Premium|Marathi Language History: अभिजात मराठीच्या आद्यस्रोतांचा शोध, मौखिक आणि लिखित परंपरेचा अभ्यास

डॉ. नागनाथ बळतेअभिजात मराठीच्या आद्यस्रोतांचा विचार करीत असताना मौखिक आणि लिखित परंपरा विचारात घेता येईल. लिखित परंपरेमध्ये शिलालेख, ताम्रपट, भूर्जपत्र, ताडपत्रे, नाणी, शिक्के, राजमुद्रा, पट्टिका, मातीची भांडी अशा आद्यस्रोतांचा विचार करता येतो. हे आद्यस्रोत म्हणजेच अभिजात मराठीची ज्ञानसाधने आहेत..माणूस हा सर्जनशील प्राणी आहे. भाषा आणि लिपी हे त्याच्या सर्जनशीलतेचे दोन महत्त्वपूर्ण आविष्कार आहेत. संदेशवहन ही सजीवसृष्टीतील इतर प्राणिमात्रांचीही गरज असली, तरी ध्वनिचिन्हे आणि त्या ध्वनिचिन्हांना दृश्यरूप देणारी लिपिचिन्हे हे मानवी भाषेचे वेगळेपण होय. जगातील सर्व भाषा आधी बोलल्या गेल्या आणि नंतर लिहिल्या गेल्या. त्यासाठी माणसाने शोधलेली लिपिचिन्हे सर्जनशील स्थिर आविष्कार आहेत. त्या लिपिचिन्हांच्या आधारे शिलालेख आणि ताम्रपट कोरले गेले. हेच अभिजात मराठीचे आद्यस्रोत आहेत.मराठी भाषा ही केवळ दैनंदिन व्यवहाराची एक सामान्य संवादभाषा नसून, ती भारतीय उपखंडातील एक समृद्ध, प्रौढ आणि सातत्यपूर्ण ज्ञानपरंपरा लाभलेली भाषा आहे. आज मराठीला ‘अभिजात भाषा’ हा दर्जा मिळालेला असताना, त्या अभिजाततेच्या मुळाशी असलेल्या आद्य ज्ञानसाधनांचा शोध घेणे स्वभावतः महत्त्वाचे ठरते. कोणतीही भाषा फक्त प्राचीनतेमुळे अभिजात ठरत नाही. त्यासह प्रस्तुत भाषेतील ज्ञाननिर्मितीची परंपरा आणि सांस्कृतिक सातत्यही तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. मराठी भाषेच्या अभिजात परंपरेची पायाभरणी महाराष्ट्री प्राकृत आणि अपभ्रंश या भाषिक स्तरांवर झालेली दिसते. संस्कृत ही ज्ञानाची मुख्य भाषा असलेल्या काळातही महाराष्ट्रदेशी लोकभाषा म्हणून मराठीचा वापर आणि वावर कायमच राहिला आहे. या साधनांचा शोध घेणे म्हणजे अभिजात मराठीचे प्राचीनत्व सिद्ध करण्याचा एक प्रयत्न होय..Sambhajinagar Book Festival : मराठी संस्कृतीत ग्रंथ-ग्रंथकारांची थोर परंपरा.मराठीतील प्रारंभीची ज्ञानसाधने प्रामुख्याने मौखिक परंपरेतून विकसित झाली. लोककथा, म्हणी, ओव्या, भारुडे, अभंग, गीते आणि कथाकथनाच्या विविध रूपांतून समाजाचे अनुभवज्ञान साठवले गेले आणि पिढी दरपिढी आपल्यापर्यंत पोहोचवले. ही मौखिक परंपरा केवळ करमणुकीपुरती मर्यादित नव्हती, ती जीवनाविषयक तत्त्वज्ञानाचे प्रभावी माध्यम म्हणून कायम राहिली. शेतकरी, कारागीर, स्त्रिया, वारकरी, भटके समाज इत्यादी सर्वांनी आपापल्या अनुभवांतून ज्ञाननिर्मिती केली आणि ती भाषेच्या माध्यमातून पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवली. या सांस्कृतिक संक्रमणात, उच्चार आणि शाब्दिक रूपांच्या पातळीवर कालौघाने बदल होणे अपरिहार्य असते. हे झाले असले तरी ही शक्यता कोरीव लेखांबाबत घडत नाही. म्हणून त्या काळाच्या भाषेचे अस्सल रूप शिलालेख-ताम्रपत्रांसारख्या स्थिर स्रोतांमधून पुढे येते.