Premium|China Trip: चीनची सहल म्हणजे भूतकाळाची भव्यता आणि भविष्याची गती.!

अनुराधा मोहन शेडगेचीनची सहल म्हणजे एक आगळीवेगळी अनुभूती. कधी ग्रेट वॉलवरून चालताना भूतकाळ उमगतो, तर कधी बुलेट ट्रेनमधून प्रवास करताना भविष्याचा वेग अनुभवता येतो. यावरून एक समजतं, की चीन हा केवळ प्रवासाचा देश नाही, तर प्रत्येक प्रवाशाला विचार करायला लावणारा, प्रेरणा देणारा आणि आयुष्यभर आठवणीत राहणारा अनुभव आहे!प्रवास म्हणजे फक्त ठिकाणं पाहणं नाही, तर त्या ठिकाणाच्या व्हाइब्ज अनुभवणं... जर तुम्हाला इतिहासाची भव्यता, संस्कृतीची समृद्धी, निसर्गाची अद्भुतता आणि आधुनिकतेची झपाटलेली गती हे सगळं एका प्रवासात अनुभवायचं असेल, तर चीनपेक्षा उत्तम ठिकाण नाही. भारतापासून अगदी काही तासांच्या विमान प्रवासावर असलेला हा विशाल देश प्रत्येक प्रवाशासाठी काहीतरी वेगळं घेऊन उभा असतो.जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक म्हणजे चीनची ‘ग्रेट वॉल’. हजारो किलोमीटर पसरलेली ही भिंत फक्त दगडांची एक रचना नाही, तर शतकानुशतकांच्या संघर्षाची कहाणी सांगणारी भव्य वास्तू आहे. डोंगररांगांवरून पसरलेली ही भिंत पाहताना प्राचीन चीननं आपलं साम्राज्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची भव्य झलक समोर उभी राहते. .आणखी एक चमत्काराचा भाग म्हणजे शिआन शहराजवळील ‘टेराकोटा आर्मी’. इ.स.पूर्व तिसऱ्या शतकात चीनचा पहिला सम्राट किन शी हुआंग यानं आपलं साम्राज्य सुरक्षित राहावं म्हणून मातीच्या सैनिकांच्या हजारो मूर्ती तयार करण्याचा आदेश दिला. आज या मूर्तींची संख्या लाखोंमध्ये आहे. प्रत्येक मूर्तीचा चेहरा आणि वेशभूषा वेगळी आहे. या आर्मीचं दर्शन घेणं म्हणजे काळाच्या प्रवासात मागे जाण्यासारखं आहे.चीनमध्ये मंदिरं, बुद्धांच्या मूर्ती, पारंपरिक चिनी कला, कॅलिग्राफी आणि स्थानिक सण यांतून देशाची हजारो वर्षांची परंपरा दिसते. शांघाय आणि बीजिंगसारख्या शहरांत आधुनिक गगनचुंबी इमारती दिसतात, तर त्याच वेळी डोंगरांच्या कुशीत वसलेली मंदिरं आपल्याला वेगळं दर्शन घडवतात.चीनमध्ये देवी-देवतांच्या मंदिरांमध्ये विविध परंपरा आहेत. विशेष म्हणजे समुद्रकिनारी आढळणारी ‘गुआनयिन’ म्हणजे करुणेच्या देवीची भव्य मूर्ती पर्यटकांना भारावून टाकते. कन्फ्युशियसचं तत्त्वज्ञान, लाओत्से यांची शिकवण आणि बौद्ध मंदिरं ही इथल्या संस्कृतीचा गाभा आहेत. निसर्ग, अध्यात्म आणि मानवी कल्पकतेचा संगम याठिकाणी स्पष्ट दिसतो. .