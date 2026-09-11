Premium|Coffee Memories : बालपणापासून स्टारबक्सपर्यंतचा सुगंधी प्रवास: आठवणी, नाती आणि कॉफीप्रेमाची गोष्ट

प्राची गावस्करचहा सर्रास, कॉफी खासम्खास... असं समीकरण घेऊन माझ्या आयुष्यात आलेली कॉफी कायमच आपलं हे अप्रुपाचं स्थान काळाच्या ओघात अधिकच पक्कं करत गेली आहे. आमच्या लहानपणी कॉफी पिणं ही अतिशय अप्रुपाची गोष्ट होती. घरात पूजाअर्चा, उपवास, हळदीकुंकू असे काही समारंभ असतील, तर कॉफी केली जात असे, त्यामुळे ती अगदी खास होती. रोज कॉफी पिणं फक्त श्रीमंत लोकांच्या घरात शक्य असे. त्यामुळे कॉफी म्हणजे अपूर्वाईची गोष्ट असल्यानं ती मिळाल्यावर होणारा आनंद अवर्णनीय असे. आज कोणत्याही किमतीची कॉफी पिणं सहजशक्य झालं आहे. तरीही लहानपणी अपूर्वाईची असलेल्या कॉफीच्या सुगंधाची आठवण मन प्रफुल्लित करते आणि कॉफीबद्दलचं प्रेम अधिकच घट्ट होतं. ‘कॉफी’! शब्द उच्चारला तरी माझ्या नाकाला कॉफीचा काहीसा कडवट, थोडासा उग्र दरवळ जाणवतो आणि माझं मन अगदी प्रसन्न होतं. मेंदूला जणू नव्या ऊर्जेचा पुरवठा होतो अन् मन कॉफीच्या अनेक आठवणींमागे धावत सुटतं... कधी लहानपणीच्या, तर कधी तरुणपणातल्या मोहरून टाकणाऱ्या कॉफीच्या आठवणींमध्ये रंगून जात मग हातात असलेली कॉफी अधिकच झकास लागू लागते. बाहेर काळ्याशार ढगांची दाटी, रिमझिम बरसणाऱ्या श्रावणधारा आणि खिडकीच्या काचांवरून ओघळणारे पावसाचे थेंब, हातात कॉफीचा भलामोठा मग आणि मागे लागलेली सुरेख गाणी असतील... सुख म्हणजे नक्की काय असतं, या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे हेच क्षण असं सांगता येईल. मस्त पावसाळी हवेत चहा आणि भजी प्रिय तशी कॉफीही मला अतिशय प्रिय आहे. अनेकदा माझी पसंती कॉफीलाच असते. दाक्षिणात्य चवीची फिल्टर कॉफी असो, वा एखाद्या सुरेखशा कॅफेत जाऊन कॅपुचिनो किंवा लाटे किंवा आणखी कोणतीही कॉफी पिणं माझी अगदी आवडीची गोष्ट आहे. याला कारण लहानपणापासून कॉफीशी जुळलेल्या आठवणीच आहेत..Premium|Counselor Self-Care Techniques : काउन्सिलरही माणूसच असतो! दुसऱ्यांच्या वेदना ऐकताना थेरपिस्टच्या मनावर काय परिणाम होतो?.लहानपणी पहिल्यांदा कॉफी प्यायली ती साधारण पाच-सहा वर्षांची असताना, आजीबरोबर एका हळदीकुंकू समारंभात. ती कॉफी होती जायफळ घातलेली गोड, दुधाळ अशी. पण तिची चव आजही आठवणीत अगदी पक्की आहे. आजही कधी मनात बालपणीच्या आठवणी रुंजी घालू लागल्या, की मला तशी जायफळ घातलेल्या कॉफीची सय येते आणि मग मी तशी कॉफी करून पिते. इतकं मस्त वाटतं! आजही कधी हळदीकुंकू किंवा अन्य काही समारंभात अशी कॉफी प्यायला मिळाली की खूप आनंद होतो. आजीच्या नऊवारीत सजलेल्या रूपाच्या आठवणी आणि तिच्या मायेचा स्पर्श त्या कॉफीतून जाणवतो. तुम्हालाही आठवत असेल अशी एखादी कॉफी.