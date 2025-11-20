Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर

ऋचा नामजोशीमाणसाला अज्ञाताचं फार मोठं कुतूहल असतं. अज्ञाताचंच कशाला? अगदी नित्यनव्यानं होणारा सूर्योदय, अवचित उमटणारं इंद्रधनुष्य असे निसर्गाचे आनंद विभ्रम अनुभवताना, माणसं वाचताना, निसर्ग समजून घेताना हे कुतूहल मनातून हलकेच डोळ्यात उतरतं आणि दुनिया रंगीन करून टाकतं. हा कुतूहलाचाच रंग माणसाच्या जगण्याचा पोत सुधारतो.दक्षिणायनाला चार महिने उलटून गेले होते. मोठ्या रात्रींचे छोटे दिवस सुरू झाले होते. सूर्य लवकर मावळे. सहा वाजल्यानंतरच सारं अंधारात गुडूप होऊन जाई. हलक्याशा थंडीचीही चाहूल लागू लागली होती. पश्चिमेकडच्या थंड देशातून पूर्वेकडच्या उबदार देशात येणाऱ्या एक-दोन प्रकारच्या पक्ष्यांचंही दर्शन घडू लागलं होतं..या थंडीची चाहूल लागायच्या कितीतरी आधीपासूनच, कितीतरी किलोमीटरचा प्रवास करून हे पक्षी अशा उबदार प्रदेशात येतात. इथेच आपली वीण घालतात आणि थंडी ओसरल्यावर नव्या लवाजम्यासह आपल्या मूळ देशी परततात. पुढच्या वर्षी इथे जन्मलेली नवीन पिढी स्थलांतर करून येते; त्यांच्या पुढच्या पिढीला घडवण्यासाठी. मला नेहमीच या पक्ष्यांचं कुतूहल वाटतं. ना कोणी सांगायला, ना कसलं शिक्षण, ना कुठे काही लिहून ठेवलेलं. तरी दरवर्षी इतका प्रवास करून नेमक्या दिशेनं, नेमक्या ठिकाणी हे पक्षी कसे काय पोहोचतात? आपल्याला दुसऱ्या दिवशी पडणाऱ्या पावसाचं गणित मांडता येत नाही, तिथं यांना थंडी पडायच्याही आधी थंडीचं आणि दिशांचं आकलन कसं होतं? कुठल्याही आळसाशिवाय, न थकता इतका प्रवास ते कुठल्या बळावर, कुठल्या ध्येयानं करतात? त्यांना या ऋतुचक्राची जाणीव करून देणाऱ्या, त्यांच्या बीजात सुप्तावस्थेत असलेल्या या स्थलांतराला योग्य वेळी पंख देऊ करणाऱ्या त्या सृजनशक्तीपुढे नतमस्तक व्हायला होतं.सीगल, टर्न, सॅन्ड पायपर, प्लोवर (चिखल्या), इग्रेट्स (बगळा), इबीस, पिपीट्स, शराटी अशा प्रकारचे पक्षी हिवाळ्यात कोकण भागात स्थलांतर करतात. यातले कुठले पक्षी यायला सुरुवात झाली आहे त्याची नोंद करायला म्हणून आम्ही दिवेआगरजवळच्या आदगावच्या किनाऱ्यावर निघालो होतो..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.हवेत सुखद गारवा होता. हिरवाईनं नटलेल्या घाटात भेंडाच्या फुलांसारखी दिसणारी, पण जास्वंदीच्या भडक गुलाबी रंगासारखी अगणित फुलं फुलली होती. हिरव्या शालूवरची ती जास्वंदी बुट्टी मनावर लपेटून घेत पुढे जात होतो. आता घाट उतरून समुद्रसपाटीला लागलो. एका बाजूच्या हिरव्या डोंगरांना आणि दुसऱ्या बाजूच्या अथांग निळ्या समुद्राला छेदत जाणारा काळा कुळकुळीत डांबरी रस्ता... जणू एका चित्रातून दुसऱ्या चित्रात आम्ही सहज प्रवेश केला होता. स्वच्छ पुळण आणि त्यापलीकडला विशाल सागर आता आम्हाला सतत साथ देत होता. मधेमधे लागणाऱ्या छोट्या गावांत अजून जाग आली नव्हती. तिथल्या शांततेला समुद्राची गाजही शांतपणेच साथ करत होती. ती शांतता भेदत क्वचित एखादा कोंबडा मधेच आरवे आणि बाजूला गाव आहे त्याची आम्हाला जाण करून देई.