शांघाय हे शहर केवळ आधुनिकतेसाठीच नव्हे, तर सांस्कृतिक मनोरंजनासाठीही जगप्रसिद्ध आहे. इथलं ‘शांघाय सर्कस वर्ल्ड’ हे पर्यटकांचं खास आकर्षण. अद्वितीय ॲक्रोबॅटिक्स, नृत्य, संगीत, प्रकाश आणि ध्वनी यांच्या अप्रतिम संगमातून सादर होणारे कार्यक्रम प्रेक्षकांना थक्क करून सोडतात. कलाकारांची शारीरिक लवचिकता, शिस्तबद्ध सादरीकरण आणि प्रकाशयोजनेमुळे या सर्कसचा प्रत्येक शो जणू स्वप्नवत अनुभव देतो! चिनी पारंपरिक कला आणि आधुनिक तंत्राचा सुंदर मिलाफ इथं पाहायला मिळतो.चीन फक्त इतिहास आणि संस्कृतीसाठीच नाही, तर त्याचा निसर्गसौंदर्यासाठी नावाजलेला देश आहे. गुइलिनमधल्या ‘ली’ नदीवरचा प्रवास म्हणजे जणू चित्रकारानं काढलेल्या कॅनव्हासवरूनच चालत असल्यासारखा अनुभव. शेकडो वर्षांपासून उभ्या असलेल्या चुनखडीच्या डोंगररांगा, त्यांवर पसरलेली हिरवाई आणि नदीच्या प्रवाहात तरंगणाऱ्या होड्या हे दृश्य डोळ्यांत साठवून ठेवण्यासारखं आहे. तिबेटच्या पठारावर उभं राहिल्यावर आकाश अगदी जवळ आल्यासारखं वाटतं! हिमाच्छादित शिखरं, थंड वारं आणि शांतता या सगळ्यामुळे एक अद्वितीय अनुभव मिळतो. .आजचा चीन म्हणजे आधुनिकतेची झेप. बीजिंग, शांघाय, शेनझेनसारखी महानगरं गगनचुंबी इमारतींनी भरलेली आहेत. रात्रीच्यावेळी प्रकाशानं उजळून निघालेली ही शहरं जणू भविष्याच्या दुनियेत नेऊन पोहोचवतात. चीनच्या प्रगतीचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे इथली बुलेट ट्रेन. ताशी ३५० किलोमीटर वेगानं धावणाऱ्या या ट्रेनमधून प्रवास करणं म्हणजे जणू वेळेपेक्षा जलद धावणारा अनुभव घेणं! आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेच्या बाबतीत या रेल्वेनं जगाला नवा आदर्श घालून दिला आहे. चीनमधलं बुलेट ट्रेनचं जाळं जगातलं सर्वात मोठं वेगवान जाळं म्हणून ओळखलं जातं. यासाठी खास बांधलेली स्टेशन्सही तितकीच भव्य आहेत, जणू आधुनिकतेची अवाढव्य प्रवेशद्वारंच! बीजिंग साऊथ, शांघाय हाँगकिआओ, ग्वांगझू साऊथ, शेनझेन नॉर्थ यांसारखी काही प्रमुख स्टेशन्सच पर्यटनस्थळं आहेत की काय असं वाटतं. विशाल प्रांगणं, स्वयंचलित तिकीट प्रणाली, रोबोटिक माहिती सेवा आणि लाखोंच्या संख्येनं प्रवाशांना सामावून घेणारी व्यवस्था पाहून कोणीही थक्क होतं! या स्टेशनांवरून निघणाऱ्या बुलेट ट्रेन काटेकोर वेळ पाळण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत.चीनच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचं आणखी एक अद्भुत उदाहरण म्हणजे शांघायमधील मॅग्लेव्ह ट्रेन. चुंबकीय शक्तीवर धावणारी ही ट्रेन ट्रॅकला स्पर्शही करत नाही, हवेत तरंगत पुढे सरकते. अवघ्या ३० किलोमीटरचं अंतर ती फक्त सात-आठ मिनिटांत पार करते. तिचा कमाल वेग ताशी ४३१ किलोमीटर इतका आहे. विमानासारखा अनुभव देणारी ही ट्रेन चीनच्या प्रगत अभियांत्रिकी कौशल्याचं प्रतीक मानली जाते. .Premium|Prem Sagar Ramayan: आर्थिक चणचण, राजकीय अडथळे आणि उपहास यांना तोंड देत रामायण वास्तवात उभारण्याचा हा पराक्रम प्रेम सागर यांना कसा जमला!.