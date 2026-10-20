Premium|Consumer Spending and Economic Growth : पैसा असूनही आपणखर्च का टाळतो?

डॉ. अमेय खरेआपण वीस हजार रुपयांची एखाद्या गोष्टीची खरेदी पुढे ढकलतो, हा आपल्या घरासाठी छोटा निर्णय आहे. पण लाखो कुटुंबांनी असेच निर्णय घेतले, तर त्याचा परिणाम बाजारातल्या मागणीवर, व्यवसायांच्या विक्रीवर, गुंतवणुकीवर आणि रोजगारावर होऊ शकतो. म्हणून पुढच्या ‘पैसे आहेत, पण आत्ता खर्च नको,’ असं म्हणताना हे लक्षात ठेवा, की हा केवळ आपल्या घराच्या बजेटचा निर्णय नसतो. तो अर्थव्यवस्थेतल्या मोठ्या प्रवाहाचा एक छोटासा भाग असतो.महिन्याचा पगार खात्यात जमा झाला आहे; घरखर्च भागल्यानंतर काही रक्कम शिल्लक आहे; बऱ्याच दिवसांपासून नवीन मोबाईल घ्यायचा आ हे; घरासाठी एखादं उपकरण घ्यायचं आहे किंवा कुटुंबासोबत छोटीशी सहल करायची आहे; खरेदी करण्यासाठी पैसा उपलब्ध आहे आणि गरजही आहे, तरीही आपण म्हणतो, ‘आत्ता नको, थोडं थांबू या...’ असं का होतं? कारण खर्चाचा निर्णय केवळ आज आपल्या हातात किती पैसा आहे यावर ठरत नाही. उद्या काय होईल, याबद्दल आपल्याला किती विश्वास आहे, यावरही तो ठरतो.समजा, दोन व्यक्तींचं मासिक उत्पन्न पन्नास हजार रुपये आहे आणि दोघांकडे जवळपास समान बचत आहे. पण पहिल्या व्यक्तीला आपली नोकरी सुरक्षित वाटते कारण उत्पन्न नियमित आहे आणि पुढच्या वर्षी पगार वाढण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या व्यक्तीला मात्र नोकरीबद्दल अनिश्चितता आहे, त्यातच घरभाडं वाढू शकतं, कुटुंबात मोठा खर्च येऊ शकतो किंवा अचानक वैद्यकीय खर्चाची गरज भासू शकते. दोघांकडे पैसा सारखाच आहे. तरी पहिली व्यक्ती कदाचित नवीन फोन घेईल, बाहेर जेवायला जाईल किंवा सहलीचं नियोजन करेल. दुसरी व्यक्ती मात्र पैसा खात्यातच ठेवण्याचा निर्णय घेईल. म्हणजेच, पैसा असणं आणि तो खर्च करण्याची तयारी असणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत..Premium|Mahatma Gandhi Letters to Mirabehn : ‘चिरंजीव मीरास’मधून उलगडणार महात्मा गांधींच्या प्रेमळ पित्याचे रूप.भविष्यातील अनिश्चितता बचत का वाढवते?भविष्यात काही अनपेक्षित घडू शकतं, या भीतीमुळे लोक आजचा खर्च कमी करून जास्त बचत करतात. अर्थशास्त्रात याला ‘प्रिकॉशनरी सेव्हिंग’ म्हणजेच भविष्यातील अनिश्चिततेसाठी आजच्या उत्पन्नातील काही पैसा अतिरिक्त बचत म्हणून बाजूला ठेवणं, असं म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचं, तर आज खर्च करण्यापेक्षा उद्याच्या अनिश्चिततेसाठी पैसा हाताशी ठेवण्याला आपण प्राधान्य देतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला पुढील काही महिन्यांत नोकरीबद्दल खात्री नसेल, तर ती आजचा दहा हजार रुपयांचा खर्च पुढे ढकलू शकते. तिच्याकडे पैसा नाही म्हणून ती खरेदी करत नाही असं नाही, उलट पैसा आहे म्हणूनच तो भविष्यासाठी सुरक्षित ठेवण्याचा निर्णय ती घेते.