कटकाल्पनिकांच्या थरारक विश्वातील सर्वांत लोकप्रिय षड्यंत्र सिद्धांत आहे 'इलुमिनाती'चा. ही गोपनीय संघटना. ती सर्व जगावर पडद्यामागे राहून राज्य करू पाहते. मग याच धर्तीवर येते 'फ्री मेसन्स'. मग येतात 'रॉथशिल्ड्स'. अगदी जॉर्ज सोरोस यांच्यापर्यंत ही मालिका येते. तमाम बॉन्डपटांतील खलनायक पाहा. तेही याच पठडीतले असतात. खलनायक कसले, स्वतंत्र संस्थानेच असत ती. म्हणजे थंडरबॉल, डायमंड्स आर फॉरएव्हर अशा चित्रपटांतून दिसलेला अर्न्स्ट ब्लोफेल्ड, मूनरेकरचा ह्युगो ड्रॅक्स हे समजा खलनायक नसते, तर नासासारख्या एखाद्या अंतराळ संस्थेचे मालक असते. त्यांच्याकडे पाहिले की वाटते, इलुमिनाती, रॉथशिल्ड्स अशा षड्यंत्र सिद्धांतांची चकचकीत व्यंगचित्रेच ती. कधीकधी तर बॉन्डपटांतून जाणीवपूर्वक या सिद्धांतांची टोपी उडवल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, डायमंड्स आर फॉरेव्हरमधील तो चांद्रगाडीच्या पाठलागाचा प्रसंग..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.त्या प्रसंगात जेम्स बॉन्ड एका अंतराळ संशोधन प्रयोगशाळेत घुसलेला आहे. सायरन वाजतोय. बॉन्ड एका खडकामागे लपून पाहतोय. तेवढ्यात खलनायकाच्या गुंडांना तो दिसतो. तसा तो पळतो आणि आपल्याला दिसते, की बॉन्ड ज्या खडकाळ जमिनीवरून पळतोय, तो प्रत्यक्षात त्या प्रयोगशाळेत उभारलेला चांद्रभूमीचा सेट आहे. पार्श्वभूमीवर आभाळात पृथ्वीचा भलामोठा गोल आहे. अंतराळवीरांचा पोषाख घातलेले दोघेजण तेथे उभे आहेत. मधे अमेरिकेचा ध्वज लावलेला आहे... म्हणजे काय, तर तेथे चंद्रावरील मोहिमेचा देखावा तयार करण्यात आलेला आहे. मग बॉन्ड तेथेच बाजूला असलेल्या चांद्रगाडीत बसतो आणि त्या सेटवरून पळतो. हा सर्व प्रसंग म्हणजे 'मून लँडिंग' षड्यंत्र सिद्धांताची उडवलेली खिल्ली होती.सन १९७१मध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. त्यावेळी हे असे सिद्धांत चर्चेत होतेच. पुढे १९७४मध्ये या सिद्धांतांची 'मदर शिप' म्हणता येईल असे, बिल केसिंग यांचे वुई नेव्हर वेंट टू द मून हे पुस्तक प्रकाशित झाले. चंद्रावर माणूस उतरलाच नाही, असा त्यांचा छातीठोक दावा होता. नेवाडातील लास वेगासच्या वाळवंटात 'एरिया सिक्स' नावाच्या गोपनीय तळावर उभारण्यात आलेल्या एका मोठ्या स्टुडिओमध्ये चांद्रभूमीचा देखावा तयार करण्यात आला आणि त्यात चंद्रावर अवकाशयात्री उतरल्याचा प्रसंग चित्रित करण्यात आला असे त्यांचे म्हणणे होते. काहींनी तर याही पुढे जाऊन असा दावा केला आहे, की २००१ : ए स्पेस ओडिसीसारखा अभिजात विज्ञानपट निर्माण करणारे दिग्दर्शक, पटकथाकार स्टॅन्ले क्युब्रिक यांची मदत नासाने घेतली होती. त्या चित्रपटासाठी वापरलेल्या छायाचित्रण तंत्राच्या साह्याने ती चांद्रवारी चित्रित करण्यात आली होती. आता असे दावे करायचे तर त्यासाठी काही 'पुरावे' द्यावे लागतात. या सिद्धांतकारांनी तसे पुरावे सादरही केले आहेत..