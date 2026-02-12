Premium|Marathi Language History: अभिजात मराठीच्या आद्यस्रोतांचा शोध, मौखिक आणि लिखित परंपरेचा अभ्यास

साप्ताहिक

Classical Marathi language sources: अभिजात मराठीच्या आद्यस्रोतांमध्ये मौखिक परंपरा आणि शिलालेख, ताम्रपट, नाणी, राजमुद्रा यांसारख्या लिखित पुराभिलेखांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मराठीच्या अभिजाततेची पायाभरणी महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश आणि सातत्यपूर्ण ज्ञानपरंपरेतून झाल्याचे संशोधनातून स्पष्ट होते.
डॉ. नागनाथ बळते

अभिजात मराठीच्या आद्यस्रोतांचा विचार करीत असताना मौखिक आणि लिखित परंपरा विचारात घेता येईल. लिखित परंपरेमध्ये शिलालेख, ताम्रपट, भूर्जपत्र, ताडपत्रे, नाणी, शिक्के, राजमुद्रा, पट्टिका, मातीची भांडी अशा आद्यस्रोतांचा विचार करता येतो. हे आद्यस्रोत म्हणजेच अभिजात मराठीची ज्ञानसाधने आहेत.

