Premium|Kamathipura Book: कामाठीपुराच्या विविधतेचा सुरेख कोलाज; 'क्लोज एन्काउंटर्स' पुस्तकाचा आढावा

स्वाती दामलेकामाठीपुरा, तिथले रस्ते, तिथे राहणारे अठरापगड विविध जाती-धर्माचे लोक, रेड लाइट एरिया म्हणून असलेली कुप्रसिद्धी आणि अशा साऱ्या वातावरणात आपला आब सांभाळून राहणारे पांढरपेशे मध्यमवर्गीय या साऱ्यांचा, विविध रंगांच्या पोतांचा एक सुरेख कोलाज लेखकाने क्लोज एन्काउंटर्स या पुस्तकात रंगविला आहे. विशेष म्हणजे पुस्तकाचे मुखपृष्ठही लेखकाने स्वतः चितारलेले आहे. अतिशय साधी, सोपी, ओघवती, रसाळ, चित्रमय भाषा हे या पुस्तकाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य..पुस्तकाचे आणि लेखकाचे नाव बघून पुस्तक आणले तर खरे; अशा विचाराने, की एन्काउंटर म्हटले की पोलिस, गुन्हेगार, कोर्टरूम ड्रामा असे काहीतरी असेल. पण क्लोज एन्काउंटर्स हे पुस्तकाचे शीर्षक आणि मुखपृष्ठावरील चित्र यांचा ताळमेळ काही जमेना. शिवाय पुरुषोत्तम बेर्डे हे काही अशा लेखनासाठी प्रसिद्ध नाहीत. त्यामुळे उत्सुकतेने सरळ वाचायला सुरुवात केली. जयंत पवार यांनी लिहिलेली ‘सांगोपांग कामाठीपुरा’ ही प्रस्तावना वाचायला लागले आणि पुस्तकाच्या विषयाचा अंदाज आला. ‘मुंबई नगरी बडी बाका! जशी रावणाची लंका। तिचा वाजतो गं डंका।।’ असं पठ्ठे बापूरावांनी ज्या ‘मुंबईच्या लावणी’त या मायानगरीचे वर्णन केलं आहे, तिचाच एक बदनाम भाग आहे कामाठीपुरा!मुंबईतल्या सर्वसाधारण लोकांना ‘कामाठीपुरा’ हे नाव माहीत आहे ते तिथल्या रेड लाइट एरियामुळे. पांढरपेशे मध्यमवर्गीय स्त्रीपुरुष जिथे अभावानेच जातात, अशा कामाठीपुऱ्याचे आणि तिथे राहणाऱ्या अठरापगड जाती-धर्माच्या वल्लींचे व्यक्तिचित्रण लेखक पुरुषोत्तम बेर्डे यांनी या पुस्तकात केले आहे. यात केवळ व्यक्तिचित्रणच नाही, तर कामाठीपुऱ्यातील रस्ते, गल्ल्या, विविध वास्तू यांनादेखील बेर्डेंनी व्यक्तिमत्त्व बहाल केले आहे. क्लोज एन्काउंटर्समध्ये दिसणारे कामाठीपुरा सत्तर-ऐंशीच्या दशकातले आहे. यातल्या चोवीस प्रकरणातून बेर्डे आपले बालवय, कुमार वय आणि तारुण्य यांच्या साक्षीने अनेक माणसांच्या आयुष्यात डोकावतात. यातले प्रत्येक प्रकरण निव्वळ त्या त्या व्यक्तीबद्दल बोलून थांबत नाही, तर अनेक पूरक संदर्भ आणि जगण्याचे दाखले देत जाते. त्यामुळे ही प्रकरणे व्यक्तिचित्रांपुरतीच मर्यादित न राहता गोष्टींच्या जवळ जातात..Premium|Marathi story book : ‘मनी वसे ते स्वप्नी दिसे’; संस्कार, मूल्ये आणि कल्पनारम्य जगाची सफर.कामाठीपुऱ्याच्या सोळा गल्ल्या. त्यापैकी दुसऱ्या गल्लीत राहणारे पुरुषोत्तम बेर्डे आपल्या इमारतीचा मध्यबिंदू कल्पून त्याभोवती गोल वर्तुळ काढल्याप्रमाणे सभोवतालचा परिसर टिपतात. बाहेरच्या प्रतिष्ठित समाजात स्थैर्य मिळाल्यानंतर अनेक वर्षांनी बेर्डे जेव्हा त्या भागात गेले आणि अलेक्झांड्रा टॉकिजपाशी थबकले, तेव्हा त्यांच्या मनात जुन्या आठवणी, ते जुने दिवस दाटून आले. त्या दाटून आलेल्या आठवणींना या पुस्तकाच्या रूपाने मूर्त स्वरूप मिळाले. पुस्तकात बेर्डे यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे, की मुंबईला मिनी भारत म्हणतात, तसा कामाठीपुरा मिनी मुंबई होते.