ते सांगतात, की उदाहरणार्थ चंद्रावर उतरलेल्या त्या यानाची छायाचित्रे पाहा. ते यान उतरले तेव्हा त्याच्या खालून निघणाऱ्या वायू आणि ज्वालांनी चांद्रभूमीवर खड्डा पडायला हवा होता. छायाचित्रात काही तो 'ब्लास्ट क्रेटर' दिसत नाही. चंद्राच्या जमिनीवर धुळीचे थर असल्याचे सांगण्यात येते. पण त्या यानाचे जे पाय आहेत, 'लँडिंग पॅड्स' आहेत, त्यावर मात्र धूळ दिसत नाही. नासाने जारी केलेल्या छायाचित्रांत आपल्याला चंद्राचे आकाश दिसते. आता पृथ्वीवरून काढलेल्या छायाचित्रांत आकाशातील चांदण्या दिसतात. चंद्रावरून काढलेल्या छायाचित्रांतही त्या दिसायला हव्यात. पण दिसत नाहीत. त्या सर्व छायाचित्रांमध्ये जी प्रकाशयोजना दिसते, ती तर धादांत कृत्रिम आहे. त्या छायाचित्रांमध्ये अंतराळवीर सावलीत उभे आहेत, पण तरीही पार्श्वभूमीवर असलेल्या गोष्टींहून ते अधिक चमकताना दिसतात. या अंतराळवीरांच्या सावल्याही विचित्र प्रकारे पडलेल्या आहेत. साधी बाब आहे. उत्तम परिणाम साधण्यासाठी त्या अंतराळवीरांना 'हायलाइट' करण्यात आले होते. यावरून हे 'सिद्ध' होते, की त्या प्रसंगाचे चित्रीकरण स्टुडिओत करण्यात आले होते. याचा सर्वांत मोठा पुरावा आहे तो बझ ऑल्ड्रिनने तेथे रोवलेल्या ध्वजाचा. आपल्याला हे माहीत आहे, की चंद्रावर हवा नाही. पण अमेरिकेचा तो ध्वज तर वाऱ्याने हलल्याचे दिसते. 'मून लँडिंग' षड्यंत्र सिद्धांताचे जनक बिल केसिंग यांचा यावर मोठा रोख आहे. यानंतर या ध्वजाविषयीचा एक मोठा पुरावा षड्यंत्र सिद्धांतकारांना मिळाला तो रॉबर्ट गॉडविन या ब्रिटिश लेखकाकडून. अंतराळ मोहिमांविषयीच्या एका पुस्तकासाठी त्यांना चांद्रवारीची छायाचित्रे हवी होती. नासाने 'अपोलो १४' मोहिमेची एक चित्रफीत जारी केली होती. त्यातून ते छायाचित्रे काढत होते. त्या चित्रफितीच्या एका 'फ्रेम'मध्ये त्यांना अमेरिकेचा ध्वज दिसला. त्याच्या पुढच्याच फ्रेममध्ये मात्र त्या ध्वजाचे तोंड फिरलेले दिसले. तेथे ते अंतराळवीरही नव्हते. मग तो ध्वज फिरवला कोणी? हा प्रश्न आजही अनेक षड्यंत्र सिद्धांतकार विचारताना दिसतात. याशिवाय मग अनेक छोटे-मोठे मुद्दे आहेत. म्हणजे त्या चांद्रसफरीच्या दरम्यान अंतराळवीरांना जीवघेण्या किरणोत्सर्गास सामोरे जावे लागले असते. पण तसे झालेले नाही. ज्या काळात तंत्रज्ञान फारसे प्रगत नव्हते, त्या काळात अमेरिकेने चंद्रावर पाऊल ठेवले. मग आता काय झाले? त्यानंतर अमेरिकेला चंद्रावर मानव पाठवता आलेला नाही. हे कसे?.षड्यंत्र सिद्धांतकारांना या अशा शंकांबद्दल शंभरपैकी शंभर गुण द्यावे लागतील. वरवर पाहता अगदी रास्त सवाल केले आहेत त्यांनी असे दिसते. या शंकांच्या मांडणीची एक खास पद्धत असते त्यांची. अनेकदा ते एकमेकांशी संबंध नसलेल्या घटना, घडामोडी वा मुद्दे समोर आणतात. त्यांचा बादरायण संबंध जोडतात. त्यातून हवे ते चित्र वाचकांसमोर ठेवतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे यात प्रोपगंडातील अनेक तंत्रांचा बेमालूम वापर केलेला असतो. अपमाहितीचा, अर्धसत्यांचा भडिमार करायचा. निवडक तथ्येच समोर आणायची. विविध वैज्ञानिक संकल्पनांचा प्रभावी गैरवापर करून वाचकास चक्रावून टाकायचे. आणि यातून त्याला आपणास हव्या त्या निष्कर्षांप्रत ओढत न्यायचे असा तो प्रकार असतो. हे सारे अत्यंत आत्मविश्वासाने चाललेले असते. इतके की त्या क्षेत्रातील ब्रह्मदेव जरी काही सांगू लागला, तरी हे सिद्धांतकार त्याला काय कळते, तो तर विकला गेला आहे, असे म्हणत त्याला बाजूला सारताना दिसतात. चांद्रस्वारीविषयक षड्यंत्र सिद्धांतातही हीच अभियांत्रिकी दिसते.