Premium|Girnar Mountain Junagadh : गिरनार पर्वताची साहसी चढाई; धुकं, पाऊस आणि वाऱ्याचा सामना

वर्षा जोशी-आठवलेकमानीपर्यंत जाणाऱ्या उतरत्या पायऱ्यांनी मात्र खरोखरच माझी परीक्षा बघितली. कारण जोरदार वारा, पाऊस आणि धुकं. वारं तर इतकं जोरात होतं की आता उडून जाऊ की काय असं वाटत होतं. समोरून परत येणारे ‘लवकर जा मंदिर बंद होईल,’ असं सांगत होते. कुणी मंदिर सहाला बंद होतं, कुणी सात तर कुणी मंदिर उघडंच असतं असंही सांगत होतं. लवकर लवकर पावलं उचलावीत असं मला वाटत होतं, पण धुक्यामुळे दिसत नव्हतं...!ध्यानीमनी नसताना अचानक ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात गिरनारला जायची संधी मिळाली, ती सोनाली आणि वैशाली या दोन मैत्रिणींमुळे. त्या दोघी आणि आणखी सहाजणी असा आठजणींचा ग्रुप गिरनार परिक्रमेला जायचा होता. मीही गेली दोन वर्षं गिरनार पर्वत चढायचा म्हणून घोकत होतेच. यावेळी मात्र जाणार नव्हते. पण बहुधा योग होताच, त्यामुळे त्यांनी मला ओढूनच नेलं. सरतेशेवटी ३० तारखेला संध्याकाळी पुण्यातून दादर, तिथून मुंबई सेंट्रल, तिथून दुरान्तोने राजकोट. राजकोटहून वंदे भारतने जुनागढ. कुठल्याही स्टेशन्सवर आम्हाला कुठेही एस्कलेटर मिळाले नाहीत. त्यामुळे सगळीकडे बॅगा घेऊन चढा-उतरा. शेवटी शेवटी गमतीने आम्ही म्हणायचो की गिरनार पर्वत चढायचा आहे ना, म्हणून प्रॅक्टिस करतोय आपण. अर्थातच अपुरी झोप, दूरच्या प्रवासात ट्रेनमधून अधल्यामधल्या स्टेशनला उतरणारे, चढणारे प्रवासी, त्यांच्या गप्पा, मोबाईलवर मोठ्या आवाजातच रिल्स बघणारे, ऐकणारे लोक अशा सगळ्या गदारोळात दुरान्तोचा प्रवास पार पडला आणि दुरान्तोने सकाळी ८.३० वाजता आम्हाला राजकोटला सोडलं. तिथून वंदे भारतने जुनागढला पोहोचलो..Premium|Resort Mental Reset : अनुभव ज्याचे-त्याचे.पुण्यातून निघतानाच सगळीकडे पाऊस सुरू होता. तिकडे गिरनार भागातही भरपूर पाऊस होता. त्यामुळे परिक्रमा एक तारखेऐवजी दोन तारखेला सुरू होणार अशा बातम्या येत होत्या. अर्थातच आमची रिझर्व्हेशन्स झालेली होतीच. त्यामुळे आम्ही आमचा प्लॅन कायम ठेवून गिरनारला पोहोचलो होतो. पोहोचलो त्याच दिवशी म्हणजे ३१ तारखेलाच गिरनार पर्वत चढायचा ठरवला. पटापट सगळ्यांनी आवरलं आणि जेवायला गेलो. गिरनार पर्वताच्या १० हजार पायऱ्या चढायच्या होत्या. त्यामुळे सगळ्यांनी थोडं हलकं जेवण घेतलं. हॉटेलपासून गिरनार पर्वताचा पायथा साधारण सात-आठ किलोमीटर होता. त्यामुळे जेमतेम २० मिनिटांतच पायथ्याशी पोहोचलो. आमच्यातील दोघींनी आधीही हा पर्वत चढला होता त्यामुळे त्यातील एकजण हॉटेलवरच थांबली. दुसरी मात्र पुन्हा हा अनुभव घेण्यासाठी आमच्यासोबत आली. पर्वत चढता-उतरताना काठ्यांचा आधार गरजेचा, म्हणून मग आधी काठ्या भाड्याने घेऊन झाल्या.