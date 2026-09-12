Premium|Coffee Culture Around the World : जगभरातील कॉफीकथा; भावना आणि परंपरांची गोष्ट

मयूर कुलकर्णीकॉफी तर जगभरात सगळीकडे प्यायली जाते, मग प्रत्येक कॉफीमध्ये वैविध्य काय? जगभरातल्या ‘कॉफीकथा’ ऐकल्यावर एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे कॉफीकडे लोक फक्त कॉफी म्हणून बघत नाहीतच; इटलीमध्ये कॉफी म्हणजे रोजच्या धावपळीतला छोटासा ब्रेक, इथिओपियामध्ये लोकांना एकत्र आणणारा अनुभव, तुर्कीएमध्ये पाहुणचार आणि परंपरेचं प्रतीक, जपानमध्ये बारकाईनं केलेलं काम, व्हिएतनाममध्ये मित्रांसोबत बसून वेळ घालवण्याचा एक बहाणा, आणि भारतात, विशेषतः घरच्या चवीची आठवण... म्हणूनच कॉफी फक्त एक पेय नाहीच, ती एक भावना आहे...कॉफी या पेयाचा अर्थ जगभरातल्या प्रत्येक माणसासाठी वेगवेगळा असतो. काही लोकांसाठी कॉफी म्हणजे दिवसाची सुरुवात असते, काहींसाठी ती मित्रांसोबत बसून गप्पा मारण्याचं एक कारण असतं, कुणासाठी ती घरी आलेल्या पाहुण्याचं स्वागत असतं, तर कुणासाठी दिवसभराच्या धावपळीत मिळालेला स्वतःसाठीचा छोटासा ब्रेक असतो. जगभरातल्या कॉफी संस्कृतीकडे पाहिलं, तर एक गोष्ट लक्षात येते - लोक फक्त कॅफीनसाठी कॉफी पीत नाहीत. त्या एका कपाबरोबर त्यांच्या आठवणी, परंपरा, नाती आणि भावना जोडलेल्या असतात. कधीकधी कॉफीपेक्षा त्या कॉफीमागची गोष्ट जास्त महत्त्वाची असते..Premium|Coffee Memories : बालपणापासून स्टारबक्सपर्यंतचा सुगंधी प्रवास: आठवणी, नाती आणि कॉफीप्रेमाची गोष्ट.इटलीइटलीमध्ये कॉफी ही रोजच्या आयुष्याचा एक भाग आहे. इथे एस्प्रेसो हा सर्वात प्रसिद्ध प्रकार आहे. छोटासा, स्ट्राँग आणि पटकन पिण्यासाठी योग्य मानला जाणारा हा प्रकार. सकाळी कामावर जाण्यापूर्वी, जेवणानंतर किंवा मित्राला भेटताना लोक कॉफी बारमध्ये थांबतात, एस्प्रेसो घेतात, दोन मिनिटं गप्पा मारतात आणि पुन्हा आपल्या कामाला लागतात. इटलीत कॉफी पिण्यासाठी रुटीन थांबवावं लागत नाही; उलट कॉफीच इथल्या रुटीनचा महत्त्वाचा भाग आहे. तिथला कॉफी बार म्हणजे फक्त कॉफी मिळण्याची जागा नसते, तो लोकांच्या रोजच्या आयुष्याचा आणि सोशलायझिंगचा एक छोटासा भाग असतो.तुर्कीएतुर्कीएमध्ये कॉफीला वेगळंच महत्त्व आहे. टर्किश कॉफी तिथल्या खास ‘cezve’ पॉटमध्ये तयार केली जाते. ही कॉफी फिल्टर केली जात नाही. त्यामुळे कपाच्या तळाशी कॉफीचे बारीक कण राहिलेले दिसतात. पण तिथं कॉफीपेक्षा महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे ती कोणासाठी केली जाते आणि कोणासोबत प्यायली जाते. घरी आलेल्या पाहुण्याला कॉफी देणं म्हणजे त्याचं स्वागत करणं आणि त्याचा आदर करणं. लोक कॉफीच्या एका कपाच्या सोबतीनं अनेक तास गप्पा मारू शकतात. तुर्कीएमध्ये कॉफी संपल्यानंतर कपाच्या तळाशी राहिलेल्या कॉफीच्या कणांच्या झालेल्या नक्षीवरून भविष्य सांगण्याची एक मजेशीर परंपराही आहे. त्यामुळे टर्किश कॉफी फक्त एक पेय नाही, ती मैत्री, कुटुंब, पाहुणचार आणि परंपरेचा एक भाग आहे.