यातील निवडक तथ्यांचा मुद्दा पाहा. आपणास असे सांगितले जाते, की रॉबर्ट गॉडविन या ब्रिटिश लेखकाने चंद्रावरील ध्वजाची दिशा फिरल्याचे दाखवून दिले आहे. खरेच आहे ते. पण ते अर्धेच तथ्य आहे. कारण त्यापुढे गॉडविन हे सांगत असतात, की त्या छायाचित्रांतच त्याचे स्पष्टीकरण आहे. त्यात अंतराळवीरांनी फेकून दिलेले ‘पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टीम बॅकपॅक’ दिसतात. चंद्रावरून माघारी परतताना ते फेकून दिलेले होते. त्या छायाचित्रातील आधीच्या फ्रेममध्ये दिसणारी एका डिशच्या आकाराच्या अँटेनाची सावली दुसऱ्या फ्रेममध्ये गायब झाली होती. याचा अर्थ तो अँटेना आणि ध्वज यांच्यावर कुठल्याशा बाह्यबलाने कार्य केलेले होते. ते बल कोणते होते, तर त्या क्षणी तेथे चांद्रवाहनाच्या ‘थ्रस्टर्स’ची चाचणी करण्यात आली होती. त्या इंजिनाच्या बलामुळे तो ध्वज आणि अँटेना फिरला होता. आजचे आपले बडे बडे नेते आणि आयटी सेलमधील ‘क्लिप-कटवे’ जल्पक तथ्यांचा जो खेळ करतात तोच येथेही दिसतो. या अशा लपवाछपवीमुळे, अर्धसत्यांमुळे आजही अनेकांचा हाच गैरसमज आहे, की चांद्रस्वारी बनावट आहे. वस्तुतः या षड्यंत्र सिद्धांताचा, त्यासाठी देण्यात आलेल्या कथित पुराव्यांचा पर्दाफाश आजवर अनेक तज्ज्ञांनी, अभ्यासकांनी केलेला आहे..तेथील ध्वज हलताना दिसतो तो वाऱ्याने नव्हे, तर ध्वज रोवताना झालेल्या हालचालीमुळे. चंद्रावर वातावरण नसल्याने त्या ध्वजाची हालचाल हळूहळू शांत होत गेली. तीच छायाचित्रात आली. त्यात चांदण्या नाहीत. याचे तर साधे स्पष्टीकरण आहे. ती छायाचित्रे दिवसाउजेडी घेतलेली होती. चंद्रावर वातावरण नसल्याने तेथे दिवसाही आकाश निळ्याऐवजी काळे दिसते. सावल्यांचा मुद्दाही असाच गळून पडतो. एकतर चंद्रावरील भूमी उंचसखल आहे. त्यामुळे त्या सावल्या कमीजास्त दिसतात. अंतराळवीर वा ध्वज हे छायाचित्रात चमकताना दिसतात, याचे एक कारण असे, की चंद्राची भूमी मोठ्या प्रमाणावर प्रकाश परावर्तित करते. पृथ्वीवरून सुमारे तीन लाख ३६ हजार ४०० किलोमीटर अंतरावर असलेला चंद्र आपल्याला एवढा प्रकाश देतो, तर तो तेथे किती चमकत असेल? चांद्रभूमीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती वाटते तेवढी मऊ नाही. ती बऱ्यापैकी कठीण आहे. शिवाय तिच्यावर चांद्रयान उतरले तेव्हा ते सावकाश उतरले. परिणामी तेथे ‘ब्लास्ट क्रेटर’ निर्माण होण्याचा प्रश्नच नव्हता. असे एकेक ‘पुरावे’ व्यवस्थित तार्किक आणि वैज्ञानिक स्पष्टीकरणे देत, तज्ज्ञ अभ्यासकांनी खोडून काढले आहेत. खरेतर या अशा शंका उपस्थित करण्यात आल्या, तेव्हाच नासाने हे करायला हवे होते. पण त्यावेळी हास्यास्पद मूर्खपणा