साधारण तीनच्या सुमारास गिरनार चढायला सुरुवात झाली. चढताना वाटत होतं चला, पायऱ्याच आहेत फार काही त्रास व्हायचा नाही. प्रत्येकीकडे पर्वतीच्या पायऱ्यांचा अनुभव होता. काहीजणी नियमित सिंहगड आणि बाकी ट्रेक आणि व्यायाम करणाऱ्या होत्या. अर्थात वाटणं आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यात बराच फरक असतो, हेही थोड्या वेळातच लक्षात आलं..पायऱ्यांना सुरुवात होते ती हनुमानाच्या दर्शनाने. पुढे जाऊ तसतशी असंख्य माकडंही आजूबाजूला दिसतात. कुणी पाठीवरची सॅक उघडली की माकडं झटक्यात उड्या मारून पुढे येतात आणि हातातली वस्तू ओढून घेतात. पायऱ्या चढणारे एकीकडे उत्साहात असतात, तर उतरणारे विचारत असतात अजून किती आहे हो? तेव्हा खरंतर हे ऐकताना मजा वाटते की अरे, हेच लोक वर चढून गेले ना, मग त्यांच्या कसं लक्षात येत नाहीये अजून किती अंतर बाकी आहे ते! अर्थात याचं उत्तर आम्हालाही उतरतानाच मिळणार होतं. दुपारी तीनच्या सुमारासही बऱ्यापैकी ऊन होतं, त्यामुळे उन्हाची तलखी जाणवू लागली. दमायला व्हायला लागलं. पर्वत चढायला सुरुवात केली तसे प्रत्येकीच्या पेसनुसार आपसूकच आम्हा सातजणींमध्ये गट पडले. गीता सगळ्यात पुढे, मग स्वप्ना, नंतर मी किंवा ऋतुजा. ऋतुजाचा आणि माझा पेस बऱ्यापैकी सेम, त्यामुळे आम्ही दोघी सतत मागेपुढे होतो. आमच्यानंतर वैशाली आणि त्यानंतर दुसरी वैशाली आणि सोनाली. म्हटलं तर एकत्र आणि म्हटलं तर वेगळ्या, असा आमचा प्रत्येकीचाच अनुभव नक्कीच वेगळा असणार होता.पहिल्या ३०० पायऱ्या, मग ५००, मग हजार असं करत असतानाच एका टप्प्यावर ‘बापरे!’ असं झालं. तेव्हा उतरणाऱ्या एका बाईंनी दिलासा दिला. त्या म्हणाल्या, की पाच हजार पायऱ्यांचा टप्पा पूर्ण केल्यावर तुम्ही ८० टक्के गड चढलात असं समजा. मग २० टक्के राहतं आणि ते सोपं आहे. हे ऐकून खरंतर जीवात जीव आला. पण आता या पाच हजार पायऱ्या संपायचं नाव घेईनात. मग वाटेत ठरावीक ठिकाणी लिहिलेला पायऱ्यांचा आकडा बघून ‘हं आता थोड्याच पायऱ्या’ असं म्हणत चढू लागलो. चांगलं ऊन लागत असलं तरी वरून खाली दिसणारं जंगल बघून, ‘उद्या याच जंगलातून परिक्रमा करायची आहे, तिथून ही वरची जागा दिसेल का आणि कसा दिसेल हा पर्वत’ असेही विचार मनात येत होते. वरून नजर जाईल तिथवर छान हिरवंगार दिसत होतंच. पर्वतावरही ठिकठिकाणी झाडं होतीच. विशेष म्हणजे माझा आवडता पारिजात तर इथं खूपच ठिकाणी आढळला. वाटेत राम मंदिर, कालीमाता, नेमीनाथ हे जैन मंदिर आणि गुरू गोरक्षनाथ ही मंदिरं लागली. जैन मंदिर तर अतीव सुंदर. पण आम्ही पोहोचेतोवर बंद झालेलं. त्यामुळे बाहेरूनच मंदिराची कलाकुसर न्याहाळता आली. जैन मंदिराच्या थोडं अलीकडे पावसाची भुरभुर सुरू झाली. अगदी थोडा पाऊस असल्यामुळे भिजायला मजा वाटली. त्यामुळे तशीच पुढे जात राहिले. जैन मंदिराच्या अलीकडे माझ्याजवळचं पाणी बऱ्यापैकी संपत आलेलं. मग एका टपरीवर पाणी भरून घेतलं. थोडी चिक्की खाल्ली आणि पुन्हा चढायला सुरुवात केली. वाटेत बऱ्याच ठिकाणी पाण्याची भांडीही भरून ठेवतात. गरज वाटल्यास पाणी विकत वगैरे न घेता थांबून पिता येतं. पण बाटलीत भरून घ्यायचं असेल तर मात्र पैसे द्यावे लागतात..Premium|Types Of Resorts : ऊर्जा देणारा अनुभव.