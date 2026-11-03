Premium|Comet Orchid and Hawk Moth : गगनजाई आणि हॉक मॉथचे नाते; उत्क्रांतीची ताकद कशी ठरते कमकुवतपणा?

डॉ. मंदार दातार लाखो वर्षांत गगनजाईने हॉक मॉथशी जे अतूट नाते जोडले, तीच जवळीक आज दुराव्याचे कारण झाली आहे. एकाच परागवाहकावर अवलंबून राहणे ही कधीकाळी उत्क्रांतीची ताकद होती. त्याच वैशिष्ट्यामुळे परागीभवन नेमके आणि कार्यक्षम होते आणि इतर कीटक मकरंद चोरू शकत नव्हते. पण आपला हक्काचा परागवाहक जेव्हा अदृश्य होतो, तेव्हा ती ताकद कमतरता होते.इ.स. १८६२. इंग्लंडमध्ये चार्ल्स डार्विन आपल्या अभ्यासिकेत बसला आहे. त्याच्यासमोर वनस्पतींचे नमुने असलेली एक पेटी आहे. ऑर्किडसंग्राहक जेम्स बेटमन यांनी मादागास्करहून पाठवलेली ही पेटी ऑर्किडच्या फुलांच्या नमुन्यांनी भरलेली आहे. पेटीतून एक अनन्यसाधारण फूल डार्विनच्या हातात येते. अँग्रायकम सेस्क्विपेडाले (Angraecum sesquipedale) असे लंबेचौडे शास्त्रीय नाव असलेले व एखाद्या धूमकेतूच्या शेपटासारखी लांब नळी असलेले हे फूल आहे, त्यामुळे ते ‘कॉमेट ऑर्किड’ म्हणवले जाते. त्याची मकरंदनळी (स्पर) तब्बल ३० सेंटिमीटर लांब आहे. लुई-मारी ऑबेर द्यू पतीत-तुआर या अगडबंब नावाच्या फ्रेंच वनस्पतितज्ज्ञाने डार्विनच्या हातात हे ऑर्किड पडायच्या चाळीस वर्षे आधीच या फुलाला शास्त्रीय नाव दिले आहे. मात्र ते नाव देतानाच ही मकरंदनळी तब्बल दीड फूट लांब आहे (सेस्क्विपेडाले म्हणजे दीड फूट), हे वैशिष्ट्य या ऑर्किडच्या नावातच नोंदवून ठेवले आहे. डार्विन हे फूल पाहतो, आश्चर्यचकीत होतो आणि आपला मित्र व रॉयल बोटॅनिक गार्डन, क्यूचे संचालक असलेल्या जोसेफ हूकर यांना पत्र लिहितो. ‘‘गुड हेवन्स, व्हॉट इन्सेक्ट कॅन सक इट?’’ (अरे देवा, या फुलाचे परागीभवन कोणता कीटक करत असेल?).या प्रश्नाचे उत्तर डार्विनला माहीत नाही, पण त्याचाच उत्क्रांतीचा सिद्धांत त्याला एक अनुमान करायला भाग पाडतो. या ३० सेंटिमीटर लांब नळीच्या तळाशी मकरंद आहे, त्यामुळे तो मिळवणाऱ्या पतंगाची सोंडही तेवढीच लांब असली पाहिजे. असा पतंग मादागास्करमध्ये अस्तित्वात असलाच पाहिजे. डार्विन हे अनुमान आपल्या ऑर्किडवरच्या पुस्तकात लिहून ठेवतो. डार्विन हे लिहीत आहे तोवर तरी इतकी लांब सोंड असलेला पतंग नोंदलाच गेलेला नाही. लोक हसतात, असा पतंग असणे शक्यच नाही असे म्हणतात. पण डार्विन ठाम राहतो. डार्विनच्या मृत्यूनंतर २१ वर्षांनी म्हणजे १९०३मध्ये मादागास्करमध्ये हा २५ सेंटिमीटरहून अधिक लांब सोंड असलेला हॉक मॉथ सापडतो. झँथोपान मॉर्गनी प्रेडिक्टा असे नाव त्याला दिले जाते. प्रेडिक्टा म्हणजे तो असणारच आहे असे आधीच भाकीत केला गेलेला. पुढे १९९२मध्ये डार्विनच्या अनुमानानंतर १३० वर्षांनी हा पतंग त्याच कॉमेट ऑर्किडचे परागीभवन करताना पहिल्यांदा छायाचित्रीत होतो.ही कथा एकच शास्त्रीय तथ्य अधोरेखित करते. लाखो वर्षांच्या कालावधीत फूल आणि पतंग एकमेकांसाठी अनुकूल घडलेले आहेत. एकाची नळी वाढली तशी दुसऱ्याची सोंड वाढली. एकाशिवाय दुसरा जोडीदार अपूर्ण आहे. उत्क्रांतीच्या भाषेत याला सहउत्क्रांती किंवा को-एव्होल्युशन म्हणतात. दोन भिन्न जीव एकमेकांच्या सोबतीने, एकमेकांसाठी हळूहळू बदलत जातात. हे नाते इतके घट्ट असते, की एकाचे अस्तित्व दुसऱ्याच्या अस्तित्वावर अवलंबून राहते.