थोडी मोठी झाल्यानंतर घरात आजीला किंवा कधी खास पाहुण्यांना कॉफी करून देण्याची जबाबदारी माझ्यावर येऊ लागली. मग एकदम उत्तम कॉफी करण्याचीही झिंग चढू लागली. अगदी मन लावून कॉफी करण्यातही अवर्णनीय आनंद मिळत असे. त्यात कोणी ‘मस्त झाली आहे कॉफी’ असं म्हटलं की विचारायलाच नको, एकदम स्वर्गाला हात टेकल्याचा आनंद होत असे! माझ्या लहानपणी कॉफी पावडर आतासारखी इन्स्टंट नव्हती, कॉफीच्या चौकोनी छोट्या चपट्या वड्या दुकानात मिळायच्या, त्या घरी आणून बारीक कराव्या लागायच्या. ते काम करण्यातही खूप आनंद असायचा. कारण वड्या बारीक केल्यानंतर त्या पावडरचा सुगंध हाताला बराच वेळ येत असे. कालांतरानं नेसकॅफे बाजारात आली आणि कॉफीचा दर्जा ‘वरचा क्लास’ झाला. कारण साध्या कॉफीच्या अनेक वड्या मिळत तेवढ्या किमतीत नेसकॅफेचा एक सॅशे मिळत असे. त्यामुळे नेसकॅफेचं अप्रुप अगदी जगावेगळं होतं. एखाद्या रविवारी नेसकॅफे आणि गुड डे बिस्कीटांचा आस्वाद घेणं म्हणजे आनंदाची परमावधी होती. आपण जगातले सगळ्यात श्रीमंत आहोत, असं वाटत असे. नेसकॅफेच्या चवीनं तेव्हा केलेलं गारुड आजही कायम आहे. कालांतरानं कॉफी पिणं अधिक परवडू लागलं, आणि नेसकॅफेनंतर ब्रु अशा इन्स्टंट कॉफीचे सॅशे सहज उपलब्धही होऊ लागले, त्यामुळे कॉफी पिण्याचं प्रमाण वाढलं. कोणत्याही खास क्षणांना किंवा प्रसंगाना कॉफी पिणंच आवडू लागलं. सुट्टीत आजोळी गेले, की सगळ्या भावंडांबरोबर रात्री उशिरापर्यंत गप्पा मारताना कॉफीचा कप हातात असणं अगदी मस्ट होतं. कॉफीबरोबर रंगत जाणाऱ्या त्या गप्पा, केलेली धमाल हा आजही सगळ्यांना बांधून ठेवणारा धागा आहे. आजही आम्ही भावंड एकत्र जमलो, की कॉफीचे कपांवर कप रिचवत गप्पांचे फड जमवतो आणि बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देतो. अशा अनेक अविस्मरणीय आठवणींचं संचित जमा होतं ते कॉफीच्या साथीनंच..Premium|Fusion Coffee : जगभरच्या प्रवासात मसाल्यांनी बदलले कॉफीचे रूप; ‘गोल्डन टर्मरिक लाते’पासून ‘मोफावर’पर्यंत फ्युजनचा सुगंध.कॉलेजमध्ये शिकत असताना हॉटेलमध्ये जाऊन कॉफी पिणं परवडत नसे, त्यामुळे कधीतरी पैसे साठवून मित्र-मैत्रिणींबरोबर अर्धा-अर्धा कप प्यायलेली कॉफी आजही स्मरणात आहे. त्या कॉफीच्या साक्षीनं जुळलेले मैत्रीचे बंध आजही पक्के आहेत. त्यामुळे आजही मित्र-मैत्रिणी भेटलो की कॉफी पिणं ही एक परंपराच झाली आहे. तरुणपणात कॉफीशी एक वेगळं नातं जुळतं, कारण कॉफीचा एक कप आणि बरचं काही याचा अनुभव येण्याचे ते दिवस असतात. अनेकांना याचा अनुभव असेल. एखाद्या मुलीला एखाद्या मुलानं कॉफी प्यायला जाऊ या असं विचारलं, तर त्यामागे काही वेगळं कारण आहे हे लक्षात येत असे आणि मित्र-मैत्रिणींमध्ये तो चर्चेचा विषय ठरत असे. कॅफे कॉफी डेसारखे खास कॉफी देणारे कॅफे सुरू झाल्यानंतर कॉफी पिण्याचा अनुभव अधिकच वेगळा झाला. अनेक वेगळे कॅफे सुरू झाले आणि कॉफी पिणं अधिक सहजसोपं झालं. तिथे मिळणारे कॅपुचिनो, अमेरिकन लाटे आणि वेगवेगळे प्रकार यांमुळे कॉफी पिणं एक वेगळाच अनुभव देणारं ठरलं.अशा कॅफेमध्ये जाऊन कॉफी पिणं माझ्यासाठी खूप उत्सुकतेचं होतं. तिथे कोणती कॉफी प्यायची याची माहिती नसल्यानं अनेकदा तिथे जणं टाळलंच जायचं. तिथे कॉफीचे मोजावे लागणारे भरमसाठ पैसे हादेखील कळीचा मुद्दा होता, पण स्वकमाई सुरू झाली आणि अशा मस्त कॅफेजमध्ये जाऊन भलामोठ्या मगातून कॉफी पिण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी मिळाली. पहिल्यांदा कॅफे कॉफी डेमध्ये गेले, तो अनुभव आजही स्मरणात आहे. आजही तिथंं घेतलेली कॅपुचिनो कॉफी आणि तिथलं वातावरण मनात आनंदाचं तरंग उमटवतं. हळूहळू कॅफेत जाऊन कॉफी पिणं वारंवारच होऊ लागलं. मग वेगवेगळ्या कॅफेत गेल्यामुळे कॉफीचे निरनिराळे प्रकार परिचयाचे झाले, तरी त्यातले कॅपुचिनो आणि लाटे हे प्रकार