काही वेळातच आदगावचा फाटा लागला. किनाऱ्याला धरून असलेलं, हमरस्ता सोडून आडवळणाला लागलेलं म्हणून आडगाव; त्याचं आता आदगाव झालेलं. रस्त्याच्या एका बाजूला दाटीवाटीनं असलेली कोळ्यांची घरं आणि दुसऱ्या बाजूला समोर पसरलेला अथांग समुद्र. फक्त मधला रस्ता ओलांडला की हे दर्यावर जायला मोकळे. आपलं कामाचं ठिकाण इतकं जवळ असलेल्या त्या कोळ्यांचा मला हेवा वाटू लागला. वस्ती लागली तशी ओळीनं लावलेली नारळाची झाडंही लागली. त्या माडांखाली पुळणीवर मासेमारी करणाऱ्या अनेक होड्या शाकारून ठेवलेल्या दिसल्या. पूर्वी माडाच्या विणलेल्या झापांनी होड्या शाकारत असत. त्याची जागा आता प्लॅस्टिकच्या ताडपत्र्यांनी घेतलीय. ‘‘पावसाच्या चार महिन्यांत होड्या शाकारून जागेवर असतात. कोजागरी पौर्णिमेनंतर यथासांग पूजा करून तिला परत समुद्रात मासेमारीसाठी सोडलं जातं.’’ सर सांगत असतानाच पुढे पन्नासेक लोकं एका मोठ्या होडीला पुळणीवरून समुद्रात ढकलताना दिसले.‘‘बापरे! एवढी मोठी होडी कशी काय नेणार या वाळूवरून?’’ मला प्रश्न पडला.‘‘बघायचंय?’’ माझ्या प्रश्नातलं कुतूहल जाणून सरांनी बाइक थांबवली. आम्ही तिथंच थांबून बघू लागलो..दोन मोठ्या लाकडी रुळांवरून ती होडी ढकलत पुढे नेत होते. पुढचे रूळ संपल्यावर मागचे रूळ काढून पुढे बसवले जात. मग परत तिला ढकलून थोडं पुढे नेलं जाई. पन्नासेक लोकांनी टीमवर्कनं अर्ध्या तासात ती मोठी होडी किनाऱ्यावरून लाटांपर्यंत आणली. मग एक माणूस तिला बांधलेला दोरखंड आणि नांगर घेऊन छातीएवढ्या पाण्यात पोहत गेला. तेवढ्या वेळात काही लोकांनी होडीच्या मागच्या बाजूला दिशा बदलणारी पाती जोडली. पाण्यात गेलेल्या माणसानं तळ गाठून नांगर टाकला आणि बाकीच्या सगळ्यांनी मागून होडीला जोरात पाण्यात रेटलं. एक जोराचा धक्का बसून होडी पाण्यावर छान तरंगू लागली आणि एकच गलका झाला. खोल समुद्रात जाऊन मासेमारी करायला ती आता सज्ज झाली होती. सगळ्यांच्या अथक प्रयत्नांचा आणि एकजुटीचा मोठा जल्लोष झाला. होडीचा तो जलार्पण सोहळा मनात साठवत आम्ही पुढे निघालो.आदगावच्या किनाऱ्याच्या टोकाला थोडा खडकाळ भाग होता, तिथं जाऊन बसलो. लाटांबरोबर येणारं पाणी त्या खडकांमध्ये साठून त्यात मासे फिरत होते. ते खायला येणाऱ्या पक्ष्यांची आम्हाला सहज नोंद करता येईल म्हणून तिथं बसलो खरे; पण एक प्लोवर सोडल्यास तासभर झाला तरी कोणीही तिथं फिरकलंही नाही. आसपास तर चिटपाखरूही नव्हतं. पक्ष्यांची नोंद करण्याऐवजी, ‘अजून पक्षी यायला पंधरा-वीस दिवस तरी अवकाश आहे’ अशी नोंद करून शेवटी आम्ही उठलो आणि परतीच्या प्रवासाला लागलो.ऊन एव्हाना चांगलंच वर आलं होतं. मगाशी डोळ्याला शांतावणारी वाळू आता उन्हात चमकू लागली होती. तिचा निरोप घेताना दोन निराळ्याच रंगाचे शिंपले, कवड्या आणि एक शंख तिनं मला देऊ केले. तो खजिना उराशी जपत मी मागे फिरले.