वाटेत गोमुखी गंगेचं मंदिर लागतं. इथून पुढे हवा फारच बदलायला लागली. थोडा पाऊस होताच. आता धुकंही पडायला लागलं. गीता आणि स्वप्ना इथून पुढे गेल्या. मला आणि ऋतुजाला त्या पुढे गेल्या असं वाटलं आणि आम्हीही पुढे निघालो. त्यामुळे हे गोमुखी गंगेचं मंदिर आम्हाला बघायला मिळालं नाही. इथून पुढे उजवीकडून पुढे गेलं की पाच हजार पायऱ्यांचा पहिला टप्पा पूर्ण होतो आणि आपण अंबाजी मंदिरापाशी पोहोचतो. वाटेत भेटलेल्या त्या बाईंनी अंबाजी माता मंदिरापाशी पोहोचलात की अवघड पायऱ्या पार झालेल्या असतील, हे सांगितलेलं आठवलं आणि जरा हायसं वाटलं. आता इथून पुढे साधारण ५०० पायऱ्यांवर गुरू गोरक्षनाथ मंदिर. इथून मात्र झपाट्यानं वातावरण बदललं आणि दाट धुक्याची चादरच पसरली. या मंदिरापाशी थांबून फोटो काढले. अर्थात पाठीमागे इतकं दाट धुकं होतं की नक्की किती उंचीवर आहोत, आजूबाजूला काय आहे ते काहीही दिसत नव्हतं. इथून पायऱ्या उतरून थोडं खाली जायचं होतं. गुरू शिखराकडे आणि दत्तधुनीकडे जाणाऱ्या दोन कमानी साधारण ३०० पायऱ्यांनंतर लागल्या.या कमानीपर्यंत जाणाऱ्या उतरत्या पायऱ्यांनी मात्र खरोखरच माझी परीक्षा बघितली. कारण जोरदार वारा, पाऊस आणि धुकं. वारं तर इतकं जोरात होतं की आता उडून जाऊ की काय, असं वाटत होतं. समोरून परत येणारे ‘लवकर जा मंदिर बंद होईल’, असं सांगत होते. कुणी मंदिर सहाला बंद होतं, कुणी सात, तर कुणी मंदिर उघडंचं असतं असंही सांगत होतं. लवकर लवकर पावलं उचलावीत असं मला वाटत होतं, पण धुक्यामुळे दिसत नव्हतं. त्यातून मला चष्मा. चष्म्यावर धुकं जमलं की पुढचं अगदी दिसेनासं व्हायचं. पाऊस आला की पावसाचं पाणी. वारा टोपीला जुमानत नव्हता. पाँचो घालावा तर त्यात हवा भरली जाऊन उडून जाऊ की काय अशी भीतीही वाटत होती. मग बोटांनी चष्म्यावरचं धुकं, पाऊस पुसत पुसत पायऱ्या उतरणं सुरू केलं. काहीवेळा तर ऋतुजा आणि मी दोघीही एकमेकींना सूचना देत देत उतरत होतो. शेवटी एकदा मनात आलं, की या दत्तगुरूंनीच इथवर आणलंय आपल्याला, तर त्यांच्या पादुकांचं दर्शन घ्यायलाही नेतील वरपर्यंत नीट. कदाचित त्या विश्वासापोटी शिखरापर्यंत नीट पोहोचलो असू!.शिखरावर नेणाऱ्या या पायऱ्यांचा रस्ता अरुंद. रांगा लावूनच चढउतार करावा लागतो. दोन्ही बाजूला जेमतेम कमरेजवळ पोहोचेल इतकीच उंच भिंत. शिखर चढताना थंडी, वारा आणि पाऊस या सगळ्याचं अजब मिश्रण अनुभवायला मिळतं असं म्हणतात. आणि आम्हाला हे सगळंच अनुभवता आलं. दत्तगुरू आपली परीक्षा बघतात असंही म्हटलं जातं. हे मात्र तंतोतंत खरं म्हणायला हवं. आम्ही इथं असताना चांगला जोरदार पाऊस होता. म्हणजे अगदी बुटातही पाणी जाऊन बूट पचक पचक आवाज करायला लागले. आम्ही सव्वासहाला मंदिरापाशी पोहोचलो होतो. स्वप्ना आणि गीता दोघीही भेटल्या. दर्शन घेतलं नि परत उतरू लागलो. अजून परीक्षा बाकी होतीच. कारण दर्शनाला जाताना फक्त बूट काढले होते. सॉक्स पायात तसेच होते. उतरताना पाय सटासट घसरू लागले. बाजूच्या रॉडला धरलं नसतं तर थेट खालीच! आणि तिथून गडगडलं तर थेट वरच!