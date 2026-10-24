Premium|Effects of Social Media on Children : मोबाईल, सोशल मीडिया आणि मुलांचे शिक्षण; डिजिटल युगात पालकांसमोर नवे आव्हान

गोपाळ कुलकर्णीमुलांचा वाढता स्क्रीन टाइम जगभरातील संशोधकांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. याचे परिणाम केवळ शैक्षणिक बाबींपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर त्याचा मुलांच्या आकलन क्षमतेवरही विपरीत परिणाम होतो आहे. एआयच्या वापरामुळे शैक्षणिक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलत असताना या नव्या आव्हानाला कशा पद्धतीने सामोरे जायचे, याचे उत्तर आत्ताच शोधावे लागेल. जामा पीडिअॅट्रिक्स या नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध झालेले संशोधन सर्वांचेच डोळे उघडणारे आहे. मुलांकडून होणाऱ्या समाज माध्यमांच्या वापराला आळा घातला, तर बरेच सकारात्मक बदल घडून येतील.ज गभरात दारिद्र्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलांची संख्या जास्त आहे. विकसशील आफ्रिकी देशांमधील स्थिती नेहमीच संयुक्त राष्ट्रांसारख्या (यूएन) संस्थांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आलेली आहे. या समस्येचा सामना करण्यासाठी यूएनकडून दरवर्षी काही कोटी डॉलरचा निधी राखून ठेवला जातो. पण त्यामुळे चित्र आमूलाग्र बदलले आहे, असे कधीच होत नाही. विकसनशील देशांमध्ये साधनांच्या उपलब्धतेची समस्या गंभीर रूप धारण करत चाललेली असतानाच विकसित देशांमध्ये नवेच आव्हान उभे ठाकले आहे, ते म्हणजे मुलांच्या हाती आलेल्या मोबाईलसारख्या गॅजेट्सनी त्यांचा वेळ खायला सुरुवात केली आहे. हे दुष्टचक्र एवढ्यावरच थांबत नाही, तर ते त्यांच्या आकलनशक्तीवरही आघात करताना दिसते. गॅजेट्सचा मुलांकडून होणारा वापर आणि त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी यांच्यात निकटचा संबंध असल्याचे उघड झाले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Premium|SIP Investment Planning : SIP \nसुरू करण्यापूर्वी या गोष्टी तपासा; आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गुंतवणुकीचे नियोजन कसे कराल?.मुलांचा स्क्रीन टाइम वाढल्यामुळे सहा महत्त्वाच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामध्ये मुलांची क्षमता कमी होणे, एखादी भाषा नव्याने शिकण्यात आणि ती बोलण्यात अडथळे येणे अशा समस्या दिसून आल्या आहेत. समाज माध्यमांवर सतत ॲक्टिव्ह असणारी ही मुले पुढील आयुष्यामध्ये चिंतातुर होत चालल्याचेही दिसून आले. ज्या गोष्टीशी आपला कसल्याही प्रकारचा संबंध नाही, अशाही गोष्टीची ही मंडळी विनाकारण चिंता करत असल्याचे दिसते. दैनंदिन व्यवहारात अनेकांची आक्रमकता वाढली असून, त्यांची लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमताही लक्षणीयरित्या घटली आहे. लहान मुलांमध्ये परस्परांना मदत करण्याच्या वृत्तीमध्ये घट झाली आहे आणि ही मुले इतरांकडे स्पर्धकांच्या दृष्टिकोनातून पाहू लागली आहेत. पूर्वी मुलांमध्ये मैत्रीसंबंध सहज प्रस्थापित होत असत. पण आता काही वेळा ती प्रक्रियाच कुठेतरी थांबल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. मुलांमधील या बदलांचा नेमकेपणाने वेध घेण्यासाठी ६४ देशांतील २८ लाख मुलांच्या वर्तनाचा अभ्यास करण्यात आला होता. गेमिंग, समाज माध्यमे आणि ऑनलाइन व्हिडिओ यांचा त्यांच्यावर नेमका काय परिणाम होतो, हे अभ्यासकांनी पडताळून पाहिले. त्यातून हाती आलेले निष्कर्ष सर्वांचीच चिंता वाढविणारे आहेत.भारत सरकारची भूमिकाजगभरात सध्या बहुतांश देशांत मुलांमधील समाज माध्यमांच्या वापरावर निर्बंध घातले जात आहेत. भारतही त्याच मार्गावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या एका सुनावणीदरम्यान सरकारकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद पुरेसा बोलका म्हणावा लागेल. मुलांना समाज माध्यमांपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकार माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या विचारात आहे. जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स या स्वयंसेवी संस्थेने या संदर्भात एक याचिका सादर करत मुलांकडून होणाऱ्या समाज माध्यम वापराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या सुनावणीदरम्यान न्या. बागची यांनी नोंदविलेले मत विचार करण्याजोगे आहे. ‘‘बहुसंख्य समाज माध्यम कंपन्यांची अमेरिकी कायद्यान्वये नोंदणी करण्यात आली असून, भारतीय डिजिटल स्पेसमध्ये त्यांनी बाहेरून प्रवेश केला आहे. आपल्या कायद्याने अनेक गोष्टींबाबत या कंपन्यांवर निर्बंध घातले आहेत,’’ असे न्या. बागची म्हणाले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याबाबत केंद्र सरकार हे निश्चित उपाययोजना आखण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले आहे.