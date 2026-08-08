साप्ताहिक

Premium|Childhood Obesity Causes : मोबाईल आणि जंक फूडमुळे मुलांमध्ये लठ्ठपणा वाढतोय; पालकांनी काय करावे?

Healthy Lifestyle for Children : मोबाईलचा वाढता वापर, जंक फूड आणि कमी होत चाललेली शारीरिक हालचाल यामुळे मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, पालकांनी वेळेत योग्य जीवनशैली स्वीकारणे अत्यावश्यक बनले आहे.
Healthy Lifestyle for Children

Healthy Lifestyle for Children

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

डॉ. सुबोध देशमुख

मुलांना दररोज किमान एक तास मैदानावर जाऊन घाम गाळणारा व्यायाम किंवा खेळ खेळण्याची सवय लावावी. सायकल चालवणे, पोहणे, पळणे किंवा फुटबॉलसारखे खेळ मुलांच्या स्नायूंना बळकट करतात आणि अतिरिक्त कॅलरीज वेगाने जाळतात. सुट्टीच्या दिवशी संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र ट्रेकिंगला जाणे किंवा बागेत खेळणे यांमुळे कौटुंबिक बंध तर मजबूत होतातच, शिवाय मुलांची शारीरिक क्षमताही वाढते.

‘बालपण’ हा मानवी आयुष्यातील सर्वात सुंदर, निरागस आणि सक्रिय काळ मानला जातो. पूर्वीच्या काळी मुले दिवसभर मैदानावर खेळताना आणि बागडताना दिसायची. मात्र आजच्या डिजिटल युगात आणि आधुनिक जीवनशैलीत बालपणाचे हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. आजकाल लहान मुलांमध्ये वजन वाढण्याचे आणि लठ्ठपणाचे प्रमाण जागतिक स्तरावर आणि आपल्या देशातही अत्यंत वेगाने वाढत आहे. हातातील मोबाईल फोनचा वाढता वापर म्हणजेच स्क्रीन टाइम आणि जिभेचे चोचले पुरवणारे जंक फूड, हे या समस्येचे दोन मुख्य खांब झाले आहेत. हा लठ्ठपणा केवळ मुलांचे सौंदर्य कमी करत नाही, तर त्यांच्या शरीराला लहान वयातच मोठ्या आजारांचे घर करत आहे. पालकांनी वेळीच या समस्येकडे गांभीर्याने पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.

Loading content, please wait...
awareness
children
childhood
food
healthy bread recipes
Marathi News Esakal
www.esakal.com