इथिओपियाइथिओपियामध्ये कॉफी म्हणजे एक पूर्णानुभवच! पारंपरिक इथिओपियन कॉफी समारंभामध्ये हिरव्या कॉफीच्या बिया पाहुण्यांसमोर भाजल्या जातात, त्यांचा सुगंध सगळीकडे पसरतो. नंतर त्या दळल्या जातात आणि मग कॉफी तयार केली जाते. ही प्रक्रिया घाईघाईनं केली जात नाही. लोक एकत्र बसतात, बोलतात, हसतात आणि कॉफीचा आनंद घेतात. इथं फक्त कॉफीची चव महत्त्वाची नाही, तर एकत्र वेळ घालवणं हे अधिक महत्त्वाचं! एखाद्याला अशा पद्धतीनं कॉफी करून देणं म्हणजे ‘तुम्ही आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहात, म्हणून आम्ही तुम्हाला वेळ देतोय,’ असं सांगण्यासारखं आहे.फ्रान्सफ्रान्समध्ये कॉफी आणि कॅफे यांचं नातं खूप जुनं आहे. सकाळी नाश्त्याबरोबर, एखाद्या पेस्ट्रीबरोबर, वर्तमानपत्र वाचताना किंवा सोशलायझिंग करताना कॉफी प्यायली जाते. फ्रेंच कॅफेजमध्ये तासन्तास बसून ‘पीपल वॉच’ करणं, गप्पा मारणं, विचार करणं किंवा काही न करता वेळ घालवणं हे तिथल्या संस्कृतीचा भाग असल्यासारखं आहे. तिथली अनेकविध प्रकारची कॉफी हा त्या अनुभवाचा एक भाग आहे..जपानजपानमध्ये कॉफीची एक शांत आणि सुंदर बाजू दिसते. तिथल्या पारंपरिक ‘kissaten’ प्रकारच्या कॅफेंमध्ये कॉफी तयार करताना खूप संयम आणि काळजी घेतली जाते. तिथली पोअर-ओव्हर कॉफी अगदी हळूहळू आणि बारकाईनं तयार केली जाते. पाणी कसं ओतायचं, किती वेळ घ्यायचा, कॉफीचा सुगंध आणि चव कशी ठेवायची या सगळ्या गोष्टींकडे कटाक्षानं लक्ष दिलं जातं. इथं कॉफी पिणं म्हणजे फक्त कॅफीनचा रोजचा डोस घेऊन पुढच्या कामाला लागणं नाही, कधीकधी तो स्वतःला दिलेला वेळ असतो; पुस्तकं वाचण्यासाठी, विचार करण्यासाठी किंवा फक्त शांत बसण्यासाठी...व्हिएतनामव्हिएतनाममधली कॉफी स्ट्राँग, गोड आणि स्वतःची एक वेगळी ओळख असलेली म्हणून परिचयाची आहे. पारंपरिक ‘phin’ फिल्टरमधून कॉफी हळूहळू खाली येते आणि ती अनेकदा कंडेन्स्ड मिल्कबरोबर प्यायली जाते. तिथल्या गरम हवामानामुळे थंड व्हिएतनामी कॉफीही खूप लोकप्रिय आहे. पण या कॉफीची मजा फक्त तिच्या चवीत नाही, एखाद्या कॅफेत बसून, हातात थंड कॉफी घेऊन, मित्रांसोबत गप्पा मारत किंवा रस्त्यावरची लगबग बघत वेळ घालवणं हा तिथल्या संस्कृतीचा भाग आहे. कॉफी हे फक्त कामाला जाण्यापूर्वी पटकन प्यायचं पेय नाही, हे तिथली संस्कृती सांगत असते.भारतभारतातल्या कॉफीची गोष्ट सांगायची झाली, तर प्रत्येक भागाची स्वतःची एक ‘कॉफीकथा’ आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातली फिल्टर कॉफी ही दिवसाच्या सुरुवातीशी, कुटुंबाशी आणि पाहुणचाराशी जोडलेली आहे. सकाळी घरात तयार होणाऱ्या कॉफीचा सुगंध, फिल्टरमधून हळूहळू खाली येणारं डिकॉक्शन आणि त्यात मिसळलेलं गरम दूध आणि साखर म्हणजे अनेक लोकांसाठी एक सुंदर भावना. आजच्या स्पेशालिटी कॉफीच्या जगात फ्लेव्हर नोट्स, एक्स्ट्रॅक्शन आणि रेसिपीज असे शब्द वापरले जातात. पण अनेकांना घरच्या फिल्टर कॉफीसमोर जगातली दुसरी कुठलीच कॉफी आवडू शकत नाही. त्यांना आवडत असते, ती फक्त त्यांच्या ओळखीची ती चव..मेक्सिकोमेक्सिकोमधली कॅफे दे ओला (Café de Olla) ही कॉफी खूप आराम देणारी वाटते. पारंपरिक पद्धतीनं ती मातीच्या भांड्यात केली जाते. त्यात दालचिनी आणि पिलोसियोसारखे (piloncillo) पदार्थ वापरले जातात. या कॉफीचा संबंध थेट मेक्सिकोच्या घरगुती स्वयंपाकाशी आणि जुन्या परंपरांशी जोडलेला आहे. मेक्सिकन क्रांतीच्या काळातल्या काही कथादेखील या कॉफीभोवती गुंफलेल्या आहेत. एक कप Café de Olla घेताना तुम्हाला फक्त कॉफीची चव मिळत नाही, त्यात दालचिनीचा सुगंध, गोडवा, घरगुती स्वयंपाकाची आठवण आणि संस्कृतीशी जोडलेल्या कथाही मिळतात.