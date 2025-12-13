Premium|Conscious Communication in Relationships : नात्यातील पहिला टप्पा; स्पष्ट आणि सजग संवादाचं महत्त्व

डॉ. लीना परांजपेपरिस्थितीची, भवतालाची जाणीव ठेवून संवाद साधणं हा मुद्दा इथं महत्त्वाचा आहे. काय बोलायचं, केव्हा बोलायचं, कुणासमोर बोलायचं, कुणासमोर बोलायचं नाही, हे कळणं म्हणजेच कॉन्शिअस कम्युनिकेशन. हल्ली कुठल्याही नात्यामध्ये ‘अंडरस्टँडिंग’ असलं पाहिजे, म्हणजे समोरचा समजूतदार असला पाहिजे, असा आत्ताच्या तरुण पिढीचा आग्रह असतो. पण हे लक्षात घ्यायला हवं, की समजूतदारपणा हा पुढचा टप्पा आहे. त्याआधी सुरुवात ही नेहमी स्पष्ट संवादापासून व्हायला हवी. आपले विचार समोरच्यापर्यंत नीट पोहोचणं आणि त्याचे विचार ऐकून घेणं हाच कोणत्याही नात्याचा गाभा आहे. .Premium|AI Avatar Recruitment Ethics : ‘डीपफेक’ रिक्रूटर्सचा वाढता वापर; कॉर्पोरेट जगतातील नैतिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.खुला संवाद - ओपन कम्युनिकेशन हा नात्याचा पहिला टप्पा आहे आणि प्रभावी संवाद - इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन हा पुढचा. प्रगल्भ नात्यातूनच समजूतदारपणा विकसित होत जातो. समजूतदारपणा काही विकत मिळत नाही; म्हणजे बाजारात जाऊन पाच किलो समजूतदारपणा आणू असं होत नाही. नात्याला सहा महिने ते दोन वर्षांचा कालावधी द्यायला लागतो. त्यासाठी संयम असणं खूप गरजेचं आहे. आत्ताच्या ‘स्वतंत्र’ असलेल्या पिढीमध्ये संयम कमी झाला आहे. नात्यात सुरुवातीला गैरसमज होतातच. पण त्या गैरसमजांमध्ये माफ करण्याची तयारी असेल तरच नातं पुढं जातं. ही तयारी नसेल, दोघांतला इगोच मोठा असेल, तर लग्नानंतर त्रास होणारच.लग्नाच्या आधी स्पष्ट संवाद असणं अत्यंत आवश्यक आहे, असं मला वाटतं. बोहल्यावर चढण्याआधी अनेकांनी डेटिंग केलेलं असतं, अनेकजण रिलेशशिपमध्ये असतात. डेट करताना न घाबरता मनातलं बोलता आलं पाहिजे. असुरक्षितता वाढू न देता संवाद ठेवला पाहिजे. त्यानंतरच त्या नात्याचं रूपांतर ‘सिरियस रिलेशनशिप’मध्ये होतं..सिरियस रिलेशनशिपमध्ये दोघंही एकमेकांप्रति कमिटेड असतात. त्यांची लग्न करण्याची मनापासून तयारी असते. नात्याच्या या टप्प्यावर दोघांनीही बोलताना, शब्द वापरताना भान ठेवणं गरजेचं असतं. आपलंच माणूस आहे, त्याला काही वाटणार नाही म्हणून काहीही चुकीचं बोलणं गैर आहे. आपण बाहेरच्यांशी नीट वागतो, मात्र आपल्या माणसांना गृहीत धरतो. परिस्थितीची, भवतालाची जाणीव ठेवून संवाद साधणं हा मुद्दा इथं महत्त्वाचा आहे. काय बोलायचं, केव्हा बोलायचं, कुणासमोर बोलायचं, कुणासमोर बोलायचं नाही, हे कळणं म्हणजेच कॉन्शिअस कम्युनिकेशन. सगळ्यांसमोर चुकीचं बोलणं किंवा चुकीच्या ठिकाणी नको ते बोलणं, जोडीदाराचा अपमान करणं यामुळे बहुतेकदा वाद होतात.