दक्षिण मुंबईतल्या कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या दैनंदिन आयुष्याचे अनेक संदर्भ क्लोज एन्काउंटर्समध्ये आले आहेत. तिथे सकाळपासून येणारे वेगवेगळे खेळ खेळणारे लोक, वासुदेव, घंटेची किणकिण करत जाणारे गाढव, दोहे/गाणी म्हणणारे फकीर, गाण्याच्या चोपड्या विकणारे, बायोस्कोपवाले, नंदीबैलवाले, डोंबारी, वैदू, जरीमरीचा खेळ करणारे, पोतराज यासारख्या लोकांची सूक्ष्म निरीक्षणे लेखकाने ‘खेळवाले’ या प्रकरणात नोंदवली आहेत. घरात जागा नाही म्हणून अभ्यास करायला शांत असलेल्या टोकाच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर जाणारी मुले, परीक्षेच्या दिवसात ‘ढ’ मुलांची डुप्लिकेट बनून परीक्षा देऊन कमाई करणारी हुशार मुले, कॅरमक्लब, नकलापार्टी, रेकॉर्ड डान्स असे अनेक लहानमोठे संदर्भ क्लोज एन्काउंटर्समधल्या अनुभवांना टवटवीत करतात, त्यांना आपल्यापुढे जिवंत करतात. लहानपणी केलेल्या या निरीक्षणांचा उपयोग लेखकाने आपल्या इतर लिखाणात केला आहे..Premium|Pune Book Festival 2025 : पावलोपावली फुललेलं वाचकांचं स्वप्न.व्यक्तिचित्र रंगविण्याची बेर्डे यांची हातोटी विलक्षण आहे. रात्री बत्ती नंबर ९८मध्ये साडी नेसून नाचणाऱ्या, पण दिवसा मॅचमध्ये कडक सिक्सर ठोकत मॅच जिंकून देणाऱ्या तृतीयपंथी श्यामूचे चित्रण मनाला भिडते. आठव्या गल्लीतील म्युनिसिपल मार्केटच्या बाहेर असलेल्या आपल्या आईच्या, सोनीबाईच्या ठेल्यावर जिवाच्या आकांताने ‘ताजी भाजी... भायखळा मार्केट... चाराना... आठाना’ असे ओरडणारा, पण शिकण्याच्या इच्छेने पागल झालेला, दहावीपर्यंत पोहोचलेला, कविता करणारा कविमनाचा वच्छा आपल्याला येथे भेटतो. आंध्र प्रदेशातून आलेला विडी कारखान्यातील मुकादम नरसय्या, त्याची खेडेगावातून आलेली देखणी बायको राजम्मा एक उत्कृष्ट विडीकामगार होती. तिच्या सौंदर्याचे वर्णन बेर्डे यांनी ‘सावळ्या रंगाची राजम्मा नुकत्याच भट्टीतून बाहेर काढलेल्या विडीइतकीच उबदार सौंदर्याची छडी होती’ अशा खास चपखल शब्दांत केले आहे. तीच राजम्मा नवऱ्याने आपल्या चारित्र्यावर संशय घेतला म्हणून स्वतःला पेटवून घेते. त्या राजम्माचे वर्णन करताना ‘कोवळ्या विडीचा झालेला कोळसा’ ही बेर्डे यांनी दिलेली उपमा अंगावर शहारे आणणारी आहे.चित्रकलेत अफाट असलेला, ऐन तारुण्यात जुन्या दिल्लीतल्या बकाल वस्तीतून ‘दिलीपकुमार’ होण्यासाठी अबूबकर मुंबईला पळून आला व शेवटी पोस्टर रंगविणारा पेंटर झाला. शाळकरी वयातल्या लेखकाला ‘बडे बडे सपने देखा करो’ असे सांगणारा अबुभाई पेंटर हे एक वेगळेच कॅरेक्टर आहे. साहित्य संघात केलेल्या ‘अलवरा डाकू’च्या नाट्यप्रयोगाला हाफ मर्डर, चॅप्टर, खंडणी अशा विविध केसेसमध्ये अडकलेले रवीदादाचे पाहुणे व्हीआयपी प्रेक्षक म्हणून उपस्थित होते. या नाट्यप्रयोगाला नामचीन गुंडांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आणण्यात रविदादाला भूषण वाटते. क्रिकेटवेडाने भारलेले जगही इथे जिवंत होते. कोळशाने काळ्या केलेल्या भिंतीवर स्कोअर लिहिणारा जया शेट्टी आणि त्याच्याभोवती जमा होणारी गर्दी, तुफान बॅटिंग करणारे मनजी (मनमोहन देसाई) आणि त्यांची तगडी टीम, अंपायरगिरी करताना पार्शिअॅलिटी करणारी पोरे अशांसारखे तपशील इथले वातावरण जिवंत करतात..