महागाई वाढत असेल, कर्जाचे हप्ते वाढत असतील किंवा उत्पन्नाबद्दल अनिश्चितता असेल, तर ही प्रवृत्ती आणखी वाढू शकते. आजचा दहा हजार रुपयांचा आनंद घेण्यापेक्षा उद्याच्या संभाव्य अडचणीसाठी तो पैसा हाताशी असणं अधिक महत्त्वाचं वाटू लागतं. इथं एक साधा फरक समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. ‘माझ्याकडे पैसे नाहीत’ आणि ‘माझ्याकडे पैसे आहेत, पण सध्या खर्च करायचे नाहीत’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पहिल्यात खरेदी करण्याची क्षमता कमी आहे, तर दुसऱ्या परिस्थितीत खरेदी करण्याची क्षमता असूनही भविष्यातील अनिश्चिततेमुळे खर्च करण्याची इच्छा कमी झाली आहे.एका कुटुंबानं खर्च पुढे ढकलला, तर त्याचा परिणाम फार मोठा दिसत नाही. पण हजारो कुटुंबांनी एकाच वेळी असाच निर्णय घेतला तर? इथंच आपल्या घराच्या बजेटचा प्रश्न संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या प्रश्नात बदलतो. माझी बचत वाढली, पण सगळ्यांनी बचत केली तर? समजा, तुम्ही वीस हजार रुपयांचा नवीन मोबाईल घेण्याचा निर्णय पुढे ढकललात; तुमच्या दृष्टीनं हा योग्य निर्णय असतो. ते वीस हजार रुपये तुमच्या बचतीत जमा होतात. पण तुम्ही तो मोबाईल घेतला असता, तर त्या पैशाचं पुढे काय झालं असतं? तर मोबाईलच्या दुकानदाराला विक्रीतून उत्पन्न मिळालं असतं. दुकानदारानं वितरकाकडून नवीन माल मागवला असता. वितरकानं कंपनीकडे ऑर्डर दिली असती. त्या उत्पादन आणि वितरण व्यवस्थेत काम करणाऱ्या लोकांना उत्पन्न मिळालं असतं. त्या उत्पन्नातून त्यांनी पुन्हा इतर वस्तू आणि सेवांवर खर्च केला असता. म्हणजेच, आपला खर्च कुठेतरी दुसऱ्या व्यक्तीचं उत्पन्न झाला असता.आता समजा, केवळ तुम्हीच नाही, तर हजारो लोकांनी नवीन मोबाईल, कपडे, फर्निचर, प्रवास किंवा बाहेरचं जेवण यांसारखे खर्च पुढे ढकलले, तर दुकानदारांची विक्री कमी होईल. विक्री कमी झाली तर ते कमी माल मागवतील. पुरवठादारांना कमी ऑर्डर्स मिळतील. व्यवसाय नवीन गुंतवणूक किंवा नवीन कर्मचारी घेण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाऊ शकेल. अशा प्रकारे एका व्यक्तीचा खर्च कमी करण्याचा निर्णय हळूहळू इतरांच्या उत्पन्नावरही परिणाम करू शकतो. यालाच अर्थशास्त्रात ‘पॅराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट’ म्हणजेच मितव्ययितेचा विरोधाभास असं म्हणतात..मग बचत करणं चुकीचं आहे का?अजिबात नाही. प्रत्येक कुटुंबानं आपत्कालीन परिस्थितीसाठी बचत करणं आवश्यक आहे. भविष्यासाठी पैसा बाजूला ठेवणं ही आर्थिक शिस्त आहे. पण कल्पना करा की आर्थिक अनिश्चिततेमुळे प्रत्येक कुटुंबानं एकाच वेळी आपला खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी केला. प्रत्येक कुटुंबासाठी हा निर्णय योग्य आहे. मात्र सर्वांनी मिळून खर्च कमी केल्यामुळे बाजारातल्या वस्तू आणि सेवांची एकूण मागणी कमी होऊ शकते. यालाच ‘ॲग्रिगेट डिमांड’ म्हणजेच अर्थव्यवस्थेतल्या वस्तू आणि सेवांची एकूण मागणी असं म्हणतात.सोप्या भाषेत सांगायचं, तर घराघरांतून होणारा खर्चच बाजारातली मागणी तयार करतो. लोक कमी खरेदी करू लागले, तर दुकानदारांची विक्री कमी होते. विक्री कमी झाली तर व्यवसाय उत्पादन कमी करू शकतात. नवीन गुंतवणूक किंवा कर्मचारी भरती पुढे ढकलली जाऊ शकते. काही लोकांचं उत्पन्न कमी झालं, तर ते स्वतःचा खर्च आणखी कमी करू शकतात. त्यामुळे मागणी आणखी कमी होण्याची शक्यता असते. इथंच मितव्ययितेचा विरोधाभास दिसतो.