Premium|Senior citizen housing criteria : कॅलिफोर्नियात मराठी शेजाऱ्यांचा शोध, उतारवयातील घराची गोष्ट!

विद्या हर्डीकर-सप्रेआमची ही वसाहत पाचशे घरांची. त्याला आठ एकरांचं क्लब हाऊस. त्यात सुसज्ज पोहण्याचा तलाव, टेनिससारख्या अनेक क्रीडाप्रकारांची सोय. सर्व रहिवासी अमेरिकी असले, तरी काव्यशास्त्रविनोद, बुक क्लब, जाता-येता डोकावणाऱ्या प्रेमळ शेजारणी, आठवड्यातून एकदा तरी एकत्र जमून होणारी आमची जेवणं, पुस्तकांची आणि पाकक्रियांची देवाणघेवाण, आमच्या घरी होणारे सूर्यनमस्कार आणि आसनांचे वर्ग, एकत्र चालायला जाताना मी त्यांना सांगितलेल्या लक्ष्मीबाई टिळकांच्या आणि आनंदीबाई जोशींच्या गोष्टी... हे उत्तम सुरू होतं.गेल्या अंकात (ता. ४ एप्रिल) प्रसिद्ध झालेल्या लेखात उत्तररंग वसाहतीची निवड करण्यासाठी आम्ही काय केले ते लिहिले होते. त्याचा सारांश म्हणजे, आम्ही उत्तररंगाच्या अवस्था, त्यानुसार गरजा पुरवणाऱ्या वसाहतींचे प्रकार आणि आपली लाइफस्टाइल कशी असायला हवी याचा विचार केला होता. त्यानुसार वसाहतीच्या प्रकारांची विभागणी करून ५५ प्लस अथवा ॲक्टिव्ह ॲडल्ट कम्युनिटी ही आमच्यासाठी योग्य असा विचार का केला ते सांगितले. आणि अशा प्रकारच्या वसाहतींची पाहणी करून त्यातील एक निवडण्याचे आमचे निकषदेखील सांगितले. या लेखात आम्ही ते सर्व निकष, त्यांचे प्राधान्य यांचा विचार करून प्रत्यक्ष घर कसे निवडले आणि चांगले शेजारी शोधण्यासाठी काय केले त्याविषयी... आमच्या निवासनिवडीचंही तसंच चाललं होतं. आम्हाला बहुगुणी घर हवं होतं. आमचे निकष लावले की मिळालंच घर असा आमचा समज लवकरच दूर झाला. आमची कोष्टकं मांडताना सर्व घटकांना सारखे गुण आणि सारखं प्राधान्य देऊन चालणार नाही हे लक्षात येत होतं. निवडीच्या प्रत्येक घटकाला वेगळं वजन लागणार होतं. म्हणजे आधी इंजिनिअरिंग पद्धतीनं कागदावर रेघ मारून आणि आकृत्या काढून पुरेसं नव्हतं. हा आता पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्याचा शोधनिबंध होऊ घातला होता. विचार करताना बुद्धी आणि भावना यांचा संघर्ष तर असतोच. पुन्हा नवरा-बायकोचं एकमत होणं हासुद्धा एक अजब चमत्कार असतो!कुठं राहायचं याबाबत आमच्या निकषात प्राधान्य मिळालं कॅलिफोर्निया राज्याला. कारण चांगली हवा आणि वर्षानुवर्षांची मित्र परंपरा. न्यूटनच्या पहिल्या नियमानुसार, माणूस आहे ते बदलायला सहज तयार होत नाही. माणसाची मनोभूमिका म्हणजे माइंडसेट आणि एक सुखावह पांघरुणी ऊब म्हणजे कम्फर्ट झोन असतो. तेव्हा आधी राहत होतो त्याच भागात राहण्याचा म्हणजे नातेवाइकांपासून दूर राहायचा निर्णयात्मक घोट आम्ही सर्वात प्रथम घेतला. मुलगी, भाच्या, पुतण्या यांच्यापासून विमानाच्या अंतरावर असण्याचे परिणाम आम्ही मुलांबरोबर चर्चा करून सर्वांना समजावले. आम्ही शरीरानं आणि मनानं धडधाकट असल्यामुळे त्याचे दूरगामी परिणाम मुलांनी फारसे मनावर घेतले नसावेत..