आवडीचे ठरले. स्टारबक्स भारतात आल्यानंतर अमेरिकेतल्या या ब्रँडची कॉफी पिणं हेसुद्धा माझं एक स्वप्न होतं. ते पुण्यात स्टारबक्स सुरू झाल्यावर पूर्ण केलं. टाटांनी हा ब्रॅंड देशात आणल्यानं विशेष अभिमान होताच, त्यामुळे स्टारबक्समध्ये जाऊन कॉफी पिण्यात याचाही आनंद आणि अभिमान अधिक होता. स्टारबक्सची कॉफीही आता माझ्या आवडत्या कॉफीच्या यादीत समाविष्ट आहे. कोणत्या वेळी कोणत्या प्रकारची कॉफी प्यायची हे माझं ठरतं ते त्यावेळी माझ्या आठवणीतल्या कोणत्या कॉफीचा दरवळ माझ्या मनात तरंग उठवतो त्यावर...! कधी ती लहानपणीची जायफळ घातलेली कॉफी असते, कधी दाक्षिणात्य चवीची फिल्टर कॉफी असते, तर कधी ती कॅफेतली मस्त कॅपुचिनो किंवा लाटे असते..फिल्टर कॉफीचं प्रेमदाक्षिणात्य हॉटेलमध्ये मिळणारी फिल्टर कॉफी हा तर अगदी जिव्हाळ्याचा विषय. खास दाक्षिणात्य प्रकारच्या स्टीलच्या डावऱ्यातून मिळणारी फिल्टर कॉफी पिणं म्हणजे आनंदाचं निधान. कोणत्या हॉटेलात चांगली फिल्टर कॉफी मिळते, याची माहिती मिळवून तिथं जाऊन मनसोक्त कॉफी प्यायची हा माझा आवडता कार्यक्रम होता आणि आजही आहे. डोसा, इडलीसारख्या आवडीच्या पदार्थांचा आस्वाद घेतल्यानंतर मस्त फिल्टर कॉफी प्यायलाशिवाय मनाची तृप्तता होत नाही. मनात आलं की कॉफी पिता यावी, यासाठी घरीदेखील फिल्टर कॉफीचं मशिन आणून ठेवलं आहे. ताज्या कॉफी बिया दळून फिल्टर कॉफी करून पिण्याचा आनंद काही औरच आहे. हा सुखद अनुभव मी घरच्याघरी वारंवार घेते आणि माझं कॉफीप्रेम सार्थ करते.अलीकडेच व्हिएतनामला मैत्रिणींबरोबर फिरायला गेले असताना, तिथल्या कॉफीसंस्कृतीचाही मनमुराद आनंद घेतला. कॉफी म्हटलं की इटली, ब्राझील किंवा कोलंबियाची आठवण होते; मात्र व्हिएतनाम हा जगातील मोठ्या कॉफी उत्पादक देशांपैकी एक आहे. विशेषतः रोबस्टा कॉफीच्या उत्पादनासाठी व्हिएतनाम प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे येथील कॉफीला ठसठशीत, कडवट आणि दमदार चव असते. या कॉफीची सर्वाधिक ओळख ‘कॅफे सुआ दा’ या प्रकारामुळे आहे. गोड कंडेन्स्ड मिल्क आणि गडद कॉफी यांचे मिश्रण असलेलं हे पेय बर्फासह दिलं जातं. ‘कॅफे डेन’ म्हणजे साखर किंवा दूध न घातलेली काळी कॉफी. त्याशिवाय ‘एग कॉफी’ हा हनोईचा खास प्रकार आहे. अंड्याचा बलक आणि गोड कंडेन्स्ड मिल्क फेटून तयार केलेला फेस कॉफीवर घातला जातो. त्याची चव कॉफीपेक्षा डिझर्टसारखी भासते. ‘कोकोनट कॉफी’मध्ये नारळाचं दूध किंवा क्रीम आणि कॉफीचं मिश्रण करून थंड पेय तयार केलं जातं, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉफीचा आस्वाद तिथे घेतला.व्हिएतनाममध्ये फिरताना जाणवलं, की तिथं कॉफी म्हणजे केवळ सकाळचं पेय नाही, तर दैनंदिन सामाजिक जीवनाचा भाग आहे. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या छोट्या कॉफी शॉप्सपासून आधुनिक कॅफेंपर्यंत लोक मित्रपरिवारासोबत गप्पा मारत कॉफीचा आस्वाद घेतात. पारंपरिक ‘फिन’ या धातूच्या छोट्या फिल्टरमधून कॉफीहळूहळू कपात ठिबकते. ही संथ प्रक्रिया म्हणजेच व्हिएतनामी कॉफी संस्कृतीचं खास वैशिष्ट्य.कॉफी प्यायची घाई नाही; तिच्यासोबत वेळ घालवायचा! हा अनुभव कॉफीच्या अधिक प्रेमात पडण्यासाठी एक कारण देऊन गेला.लेखिका सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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