अलेक्झांड्रा टॉकिजला दिलेली उतारवयातल्या कॅब्रे डान्सरची उपमा जराजर्जर झालेल्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतीची प्रतिमा उभी करते. संपूर्ण मुसलमानांचीच वस्ती असलेल्या कासीम बिल्डिंगचे यथार्थ चित्रण लेखकाने केले आहे. अंजनीसुत व्यायामशाळा, तिच्या आसऱ्याने फुललेला दहीहंडी उत्सव, तिथले ब्रास बँड पथक, सर्कस, पांडुदादा हे सारे वर्णन बेर्डेंनी अतिशय चित्रमय भाषेत केले आहे. इथेही उत्तम शिक्षण घेऊन वस्ती सोडून जाण्याचा प्रयत्न करणारे, तशी स्वप्ने बघणारे तरुण आहेत. स्वतः लेखक हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. तसेच सत्तू आणि हरी ही पुंजाताईची मुलेही उच्चशिक्षण घेऊन प्रतिष्ठित जीवन जगताहेत.येथे लेखकाशीच बालपणी राडा करणारा बालनट बबलू ऊर्फ आझीझ आहे. हिरोंचे डुप्लिकेट म्हणून काम करणारे लोक आहेत, वरातीत नाचायला आलेला रवी कपूर म्हणजे ‘जितेंद्र’ आहे. ‘फस डे फस शो’ बघायच्या उर्मीने दोन-दोन दिवस ॲडव्हान्स बुकिंगसाठी थिएटरच्या बाहेर रांगा लावणारी पोरे, तसेच शूटिंग बघायच्या अनावर आकर्षणापायी बॉम्बे सेंट्रल ते बोरिवली ट्रेनचा प्रवास करणारीही हीच पोरे आहेत. याच्या जोडीनेच स्टेशनरीवाल्या रामलल्लूचे वर्णन, राजम्माचा नवरा नरसय्या, मालक गंगय्या, पुंजाताईची हुशार मुले, रद्दीवाला भीमा, रवीदादा, शरद यांसारखी अनेक छोटी छोटी कॅरेक्टर्स लेखकाने त्यांच्या वैशिष्ट्यांनिशी फुलवली आहेत. याला जोडून आलेली तात्या अमोणकर, षांताराम पवार (सर आपले नाव ‘षांताराम’ असेच लिहायचे), लोखंडे सर, ओमाचा मामा अशासारख्यांची वर्णने क्लोज एन्काउंटर्सला एका वेगळ्याच उंचीवर नेतात. त्यामुळे हे पुस्तक केवळ व्यक्तिचित्रांचे पुस्तक न राहता कामाठीपुऱ्याचे चित्रण करणारे पुस्तक झाले आहे.एकंदरच कामाठीपुरा, तिथले रस्ते, तिथे राहणारे अठरापगड विविध जाती-धर्माचे लोक, रेड लाइट एरिया म्हणून असलेली कुप्रसिद्धी आणि अशा साऱ्या वातावरणात आपला आब सांभाळून राहणारे पांढरपेशे मध्यमवर्गीय या साऱ्यांचा, विविध रंगांच्या पोतांचा एक सुरेख कोलाज लेखकाने या पुस्तकात रंगविला आहे. जोडीला लेखकाने स्वतःच रेखाटलेली चित्रेही या पुस्तकाला एक वेगळाच आयाम देतात. विशेष म्हणजे पुस्तकाचे मुखपृष्ठही लेखकाने स्वतः चितारलेले आहे. अतिशय साधी, सोपी, ओघवती, रसाळ, चित्रमय भाषा हे या पुस्तकाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य. जयंत पवार यांची 'सांगोपांग कामाठीपुरा' ही प्रस्तावना काय, किंवा लेखकाने लिहिलेले 'अवलोकन' काय, इथपासून ते थेट ऋणनिर्देशापर्यंत संपूर्ण पुस्तक अतिशय वाचनीय आहे. आणि म्हणूनच एकदा हातात घेतलेले पुस्तक वाचून पूर्ण झाल्याशिवाय खाली ठेववत नाही. 