावावी. सायकल चालवणे, पोहणे, पळणे किंवा फुटबॉलसारखे खेळ मुलांच्या स्नायूंना बळकट करतात आणि अतिरिक्त कॅलरीज वेगाने जाळतात. सुट्टीच्या दिवशी संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र ट्रेकिंगला जाणे किंवा बागेत खेळणे यांमुळे कौटुंबिक बंध तर मजबूत होतातच, शिवाय मुलांची शारीरिक क्षमताही वाढते.‘बालपण’ हा मानवी आयुष्यातील सर्वात सुंदर, निरागस आणि सक्रिय काळ मानला जातो. पूर्वीच्या काळी मुले दिवसभर मैदानावर खेळताना आणि बागडताना दिसायची. मात्र आजच्या डिजिटल युगात आणि आधुनिक जीवनशैलीत बालपणाचे हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. आजकाल लहान मुलांमध्ये वजन वाढण्याचे आणि लठ्ठपणाचे प्रमाण जागतिक स्तरावर आणि आपल्या देशातही अत्यंत वेगाने वाढत आहे. हातातील मोबाईल फोनचा वाढता वापर म्हणजेच स्क्रीन टाइम आणि जिभेचे चोचले पुरवणारे जंक फूड, हे या समस्येचे दोन मुख्य खांब झाले आहेत. हा लठ्ठपणा केवळ मुलांचे सौंदर्य कमी करत नाही, तर त्यांच्या शरीराला लहान वयातच मोठ्या आजारांचे घर करत आहे. पालकांनी वेळीच या समस्येकडे गांभीर्याने पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे..Premium|Himalayan ecosystem degradation : हिमालय, खारफुटी, वाळवंटे, प्रवाळ रीफ व गवताळ प्रदेशांवर तापमानवाढीचे घातक परिणाम; परिसंस्था नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर.नेमकी समस्या काय?मुलांचे वजन त्यांच्या वयाच्या आणि उंचीच्या प्रमाणात नैसर्गिक मर्यादेपेक्षा जास्त वाढणे, याला बालपणातील लठ्ठपणा म्हणतात. वैद्यकीय भाषेत मुलांचा बीएमआय, वय आणि लिंगानुसार ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आला तर सावध होण्याची गरज असते, आणि ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आला, तर तातडीने जीवनशैलीत बदल करणे आवश्यक असते. हा लठ्ठपणा म्हणजे केवळ शरीरावर साठलेली चरबी नसून ती मुलांच्या अंतर्गत चयापचय क्रियेतील बिघाडाची सुरुवात असते. लहान वयात साठलेल्या या फॅट सेल्स मोठेपणीही कायम राहतात, त्यामुळे वजन कमी करणे भविष्यात अधिक कठीण होते. आजकाल ही समस्या मोठ्या साथीच्या आजारासारखी पसरत आहे.जंक फूड आणि अतिप्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा विळखाआजकाल मुलांच्या आहारात पिझ्झा, बर्गर, चिप्स, चॉकलेट्स आणि नूडल्ससारख्या जंक फूडचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. या पदार्थांमध्ये मैदा, साखर आणि निकृष्ट दर्जाचे ट्रान्स फॅट््स प्रचंड प्रमाणात असतात. हे अन्न चवदार करण्यासाठी त्यात अनेक प्रकारची रसायने आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह््ज वापरली जातात. जंक फूडमुळे शरीराला केवळ एम्प्टी कॅलरीज मिळतात, पण वाढीसाठी आवश्यक असणारी जीवनसत्त्वे आणि खनिजे अजिबात मिळत नाहीत. हे चुकीचे अन्न मुलांच्या शरीरात चरबीचा साठा वेगाने वाढवण्यास कारणीभूत ठरते.