क्यूबाक्यूबामधली कॅफेसितो (Cafecito) या कॉफीचा प्रभाव मोठा असतो. ती खूप स्ट्राँग आणि गोड असते. अनेकदा मित्र, कुटुंब किंवा कामाच्या ठिकाणीही कॉफी एकमेकांसोबत शेअर केली जाते. कुणी तुम्हाला कॅफेसितो देत असेल, तर ती व्यक्ती तुमच्यासोबत थोडा वेळ घालवू इच्छिते, असं समजा.ऑस्ट्रियाऑस्ट्रियामधील, विशेषतः व्हिएन्नामधील कॉफीहाऊस संस्कृती खूप प्रसिद्ध आहे. पूर्वी लोक तिथल्या कॉफीहाऊसेसमध्ये तासन्तास बसायचे. आजही काही प्रमाणात ही संस्कृती बघायला मिळते. तिथल्या कॉफीचे अनेक प्रकार विकसित झाले, पण त्यापेक्षा जास्त महत्त्व दिलं गेलं ते तिथल्या कॉफीहाऊसेसना. कॉफीहाऊसेस जणू तिथल्या लोकांचं दुसरं घरच. तिथं बसून वेळ घालवण्याला इतकं महत्त्व दिलं जातं, की कॉफी संपली तरी माणूस लगेच उठून जायला हवा, असा नियम इथं नसतो..आखाती देशआखाती देशांमध्ये मिळणारी अरेबिक कॉफी किंवा ‘गाहवा’ कॉफी म्हणजे पाहुणचाराची एक सुंदर परंपरा आहे. ही कॉफी अनेकदा वेलचीसारखे मसाले वापरून तयार केली जाते आणि अरेबिक डिझाईनच्या छोट्या कपांमध्ये सर्व्ह केली जाते. अशा कपांमधून दिलेली खास कॉफी पाहुणचाराचं प्रतीक मानली जाते. इथं स्वतः कॉफी पिण्यापेक्षा दुसऱ्यासोबत शेअर करण्याला जास्त महत्त्व दिलं जातं.ग्रीसग्रीसमध्ये फ्रॅपे हा कॉफीचा प्रकार उन्हाळ्याशी आणि आरामदायी आयुष्याशी जोडला गेला आहे. थंड, फ्रेश आणि कॅफीन असलेली ही फ्रॅपे कॉफी तिथल्या गरम हवामानासाठी अगदी योग्य आहे. कॉफीचा हा प्रकार आपल्याकडेही प्रचलित आहे. आपल्याकडच्या कॅफेजमध्ये फ्रॅपेचे अनेक प्रकार पाहायला मिळतात.ऑस्ट्रेलियाऑस्ट्रेलियामध्ये फ्लॅट व्हाइट ही कॉफी म्हणजे आधुनिक कॅफे संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग झाली आहे. कॉफी आणि टेक्स्चर केलेलं दूध - दोन साधे पदार्थ, पण अतिशय योग्य पद्धतीनं ब्रू केलेली कॉफी त्यांना उत्तम चव देते. ऑस्ट्रेलियन कॅफे संस्कृतीमध्ये कॉफीच्या गुणवत्तेला खूप महत्त्व आहे. आज ऑस्ट्रेलियाची कॅफे संस्कृती जगभरातल्या कॉफी संस्कृतीवर प्रभाव पाडताना दिसते.कॉफीच्या बीन्स जरी सारख्या असल्या, तरी त्या ब्रू करण्याची पद्धत, ब्रू करण्यासाठी वापरली जाणारी भांडी, इतकंच नाही तर ती कोण तयार करतंय, कोणासाठी तयार करतंय, कुठे तयार केली जातीय आणि कोणासोबत ती शेअर केली जातीय यावर त्या कॉफीची लज्जत अवलंबून असते. या सगळ्या गोष्टींमुळेच ती फक्त एक पेय न राहता, एक अनुभूती होऊन जाते. कदाचित म्हणूनच कॉफी इतकी खास आहे. कारण काही लोक कॉफीच्या एका कपाशी आपलं अवघं आयुष्य जोडतात.सकाळची एक सवय, मित्रांसोबतच्या गप्पा, बिझनेस मीटिंग, एक पहिली भेट, कुटुंबासोबतचे अविस्मरणीय क्षण, एकटेपणात मिळालेली शांतता, एखादा सण किंवा घराची आठवण... कप बदलतो, कॉफी करण्याची पद्धत बदलते, चवही बदलते; पण कॉफीमुळे मनाला मिळणारी शांतता, थोडं थांबण्याची भावना, कोणाचीतरी आठवण, आनंद, दिलासा तोच राहतो... म्हणूनच कदाचित, कॉफीचं खरं सौंदर्य तिच्या चवीत नाही, तर त्या क्षणात आहे, हेच जगभरातली कॉफी संस्कृती आपल्याला सांगत असते...लेखक पुणेस्थित एससीए सर्टिफाइड कॉफी स्पेशालिस्ट व हॉटेलियर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.