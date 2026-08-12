Premium|China Turkmenistan Railway : चिनी महत्त्वाकांक्षेची ‘ड्रॅगन एक्स्प्रेस’

मधुबन पिंगळेचीन ते तुर्कमेनिस्तान ही रेल्वे नुकतीच सुरू झाली आहे. यातून चीन ते मध्य आशियापर्यंतच्या मालवाहतुकीला नवा पर्याय मिळाला आहे. चीनने काही वर्षांमध्ये युरोप, मध्य आशिया आणि आग्नेय आशियापर्यंत रेल्वेमार्ग विकसित केले असून, त्यातून चीनच्या मालवाहतुकीला नवे बळ मिळाले आहे.जागतिक महासत्ता होण्यासाठी चीन काही दशकांपासून झपाटल्याप्रमाणे कार्यरत असून, प्रत्येक क्षेत्रातून जगावर प्रभाव निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो. त्यासाठीच ‘बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’सारखा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. अनेक देशांना पायाभूत सुविधांसाठी दिलेल्या कर्जातून चीनचा कर्जसापळाही आता लपून राहिलेला नाही. त्यामुळेच अनेक देश चीनच्या प्रभावाखाली असून, चीनला त्याचा चांगलाच फायदा होत आहे. या प्रभाव क्षेत्राच्या दृष्टीने चीनने आणखी एक क्षेत्र निर्माण केले आहे, ते म्हणजे रेल्वेमार्ग. चीनमधून सुरू होणारे रेल्वेमार्ग आता युरोप, मध्य आशिया आणि आग्नेय आशियातील देशांपर्यंत पोहोचले आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये या देशांना जोडणारे अनेक मार्ग सुरू झाले असून, भविष्यात आणखी देश जोडण्यासाठीही चीन प्रयत्नशील आहे. त्यातून भूप्रदेशावर पर्यायी वाहतूक मार्गांचा विस्तार व्हावा, व्यापार अखंड सुरू राहावा, पुरवठा साखळीमध्ये व्यत्यय येऊ नये आणि त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला व्हावा, असे चीनचे धोरण आहे. काही दिवसांपूर्वी तुर्कमेनिस्तानला जोडणारी रेल्वेसेवा सुरू झाली असून, यातून तुर्कमेनिस्तानबरोबरच मध्य आशियाबरोबरील चीनचे व्यापारी जाळे आणखी सक्षम होणार आहे. .Premium|Study Room : भारत-चीन व्यापार वाढला, मात्र विक्रमी व्यापारी तुटीने चिंता वाढवली.अन्य देशांना जोडणारी चीनच्या रेल्वे वाहतुकीची सुरुवात १९५४मध्ये झाली. त्यावेळी बीजिंग ते मॉस्को असा आंतरराष्ट्रीय रेल्वेमार्ग सुरू झाला होता. मंगोलियातून जाणाऱ्या या रेल्वेने तत्कालीन दोन मोठ्या साम्यवादी देश जोडले गेले होते. मात्र, त्याशिवाय चीनकडून अन्य आंतरराष्ट्रीय रेल्वेमार्गांचा विचार करण्यात आला नव्हता. मात्र, १९८०च्या दशकानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलली. चीनकडून महासत्ता होण्यासाठी पावले उचलली गेली. २०१०च्या दशकामध्ये चीनची अर्थव्यवस्था विस्तारल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय प्रभाव निर्माण करण्यासाठी अनेक प्रकल्प राबविले गेले. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला महत्त्वाकांक्षी बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह हा त्यातीलच एक कार्यक्रम. जगभरातील देशांमध्ये चीनला जोडणारे जाळे निर्माण करणारा हा कार्यक्रम होता. यासाठी चीनकडूनच आर्थिक निधीही पुरविण्यात येत आहे. त्यात आता आंतरराष्ट्रीय रेल्वेमार्गांची भर पडली आहे.