पॅकेज्ड पेयांमधील फ्रुक्टोजचा छुपा धोकाअनेक पालकांना असे वाटते, की बाजारात मिळणारे पॅकेज्ड फ्रुट ज्युस मुलांसाठी आरोग्यदायी असते, पण हा एक मोठा गैरसमज आहे. या पेयांमध्ये आणि डाएट सोडामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ‘हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप’ (एचएफसीएस) वापरले जाते. फ्रुक्टोज थेट यकृतावर ताण निर्माण करते आणि त्याचे रूपांतर चरबीमध्ये होते. म्हणून अगदी लहान मुलांमध्येही ‘नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर’चा आजार पाहायला मिळत आहे. या गोड पेयांमुळे शरीरातील इन्सुलिनची पातळी वारंवार वाढते, ती लठ्ठपणाला आमंत्रण देते. मुलांना तहान लागल्यास केवळ साधे पाणी पिण्याची सवय लावणे उत्तम असते.स्क्रीन टाइम आणि शारीरिक निष्क्रियतामोबाईल फोन, टेलिव्हिजन आणि व्हिडिओ गेम्सच्या अतिवापरामुळे मुलांचा स्क्रीन टाइम दररोज चार ते सहा तासांपेक्षा जास्त झाला आहे. तासन्तास एकाच जागी बसून स्क्रीन पाहिल्यामुळे मुलांच्या शरीराची हालचाल खूप कमी होते आणि कॅलरीज खर्च होत नाहीत. स्क्रीन टाइम जेवढा जास्त असतो, तेवढा मुलांमधील लठ्ठपणाचा धोका त्या पटीने वाढतो असे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. गॅजेट्सच्या आहारी गेल्यामुळे मैदानी खेळ खेळण्याच्या वयात मुले घरातच कोंडली जाताहेत. डिजिटल स्क्रीन हा मुलांच्या शारीरिक सक्रियतेचा सर्वात मोठा शत्रू झाला आहे..स्क्रीन पाहत जेवण्याची सवयआजकाल बहुतांश घरांमध्ये मुलांना मोबाईलवर व्हिडिओ लावून किंवा टीव्हीसमोर बसवून जेवण भरवण्याची सवय लागली आहे. या सवयीला वैद्यकीय भाषेत ‘माइंडलेस ईटिंग’ म्हणतात. स्क्रीन पाहताना मेंदूचे लक्ष अन्नाच्या चवीवर आणि प्रमाणावर नसते, त्यामुळे मुले गरजेपेक्षा जास्त अन्न खातात. शरीराची पोट भरल्याची नैसर्गिक संकेत प्रणाली (तृप्तीची जाणीव) यामुळे पूर्णपणे कोलमडते. मुले काय खात आहेत आणि किती खात आहेत याचे भान त्यांना राहत नाही, ती लठ्ठपणाची थेट पायरी आहे.लहान वयातच मधुमेहाची नांदीअतिरिक्त जंक फूड आणि व्यायामाच्या अभावामुळे मुलांच्या शरीरात खूप कमी वयात ‘इन्सुलिन रेझिस्टन्स’ निर्माण होतो. पूर्वी वयाच्या चाळिशीनंतर होणारा टाइप २ मधुमेह आज चक्क १० ते १५ वर्षांच्या मुलांमध्ये पाहायला मिळत आहे. हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. शरीरात साखर नियंत्रित न राहिल्यामुळे मुलांच्या मानेभोवतीची आणि काखेतील त्वचा काळी दिसू लागते (अॅकॅन्थोसिस नायग्रिकन्स), हे इन्सुलिन वाढल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे. हा बिघाड मुलांच्या संपूर्ण भविष्यातील आरोग्याला धोक्यात आणतो.हाडांचे विकार व सांध्यांवर पडणारे अतिरिक्त वजनलहान मुलांची हाडे मऊ आणि वाढीच्या अवस्थेत असतात. जेव्हा शरीराचे वजन प्रमाणापेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा या वाढत्या वजनाचा थेट ताण मुलांच्या पायाच्या हाडांवर आणि गुडघ्यांवर पडतो. यामुळे मुलांचे पाय आतल्या बाजूला वाकणे (Bow Legs) किंवा चालताना त्रास होणे अशा समस्या उद्भवतात. लठ्ठ मुलांमध्ये हाडे ठिसूळ होण्याचे आणि किरकोळ पडण्यानेही फ्रॅक्चर होण्याचे प्रमाण जास्त असते. हाडांची बळकटी टिकवण्यासाठी शरीराचे वजन वयाच्या प्रमाणात असणे आवश्यक आहे.