उपलब्ध पुराव्यांनुसार नवव्या-दहाव्या शतकापासून मराठीतील लेखनपरंपरेला निश्चित स्वरूप प्राप्त होऊ लागले. कागद वा तत्सम साहित्याच्या मर्यादेमुळे कोणत्याही भाषेतील सुरुवातीचे लेखन बव्हंशी कोरीव स्वरूपात आढळते. टिकाऊ स्वरूपाच्या माध्यमांवर कोरून तयार केलेल्या लेखनास सर्वसाधारणपणे कोरीव लेख असे म्हणतात. यांनाच पुराभिलेख असेही संबोधले जाते. प्राचीन काळात सम्राट, धर्मगुरू, भक्त व काही प्रसंगी सामान्यजनही लेख कोरून ठेवत असत. त्यामध्ये राजाज्ञा, धर्मविधाने, स्मरणार्थ लेख, दानपत्रे, प्रशस्तीपर लेख इत्यादींचा समावेश होतो. पुढच्या पिढ्यांसाठी माहिती म्हणून किंवा आपली स्मृती दीर्घकाळ राहावी म्हणून असे कोरीव लेख लिहिण्याची परंपरा जगात सर्वत्र आढळून येते. .New Marathi books : नव्या मराठी पुस्तकांचे स्वागत: अज्ञात कथा, शौर्यगाथा आणि जीवनाचे रंग.ही परंपरा आजही काही प्रमाणात सुरू असल्याचे दिसते. मोठ्या सार्वजनिक इमारती, स्मारके, धरणे, पूल, पुतळे यांच्या उभारणीवेळी माहितीपर किंवा स्मरणार्थ लेख कोरून बसविण्याची प्रथा अजूनही अस्तित्वात आहे. अलीकडे ‘कोनशीला समारंभ’ हा मोठा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. अर्थात भूर्जपत्र, कातडी आणि पुढे कागदाचा वापर सुरू झाल्यानंतर कोरीव लेखनाची पद्धत तुलनेने कमी झाली, पण दीर्घकाळ टिकणाऱ्या लेखनासाठी आजही हीच पद्धत स्वीकारली जाते.हे सर्व कोरीव लेख कशावर लिहावेत, याबाबत कोणतेही निश्चित बंधन नव्हते. सोने, चांदी, तांबे, लोखंड यांसारखे धातू; स्फटिक, नीलम इत्यादी रत्ने; अभ्रक, दगड, खापरे, भाजलेली माती, विटा; तसेच लाकूड, भूर्जपत्र, ताडपत्र इत्यादी वनस्पतिजन्य पदार्थ; कापड अथवा रेशमासारखे तंतुमय पदार्थ आणि कातडे व तत्सम प्राणिज पदार्थ या सर्वांवर लेख कोरले जात. लेखनासाठी प्रामुख्याने तीक्ष्ण साधनांचा वापर केला जाई. काही ठिकाणी विविध प्रकारच्या शाईचा व रंगांचाही वापर केला जाई. मुद्रा अथवा पट्टिकांसारख्या साधनांमध्ये एकाच प्रकारचे लेखन वारंवार आवश्यक असल्यास, प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे लिहिण्याऐवजी त्याचे उलटे ठसे तयार केले जात. हे ठसे मऊ चिकणमातीवर किंवा मळलेल्या मातीवर दाबून उमटवले जात. धातूवरील लेखांसाठी धातू वितळवून उलट्या साच्यात ओतली जात किंवा तापवून मऊ केलेल्या पत्र्यावर ठसा उमटवला जाई. अशारितीने राजा किंवा अधिकाऱ्यांना आवश्यक असलेल्या मुद्रा व नाणी तयार केली जात. दगड, धातू, अर्धरत्ने, खापरे, मातीची भांडी अशा कठीण माध्यमांवर लेख कोरण्यासाठी प्रथम वळणदार व स्पष्ट अक्षर असलेल्या लेखकाकडून शाईने लेखन करून घेतले जाई. त्यानंतर त्या लिखाणाप्रमाणे कोरण्याचे काम कोरक्यांकडे सोपवले जाई. अशा लेखांत कधी लेखन करणाऱ्याकडून, तर कधी कोरणाऱ्यांकडून चुका झालेल्या आढळतात. हा जरी भाग असला तरी बहुतांश प्रमाणात हे कोरणारे लोक किंवा कारागीर हे कार्य अचूक करण्यावर भर देत असत. त्यामुळे त्यांना महत्त्व दिले जात असे..