वाऱ्याची एक मंद झुळूक आली आणि समोरच्या विजेच्या तारांवर काहीतरी हललं म्हणून वर बघितलं, तर एक मोठं वटवाघूळ त्या तारांना चिकटलं होतं. उत्तररात्री कधीतरी हे झालं असावं, पण नुकतंच घडल्यासारखं वाटत होतं. त्याचे मागचे पाय आणि पुढचे हात लांबलेल्या स्थितीत तारांना चिकटलेले होते. त्याच्या पंखांचा फुलारलेला काळा झगा त्या वाऱ्याच्या झुळकीवर हलत होता. त्याचा झोक बसून त्याखालून त्याचं चॉकलेटी-तांबूस अंग आणि काळं डोकं हलकेच पुढं-मागं होत होतं, सुटकेसाठी धडपडत असल्यासारखं. वाऱ्याच्या झुळकीनं त्या बेजान प्राण्यात जणू जान आणली होती. वटवाघळं उडताना ध्वनीलहरींचा वापर करत अडथळ्यांपासून सहज वाचतात. त्यामुळे अंधारातही त्यांना छान उडता येतं. तरीही हे वटवाघूळ या तारांमध्ये कसं काय अडकलं? मला फार आश्चर्य वाटलं. त्याला खरंच या तारांचा अंदाज आला नसेल का? की दोन तारांमधून पास होण्याची करामत करताना चुकून अडकलं असेल? कळायला मार्ग नव्हता. वाऱ्याची झुळूक ओसरल्यावर तारांना स्थिर चिकटलेल्या त्या वाघळाप्रमाणे हे प्रश्नही मनात स्थिर चिकटून राहिले, कधीच न मिळणाऱ्या उत्तराची वाट बघत....सूर्य आता डोक्यावर येऊ पाहत होता. मगाचचं कोवळं ऊन आता चटके देऊ लागलं होतं. शेजारच्या चमचमणाऱ्या समुद्राकडे तर आता बघवतही नव्हतं. तापल्या उन्हातून आमची बाइक पुढे जात होती. तेवढ्यात, वर आकाशात आम्हाला समांतर एक मोठा पक्षी उडताना दिसला. आपले मोठाले दोन्ही पंख पसरून, पाय पोटाशी घेऊन आमच्या बरोबरीनं तो उडत होता. हवेला भेदत पण तरीही सहजपणे, अतिशय नजाकतीनं उडत होता. त्याचं निमुळतं अंग, पांढऱ्याशुभ्र पंखांना जणू नजर लागू नये म्हणून लावलेली काळ्या पिसांच्या किनारीची झालर, त्या झालरीची त्रिकोणी शेपटी, बाकदार चोच... त्याचं उडणं बघावं की दिसणं? त्या राजबिंड्या पक्ष्याच्या मी प्रेमातच पडले. त्याचा तो पंखांचा विस्तार नजरेत सामावून घेत असतानाच त्यानं क्षणात झेप घेत उंची गाठून उंचावरून उडू लागला. एखाद्या विमानानं आकाशात झेप घ्यावी आणि वर स्थिर उडत राहावं तसा मला तो भासू लागला. पण त्याच विमानासारखा तो हळूहळू दूर जात कुठे नाहीसाही झाला. पांढऱ्या पोटाच्या समुद्री गरुडाचं इतकं जवळून दर्शन झाल्याचा माझा मलाच विश्वास बसत नव्हता. कधीकधी एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी आपण जंग जंग पछाडतो, पण तरीही ती मिळत नाही, आणि कधी ध्यानीमनी नसताना एखादी गोष्ट अशी अवचित मिळून जाते. वेळासच्या वास्तव्यात घुबड बघण्यासाठी झाडन्झाड शोधलं, पण तरी दिसलं नाही आणि इथं अवचित या राजपक्ष्याचं जवळून दर्शन झालं. निसर्ग त्याच्या नानाविध आविष्कारांनी आपल्याला थक्क करत असतो याचा पुनःप्रत्यय आला.एव्हाना आम्ही परतीच्या अर्ध्या वाटेपर्यंत आलो होतो. वाटेत एक छोटं गाव लागलं. इनमिन पाच-पंचवीस घरं, एखादं देऊळ, एखादं दुकान, बास... एवढंच गाव. पण रस्त्यावर मात्र पन्नासेक तरी गाड्या लागलेल्या होत्या. आश्चर्य वाटून विचारणार तोच सरांनी खुलासा केला, ‘‘इथं माशांचा लिलाव भरतो. घाऊक व्यापार होतो. त्यासाठी आसपासच्या मोठ्या गावातले हॉटेल व्यवसायिक आणि इतरही लोकं येतात.’’