म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. षड्यंत्र सिद्धांत असोत, अफवा असोत वा मूर्ख आरोप, त्यांबाबत अनेकदा लोक असे करतात. परिणामी त्या गोष्टी चघळल्या जातात, पसरत जातात. लोकमानसात घट्ट बसून राहतात. त्यामुळे त्यांना वेळीच खोडून काढणे गरजेचे असते. नासाने २००८मध्ये डिस्कव्हरी चॅनेलच्या मिथबस्टर्स या कार्यक्रमाच्या एका भागातून हे सर्व दावे खोडून काढले. पण तोवर बराच उशीर झाला होता. त्यामुळे आजही हे सिद्धांत जिवंत आहेत. किम कार्डॅशियन या ‘रिॲलिटी स्टार’सारखे लोक त्यावर आजही विश्वास ठेवत आहेत..कार्यक्रमासाठी मेकअप सुरू असताना त्या किमबाई आपल्या सहकलाकारास एक चित्रफीत दाखवत सांगत होत्या, ‘मी तुला बझ ऑल्ड्रिन आणि इतरांचे असे (म्हणजे मून लँडिंग फेक आहे असे सांगणारे) लाखो लेख पाठवू शकते.’ मग त्या बझ ऑल्ड्रिन यांचे ते उद्गार ऐकवतात तिला. या षड्यंत्र सिद्धांतावर विश्वास ठेवणाऱ्यांमध्ये ऑल्ड्रिन यांचे ते विधान फारच लोकप्रिय आहे. ते विधान होते ‘ऑक्सफर्ड युनियन’च्या एका कार्यक्रमातले. त्याची तासभराची चित्रफीत यूट्यूबवर आजही आहे. त्यात एक तरुणी त्यांना विचारते, ‘या अंतराळ प्रवासातील भयावह असा क्षण कोणता होता?’ ऑल्ड्रिन उत्तरतात, ‘भयावह? ते झालेलेच नाही. पण ते भयावह असू शकले असते.’ यातील ते ‘ते झालेलेच नाही’ हे वाक्य घेऊन षड्यंत्र सिद्धांतकार सांगत आहेत, की पाहा, ज्यांनी चंद्रावर पाऊल ठेवले असे म्हणतात ते बझ ऑल्ड्रिनच ‘तसे झाले नाही’ असे सांगत आहेत. आजच्या ‘क्लिपकाटू’ जमान्यात एवढी बाब पुरेशी असते लोकांना. वस्तुतः ऑल्ड्रिन म्हणत होते, की भयावह प्रसंग घडला नाही. त्यांच्या पुढील बोलण्यावरून ते स्पष्टही होते. पण मूळ संदर्भ कोण तपासून पाहतो?.खरेतर एव्हाना ही कटकाल्पनिका डोक्यावर पडलेली आहे. सोव्हिएत युनियन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्रिटन यांसारख्या देशांनी तेव्हाच अपोलो यानाचे चंद्रावरून येत असलेले सिग्नल ‘ट्रॅक’ केले होते. अपोलोच्या तीन मोहिमांदरम्यान चंद्रावर मोठमोठे लेझर रेट्रोरिफ्लेक्टर्स ठेवलेले आहेत. शास्त्रज्ञ पृथ्वीवरून त्यावर लेझर किरणे पाठवून चंद्र-पृथ्वीचे अंतर अगदी मिलीमीटरमध्ये मोजू शकत आहेत. तेथून आणलेले खडक अनेक देशांच्या प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी दिलेले आहेत. काही उपग्रहांना तेथील मोहिमांदरम्यानचा कचरा दिसलेला आहे. २०२१मध्ये भारताच्या चांद्रयानाने अपोलो यान उतरलेल्या जागांची छायाचित्रे घेतलेली आहेत. तेव्हा चंद्रावर माणूस गेला होता हे नक्की.मांजराला नऊ जन्म असतात अशी अंधश्रद्धा आहे. षड्यंत्र सिद्धांतांचेही तसेच असते. त्यांत थरारकता असते. शिवाय आपण कितीही मूर्ख असो; आपणांस इतरांपेक्षा काहीतरी अधिकची आणि गोपनीय माहिती आहे, आपण इतरांपेक्षा हुशार आहोत, असा अहंगंड कुरवाळणारी भावना ते देतात. किम कार्डॅशियनसारखे लोक त्यास बळी पडतात, ते उगाच नव्हे.(रवि आमले मुंबईस्थित संपादक-लेखक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 