याचबरोबर काही प्रसंगी सोन्याच्या किंवा चांदीच्या पत्र्यांवरही लेखन झालेले दिसते. निवडक उदाहरणे सांगायची झाल्यास कनिष्काने बुद्धाचे अवशेष ठेवलेल्या सोन्याच्या पेटिकेवर लेख कोरून घेतला होता. शाहजहान व गोवळकोंड्याच्या सुलतानांमधील तह सोन्याच्या पत्र्यावर नोंदविला गेला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तत्कालीन विजयानगर सम्राटांच्या वंशजाला पाठवलेले पत्र चांदीच्या पत्र्यावर लिहिलेले आहे. विविध प्रकारची नाणी शुद्ध किंवा मिश्र धातूंवर केलेल्या लेखनाचीच प्रतिके आहेत. मात्र त्या लेखनाला स्वभावतःच मर्यादा असत. मोठ्या प्रमाणावर लेखन दगडांवर आणि तांब्याच्या पत्र्यांवर केलेले आढळते. दिल्लीजवळील मेहरोली व टोप्रा येथील लेख लोखंडी स्तंभावर कोरलेले आहेत; परंतु बहुसंख्य लेख दगडी स्तंभावर आढळतात. अशोक, महाक्षत्रप रुद्रदामन व खारवेल यांचे लेख मोठ्या शिलाखंडांवर कोरलेले आहेत. देवळे, मठ यांच्या दगडी भिंतींवर किंवा स्वतंत्र शिलाखंडांवर बरेच शिलालेख आढळतात. सिंहाचलम् येथील मंदिराच्या सर्व भिंती लेखांनी भरलेल्या असून, त्या देवळात सुमारे सहाशे शिलालेख आहेत. तंजावरच्या बृहदीश्वर मंदिराच्या आवारातील गणपतीच्या देवळाच्या चबुतऱ्यावर भोसले वंशावरील मराठी लेखही प्रचंड मोठा आहे.सर्वसामान्यांसाठी असलेला आणि दीर्घकाळ टिकावा असा मजकूर सामान्यतः दगड किंवा शिलाखंडांवर कोरला जात असे. विशिष्ट व्यक्ती, मंदिर किंवा संस्थेला दिलेल्या दानाची नोंद तांब्याच्या पत्र्यावर केली जाई. अशा लेखांना ताम्रपट किंवा ताम्रशासन म्हणतात. हे बहुधा आयताकृती असत. त्यातील पत्र्यांची संख्या मजकुराच्या लांबीवर किंवा पत्र्यांच्या आकारावर अवलंबून असे. काही ताम्रशासने एकाच पत्र्याची, तर काही अनेक पत्र्यांची असत. चोल राजा पहिला राजेंद्र याच्या एका ताम्रशासनात तब्बल पंचावन्न पत्रे होते. यादव राजा रामचंद्र याचा शके ११९४चा पैठण ताम्रपट सुमारे वीस किलोग्रॅम वजनाचा आहे. ताम्रशासन एक किंवा दोन कड्यांत ओवून पत्र्यांच्या डाव्या किंवा वरच्या बाजूस भोके पाडून जोडले जाई. लेखन घासून खराब होऊ नये म्हणून पत्र्यांच्या कडा ठोकून उंचावलेल्या असत. त्यामुळे मजकूर बहुतेक वेळा सुरक्षित राहिला आहे. दान देणाऱ्या व्यक्तीची नाममुद्रा किंवा कुलचिन्ह असलेली मुद्रा कड्यांची टोके एकत्र आणून त्यावर उमटवली जाई. कधी केवळ राजाचे नाव, तर कधी प्रशस्तीपर श्लोक मुद्रेवर कोरलेला असे. काही ताम्रशासनांवर एकात एक ओवलेल्या दोन कड्या आढळतात. असे ताम्रपटाचे स्वरूप होते..थोडक्यात अभिजात मराठीच्या आद्यस्रोतांचा विचार करीत असताना मौखिक आणि लिखित परंपरा विचारात घेता येईल. लिखित परंपरेमध्ये शिलालेख, ताम्रपट, भूर्जपत्र, ताडपत्रे, नाणी, शिक्के, राजमुद्रा, पट्टिका, मातीची भांडी अशा आद्यस्रोतांचा विचार करता येतो. हे आद्यस्रोत म्हणजेच अभिजात मराठीची ज्ञानसाधने आहेत.संदर्भतुळपुळे शं. गो., प्राचीन मराठी कोरीव लेख, पुणे विद्यापीठ प्रकाशन, ऑगस्ट १९६३.अभिजात मराठी अहवाल, २०१३, मराठी भाषा विभाग, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई.मराठी विश्वकोश, खंड ९, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई.ढेरे रां.चिं., गंगाजळी, नीलकंठ प्रकाशन, पुणे, १९९६.डॉ. नागनाथ बळते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 