‘‘लिलाव? बघू या?’’मी म्हणण्याचाच अवकाश, सरांनी बाइक तिकडे वळवलीही. खडी टाकलेल्या एका छोट्या मैदानातून माणसांचा गलका ऐकू येत होता. ॲल्युमिनियमच्या ताटांमध्ये वेगवेगळ्या आकाराचे, जातीचे, रंगाचे ताजे मासे घेऊन कोळिणी बसल्या होत्या. तोंडानं भाव सांगताना नजरेनं गिऱ्हाइकं हेरत होत्या. मधेच मांजरींना हाकलत होत्या. वर ऊन मी म्हणत होतं. त्यामुळे मधेच एखादी कोळीण बर्फाचा चुरा त्या साऱ्या माशांवर टाके. माशा उडवायला हातातल्या पंख्याने वारा घाले. घामात निथळणाऱ्या मला क्षणभर त्या माशांचा हेवा वाटला.‘‘काय गो, नुसती बघताव? माशे घे.’’ एकीनं मला हटकलं.‘‘मी मासे खात नाही.’’ मी तिला सांगितलं.‘‘अगो बाय माझे! माशे खात नाय?’’ तिचा माझ्या बोलण्यावर विश्वासच बसेना!‘‘मग इकडे काय करतेस गो?’’ तिनं मला परत हटकलं..Premium|Marathi Scent: मराठी मुलखातून भेटणाऱ्या अरबी समुद्राला एक मराठमोळा गंध..! .‘‘मला आवडतं बघायला. मला सांग ना हे कुठले मासे आहेत?’’ असं म्हटल्यावर तिनं ‘घ्यायचं नाही तर येतात कशाला?’ अशा नजरेनं माझ्याकडे बघितलं. पण माझी उत्सुकता आणि मी मोबाईलवर शूट करत असलेलं पाहून तिनं माहिती द्यायला सुरुवात केली. पापलेट, बांगडा, सुरमई, बोंबील, रावस, कोळंबी, तिसऱ्या, कालवं, खेकडे... काय काय आणि किती किती...सगळं सांगून झाल्यावर चार मोठे सुरमई असलेल्या ताटाकडे बोट दाखवून मला म्हणाली, ‘‘ही १२००ला जाते; पण तुझ्यासाठी हजारात देईन, बोल?’’शेवटपर्यंत गिऱ्हाईक हातचं सोडू न द्यायच्या तिच्या चिकाटीचं मला कौतुक वाटलं. इतक्यात, ‘‘२२००वर एक, २२००वर दोन, २३००...’’ असा ओरडा ऐकू आला. समोर माणसांचा घोळका होता. तिथं दहा-बारा एका जातीचे मासे गोलाकार मांडून ठेवले होते. त्यासमोर एक माणूस अशी बोली लावत होता आणि त्याच्या बाजूला गोलाकारात गिऱ्हाइकं बोली चढवत होते. ज्याची बोली जास्त तो शेवटी सगळे मासे गोळा करून नेई. कोणी त्या लिलावातून, कोणी कोळिणींकडून क्रेट भरभरून मासे घेऊन जात होते. सकाळी ताजा म्हवरा पकडून आणल्यावर,तासा-दोन तासांत विकलाही जाई. त्या एवढ्याशा गावात, एवढ्याशा वेळात, लाखो रुपयांची उलाढाल होई. या माशांवरच आख्खा गाव उभा होता. निसर्ग आपल्या एका लेकरांच्या बदल्यात दुसऱ्या लेकरांना जगवत होता.इतक्यात सरांना कोणी ओळखीचं भेटलं. त्या गावातल्या त्यांच्या ओळखीच्या कुणाला तरी बरं नाही कळल्यावर त्यांना भेटायला म्हणून आम्ही त्यांच्या घरी जायला निघालो. दोन्ही बाजूला दाटीवाटीनं घरं असलेल्या गल्लीत बाइक मार्ग काढत होती. मधेच कोंबड्या येत, त्यांना चुकवत होती. घरांच्या ओसरीवर कुठे पोरंटोरं, तर बहुतेक ठिकाणी म्हातारी माणसं बसली होती. सरांच्या बाइकवर मागच्या सीटवर डोक्यावर टोपी, पाठीवर सॅक अशा अविर्भावात बसलेल्या मला पाहून त्या सगळ्यांचे डोळे माझ्याकडे लागले होते. इतका वेळ पक्षी, मासे, लिलाव, बाजार, होड्या, माणसं बघताना माझ्या डोळ्यात दाटलेलं कुतूहल आता मला त्यांच्या डोळ्यात दिसू लागलं होतं. ‘ही कोण नवीन?’ हे जाणण्याची उत्सुकता त्यांच्या डोळ्यातून जाणवली, तेव्हा मला एकदम गहिवरून आलं. पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात शेजारून कोण गेलं याकडे कोणाचं लक्षही नसतं. अगदी नवा ड्रेस घातला, नवी गाडी घेतली तरीही. पण गावामध्ये मात्र कोण आलं, कोण गेलं याची कायमच उत्सुकता असते. वागण्या-बोलण्यातून आपुलकी जाणवते. प्रगतीमागे धावण्याच्या, पुढे पळण्याच्या हव्यासापोटी ही आपुलकी, हा साधेपणा आपण कुठेतरी हरवलाय याची जाणीव मला या कुतूहलभरल्या डोळ्यांनी दिली.आमची बाइक एका घरासमोर थांबली. आम्ही चार पायऱ्या चढून ओसरीवर आलो. दारात दोन गुबगुबीत मांजरी निवांतपहुडल्या होत्या. आम्ही चपला काढून आत गेलो. बाहेरची खोली बऱ्यापैकी मोठी होती. एका बाजूला खुर्च्या ठेवल्या होत्या, तर एका बाजूला कॉटवर ते आजारी काका झोपले होते. भिंतीवर कुणाकुणाचे फोटो होते. दारातून आत आल्यावर समोरच मोठं देवघर होतं, जास्वंदीच्या भरपूर फुलांनी सजलेलं. गंधाळलेल्या देवांच्या छोट्या पितळी मूर्तींबरोबरच तसबिरीही खूप होत्या, अगदी घरातल्या माणसांएवढ्याच..आम्ही आलो तशी सगळी पटापट पांगली. घरात शिरलो तेव्हाच दोन-चार छोटी पोरं पळत बाहेर गेली. एका रडक्या पोराला त्याची आई उचलून आत घेऊन गेली. काका कॉटवरच झोपलेले. त्यांच्या पायाशी एक मुलगी काही निवडत बसली होती आणि चार-पाच बायका आत खोलीतल्या पडद्याआडून मधून मधून डोकावून बघत होत्या. आम्हाला बघितल्यावर त्यातली एक जरा वयस्कर बाई बाहेर आली. काकू असाव्यात. सरांनी विचारपूस करायला सुरुवात केल्यावर त्याच उत्तरं देऊ लागल्या. विचारपूस, चहा वगैरे झाल्यावर सरांनी माझी ओळख करून दिली. रेडिओत काम करते म्हटल्यावर त्यांचे आधीच सुंदर असलेले डोळे उत्सुकतेनं विलक्षण चमकून गेले. पण काकू माझ्याशी बोलायला संकोचत होत्या. ‘‘तुमचे डोळे किती छान आहेत हो!’’ म्हणत मीच त्यांना बोलतं केलं. मग ‘रेडिओत काम करता म्हणजे नक्की काय करता?’ इथपासून त्यांच्या मनातले सारे कुतूहलाचे प्रश्न भराभर बाहेर पडू लागले. मी त्यांना सांगायला सुरुवात केली तसे आत पडद्यामागे असलेले अनेक डोळे आता बाहेर येऊ लागले. माझ्याभोवती आता डोळेच डोळे जमले, कुतूहलानं भरलेले... काही पिंगट-तपकिरी, तर काही करडे, काही चॉकलेटी, तर काही काळेभोर. ज्याच्या मनात जो प्रश्न, त्या रंगाने माखलेले.माणसाला अज्ञाताचं फार मोठं कुतूहल असतं. अज्ञाताचंच कशाला? पुन्हा कधी इकडे आले की त्यांच्या घरी येण्याचं नक्की करून आम्ही त्यांचा निरोप घेतला. बाइकवर बसण्यापूर्वी स्कार्फ बांधताना सहज म्हणून बाइकच्या आरशात पाहिलं, तर माझेही डोळे सुंदर दिसत होते... कुतूहलाच्या रंगानं उजळलेले!(ऋचा नामजोशी पुणेस्थित नभोवणी निवेदिका व ललित लेखिका आहेत.). 