नातं जसजसं प्रगल्भ होत जातं, तसतसं अपेक्षा कमीआणि स्वीकृती वाढणं गरजेचं आहे. काही लोकांना शब्द नाही,तर कृती महत्त्वाची वाटते. पण हेच लोक कधीकधी दुसऱ्याचं.Premium|Marriage compatibility skills : लग्नातील खरी अनुरूपता; वेगळेपणाला सुरक्षित अवकाश देणारे नाते.मन दुखावलं जाईल अशा शब्दांत बोलतात आणि नंतर सॉरी म्हणतात. मात्र, समोरची व्यक्ती भावनिक असेल, तर तिच्या मनाला ते फार लागतं आणि ती व्यक्ती हे शब्द जास्त काळ मनात धरून ठेवते आणि कधीतरी भडका होऊन वाद टोकाला जातात.कुठल्याही नात्याची पहिली दोन वर्षं नातं टिकण्यासाठी खूप महत्त्वाची असतात. जर त्या दोन वर्षांमध्ये संयम नसेल, संवाद नसेल, तर रिलेशनशिपमध्ये असणाऱ्यांनी लग्नासाठी तयार होऊ नये. लग्न हा कॉन्ट्रॅक्ट नाही किंवा हिशोबाची वही नाही. पूर्वग्रह, जुन्या आठवणी, जुने अनुभव या सगळ्या गोष्टी नात्यावर परिणाम करतात. म्हणून सुरुवातीला स्वतःला हील करणं, स्वतःला सुधारणं, स्वीकार करणं आवश्यक आहे. ते एकदा जमलं की समोरच्याला माफ करता येतं आणि पुढे जाता येतं.संयुक्त जबाबदारीएक जोडपं म्हणून दोघांचीही नात्यामध्ये संयुक्त जबाबदारी असते. दोघांनी मिळून काही गोष्टी ठरवाव्या लागतात. कोणत्याही नात्यामध्ये बाउंड्रीज निश्चित करायला हव्यात. घरी आणि बाहेरही दोघं एकमेकांशी कसे वागतात हे महत्त्वाचं असतं. एकमेकांचं कौतुक कधी करायचं आणि चुका कुठे सांगायच्या हे दोघांनीही लक्षात घ्यायला हवं. चुका बेडरूमच्या आत सांगाव्यात आणि कौतुक बेडरूमच्या बाहेर करावं. हे नियम पाळले तर नातं टिकतं..स्पष्टता महत्त्वाचीतुमच्या असलेली भीती, असुरक्षितता, विचार जोडीदारासमोर शब्दांत मांडणं आवश्यक आहे. दोघांमध्ये स्पष्टता असेल, तर गैरसमजाला जागाच राहत नाही. लग्नानंतर तुमच्या जबाबदाऱ्या, कुटुंबातील वातावरण, तुमचे नियम हेही स्पष्टपणे सांगायला हवं. या गोष्टींसाठी दोघांनी मिळून पॅरामिटर्स ठरवायला हवेत. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे करिअर गोल्स. दोघांपैकी एकजण करिअर ओरिएंटेड असू शकतं आणि दुसरी व्यक्ती फॅमिली ओरिएंटेड. दोघे सारखे नसले तरी चालतं. उलट त्याचमुळे दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल राखणं शक्य होतं. जोडप्यातील दोघांची पार्श्वभूमी वेगळी असते. दोघं सारखे नसतात. लग्न तुमच्यासाठी पूरक असलेल्या जोडीदाराबरोबर केलं, तर दोघंही एकमेकांच्या कमतरता भरून काढू शकतील. एकाने दुसऱ्याची कमी भरून काढली, तर नातं जमतं. दोघांमध्ये स्पर्धा नाही, पूरकता महत्त्वाची आहे. कम्फर्ट नाही तर समजूतदारपणा महत्त्वाचा आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, आपला जोडीदार म्हणजे आपलं संपूर्ण आयुष्य नाही तो आपल्या आयुष्याचा एक भाग आहे.आणखी एक, फक्त ‘बोलून दाखवण्याचा’ उपयोग नाही. त्यासाठी संवादाबरोबर प्रत्यक्ष कृती, स्वीकार आणि प्रामाणिकपणाही महत्त्वाचा असतो.(डॉ. लीना परांजपे ठाणेस्थित ग्लोबल रिलेशनशिप अॅण्ड मॅरेज कोच आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 