आंतरराष्ट्रीय रेल्वेमार्गांची सुरुवात करताना, प्रामुख्याने २०२१मध्ये सुरू झालेला चीनच्या कनमिंग ते लाओसच्या व्हिएंटिन या मार्गाचा उल्लेख करावा लागले. हा १,०३५ किलोमीटर लांबीचा मार्ग असून, आता या रेल्वेतून मालवाहतुकीबरोबरच प्रवासी वाहतूकही होते. चीन ते उत्तर कोरिया यांना जोडणारा एक मार्ग आहे. तर, चीनच्या युनान प्रांताला व्हिएतनामच्या हनोईला जोडणारा मार्गही मालवातुकीसाठी प्रसिद्ध आहे. जगातील सर्वाधिक लांबीचा मार्ग म्हणजे चीनच्या यिवू शहरापासून स्पेनच्या माद्रिदपर्यंत जाणारा लोहमार्ग. ही रेल्वे सुमारे १३ हजार किलोमीटरचा प्रवास करते. चीनमधून सुरुवात होणारी ही रेल्वे कझाकस्तान, रशिया, बेलारूस, पोलंड, जर्मनी, फ्रान्समार्गे स्पेनपर्यंत (माद्रिद) पोहोचते. याशिवाय, यिवू ते लंडन ही रेल्वेही पश्चिम युरोपपर्यंत चीनच्या मालवाहतुकीला चालना देणारा मार्ग आहे. चोंगकिंग ते जर्मनीच्या डिसबर्गला जोडणारा मार्गही अशाच पद्धतीने विकसित करण्यात आला आहे. जर्मनीतील डिसबर्ग हे चीनच्या मालवाहतुकीचे युरोपमधील सर्वांत मोठे केंद्र ठरले आहे. चीनवरील अवाजवी अवलंबित्वावरून चिंता वाढत असली, तरीही चीनबरोबरील व्यापारही वाढत आहे. सामरिकदृष्टीने चीनला रेल्वेमार्गांमुळे प्रभाव वाढण्याचे एक महत्त्वाचे साधन हाती येणार आहे. या मार्गावरील देशांना चीनकडून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी कर्ज उपलब्ध झाले असून, त्यातून व्यापारही वाढणार आहे. ही परस्परांच्या हितसंबंधांची साखळी निर्माण होणार आहे. युरोपलाही या रेल्वेचा फायदा होणार आहे. याशिवाय, इराण, तुर्किये या देशांपर्यंतही रेल्वेचा विस्तार झाला आहे..आता नव्याने सुरू झालेली रेल्वे चीनच्या क्विंघाय प्रांताची राजधानी शिनिंग येथून निघेल. ही रेल्वे तुर्कमेनिस्तानचे सामरिक दृष्टीने महत्त्वाचे रेल्वे टर्मिनल बाल्कन वेलायतपर्यंत जाणार आहे. या रेल्वेमार्गाची लांबी ५,४२० किलोमीटर आहे आणि हा प्रवास १४ ते १५ दिवसांचा आहे. या रेल्वेच्या पहिल्या फेरीमध्ये इलेक्ट्रिक उपकरणे, वाहनांचे सुटे भाग, कपडे आणि दैनंदिन वापराच्या अन्य गोष्टी असा माल पाठविण्यात आला आहे. नव्या रेल्वेसेवेमुळे तुर्कमेनिस्तानबरोबरच कझाकस्तान आणि उझबेकिस्तानलाही जोडण्यात आले आहे. त्याचा फायदा चीनच्या निर्यातीला होणार असून, चिनी वस्तूंची बाजारपेठ आणखी विस्तारणार आहे. चीनने २०१६मध्ये पहिल्यांदा युरोपपर्यंत रेल्वे मालवाहतूक सुरू केली होती. क्विंघाय प्रांत या मार्गाचे प्रवेशद्वार आहे. ही सेवा विस्तारत असून, आता १० देशांतील १६ महत्त्वाची शहरे जोडली गेली आहेत. ही रेल्वे जगातील सर्वांत मोठे ड्राय पोर्ट असणाऱ्या होर्गोसच्या सीमेवरून कझाकस्तानमध्ये प्रवेश करणार आहे. भूमार्गावरील पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि मध्य आशिया, आग्नेय आशिया आणि युरोप यांच्याबरोबरील व्यापारी जाळे अधिक विस्तारणे या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला बळ मिळणार आहे. यातून नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध मध्य आशियाबरोबरील चीनचे आर्थिक संबंध आणखी मजबूत होणार असून, सागरी वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी होण्यासही मदत होणार आहे.