रात्रीच्या झोपेमधले अडथळेलठ्ठ मुलांच्या गळ्याभोवती आणि जिभेच्या मुळाशी अतिरिक्त चरबी साठल्यामुळे त्यांना रात्री झोपताना श्वास घेण्यास त्रास होतो. अनेक लठ्ठ मुले रात्री मोठ्याने घोरतात आणि झोपेत त्यांचा श्वास काही सेकंदांसाठी कोंडला जातो, त्याला स्लीप अॅप्निया म्हणतात. यामुळे मुलांच्या मेंदूला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही आणि त्यांची झोप वारंवार मोडते. रात्री झोप पूर्ण न झाल्यामुळे मुले सकाळी उठल्यावर चिडचिडी होतात आणि दिवसभर त्यांच्यात थकवा जाणवतो. त्याचा परिणाम त्यांच्या अभ्यासावरही होत असतो..Premium|Metabolic Syndrome Symptoms : मेटॅबोलिक सिंड्रोम; आरोग्याचे बिघडलेले गणित.न्यूनगंड आणि नैराश्याचा धोकालठ्ठपणाचा केवळ शारीरिक आरोग्यावरच नाही, तर मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्यावरही अत्यंत वाईट परिणाम होतो. शाळेत किंवा मित्रमंडळींमध्ये वाढलेल्या वजनामुळे मुलांची थट्टा केली जाते (बॉडी शेमिंग), त्यामुळे मुलांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. ही मुले हळूहळू समाजात मिसळणे टाळतात, स्वतःला खोलीत कोंडून घेतात आणि मग यामुळेच बालपणातील नैराश्य वाढते. आत्मविश्वासाची कमतरता मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात मोठा अडथळा ठरते. मानसिक बळ वाढवण्यासाठी वजन नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे.अकाली वयात येणे किंवा प्रौढत्व येणेशरीरातील अतिरिक्त चरबी केवळ ऊर्जा साठवत नाही, तर ती स्वतः काही हार्मोन्स तयार करते. लठ्ठ मुलांमध्ये विशेषतः मुलींमध्ये इस्ट्रोजेन संप्रेरकाची पातळी लवकर वाढते, त्यामुळे त्यांना वयाच्या आधीच म्हणजेच आठव्या-दहाव्या वर्षीच मासिक पाळी येण्याची शक्यता असते, त्याला ‘प्रिकॉशियस प्युबर्टी’ म्हणतात. मुलांमध्येही हार्मोनल संतुलनामुळे छातीचा भाग वाढणे (गायनेकोमास्टिया) असे प्रकार घडतात. अकाली वयात येण्यामुळे मुलांची उंची वाढणे लवकर थांबते आणि त्यांची शारीरिक वाढ खुंटते.पालकांची जीवनशैली आणि अानुवंशिकतेचा अप्रत्यक्ष प्रभावमुलांमधील लठ्ठपणाला अनेकदा पालकांची जीवनशैलीदेखील कारणीभूत असते. घरात आई-वडील स्वतः जंक फूड खात असतील आणि सतत टीव्ही पाहत असतील, तर मुलेही नकळत त्याच सवयी आत्मसात करतात. कुटुंबात लठ्ठपणाची अानुवंशिकता असली, तरी योग्य आहार आणि व्यायामाने ती रोखणे पूर्णपणे शक्य असते. पालकांनी स्वतः सक्रिय राहून मुलांसमोर एक चांगला आदर्श ठेवणे गरजेचे आहे. घरचे वातावरण आरोग्याला पूरक असणे आवश्यक असते.जाहिरातींचा भडिमार आणि मुलांचे मानसिक ब्रँडिंगटीव्ही आणि सोशल मीडियावर मुलांच्या चॅनेल्सवर सतत रंगीबेरंगी जंक फूडच्या, गोड पदार्थांच्या आणि शीतपेयांच्या जाहिरातींचा भडिमार केला जातो. या जाहिराती लहान मुलांच्या मनावर अशा प्रकारे परिणाम करतात, कीत्यांना हे पदार्थ खाणे प्रतिष्ठेचे किंवा आनंदाचे वाटते. मुले हट्ट करून बाजारातील घातक पदार्थ विकत घेतात. पालकांनी जाहिरातींच्या जाळ्यापासून मुलांना दूर ठेवले पाहिजे आणि निसर्गातून मिळणाऱ्या अन्नाचे महत्त्व समजावून सांगितले पाहिजे.