अन्य देशांतील स्थितीइंडोनेशियाने यंदा मार्च महिन्यातच मुलांच्या समाज माध्यम वापरावर बंदी घातली होती. ऑस्ट्रेलियानेही तोच कित्ता गिरवताना यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम अशा प्लॅटफॉर्म्सचे शटर मुलांसाठी बंद केले होते. ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, सायबर छळवणूक, ऑनलाइन फ्रॉड आणि इंटरनेट ॲडिक्शन रोखण्यासाठी केंद्र सरकार युद्धपातळीवर उपाययोजना आखत आहे. मलेशिया आणि गॅबॉन या देशांनी सोळा वर्षांखालील मुलांचा समाज माध्यमांचा वापर बंद केला आहे. ब्राझीलने मात्र वेगळी भूमिका घेतलेली दिसते. येथे सोळा वर्षांखालील मुलांना समाज माध्यमांवर अकाउंट उघडण्याची सोय आहे, पण त्याचबरोबर ते अकाउंट संबंधित मुलाच्या पालकांशी जोडलेले असावे, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. अन्य देशही अशा प्रकारच्या बंदीबाबत गांभीर्याने विचार करत आहेत. तुर्किएने पंधरा वर्षांखालील मुलांसाठी एक नोव्हेंबरपासून समाज माध्यमांची दारे बंद करण्याची घोषणा केली असून, ब्रिटन सरकार पुढील वर्षीपासून सोळा वर्षांखालील मुलांना समाज माध्यमांपासून दूर ठेवण्याच्या विचारात आहे. ग्रीस आणि डेन्मार्क हे देशही पुढील वर्षापासून या संदर्भात नव्या निर्बंधांची अंमलबजावणी करणार आहेत..Premium|Kamlesh Sawant Biography : ‘खाकी’त रंगलेला खरा रंगकर्मी.चीनचा आदर्शएआयचा वापर आणि स्क्रीन टाइम कमी करण्यात चीन सरकारने आखलेले धोरण बऱ्याच अंशी अनुकरणीय आहे. चीनने मुलांनी स्क्रीनवर किती वेळ व काय पाहावे, याचे धोरण स्पष्टपणे आखले आहे. अर्थात या सगळ्यांमागे तेथील सरकारची हुकूमशाही हा घटक कारणीभूत असू शकतो, पण तरीसुद्धा लोकांनी बदलांना हिरवा कंदील दाखविला आहे. खरेतर मुलांच्या हातामध्ये नेमके काय द्यावे, याचे भान पालकांना असणे तितकेच गरजेचे आहे. चिनी पालक याबाबत कमालीचे सजग दिसतात. भारतामध्ये मात्र समाज माध्यम विवेक विकसित होणे बाकी आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.समाज माध्यमांच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या झोपेवरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. अमेरिकेसारख्या देशामध्ये मुलांची हरवलेली झोप परत मिळविण्यासाठी वेगळे सल्लागार नेमले जात आहेत. बहुतांश विकसित देशांमध्ये बालमानसशास्त्राचा खूप गांभीर्याने विचार केला जातो. भारतामध्ये मात्र एकूणच मानसशास्त्र या विद्याशाखेकडे पाहण्याचा लोकांचा आणि व्यवस्थेचा दृष्टिकोन फारच निराशाजनक आहे..बदलत्या काळानुसार मुलांच्या हातामध्ये नेमके काय द्यायला हवे, याचे निकष नव्याने ठरवावे लागतील. ही जबाबदारी केवळ सरकारवर ढकलून चालणार नाही. विशेष म्हणजे, जे बदल होणे अपेक्षित आहे ते किमान सर्वव्यापी असावेत, एका विशिष्ट वर्गापुरते मर्यादित असता कामा नयेत. आजही आपल्या देशातील मोठा वर्ग मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत ही विषमता ठळकपणे दिसून येते. आताच्या डिजिटल स्पेसमध्ये संधी खूप असल्या, तरी त्यांचे हवे त्या प्रमाणामध्ये विकेंद्रीकरण झालेले दिसत नाही. त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर काही बदल करावे लागतील. या बदलांची सुरुवात शालेय शिक्षणापासून केली जाणे गरजेचे आहे.प्लॅटफॉर्म ३-५ वर्षे (वयोगट) ६-१७ वर्षेइन्स्टाग्राम १६ ३४टिकटॉक १४ ४४स्नॅपचॅट १५ ३८फेसबुक १३ ३०एक्स १ ६वापर नाही ६१ ३१४-१५ वर्षे आठवड्यातील सरासरी वापर वर्षभरातील बदलव्हिडिओ ८.४५ तास ३ टक्के (वाढ)यूट्यूब ७.०७ तास ८ टक्के (वाढ)ओटीटी ४.३४ तास ४ टक्के (वाढ)लाइव्ह टीव्ही २.३२ तास २४ टक्के (घट)लेखक दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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