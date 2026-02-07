Premium|Social Media: सोशल मीडियाच्या व्यसनाधीन अल्गोरिदमविरुद्ध कॅलिफोर्नियातील खटला, मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न

स्क्रीनच्या पलीकडे दडलेला कोड आपलं लक्ष, आपली भावना आणि कधी कधी आपला मानसिक समतोलही आपल्या नकळत काबीज करतो. सोशल मीडियाच्या व्यसनाधीन करणाऱ्या अल्गोरिदमला कोणत्या मर्यादेत काम करायला लावायचं, त्यांच्या नफ्याच्या हिशेबात आपल्या मुलांच्या झोपेचा, आत्मविश्वासाचा आणि मानसिक आरोग्याचा किती बळी द्यायचा, हे ठरवणं समाज म्हणून आपल्यालाच करावं लागणार आहे..लिफोर्नियातील एका तरुणीने जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांना न्यायालयात उभं केलं आहे. तिचा आरोप एकच - सोशल मीडियाच्या व्यसनाधीन करणाऱ्या अल्गोरिदममुळे तिचं बालपण आणि तरुणपण उद्ध्वस्त झालं. ही कहाणी अमेरिकेत घडत असली, तरी तिच्या पडछायेखाली आपलंही घर, आपलेही मोबाईल आणि आपली मुलं येतात. कारण, प्रश्न फक्त एका मुलीचा नाही; प्रश्न आहे स्क्रीनच्या पलीकडे दडलेल्या त्या कोडचा, जो आपलं लक्ष, आपली भावना आणि कधी कधी आपला मानसिक समतोलही आपल्या नकळत काबीज करतो.या खटल्यात फिर्यादीचं नाव गोपनीय ठेवून तिला ‘K.G.M.’ अशी ओळख दिली जाते. तिचा दावा असा, की तिने आठव्या वर्षी यू-ट्युबवर खातं उघडलं, नवव्या वर्षी ती इन्टाग्रामवर आली, दहाव्या वर्षी Musical.ly (नंतरचे टिकटॉक) वापरायला सुरुवात केली आणि अकराव्या वर्षी स्नॅपचॅटवर सक्रिय झाली. हळूहळू या सर्व ॲप्सचा वापर तिच्या दैनंदिन आयुष्याचा केंद्रबिंदू बनला. अनेक वर्षांनंतर तिच्या कुटुंबाला कळलं, की ती तीव्र नैराश्य, चिंता, स्वतःला इजा करण्याच्या विचारांशी आणि शरीराविषयी चुकीच्या समजुतींशी झुंज देत होती. तिचा आरोप असा, की हे सर्व एका ‘चुकलेल्या’ पोस्टमुळे किंवा एक-दोन वाईट व्हिडिओंमुळे नाही; तर या प्लॅटफॉर्मच्या रचनेतच असलेल्या व्यसनाधीन करणाऱ्या अल्गोरिदममुळे झालं..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .या प्रकरणात लक्ष्य केलेल्या कंपन्या म्हणजे फेसबुक-इन्टाग्रामची मालक मेटा, यू-ट्युबची मालक गुगल (Alphabet), स्नॅपचॅटची मालक स्नॅप आणि टिकटॉक. विशेष म्हणजे, स्नॅपचॅट आणि टिकटॉक यांनी न्यायालयीन सुनावणी सुरू होण्याच्या थोड्याच आधी फिर्यादीशी समझोता करून खटला मिटवून टाकला; त्यांच्या अटी गोपनीय आहेत. पण मेटा आणि यू-ट्युबविरुद्धचा खटला लॉस एंजेलिसमधील न्यायालयात सुरू राहणार आहे आणि हाच जगभरात ‘सोशल मीडिया व्यसन’ या मुद्द्यावरचा पहिला मोठा प्रत्यक्ष खटला मानला जात आहे.कंटेन्ट नव्हे, डिझाइनच आरोपीफिर्यादीच्या वकिलांचा युक्तिवाद साधा आहे : ही ॲप्स अशी डिझाइन केली आहेत, की मुलं आणि तरुण जितका जास्त वेळ स्क्रीनकडे खिळून राहतील, तितका कंपन्यांचा व्यवसाय फायद्यात राहतो. म्हणूनच केवळ स्क्रोल संपतच नाही, व्हिडिओ आपोआप पुढचा सुरू होतो, अधूनमधून सूचनांचा वर्षाव होतो, streaks आणि likes-comments मधून सतत ‘आत्ता लगेच परत या’ असा भावनिक दाब निर्माण केला जातो. यासोबतच फिल्टर्स, सौंदर्याचे ठराविक मानक दाखवणारी पोस्ट आणि ‘perfect’ शरीराचं glamorization यामुळे शरीर-प्रतिमेबाबत खोलवर न्यूनगंड आणि अस्वस्थता वाढते, असा फिर्यादी मुलीचा दावा आहे..Premium|AI Avatar Recruitment Ethics : ‘डीपफेक’ रिक्रूटर्सचा वाढता वापर; कॉर्पोरेट जगतातील नैतिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.टीकाकारांचे दहा धारदार मुद्देया खटल्यात आणि अशाच इतर प्रकरणांमध्ये टीकाकार अन् फिर्यादी पुढे करत असलेले आक्षेप अधिक तीक्ष्ण आहेत. पहिला म्हणजे, मुद्दाम व्यसन लावण्यासाठीच बांधलेली यंत्रणा. ‘Intermittent variable rewards’ - कधी लगेच बक्षीस, कधी उशिरा, कधी अजिबात नाही - या पद्धतीने मेंदूला सतत ‘पुढचा स्क्रोल कर, पुढचा व्हिडिओ पाहा’ असा संकेत दिला जातो. अनंत स्क्रोल, ऑटोप्ले आणि सतत ‘काहीतरी नवीन’ देणारी रचना ही जणू जुगार उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या युक्त्यांसारखी आहे.दुसरा गंभीर आक्षेप अल्गोरिदमच्या ‘amplification’बद्दल आहे - म्हणजे जे पाहिलं जातं, त्यावरून अजून काय दाखवायचं हे ठरवणारी यंत्रणा. अल्गोरिदम आरोग्य किंवा कल्याण मोजत नाही; तो ‘engagement’ मोजतो - कोणत्या गोष्टीवर जास्त वेळ थांबता, कशावर पुन्हा पुन्हा क्लिक करता, कशामुळे भावनिक प्रतिक्रिया वाढते. त्यामुळे अतिशयोक्त, टोकाचे, धक्कादायक किंवा तीव्र तुलना निर्माण करणारे व्हिडिओ-पोस्ट अधिक पुढे ढकलले जातात आणि असुरक्षित किंवा संवेदनशील किशोरांपर्यंत खाण्याचे विकार, self-harm किंवा इतर घातक सामग्रीचा मारा वाढू शकतो..तिसरा मुद्दा ‘वयाची पडताळणी’ या मूलभूत गोष्टीचा आहे. अनेक प्लॅटफॉर्म ‘तुमचं वय किती?’ असं विचारून पुढे जातात; पण हा अडथळा इतका तोकडा असतो, की मुलं सहज चुकवू शकतात. ‘आम्ही १३ वर्षांखालील मुलांना परवानगी देत नाही’ असे नियम कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर मुलं वापर करत असल्याचं माहीत असूनही, रचना आणि नियंत्रण तितकं कडक का नाही?चौथा मुद्दा अधिक राजकीय आणि नैतिक आहे : अंतर्गत संशोधन दडपल्याचा आरोप. काही टीकाकार आणि फिर्यादी म्हणतात, की कंपन्यांकडे किशोरांच्या मानसिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम दर्शवणारे अंतर्गत निष्कर्ष होते - उदाहरणार्थ, इन्स्टाग्रामच्या स्वतःच्या अभ्यासात ३२ टक्के तरुणींनी सांगितलं, की शरीराबद्दल वाईट वाटलं की इन्स्टाग्राम त्यांना आणखी वाईट वाटायला लावतो - तरीही सार्वजनिक पातळीवर ‘आमचं उत्पादन सुरक्षित’ अशी भूमिका घेतली गेली.पाचवा आक्षेप डेटा संकलनावर आहे. किशोरांच्या वर्तनात्मक आणि मानसशास्त्रीय संकेतांपर्यंत पोहोचणारा सूक्ष्म डेटा गोळा करून, त्यावरून सामग्री आणि जाहिराती ‘micro-target’ केल्या जातात. येथे प्रश्न फक्त गोपनीयतेचा नाही; प्रश्न ‘संज्ञानात्मक अपरिपक्वता’ आणि ‘अर्थपूर्ण संमती’ (informed consent) यांचाही आहे - मुलं आणि किशोर खरंच कशाला ‘हो’ म्हणत आहेत आणि त्याची किंमत काय आहे, हे त्यांना कळतं का?.Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.सहावा मुद्दा, जो भारतातल्या पालकांना आणि शिक्षकांना लगेच भिडू शकतो तो लक्ष आणि सवयींबद्दल आहे. रील्स, शॉर्टस्, झटपट क्लिप्सच्या सततच्या प्रवाहामुळे लक्ष तुकडे-तुकडे होतं, खोल वाचन कमी होतं आणि ‘sustained focus’सारखी क्षमता विकसित होण्याच्या वयातच बाधित होते. ‘पाच मिनिटंही शांत बसणं कठीण’ अशी तक्रार अनेक घरांमध्ये ऐकू येते.सातवा आक्षेप ‘social comparison’च्या इंजिनावर आहे. लाइक्सची संख्या, लोकप्रियतेची मोजदाद, streaks आणि ‘कोण किती दिसतो-दिसते’ याला आकड्यांची भाषा दिली जाते - ही ‘कृत्रिम दुर्मिळता’ (artificial scarcity) आणि ‘मोजणीची प्रतिष्ठा’ किशोरांच्या ओळखीच्या वयात चिंता, न्यूनगंड, नैराश्य आणि शरीराविषयी अस्वस्थता वाढवते, असा दावा केला जातो.आठवा मुद्दा झोपेचा आहे. तो थेट आरोग्याशी जोडलेला आहे. Push notifications, रात्री उशिरा सक्रियता वाढवणाऱ्या सेटिंग्ज आणि 'फक्त अजून एक' असा प्रवाह झोपेच्या वेळा ढासळवतो. घराघरातली लढाई अनेकदा रात्री उशिरा स्क्रीन बंद करण्यावरच अडकते.नववा मुद्दा कायदेशीर आहे आणि तो अमेरिकन व्यवस्थेतील सेक्शन २३० शी जोडला जातो. कंपन्या अनेकदा स्वतःला 'neutral platform' म्हणतात; पण दुसरीकडे त्या अल्गोरिदमद्वारे कोणाला काय दिसेल याचे सक्रिय निर्णय घेतात - हा 'curation'च्या स्वरूपात संपादकीय निर्णयच आहे, असे टीकाकार म्हणतात. त्यामुळे 'आम्ही फक्त मंच आहोत; जबाबदारी कंटेन्ट-निर्मात्यांची' आणि 'आम्ही अल्गोरिदमने निवड करतो' या दोन भूमिकांमधला विरोधाभास हा या खटल्यांमध्ये सतत पुढे येतो..दहावा मुद्दा सत्ता-संतुलनाचा आहे : पालक आणि मुलांवर 'digital wellness'ची संपूर्ण जबाबदारी टाकली जाते; पण समोरच्या बाजूला वर्तनशास्त्र, प्रचंड डेटा आणि अब्जावधी डॉलर्सची उत्पादन-टीम असते. म्हणजेच खेळ असमान आहे - पालक 'मर्यादा ठेवा' म्हणतात; पण प्लॅटफॉर्मची रचना मर्यादा मोडण्यासाठीच अधिक चपखल असते, असा आरोप केला जातो.भारतीय घरातले वास्तवभारताकडे पाहिलं तर परिस्थिती वेगळी नाही. आपल्या शहरांमधील लाखो मुलं-किशोर रोज टिकटॉक-सदृश शॉर्ट व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म, इन्स्टाग्राम रील्स, यू-ट्युब शॉर्टस् आणि इतर ॲप्सवर तासन्तास घालवतात. भारतीय संदर्भातही मुलांचा स्क्रीन टाइम, रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या 'चॅटस्', ऑनलाइन बदमाशी (cyberbullying), बॉडी शेमिंग आणि अभ्यासातला खंड या गोष्टी पालक अन् शिक्षकांना वाढत्या प्रमाणात जाणवू लागल्या आहेत. भारतात काही राज्ये आणि केंद्र सरकार यांनी मुलांसाठीच्या ऑनलाइन गेम्स, बेटिंग ॲप्स आणि काही सोशल मीडिया कंटेन्टवर निर्बंधांचा विचार केला आहे. पण अल्गोरिदमच्या रचनेला थेट लक्ष्य करून, 'ही ॲप्सच डिझाइनने धोकादायक आहेत का?' असा प्रश्न आपण अजूनही तेवढ्या ठामपणे विचारायला सुरुवात केलेली नाही.कॅलिफोर्नियातील न्यायालयीन खटल्यात मेटा आणिगुगल-यू-ट्युबसारख्या कंपन्या आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रचंड कायदेशीर आणि तांत्रिक यंत्रणा घेऊन सज्ज आहेत. या प्रकरणाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे : सोशल मीडिया ही केवळ 'मनोरंजन' किंवा 'फ्री सेवा' नाही, तर ते आपल्या मेंदूच्या रचनेला आणि समाजाच्या नात्यांना हात घालू शकणारी तंत्रव्यवस्था आहे..या सगळ्या मुद्द्यांचा अर्थ असा नाही की सोशल मीडिया म्हणजे केवळ हानीच. अनेक तरुणांना त्यातून शिकायला, जोडायला, स्वतःचं कौशल्य दाखवायला व्यासपीठ मिळतं - हे वास्तव आहे. पण, कॅलिफोर्नियातील हा खटला एक ठळक सीमारेषा आखतो : 'उपयोग' आणि 'उपभोग' यातला फरक कुठे संपतो आणि 'उपभोग' कधी व्यसनात बदलतो हे ठरवणारा घटक केवळ वापरकर्ता नसतो; उत्पादन-डिझाइनही असू शकतं.भारतात आपले कायदे, आपली न्यायालयं आणि आपली सामाजिक-सांस्कृतिक रचना वेगळी असली, तरी मूलभूत वास्तव समान आहे. त्यामुळे कॅलिफोर्नियातील न्यायालयात जे प्रश्न विचारले जात आहेत - अल्गोरिदमची जबाबदारी, वय-आधारित सुरक्षा, डेटा संकलन आणि मानसिक आरोग्य - ते आपल्यालाही कंपन्यांना विचारावे लागतील, आपल्या पद्धतीने आणि आपल्या कायदेशीर चौकटीत...एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे - चर्चा आता 'उत्पादन कसं बनलं आहे आणि ते कोणासाठी बनलं आहे' इथपर्यंत आली आहे. आपली मुलं वाढताना त्यांच्या हातात मोबाईल असणारच. अल्गोरिदमही असणारच; पण त्या अल्गोरिदमला कोणत्या मर्यादेत काम करायला लावायचं, त्यांच्या नफ्याच्या हिशेबात आपल्या मुलांच्या झोपेचा, आत्मविश्वासाचा आणि मानसिक आरोग्याचा किती बळी द्यायचा, हे ठरवणं समाज म्हणून आपल्यालाच करावं लागणार आहे. कॅलिफोर्नियातील हा खटला कदाचित त्याची सुरुवात असू शकतो; पण पुढची पावलं भारताला स्वतःच्या पायांवर उभं राहून टाकावी लागतील आणि म्हणूनच, ही बातमी अमेरिकेपुरती नाही - ती आपल्या घरातल्या स्क्रीनपर्यंत पोहोचलेली आहे.. 