मग आम्ही कॅलिफोर्नियातच अशा वसाहती पाहण्याचा सपाटा चालवला. निकषानुसार कोष्टकं तयार करून तुलना सुरू केली. फोर सीझन्स या एकाच कंपनीच्या जवळच्या तीन गावांतल्या वसाहती आम्ही पाहिल्या. फार काही डावं-उजवं नव्हतं. तेव्हा ‘आम्ही यापैकी एका वसाहतीत राहणार आहोत, कोण कोण येणार?’ असं आवाहन करून दक्षिण कॅलिफोर्नियातल्या मराठी लोकांची अर्ध्या दिवसाची परिषद घेतली. निवृत्तीनंतर कुठं राहायचं हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात असल्यामुळे या परिषदेला चक्क वर्गणी भरून आमचे मराठी मित्रमैत्रिणी आले. आता अगदी आकडेवारीसकट माहिती ताटात वाढल्यावर ‘तुम्ही ते वसाहतीचं काम केव्हा करणार?’ असा प्रश्न विचारणारे निरुत्तर झाले. ‘हो हो आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे’ असं म्हणणारे प्रत्यक्ष ‘हात वर करा’ म्हटले तेव्हा निर्णय घ्यायला घुटमळू लागले. हे अपेक्षितच होतं, कारण आता उडी घ्या म्हटलं की आपले पाय उचलत नाहीत. त्यासाठीच तर निकषांच्या आणि कोष्टकांच्या प्रक्रियेतून आपल्याला स्वतःलाच जावं लागतं.मराठी शेजारी मिळतील याचा नाद सोडून आम्ही त्या तीनमधून एकाची निवड करायची असं ठरवलं. आमचेही पाय थोडे लटपटले. आम्हाला एका गावातली वसाहत सर्वात पसंत होती. पण... आमच्या जवळजवळ सगळ्या निकषांच्या कसोटीत क्रमांक एकवर असणाऱ्या या वसाहतीच्या बाबतीत एका निकषावर मोठा ‘पण’ होता! तो पण म्हणजे उन्हाळा! तिथला उन्हाळा आमच्या राहत्या गावापेक्षा ३० डिग्री फॅरेनहाइटनं जास्त होता. मग पुन्हा चलबिचल, पुन्हा कोष्टकं तपासणं, पुन्हा मतमतांतरं... शेवटी हवेला वजन जास्त मिळालं आणि आम्ही क्रमांक दोनचं गाव निवडलं. एक छोटंसं टुमदार गाव. गावात दोन-चार वाइनरीज. म्हणजे पाहुण्यांना दाखवायला छान. लॉस अँजेलिसपासून दूर आणि म्हणून रहदारी तुंबण्याचा प्रश्न नाही. या भागातल्या घरांच्या किमती कमी आणि गावात एक उत्तम रुग्णालय. सॅन दिएगोसारख्या सुंदर भागापासून जवळ. मनात आणलं तर पाम स्प्रिंगसारख्या गावात जाऊन चित्रपट महोत्सव पाहण्याचीही सोय. पण त्यामुळे लॉस अँजेलिस विमानतळ मात्र दुप्पट अंतरावर गेला! पण सॅन दिएगो विमानतळ फार दूर नाही. शिवाय अगदी चालण्याच्या अंतरावर बँक, छान छान उपाहारगृहं, आणि बाजार! लॉस अँजेलिस परिसरातले मित्र आणि कार्यक्रम तीस मैलांऐवजी साठ मैलांवर गेले. पण एकदा ड्रायव्हिंगसाठी मनाची तयारी केली आणि गाडी घातली महामार्गावर की झालं. रहदारी हा तिथं रोजचाच प्रश्न. त्यामुळे म्हणतात तसं, ‘मेल्या कोंबड्याला आगीचं भय काय!’