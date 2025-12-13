Premium|Conscious Communication in Relationships : नात्यातील पहिला टप्पा; स्पष्ट आणि सजग संवादाचं महत्त्व

साप्ताहिक

Effective Relationship Skills : कोणत्याही नात्यात समजूतदारपणा येण्यापूर्वी, बोहल्यावर चढण्याआधी स्पष्ट आणि 'कॉन्शिअस कम्युनिकेशन' (काय, केव्हा आणि कुठे बोलायचे) असणे आवश्यक आहे, कारण संयम, स्वीकृती आणि संयुक्त जबाबदारीनेच नात्यात स्थैर्य येते.
डॉ. लीना परांजपे

परिस्थितीची, भवतालाची जाणीव ठेवून संवाद साधणं हा मुद्दा इथं महत्त्वाचा आहे. काय बोलायचं, केव्हा बोलायचं, कुणासमोर बोलायचं, कुणासमोर बोलायचं नाही, हे कळणं म्हणजेच कॉन्शिअस कम्युनिकेशन.

हल्ली कुठल्याही नात्यामध्ये ‘अंडरस्टँडिंग’ असलं पाहिजे, म्हणजे समोरचा समजूतदार असला पाहिजे, असा आत्ताच्या तरुण पिढीचा आग्रह असतो. पण हे लक्षात घ्यायला हवं, की समजूतदारपणा हा पुढचा टप्पा आहे. त्याआधी सुरुवात ही नेहमी स्पष्ट संवादापासून व्हायला हवी. आपले विचार समोरच्यापर्यंत नीट पोहोचणं आणि त्याचे विचार ऐकून घेणं हाच कोणत्याही नात्याचा गाभा आहे.