आरतीची वेळ झाली होती. तेव्हा तिथंच थांबून आरती ऐकली. परत एकदा मंदिरात जायला मिळालं. आता चांगलंच अंधारलं होतं. फक्त शिखरावरचा दिवा मिणमिणत होता. उतरू लागलो तर पाऊस होताच. पायऱ्यांवरून खळखळ पाणी वाहत होतं. थंड वाऱ्यानं आणि पावसानं काकडून जायला होत होतं. दोन वैशालींपैकी एकजण वाटेत भेटली. तिला वाटेत कुणा मुलांच्या ग्रुपने मदत केली होती. कमानीपाशी पोहोचलो आणि पाच मिनिटांतच दुसरी वैशाली तिथे आली. आम्ही सातजणींनी एकत्र चढायला सुरुवात केली होती. पुढे सगळ्या पांगलो त्यामुळे आता पुन्हा कुठं भेटू असं वाटत होतं. वैशाली भेटल्यावर तिथून डावीकडच्या १००-१५० पायऱ्या उतरून दत्तधुनीकडे निघालो. तिथे दर्शन घेतलं, गरमगरम खिचडी आणि शिरा मिळाला. मन आणि पोट तृप्त झालं.शिखरावर असलेल्या वैशालीनं ती त्याच ग्रुपसोबतच खाली उतरतेय असं कळवलं. आता आम्ही पाचजणी होतो. कमानीजवळ परत आलो. आणि शेवटी राहिलेल्या सोनालीला कॉन्टॅक्ट करायचा प्रयत्न सुरू झाला. कुणाच्यातरी फोनवरून तिनं शिखरावर पोहोचल्याचं आणि परत उतरायला सुरुवात केल्याचं कळवलं. इथं कमानीपाशी पाऊस सुरू होताच. आता एका जागी थांबल्यानं थंडीही वाजायला लागली. सलग चार-पाच तास मी वाऱ्या-पावसात रेनकोट न घालता वावरले होते. आता मात्र थंडी सहन होईना. शेवटी रेनकोट घालून टाकला..पुढच्या अर्ध्या तासात सोनाली आली. साधारण आठ वाजून गेले होते. आता मात्र सगळ्यांनी एकत्र उतरायचं ठरवलं. मधेमधे तर अशी वेळ आली की आजूबाजूला चिटपाखरूही नव्हतं. थोड्या थोड्या अंतरावर आम्ही आणि आमच्याच बॅटऱ्यांचा प्रकाश.क्वचित कुणीतरी मागून येऊन पुढे जायचं. कुणी चढणारा वाटेत भेटायचा. आम्ही वर चढत होतो ‘अजून किती राहिलंय’ असं विचारणाऱ्या लोकांची गंमत वाटत होती, पण जशा आम्ही उतरू लागलो तसं ते लोक का विचारत होते हे कळलं. कारण चढताना जाणवत नाही इतकं उतरताना जाणवतं. बापरे! अजून किती राहिलंय, बास आता, असं वाटत राहतं. नंतर नंतर तर आता पंधराशेच पायऱ्या राहिल्यात, आता बाराशेच राहिल्यात असं म्हणत उतरत होतो, तेव्हा खरंतर निम्माच गड उतरलो होतो.सरतेशेवटी रात्री एक वाजता खाली उतरलो आणि गिरनार पर्वत चढाई सुफळ संपूर्ण झाली. उतरताना वाटेतच उद्याची परिक्रमा पूर्णच रद्द झाल्याची बातमी ऐकली होती. त्यामुळे पुढच्या वर्षी परिक्रमेसाठी परत येऊ, हे ठरवूनच तिथून निघालो.(वर्षा आठवले सकाळ प्रकाशनच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत.). 