ऑक्टोबर महिन्यात पहाटेच्यावेळी पुण्याच्या काळ्या डांबरी सडकांवर फिरताना मला मादागास्करच्या त्या ऑर्किडची अन् डार्विनची ही कथा आठवत राहते. पहाटे त्या रस्त्यावरून जाताना जमीन पांढऱ्या फुलांनी झाकलेली दिसते आणि ही कशाची फुले आहेत हे शोधण्यासाठी वर पाहिले तर एक उंच, सरळ, विरळ फांद्यांचा वृक्ष रात्रभर उमललेली, सुगंध पसरवणारी फुले गाळत उभा असतो. हा आहे गगनजाई किंवा आकाशनीम नावाचा वृक्ष. या गगनजाई वृक्षाची कथा त्या मादागास्करच्या ऑर्किडशी आश्चर्यकारकरित्या मिळतीजुळती आहे..Premium|Passive Investing Strategies : इंडेक्स फंड की सतत खरेदी-विक्री; गुंतवणुकीसाठी काय योग्य?.मिलिंग्टोनिया हॉर्टेन्सिस (Millingtonia hortensis) असे शास्त्रीय नाव असलेला हा वृक्ष. इंग्रजी वनस्पतिशास्त्रज्ञ थॉमस मिलिंग्टन यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ कार्ल लिनियस द यंगर (थोरल्या लिनियसांचे सुपुत्र) यांनी हे नाव दिले आहे. हॉर्टेन्सिस म्हणजे बागेत वाढणारा. पण हे नाव फसवे आहे. या वृक्षाची फुले पाहिली की लक्षात येते की तो बागेसाठी नाही, तर जंगलांसाठी आहे आणि त्यातही रात्रीसाठी आहे. फुले लांब आहेत, नळीसारखी आहेत, पांढरी आहेत, सुगंधी आहेत आणि ती रात्री उमलतात. मादागास्करच्या त्या ऑर्किडसारखीच रचना. हा योगायोग नाही. वनस्पतिशास्त्रात याला हॉक मॉथ परागीभवन सिंड्रोम (Hawk moth Pollination Syndrome) किंवा स्फिंगोफिली म्हणतात. ज्या फुलांचे परागीभवन हॉक मॉथ करतात, त्या फुलांमध्ये ही ठरावीक लक्षणे असतात. फुलामध्ये लांब नळी असणे म्हणजे फक्त लांब सोंडेचाच पतंग आत पोहोचू शकतो. इतर कीटकांना मकरंद मिळत नाही, परागीभवनही होत नाही. गगनजाईने लाखो वर्षे एका विशिष्ट पतंगासाठी स्वतःला घडवले आहे.मिलिंग्टोनिया या प्रजातीमध्ये जगभरात फक्त एकच जाती आहे - मिलिंग्टोनिया हॉर्टेन्सिस. याचा अर्थ या वंशाची उत्क्रांतीच्या महाप्रवासात एकच शाखा आज शिल्लक राहिली आहे. बाकी सगळ्या शाखा काळाच्या ओघात नष्ट झाल्या. एकट्याने उभा असलेला हा वृक्ष त्याच्या जातकुळीतील एकमेव आहे. मूळचा म्यानमार, थायलंड आणि दक्षिण-पूर्व आशियाचा. भारतात तो आणला माणसाने. त्याच्या सौंदर्यामुळे आणि सुगंधामुळे. दक्षिण भारतात बंगळूर, चेन्नई, केरळमध्ये तो मुबलक प्रमाणात लावला जातो. महाराष्ट्रात पुण्यासारख्या शहरांत रस्त्यांवर, उद्यानांत, घरांच्या आवारात त्याचा वावर आहे. आणि येथेच त्याची कथा एक वेगळे वळण घेते. गगनजाईचे फूल फक्त एक रात्र जगते. संध्याकाळी उमलते. रात्रभर सुगंध पसरवते. आणि पहाट होताच गळून पडते. पहाटे त्या रस्त्यावरून चालताना पांढऱ्या फुलांचा जो गालिचा दिसतो तो, ‘रात जागवावी असे आज वाटे’ म्हणणाऱ्या फुलांचा असतो. ही एका रात्रीची सुंदरता दिवसा सक्रिय असलेल्या मधमाश्या, फुलपाखरे यांच्यासाठी नाही, तर रात्री उडणाऱ्या हॉक मॉथसाठी आहे. पांढरा रंग चंद्रप्रकाशात उठून दिसतो आणि रात्रीच्या थंड, दमट हवेत सुगंध लांबपर्यंत पोहोचतो.गगनजाईच्या फुलांनी भरलेले डांबरी रस्ते मला मध्यरजनी वृत्ताच्या माध्यमातून दिसतात. या वृत्तामध्ये सात मात्रांचे चार संच येतात. रात्र सरता सरता फुले गाळायला लागणाऱ्या गगनजाईसाठी याहून योग्य वृत्त सापडलेच नसते कदाचित...