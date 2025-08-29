Premium|Human migration: ..तर आगामी २५ वर्षांतच वीस कोटींहून अधिक लोकांना स्थलांतर करावे लागेल

सारंग खानापूरकरभविष्यातील धोके अधिक गडद असतील, याचा इशारा विविध शास्त्रीय पुरावे, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अहवाल सातत्याने देत आहेत. भारतानेही आता निर्णायक पावले उचलत आपत्ती व्यवस्थापनात सुधारणा करणे, हवामान अनुकूल पायाभूत सुविधा उभारणे आणि मुख्य म्हणजे हवामान बदलामुळे होणाऱ्या स्थलांतराबाबत धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. जगभरात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या स्थलांतरांमागे मानवी संघर्ष हे एकमेव कारण नाही. हवामान बदलामुळे भौगोलिक स्थितीत बदल होऊन लोकांना राहते घर सोडून आपल्याच देशात इतरत्र किंवा दुसऱ्या देशांमध्येही स्थलांतरित व्हावे लागत असल्याच्या घटना आता नित्याच्या झाल्या आहेत. त्यामुळे हवामान बदल ही केवळ एक पर्यावरणीय समस्या राहिलेली नसून, मानवी स्थलांतराला कारणीभूत ठरणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून ठळकपणे समोर येत आहे. अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, समुद्रपातळीत वाढ, प्रदीर्घ काळ लांबलेली दुष्काळस्थिती, पूर, वाळवंटीकरण अशा नैसर्गिक घटनांनी लाखो लोकांना अस्थिर केले आहे. आगामी काळात ही समस्या आणखीनच गंभीर होणार असल्याचा अंदाज आंतरसरकारी हवामान बदल समितीने तयार केलेल्या अहवालात देण्यात आला आहे. भारतासारख्या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात लोकांचे स्थलांतर हे सध्यातरी प्रामुख्याने रोजगारापुरते मर्यादित असले, तरी हवामान बदलाच्या समस्येबाबत कोणताही देश अपवाद नाही. .आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर देखरेख केंद्राच्या (आयडीएमसी) २०२३ या वर्षातील अहवालानुसार, त्या एकाच वर्षात दोन कोटी ८० लाखजणांनी देशांतर्गत स्थलांतर केले. हवामान बदलाशी संबंधित घटना हे यामागील मुख्य कारण होते. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळविले नाही, तर आगामी २५ वर्षांतच वीस कोटींहून अधिक लोकांना स्थलांतर करावे लागेल असा अंदाज आहे. तापमानात वाढ झाल्याने समुद्रपातळीत वाढ होऊन किनारपट्टवरील काही गावे, शहरे पाण्याखाली जाणे, सुपीक जमीन नापिक होणे, तीव्र हवामानाच्या घटना असे परिणाम दिसू शकतात. पाचच वर्षांपूर्वी भारत आणि बांगलादेशला ‘अम्फान’ चक्रीवादळ धडकले होते. या वादळामुळे जवळपास पाच लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. आफ्रिका खंडातील अनेक देशांमध्ये प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या दुष्काळामुळे लाखो लोकांचे उत्पन्न, रोजगार बुडाला आहे. हे लोक चांगल्या भविष्याच्या आशेने युरोप किंवा आखाती देशांकडे धाव घेताना, सागरी मार्गाने एका छोट्या बोटीतून जाण्याचा धोका पत्करतात. अशा बोटी समुद्रात उलटून बुडालेल्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे.वैज्ञानिक कारणेहवामान बदलांमुळे नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वाढ होत असल्याचे विविध वैज्ञानिक पुराव्यांवरून स्पष्टपणे दिसून येते. जागतिक हवामान संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, मागील पन्नास वर्षांमध्ये अतिवृष्टी व हवामान बदलाच्या तीव्र घटनांमध्ये पाचपटीने वाढ झाली आहे. तापमानवाढीमुळे महासागरांच्या पृष्ठभागाचेही तापमान वाढते. ही गरम हवा चक्रीवादळांना ताकदवान करते आणि त्यामुळे किनारपट्टीवरील प्रदेशाचे मोठे नुकसान होते, मॉन्सूनची अस्थिरताही वाढते. वाढत्या तापमानामुळे हिमनद्या आणि ध्रुवीय बर्फही वितळत असून समुद्रपातळी वाढत आहे. एका अभ्यासानुसार, तापमानवाढीवर नियंत्रण न मिळविल्यास, या शतकाच्या अखेरीपर्यंत समुद्रपातळीत एक मीटरपर्यंत वाढ शक्य आहे. आशियातील कोट्यवधी लोकांना विस्थापित करण्यासाठी ही वाढ पुरेशी आहे. .भारतावरील परिणामभारतालाही हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांचा मोठा धोका आहे. भारतातील ७५ टक्के जिल्हे हवामान बदलाच्या तीव्र बदलांचा सामना करत आहेत. मागील ५० वर्षांमध्ये पूर येण्याच्या घटनांमध्ये आठपटींनी वाढ झाली आहे. पुरामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाणही तिपटीने वाढले आहे. पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन या प्रदेशात समुद्रपातळीत झालेली वाढ, जमिनीची धूप आणि तिचा खारटपणा यांमुळे हजारो लोकांनी स्थलांतर केले आहे. घोरामारा आणि लोहाचरा अशा गावांना तर जलसमाधी मिळाली आहे आणि येथील रहिवासी विस्थापितांचे जीवन जगत आहेत. हिमालयातील बर्फ मोठ्या प्रमाणात वितळत असल्याने आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदी आपला विस्तार वाढवत आहे. या नदीने मागील २५ वर्षांत सुमारे आठ हजार चौरस किलोमीटरची जमीन गिळंकृत केली आहे. महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात वारंवार दुष्काळस्थिती निर्माण होत आहे. मराठवाड्याला २०१४ ते २०१६ अशी सलग तीन वर्षे तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागला होता. यामुळे जमिनीचा कस कमी झाला होता. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालानुसार, मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रातील ६० टक्के हंगामी कामगार दुष्काळग्रस्त भागांतून आलेले असतात. उत्तर भारत आणि मध्य भारतात उष्णतेच्या लाटांमध्ये वाढ झाली आहे. लॅन्सेटच्या २०२३मधील अहवालानुसार, भारतात उष्णतेमुळे होणाऱ्या मृत्यूमध्ये ५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. झोपडपट्टीत राहणारे, वृद्ध नागरिक आणि खुल्या जागांमध्ये काम करणारे मजूर यांच्यावर उष्णतेचा मोठा परिणाम होतो. दिल्ली आणि अहमदाबादसारख्या शहरांमध्ये उष्णतेमुळे काही वेळा लोक शहर सोडून ग्रामीण भागात जातात.धोरण आवश्यकभारतात अद्यापही हवामान बदलामुळे झालेल्या स्थलांतरासंबंधी कोणतेही विशेष राष्ट्रीय धोरण अस्तित्वात नाही. देशात २००५पासून लागू असलेला आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आपत्कालीन मदत पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करत असला, तरी दीर्घकालीन पुनर्वसन किंवा स्थलांतर नियोजनाबाबत तो अपुरा आहे. जागतिक पातळीवरही संयुक्त राष्ट्रांचा ठराव पर्यावरणीय घडामोडींना स्थलांतराचे कारण मानत नाही. त्यामुळे हवामान बदलामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांना कायदेशीर आणि मानवीय संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळेच या कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल करून ते अधिक मानवतावादी करावेत, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटना करत आहेत. .बदलांशी जुळवून घ्याहवामान बदलामुळे होणारे स्थलांतर रोखण्याचा एक प्रमुख उपाय म्हणजे तापमानवाढ रोखणे. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे तापमानात वाढ होत असते. त्यामुळे हे उत्सर्जन कमी करण्याला सर्वच देशांनी प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. केवळ एका देशाने प्रयत्न केल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. भारताने २०७०पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र याबरोबरच, वास्तव स्वीकारून काही सवयीदेखील बदलणे आवश्यक आहे. नवीनीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढविणे, हरित शेतीचा अवलंब, वाहतुकीसाठीही स्वच्छ इंधनाचा वापर हे उपाय जनतेने स्वीकारणे आवश्यक आहे. याशिवाय, हवामान-प्रतिरोधक घरांची बांधणी करणे, नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना देणारी प्रणाली विकसित करणे, खारफुटी जंगलांचे पुनरुज्जीवन करणे हे उपायदेखील महत्त्वाचे आहेत. हवामान बदलामुळे होणाऱ्या स्थलांतरासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण तयार केल्यास त्यात अधिक धोका असलेले भाग, संभाव्य स्थलांतरित लोक आणि शहरे यांचा विचार करून नगर नियोजनात त्याचा समावेश करावा. काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर असे उपाय झालेही आहेत. ओडिशामध्ये २०१९मधील ‘फणी’ चक्रीवादळानंतर काही गावकऱ्यांनी घरे जमिनीपासून काही उंचीवर बांधली, तसेच ती जलरोधकही केली. राजस्थानमध्ये जोहड आणि बावडीसारखी पारंपरिक जलसंधारण प्रणाली पुन्हा वापरात आणली जात आहे. .धोके गडद होण्याचा इशाराहवामान बदलामुळे होणारे स्थलांतर ही सध्याच्या काळातील सर्वांत गंभीर मानवी समस्या आहे. लाखो लोकांच्या आयुष्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. स्थलांतर करणारे सहसा शहरांकडेच धावघेतात. त्यामुळे शहरांच्या लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होऊन पायाभूत सुविधांवर ताण येतो. याशिवाय, सांस्कृतिक संघर्ष निर्माण होऊन सामाजिक स्वास्थ्यही बिघडण्याचा संभव असतो. भविष्यातील धोके अधिक गडद असतील, याचा इशारा विविध शास्त्रीय पुरावे, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अहवाल सातत्याने देत आहेत. भारतानेही आता निर्णायक पावले उचलत आपत्ती व्यवस्थापनात सुधारणा, हवामान अनुकूल पायाभूत सुविधा उभारणे आणि मुख्य म्हणजे हवामान बदलामुळे होणाऱ्या स्थलांतराबाबत धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवर सर्वांचे सहकार्य आणि निधी या तितक्याच महत्त्वाच्या बाबी आहेत.(सारंग खानापूरकर दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)----------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest 