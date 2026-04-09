Premium|Mental Health Awareness 2026 : ताणतणाव फक्त मनात नसून शरीरावरही करतो आघात! जिम आणि डाएट असूनही तरुणांना हार्ट अटॅक का येतोय?

स्नेहल बाकरेकाही लोकांना अपयश सहज पचवता येत नाही. ते अपयशानं पार खचून जातात. इतके की त्यामुळे त्यांना शांत झोप लागत नाही, त्यांची भूक मंदावते, कोणतीही नवीन गोष्ट करायला त्यांना आवडत नाही किंवा काहीवेळा आपण निरुपयोगी आहोत, असंही त्यांना वाटतं. अशावेळी हे डिप्रेशन कमी करण्यासाठी काउन्सिलिंगबरोबरच औषधं देऊन त्यातून त्यांना बाहेर काढता येतं.‘‘मिनू हे जरा आजीला आत नेऊन दे गं.’’ आईनं दिलेली गरमागरम पोह्यांची प्लेट घेऊन मिनू आजीच्या खोलीत शिरली. आजी खोलीत काहीतरी आवराआवर करत आहे हे पाहून मिनू म्हणाली, ‘‘आजी हे काय करतीयेस? तुला बरं नाही ना. काही हवं असेल तर मला आवाज द्यायचा ना.’’‘‘अगं मी बरी आहे आता. चल ते पोहे आपण बाहेर बसून खाऊयात. मला ना दोन दिवस खोलीत बसून खूप कंटाळा आलाय. बाहेर तुमच्यासोबत बसलं की तेवढंच जरा फ्रेश वाटतं.’’ आजी आणि मिनू बाहेरच्या खोलीत आल्या. .Premium|Social Media: सोशल मीडियाच्या व्यसनाधीन अल्गोरिदमविरुद्ध कॅलिफोर्नियातील खटला, मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न.‘‘आई, कसं वाटतंय आता तुला?’’ कपिलनं आईला डायनिंग टेबलच्या खुर्चीत बसवत विचारलं.‘‘एकदम ठणठणीत आहे मी. परवा उन्हात बराच वेळ झाडांना खतपाणी घालत होते ना, म्हणून जरा डोकं जड झालं होतं. बाकी काही नाही... उलट आता थोड्या वेळानं संध्याकाळ झाली, की खाली बागेत फेरफटका मारून यावं असं वाटतंय.’’‘‘अहो आई, आता तुम्ही वयाची ऐंशी पार केलीय. मग आता तब्येतीला थोडं जपायला हवं ना. अजून दोन दिवस थोडा आराम करा. मग जा हवंतर...’’ सूनबाई शीतल काळजीनं म्हणाली.‘‘माझ्या शरीरानं जरी ऐंशी पार केली असली, तरी मनानं मी अजूनही तरुण आहे. आणि म्हणूनच आमच्या सिनिअर सिटीझन ग्रुपमध्ये मीच सर्वात जास्त फिट आहे. आणि कसंय ना, खाली बागेत गेलं की चार मैत्रिणी भेटतात. तेवढ्याच गप्पागोष्टी होतात. चिमुकल्यांना खेळताना बघून जरा हुरूप येतो. मी लावलेल्या मोगऱ्याला चांगल्या दहा-बारा कळ्या आल्या आहेत. झाडांवरून नुसता हात जरी फिरवला ना तरी एकदम प्रसन्न वाटतं.’’इतक्यात हातातल्या फोनकडे बघत कपिल उद्गारला, ‘‘अरेरे! फार वाईट झालं...’’अचानक कपिलचा असा स्वर ऐकून शीतलनं काळजीच्या स्वरात कपिलला विचारलं, ‘‘काय हो, काय झालं?’’‘‘ऑफिसच्या ग्रुपवर हा मेसेज आलाय. काल माझा एक फार जुना मित्र हार्ट अॅटॅकनं गेला. आधी आम्ही एकाच ऑफिसमध्ये होतो. पण दोन वर्षांपूर्वी त्याची बॅंगलोरला ट्रान्सफर झाली होती. मध्यंतरी कॉन्फरन्सच्या निमित्तानं आमची भेट झाली होती. तसं पाहायला गेलं, तर तो माझ्यापेक्षा दहा वर्षांनी लहान होता आणि रोज जिम वगैरेही करायचा. कुठलाही शारीरिक आजार नव्हता त्याला. पण तरीही त्याचं असं अचानक जाणं...’’ मित्राविषयी बोलताना कपिलच्या डोळ्यांत पाणी तरळत होतं..शीतल त्याला समजावत म्हणाली, ‘‘हल्ली कोणाचं कधी काय होईल ते काही सांगता येत नाही. म्हणूनच तर आहे तो दिवस आनंदात घालवायचा.’’‘‘कपिल पण असं कसं झालं? त्याला काही आजार नसताना अचानक हार्ट अॅटॅक कसा काय आला?'' आजीनं शंका विचारली.''स्ट्रेस! आणखी काय...! मागं भेटला होता तेव्हा सांगत होता, सध्या प्रमोशनमुळे कामाचा लोड वाढलाय. त्यात बायकोही अचानक गेल्यामुळे जरा डिप्रेस्ड वाटत होता.''''पण बाबा अशावेळी त्यांनी सरळ एखाद्या सायकिॲट्रिस्टला कन्सल्ट का नाही केलं?'' मिनूनं आपला प्रश्न मांडला.''अगं मिनू, त्यांना तरी कुठे ठाऊक होतं असं होईल म्हणून. आणि रोज व्यायाम करत असतील, रुटीन चेकअपचे रिपोर्ट्स नॉर्मल असतील, तर ते तरी कशाला जातील मानसोपचारतज्ज्ञाकडे!'' शीतल स्वाभाविकपणे म्हणाली.''आई, इथंच तर चुकतंय ना. जेव्हा एखाद्या विचाराचा, भावनेचा किंवा घटनेचा आपल्याला मानसिक त्रास होत असतो ना, तेव्हा तो त्रास बरा करण्यासाठीच हे सायकिॲट्रिस्ट असतात. कदाचित सायकिॲट्रिस्टच्या थेरपीमुळे त्यांचा ताण कमी व्हायला मदत होऊन आज त्यांचा जीव वाचला असता.''''अगं मिनू, पण प्रत्येकाचा स्वभाव वेगळा असतो. स्वभावाला आणि परिस्थितीला काही औषध असतं का?'' आजीला मिनूचा मानसोपचारतज्ज्ञाकडे जाण्याचा विचार फारसा पटला नाही.''हो आजी, या सगळ्यावर आता औषधं आहेत.'' मिनू म्हणाली..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.''यू आर राइट मिनू, इन फॅक्ट मी त्याला माझ्या माहितीतल्या एका चांगल्या मानसोपचारतज्ज्ञाचा नंबरही दिला होता. पण यावर त्यानं 'मी काय वेडाबिडा झालो नाहीये अजून' असं म्हणत माझं म्हणणं धुडकावून लावलं होतं.''त्याला दुजोरा देत शीतल म्हणाली, ''आपण इतक्या बाबतीत अपडेट झालो असलो, तरी आपल्याला मानसिक समस्या आहे, हे अजूनही सहजासहजी कोणी कबूल करायला तयार होत नाही. का कोण जाणे हे स्वीकारायला लोक इतके का संकोचतात?''''जर कोणाला कळलं की अमुक एकजण मानसोपचार घेत आहे, तर कळत नकळतपणे चार लोकांसाठी तो चर्चेचा विषय ठरतो ना. म्हणून तर लोक घाबरतात. आमच्यावेळी हे असले मानसिक आजारबिजार काही नव्हतं बाबा. कामाचं दडपण किंवा घरगुती भांडणं तेव्हाही होतीच. पण घरातलीच मोठी, अनुभवी माणसं त्यावर तोडगा काढायची. त्यामुळे हे असं मानसोपचारतज्ज्ञ आणि समुपदेशनाचं फॅड आमच्यावेळी काही नव्हतं.''''पण आई आता काळ बदललाय. आजकाल मानसिक समस्या वेळीच ओळखणं आणि त्यावर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं ही काळाची गरज आहे. त्यात केवळ त्या व्यक्तीचंच नव्हे, तर ती वावरत असणाऱ्या समाजाचंही हित आहे. आज पेपरमध्ये किती बातम्या वाचायला मिळतात. लहानलहान शाळकरी मुलांनाही डिप्रेशनला समोर जावं लागतंय.'' कपिल म्हणाला.''म्हणून तर बाबा, आजकाल बऱ्याच शाळांमध्ये शिक्षकांसोबत काउन्सिलरपण असतात. आपल्या मुलांमध्ये सतत चिडचिड होणं, विनाकारण मारामारी करणं किंवा सतत गप्प राहणं असे बदल दिसले, की या काउन्सिलरकडून त्याला योग्य प्रकारे गाइड केलं जातं.''आपला अनुभव सांगत शीतल म्हणाली, ''आम्ही शाळेत असताना आम्हाला मनाचे श्लोक शिकवायचे आणि त्यातूनच कसं वागावं आणि कसं वागू नये, याबद्दल मार्गदर्शन करायचे. अगदी शिवाजी महाराजांच्या गोष्टींमधूनही हेच शिकायला मिळतं - शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. म्हणूनच मन थाऱ्यावर असलं, तर आयुष्यात सगळं काही करता येतं.''''ते तर आई तू लहानपणी आमच्याकडूनही पाठ करून घेतलं होतंस. आणि आजीकडूनपण अशा कितीतरी गोष्टी ऐकतच मी मोठी झालीय. पण मानसोपचार म्हणजे फक्त काउन्सिलिंग नव्हे. यात मानसिक आजाराच्या प्रकारानुसार आणि तीव्रतेनुसार औषधं देऊन बरं करतात.''''ते कसं काय?'' आजीनं कुतूहलानं विचारलं.''आजी तू म्हणतेस ना, 'व्यक्ती तितक्या प्रकृती' तसंच आहे हे. जशी प्रत्येक व्यक्ती वेगळी असते, तसंच तिचे विचारही वेगळे असतात. आता काही लोकांना अपयश सहज पचवता येत नाही. ते अपयशानं पार खचून जातात. इतके की त्यामुळे त्यांना शांत झोप लागत नाही, त्यांची भूक मंदावते, कोणतीही नवीन गोष्ट करायला त्यांना आवडत नाही किंवा काहीवेळा आपण निरुपयोगी आहोत, असंही त्यांना वाटू लागतं. अशावेळी हे डिप्रेशन कमी करण्यासाठी काउन्सिलिंगबरोबरच औषधं देऊन त्यातून त्यांना बाहेर काढता येतं. स्किझोफ्रेनिया म्हणजे सतत संशय वाटणं, कल्पना आणि वास्तव यातला फरक न करता येणाऱ्या मानसिक आजारामध्ये शक्यतो औषधांनीच फरक पडतो. आजकालच्या जीवनशैलीमुळे किंवा खाण्यापिण्याच्या पद्धतींमुळेही लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच कधीना कधी मूड स्विंग्जचा सामना करावा लागतो. कधी फार उत्साही, आनंदी वाटतं, तर कधी सगळंच नकोनकोसं वाटतं. पण हे जर अतिप्रमाणात होऊ लागलं आणि त्याचा तब्येतीवर परिणाम होऊ लागला, सोबत राहणाऱ्या माणसांनाही त्यांच्या लहरीपणाचा त्रास होऊ लागला आणि हा आजार बायपोलर डिसऑर्डरमध्ये बदलला, तर मात्र इथं गोळ्यांनीच फरक पडतो.''.''अरे बापरे मिनू... तुला तर याबद्दल बरीच माहिती आहे गं!'' आजीला कौतुक वाटलं.''शाळा-कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांसाठी, ऑफिसमध्ये कामाचा तणाव कमी करण्यासाठी, खेळाडूंना स्पर्धा जिंकण्यासाठी आणि कधीकधी गुन्हे तपास करण्यासाठीही आज समाजाला चांगल्या सायकिॲट्रिस्टची गरज आहे. म्हणूनच मी माझं एमबीबीएस पूर्ण झालं ना, की एमडी इन सायकिॲट्री करायचं ठरवलंय.''पण मिनू त्यासाठी आधी तुला नीटच्या परीक्षेचा 'नीट' अभ्यास करावा लागेल.'' बाबा मिनूची थट्टा करत म्हणाले.हे ऐकून सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आपोआप हसू उमटलं...स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत. 