आता चीन ते नेपाळ असा रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे नेपाळवरील प्रभाव वाढविताना, भारतावरील दबाव वाढविण्याचा दुहेरी फायदा त्यांना होऊ शकतो. तर, चीन ते पाकिस्तान रेल्वेमार्गामुळे थेट अरबी समुद्रापर्यंत मालवाहतुकीचा पर्याय खुला होतो. याशिवाय, सिंगापूरपर्यंत रेल्वेसेवा विकसित करण्यासाठीही चीनकडून प्रयत्न होत आहेत.चीनच्या अर्थव्यवस्थेने काही दशकांमध्ये विस्तार केला आहे. मात्र, कोविडनंतरच्या काळात पुरवठा साखळीविषयी जागतिक पातळीवर पर्यायांवर विचार होत आहे. तसेच, इराण युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांकडेही व्यूहरचनात्मक पद्धतीने पाहिले जात आहे. या परिस्थितीमध्ये चीन आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी रेल्वेमार्गांकडे गांभीर्याने पाहत आहे. आग्नेय आशियातील मलाक्का सामुद्रधुनी चीनसाठी महत्त्वाची आहे. अतिशय चिंचोळ्या असलेल्या या मार्गाची कोंडी केली, तर चीनला मोठा फटका बसू शकतो. या मार्गावरून चीनच्या एकूण इंधन गरजेपैकी ८० टक्के इंधनाची वाहतूक होते. ही गोष्ट लक्षात घेऊनच चीनकडून पर्यायी वाहतूक मार्गांची निर्मिती करण्यात येत आहे. याशिवाय, चीनने युरोपची बाजारपेठ विकसित केली आहे. सागरी मार्गाने मालवाहतूक करताना चीन ते युरोप प्रवासासाठी ३० ते ४० दिवस लागतात. मात्र, रेल्वेमार्गाने हे अंतर १५-१८ दिवसांपर्यंत कमी होते. याशिवाय, चीनचा अंतर्गत विकासाचा समतोल साधण्याची संधीही यातून निर्माण होते. पश्चिम चीन तुलनेने अविकसित भाग आहे. या भागातून रेल्वेमार्ग विकसित झाल्यास, या भागातील विकासाला चालना मिळेल, असाही धोरणी विचार केल्याचे दिसून येत आहे.असुरक्षिततेच्या भावनेतून मार्गबेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) कार्यक्रमातून चीनने काही वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय रेल्वे सुविधा वाढविण्यावर भर दिला आहे.रेल्वेमार्गांद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला चीनकेंद्री व्यापारी मार्गांशी जोडले जाईल.इराण युद्धानंतर जागतिक सागरी वाहतूक विस्कळीत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, रेल्वेची वाढती सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे.मलाक्का सामुद्रधुनीसारख्या सागरी चोक पॉइंटमुळे चीनमध्ये अस्वस्थता असून, रेल्वेमार्गामुळे चीनची असुरक्षितता कमी होणार आहे.मध्य आशिया व आर्थिक परस्परावलंबित्व वाढण्यास मदत होणार आहे.लेखक दै. सकाळचे पुणेस्थित उपवृत्तसंपादक अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live 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