जगातील सर्वात लांब पूल चीनमध्येच आहे! दनयांग-कुंशान ग्रँड ब्रिज जवळपास १६५ किलोमीटर लांबीचा आहे. हा पूल बीजिंग-शांघाय हाय स्पीड रेल्वेचा महत्त्वाचा भाग आहे. २०११मध्ये वापरात आलेल्या या पुलानं तांत्रिक चमत्काराचं उत्तम उदाहरण जगासमोर ठेवलंय.चीन फक्त पर्यटनासाठीच नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठीही जगभर ओळखला जातो. दरवर्षी ग्वांगझोऊ, शांघाय आणि बीजिंगमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टेक्नॉलॉजी फेअर्स आणि प्रदर्शनं भरवली जातात. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाईल्स यांसारख्या क्षेत्रातील नवनवीन शोधांचा समावेश असतो. जगभरातील मोठमोठ्या कंपन्या, गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट गट या प्रदर्शनांना हजेरी लावतात. चीनची नवकल्पना पाहून असं वाटतं की भविष्यातील तंत्रज्ञान इथंच आकार घेतंय.चीनमधल्या प्रवासात आधुनिक तंत्रज्ञानाची झलक प्रत्येक ठिकाणी दिसते. एकदा एका हॉटेलमध्ये मुक्काम करत असताना आमच्या ग्रुपमधल्या पर्यटकांना विलक्षण अनुभव आला. त्यांनी रूममधूनच जेवणाची ऑर्डर दिली. थोड्यावेळानं दरवाजावर टकटक झाली. दार उघडलं तर समोर माणूस नव्हता, चक्क एक रोबो उभा होता! त्यानं स्क्रीनवर काही बटणं दाबण्याचे निर्देश दिले. क्षणार्धात त्याच्या अंगातून ऑर्डर केलेल्या जेवणाचा ट्रे बाहेर आला. जेवण डिलिव्हर करून तो रोबो हळूच लिफ्टमध्ये शिरला आणि रेस्टॉरंटमध्ये परतला. हा अनुभव थक्क करणारा होता! .Premium|China Industrial Clusters: चीन आणि भारत; प्रगतीची द्वंद्वयात्रा.बीजिंगमधला वांगफुजिंग स्ट्रीट आणि शांघायमधला नानजिंग रोड ही फॅशन ब्रँड्स आणि ग्लोबल ट्रेंड्सनी उजळलेली शॉपिंग हब्ज आहेत. इथल्या मोठमोठ्या मॉल्समध्ये जगप्रसिद्ध ब्रँड्सपासून ते स्थानिक चायनीज डिझाईन्सपर्यंत सर्वकाही मिळतं. पण खरी मजा आहे ती स्थानिक बाजारपेठांमध्ये! सिल्क मार्केट, पर्ल मार्केट किंवा पारंपरिक नाइट मार्केट्स... इथं बार्गेनिंग करत खरेदी करणं हा वेगळाच आनंद असतो. हातानं रंगवलेले चिनी पंखे, मातीच्या बाहुल्या, जेड स्टोनचे दागिने आणि पारंपरिक चहाचे सेट पर्यटकांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्स, मोबाईल्स आणि ॲक्सेसरीज खरेदी करण्यासाठी पर्यटक हमखास गर्दी करतात.(अनुराधा मोहन शेडगे फिरूया.कॉमच्या संचालिका आहेत.) 