‘नो स्क्रीन झोन’चे नियमपालकांनी घरात स्क्रीन वापरण्याचे काही कडक नियम तयार केले पाहिजेत. जेवताना, रात्री झोपण्यापूर्वी किमान एक तास आधी घरात कोणताही स्क्रीन सुरू राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बेडरूममध्ये टीव्ही किंवा कॉम्प्युटर ठेवणे पूर्णपणे टाळावे. मुलांच्या हातातील मोबाईलचा वेळ दिवसातून जास्तीत जास्त एक तासापर्यंत मर्यादित करावा. स्क्रीन टाइम कमी केल्यास मुले इतर सर्जनशील कामांकडे, चित्रकला, वाचन अशा छंदांकडे वळतात..मैदानी खेळ आणि कौटुंबिक सक्रियतेचे महत्त्वमुलांना दररोज किमान एक तास मैदानावर जाऊन घाम गाळणारा व्यायाम किंवा खेळ खेळण्याची सवय लावावी. सायकल चालवणे, पोहणे, पळणे किंवा फुटबॉलसारखे खेळ मुलांच्या स्नायूंना बळकट करतात आणि अतिरिक्त कॅलरीज वेगाने जाळतात. सुट्टीच्या दिवशी संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र ट्रेकिंगला जाणे किंवा बागेत खेळणे यांमुळे कौटुंबिक बंध तर मजबूत होतातच, शिवाय मुलांची शारीरिक क्षमताही वाढते. सक्रिय बालपण हाच निरोगी आरोग्याचा खरा पाया आहे.पालकांची जबाबदारी आणि सकारात्मक दृष्टिकोनमुलांचे वजन कमी करताना त्यांना कधीही विनाकारण रागवू नये किंवा उपाशी ठेवू नये. वजन कमी करणे ही शिक्षा नसून तो आरोग्याचा आनंददायी प्रवास आहे हे मुलांना पटवून द्यावे. मुलांच्या छोट्या सकारात्मक बदलांचे कौतुक करावे. डॉक्टरांच्या किंवा तज्ज्ञ आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने मुलांच्या वजनाचे योग्य नियोजन करावे. पालकांनी दाखवलेला संयम आणि घेतलेले कष्ट मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अत्यंत मोलाचे ठरतात.लहान मुलांमधील लठ्ठपणा हे आजच्या आधुनिक समाजापुढील एक गंभीर आव्हान आहे, त्याला आपण वेळेतच रोखले पाहिजे. स्क्रीन टाइमची जागा मैदानी खेळांनी आणि जंक फूडची जागा घरच्या सकस अन्नाने घेतल्यास हा आजार सहज पळून लावता येतो. मुलांचे बालपण गॅजेट्सच्या स्क्रीनमध्ये अडकू न देता, त्यांना निसर्गाच्या सान्निध्यात मुक्तपणे जगू दिले पाहिजे. चला तर मग, आजच आपल्या मुलांची जीवनशैली बदलण्याचा संकल्प करू या आणि त्यांना सुदृढ, निरोगी व दीर्घायुष्य देऊ या.फळे आणि भाज्यांचे महत्त्वमुलांचे वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी त्यांच्या आहारात फायबर आणि पोषकतत्त्वांचा समावेश वाढवणे गरजेचे आहे. रोजच्या जेवणात किमान दोन प्रकारची हंगामी फळे आणि हिरव्या पालेभाज्यांचा समावेश असावा. जंक फूड एकदम बंद करण्याऐवजी घरीच मैदा नसलेला, गहू वापरून केलेला पिझ्झा किंवा भाज्यांची कटलेट्स असे पौष्टिक आणि चवदार पर्याय करून द्यावेत. मुलांना अन्नामध्ये विविधता दिल्यास त्यांची चव सुधारते आणि ते बाहेरचे खाणे हळूहळू विसरतात.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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