एका कुटुंबानं अधिक बचत करणं हे त्यातल्या सदस्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी चांगलं असू शकतं. पण सर्व कुटुंबांनी एकाच वेळी खर्च कमी केला, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो. म्हणून वैयक्तिक पातळीवर योग्य असलेला निर्णय आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम नेहमीसारखा असेलच असं नाही..व्याजदर आणि इएमआय यांचा संबंधखर्च कमी करण्यामागे फक्त भविष्याबद्दलची भीती नसते. कर्जाविषयीही विचार केला जातो. समजा, एखाद्या कुटुंबाच्या गृहकर्जाचा ईएमआय पस्तीस हजार रुपये आहे, व्याजदर वाढला आणि ईएमआय वाढला, तर त्या कुटुंबाच्या मासिक उत्पन्नातला जास्त पैसा कर्ज फेडण्यात जाईल. परिणामी नवीन गाडी, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा सुट्टीसाठीचा पैसा कमी होईल. याउलट, कर्जाचा खर्च कमी झाला आणि लोकांना भविष्यातल्या उत्पन्नाबद्दल विश्वास वाटत असेल, तर मोठी खरेदी करण्याची तयारी वाढू शकते.म्हणूनच लोक किती कमावतात याबरोबरच त्यांना भविष्यात किती सुरक्षित वाटतं आणि त्यांच्या उत्पन्नातला किती पैसा प्रत्यक्ष खर्चासाठी उपलब्ध आहे, हेसुद्धा महत्त्वाचं असतं. अर्थव्यवस्था पैशानंच नाही, विश्वासानंही चालते. इथं आणखी एक महत्त्वाची संकल्पना समोर येते, कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स, म्हणजेच ग्राहकांचा आर्थिक परिस्थितीवरचा विश्वास. एखाद्या व्यक्तीची नोकरी सुरक्षित आहे, उत्पन्न नियमित आहे आणि पुढच्या काही महिन्यांत परिस्थिती स्थिर राहील असं वाटत असेल, तर ती मोठी खरेदी करण्यास अधिक तयार असते. पण जर नोकरी जाण्याची भीती असेल, महागाई वाढत असेल किंवा भविष्यातल्या खर्चाबद्दल अनिश्चितता असेल, तर तीच व्यक्ती पैसा खर्च करण्याऐवजी बचत करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. म्हणून कधीकधी अर्थव्यवस्थेत पैसा उपलब्ध असतो, बँक खात्यांमध्ये बचतही असते, पण बाजारातली खरेदी कमी असते.पैसा आहे, पण विश्वास नाही हीच या संपूर्ण चर्चेची मध्यवर्ती कल्पना आहे. आपण खर्च करतो तेव्हा तो पैसा एका व्यवसायाचं उत्पन्न होतो आणि तिथून तो कामगार, पुरवठादार आणि इतर व्यवसायांपर्यंत पोहोचतो. पण अनिश्चिततेमुळे लोकांनी खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी केला, तर हा प्रवाह मंदावू शकतो. म्हणून अर्थव्यवस्थेत पैसा उपलब्ध असणं पुरेसं नाही; तो पैसा खर्च करण्याइतका विश्वास लोकांच्या मनात असणंही महत्त्वाचं आहे.आपण वीस हजार रुपयांची एखाद्या गोष्टीची खरेदी पुढे ढकलतो, हा आपल्या घरासाठी छोटा निर्णय आहे. पण लाखो कुटुंबांनी असेच निर्णय घेतले, तर त्याचा परिणाम बाजारातल्या मागणीवर, व्यवसायांच्या विक्रीवर, गुंतवणुकीवर आणि रोजगारावर होऊ शकतो. म्हणून पुढच्या ‘पैसे आहेत, पण आत्ता खर्च नको,’ असं म्हणताना हे लक्षात ठेवा, की हा केवळ आपल्या घराच्या बजेटचा निर्णय नसतो. तो अर्थव्यवस्थेतल्या मोठ्या प्रवाहाचा एक छोटासा भाग असतो.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत.जेव्हा लोकांचा खर्च कमी होतो आणि अर्थव्यवस्थेची गती मंदावते, तेव्हा तिला पुन्हा गती कोण देतं? इथं सरकारची आणि आर्थिक धोरणांची भूमिका सुरू होते. याच प्रश्नापासून पुढच्या लेखाला सुरुवात करू या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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