मार्ग होता व्यापलेला गगनजाई च्या फुलांनीकृष्णरस्त्याच्या नभाला मढवलेले चांदण्यांनीउतरले आकाश खाली, नभफुलांचा गालिचाहीचांदण्या नुसत्याच नव्हत्या, गंध त्यांना धरून राहीपावसाळा सरत होता, बहर सारा संपवोनीशीतकाळा च्या कराशी सूत्र सारे सोपवोनीफुलुन गेली गगनजाई त्या ऋतूंच्या संधिकालीअर्पिते पुष्पांजली ती, अवनिदेवीला सकाळीशरदरात्री, शांतसुंदर, आसमंती गंध वाहीमध्यरजनी ढाळणारी, रोज पुष्पे गगनजाईआता एक महत्त्वाचा प्रश्न. पुण्यातील गगनजाईला फळे येतात का? बियांपासून नवी रोपे उगवतात का? याचे उत्तर आहे, पुण्यासारख्या शहरांत गगनजाईला फारशी फळे येत नाहीत. बियांपासून नवे झाड उगवणे तसे दुर्मीळ आहे. रस्त्यावर, उद्यानांत, घरांच्या आवारात उभे असलेले गगनजाईचे वृक्ष प्रामुख्याने मुळांच्या फुटव्यांपासून (रूट सकर्स)वाढलेले आहेत. जुन्या झाडाच्या मुळांतून नवे कोंब फुटतात. एक झाड तिथेच, त्याच मातीत, स्वतःचीच प्रत तयार करत राहते. नवीन जागा नाही. एकाच झाडाची कॉपी. वानस्पतिक प्रजनन म्हणजे त्याच झाडाची प्रत, त्याच जनुकांची पुनरावृत्ती. उत्क्रांतीच्या दृष्टीने हे एक थांबलेले घड्याळ आहे..हे असे का होते? येथे डार्विनच्या मादागास्करच्या ऑर्किडची आठवण येते. गगनजाईची लांब नळी हॉक मॉथसाठी लाखो वर्षांत घडली आहे. ती नळी खूप लांब आहे म्हणून सामान्य कीटकांना मकरंद मिळत नाही. परागीभवन फक्त हॉक मॉथच करू शकतात. पण शहरी पुण्यात हॉक मॉथ कुठे आहेत? रात्री रस्त्यांवर पेटणारे दिवे, सतत वाहणारी वाहने, रात्री वाजणारे फटाके, आसपासच्या झाडांचा होत चाललेला नाश या सगळ्यांमुळे हॉक मॉथ शहरांतून हद्दपार होत चालले आहेत. गगनजाई दरवर्षी रात्री फुलते. सुगंध पसरवते. पांढऱ्या फुलांनी साद घालते. पण तिची साद ऐकायला परागवाहकच नाही. परागीभवन होत नाही. बिया तयार होत नाहीत. बंगळूरसारख्या शहरांत, जिथे अजून थोडी हिरवाई आहे, तिथे गगनजाईला फळे येतात अशा नोंदी आहेत. पण तिथेही बियांचे रुजणे कमी आहे. म्हणजे लैंगिक प्रजनन मुश्कील झाले आहे. फक्त पुण्यातच नाही, तर शहरीकरणाच्या वाटेवर असलेल्या सगळ्या ठिकाणी वानस्पतिक प्रजनन हाच मुख्य आधार झाला आहे.लाखो वर्षांत गगनजाईने हॉक मॉथशी जे अतूट नाते जोडले, तीच जवळीक आज दुराव्याचे कारण झाली आहे. एकाच परागवाहकावर अवलंबून राहणे ही कधीकाळी उत्क्रांतीची ताकद होती. त्याच वैशिष्ट्यामुळे परागीभवन नेमके आणि कार्यक्षम होते आणि इतर कीटक मकरंद चोरू शकत नव्हते. पण आपला हक्काचा परागवाहक जेव्हा अदृश्य होतो, तेव्हा ती ताकद कमतरता होते. डार्विनच्या हातात जेव्हा कॉमेट ऑर्किडचा नमुना आला, तेव्हा त्याने परागवाहक न पाहताच एक रहस्य उलगडून दाखवले होते आणि त्यावरून भाकीत केलेला पतंग तब्बल १३० वर्षांनी सापडला. गगनजाईचा पतंग मात्र शहरांतून हरवला आहे. उत्क्रांतीने घडवलेले नाते एका बाजूने तुटण्याच्या मार्गावर आहे. गगनजाई दरवर्षी गंधाच्या माध्यमातून ‘का रे दुरावा, का रे अबोला’ अशी साद घालते, पण पलीकडून उत्तर मात्र येत नाही...लेखक पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाट वनस्पतीविशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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