.आमच्या घरी काही मेळावे करायचं ठरवलं तरी मैत्रीपोटी लोक १०० मैल ड्राइव्ह करून यायला तयार असतात. घरबदल आणि घराचं डाऊनसायझिंग म्हणजे जीवनशैलीत बदल. याचा अर्थ आम्ही आता मोठे मेळावे करणारच नव्हतो. केलाच एखादा, तर आमच्या वसाहतीत मोठं सभागृह आणि सुसज्ज जेवणघर यांची सोय होतीच. परिसर भाड्यानं घेऊन इथं विवाह समारंभदेखील करता येतो.आमची ही वसाहत पाचशे घरांची. त्याला आठ एकरांचं क्लब हाऊस. त्यात सुसज्ज पोहण्याचा तलाव, टेनिससारख्या अनेक क्रीडाप्रकारांची सोय. सर्व रहिवासी अमेरिकी असले, तरी काव्यशास्त्रविनोद, बुक क्लब, जाता-येता डोकावणाऱ्या प्रेमळ शेजारणी, आठवड्यातून एकदा तरी एकत्र जमून होणारी आमची जेवणं, पुस्तकांची आणि पाकक्रियांची देवाणघेवाण, आमच्या घरी होणारे सूर्यनमस्कार आणि आसनांचे वर्ग, एकत्र चालायला जाताना मी त्यांना सांगितलेल्या लक्ष्मीबाई टिळकांच्या आणि आनंदीबाई जोशींच्या गोष्टी. हे उत्तम सुरू होतं. इथं कोणी कुलूप लावून दोन-तीन महिने गावाला गेलं तर त्यांचे शेजारी घराची आणि बागेची काळजी घेतात. त्यामुळे घर बंद करून प्रवास करणंही सोपं.एकदा आमच्या घरी आठ-दहा पाहुणे येणार होते. असे कुणाकडे आठ पाहुणे येऊन घरी राहणं हे आमच्या अमेरिकी शेजाऱ्यांना जरा नवलाचं होतं. पण ती वार्ता ऐकून माझी एक शेजारीण न डगमगता दारात टॉवेल्सचा गठ्ठा घेऊन उभी राहिली आणि म्हणाली, ‘अगं, एवढे पाहुणे येणार, मग तुला लागतील ना! आणि तू तीन त्रिकाळ त्यांना जेवू कशी घालणार बाई? मी माझ्या फ्रीजमध्ये काही पदार्थ करून ठेवते त्यांच्यासाठी!' तिच्या संवेदनाशीलतेमुळे माझ्या डोळ्यात पाणीच आलं! थोडक्यात आम्ही खूप मजेत राहिलो तिथं....पण तरीही एक कमतरता जाणवत असे, ती मराठी शेजाऱ्यांची! 'आमच्या घरी या, काही दिवस राहा आणि वसाहतीत राहण्याचा अनुभव घेऊन ठरवा' असे आवाहन अनेकांना खूप वेळा केलं. काही मराठी मित्र दुसऱ्या गावातून आणि राज्यातून येऊन घरं पाहूनसुद्धा गेले. कॅलिफोर्नियात घर आपल्याला परवडत नाही असं वाटणाऱ्यांनाही आम्ही पटवून दिलं. थोडक्यात आम्ही १५ वर्षं मराठी शेजाऱ्यांच्या शोधात राहिलो. तसे शेजारी आमच्या वसाहतीत आले असते, तर आम्ही नंतरच्या काळात ती वसाहत सोडून दुसरे पर्याय शोधण्याचा विचार कदाचित केला नसता...विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत. 