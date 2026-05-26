Premium|Potato Contract Farming India Success : वेफर्सपासून फ्रेंच फ्राइजपर्यंत वाढती मागणी; कंत्राटी बटाटा शेती भारतात यशस्वी मॉडेल म्हणून उदयास

बटाट्याशिवाय जेवण पूर्ण झाले, असे एकही घर दिसणार नाही. घरात इतर कोणत्याही भाज्या नसल्या, तरी बटाटा मात्र असतोच. पटकन शिजणारा, चविष्ट, इतर कोणत्याही भाजीबरोबर चटकन आपली जोडी जमवणारा बटाटा म्हणजे अगदी जादूई भाजीच! बटाटा केवळ आपल्या जिभेचे चोचले पुरवत नाही, तर बटाट्यामुळे शेतकऱ्यांना भरपूर कमाईचे साधनही मिळवून दिले आहे. जमिनीत सोने पिकते, असे म्हणतात. अलीकडच्या काळात बटाट्याने शेतकऱ्यांना सोन्याचा भाव मिळवून दिला आहे. यातही विशेष म्हणजे अनेक बड्या कंपन्यांनी कंत्राटी शेतीचा पर्याय देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाची हमखास संधी उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे बटाटा केवळ खाण्यासाठीच नव्हे, तर कमाईसाठीही मोलाचा ठरला आहे!प्रवासात काहीतरी खायला हवे म्हणून वेफर्सचे पाकीट अनेकदा घेतले जाते. त्यातील वेफरचा एकसारखा आकार, चव बघून पूर्वी नेहमी प्रश्न पडायचा, असे एकदम गोल बटाटे यांना कसे मिळत असतील. आपण घरी वेफर्स केले, की सगळे वेगवेगळ्या आकाराचे होतात. एकदा पुण्याजवळ मंचरला गेले असता, येथे बटाट्याची कंत्राटी शेती केली जाते अशी माहिती मिळाली. तेव्हा वेफरच्या एकसारख्या आकारामागचे रहस्य उलगडले. आज आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात बटाट्याची कंत्राटी शेती केली जात असून, लाखो शेतकऱ्यांना यामुळे निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळाली आहे आणि शेतीतला नफा वाढविण्याचा मार्ग गवसला आहे..बटाटा भारतात सर्वाधिक वापरले जाणारे भाजीपाला पीक आहे. घरगुती वापर, हॉटेल उद्योग, वेफर्स, फ्रेंच फ्राइज, स्टार्च उद्योग आणि इतर प्रक्रिया उद्योगांमुळे बटाट्याला वर्षभर मागणी असते. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, उत्पन्नातील वाढ आणि शेती क्षेत्राला मिळणारा सरकारी पाठिंबा हे या क्षेत्राच्या वाढीचे प्रमुख घटक आहेत. ‘ताजे बटाटे’ हा या क्षेत्रातील सर्वांत प्रमुख उत्पादन विभाग असून, एकूण वापरामध्ये त्यांचा वाटा सर्वाधिक आहे. सध्या चीन जगातील सर्वांत मोठा बटाटा उत्पादक देश असून, त्याखालोखाल भारत, रशिया आणि युक्रेन यांचा क्रमांक लागतो. भारतात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब आणि मध्य प्रदेश ही प्रमुख उत्पादक राज्ये आहेत. महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर आणि सातारा याठिकाणी बटाट्याची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते. बटाट्याचे उत्पादन प्रामुख्याने रब्बी हंगामात घेतले जाते. वाढती लोकसंख्या, फास्ट फूड उद्योग आणि प्रक्रिया उद्योगामुळे मागणी सातत्याने वाढत आहे. विशेषतः चिप्स आणि फ्रेंच फ्राइज उद्योगासाठी विशिष्ट दर्जाच्या बटाट्यांची गरज असते. त्यामुळे कंपन्या कंत्राटी शेती करून त्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळवतात. गेल्या काही वर्षांत हे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. या क्षेत्रात पेप्सिको इंडिया, आयटीसी लिमिटेड बालाजी वेफर्स, मकेन फूड्स इंडिया, हल्दीराम या कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. याव्यतिरिक्त, इतर काही कंपन्यांशीही लहानसहान आणि अनौपचारिक स्वरूपाचे करार केले जातात..Premium|ice cream industry success : शून्यातून उद्योगाचे नंदनवन; राजेंद्र कोल्हटकर यांचा वार्षिक अडीच कोटी कोन्सचा यशस्वी प्रकल्प.कंत्राटी शेती म्हणजे काय?कंत्राटी शेती म्हणजे शेतकरी व एखादी कंपनी, प्रक्रिया उद्योग किंवा व्यापारी यांच्यात पूर्वनियोजित करार करून उत्पादन घेण्याची पद्धत होय. या करारात पीक, दर्जा, प्रमाण, किंमत आणि खरेदी अटी या गोष्टी निश्चित केल्या जातात. उदाहरणार्थ, वेफर्स तयार करणाऱ्या कंपन्या विशिष्ट दर्जाच्या बटाट्यासाठी शेतकऱ्यांशी करार करतात.या प्रकारच्या शेतीत कंपनी शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे पुरविते. त्याबरोबर तांत्रिक मार्गदर्शन, खते, कीटकनाशके याबाबत सल्ला देतात व मार्गदर्शन करतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादन खरेदीची हमी देतात. काही वेळा आर्थिक मदतही करतात. शेतकरी ठरलेल्या पद्धतीने उत्पादन घेतो आणि कंपनी ठरलेल्या दराने माल खरेदी करते. कंत्राटी शेतीमध्ये कंत्राटविरहित शेतीच्या तुलनेत अधिक आर्थिक परतावा मिळतो. कंत्राटी शेतीत प्रतिहेक्टर अंदाजे ५० हजार ५८५ रुपये ते ६२ हजार ९८२ रुपये परतावा मिळू शकतो. कंत्राटी शेतीमध्ये लाभ-खर्च गुणोत्तर १ः४४ असते. एका अभ्यासावरून समोर आले आहे, की कंत्राटी शेतीमध्ये प्रतिहेक्टर १८४.५ क्विंटल उत्पादन मिळते, ते साधारण शेतीत प्रतिहेक्टर १३१ क्विंटल असू शकते. प्रामुख्याने कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योती, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिप्सोना आणि कुफरी फ्रायसोना या जातीच्या बटाट्यांचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते.भारतातील बटाट्याची बाजारपेठ मोठी आणि वेगाने विकसित होणारी आहे. प्रक्रिया उद्योग, निर्यात आणि शहरी मागणीमुळे बटाट्याचे आर्थिक महत्त्व वाढले आहे. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि स्थिर बाजारपेठ मिळू शकते. मात्र, कराराचे नियम समजून घेणे, दर्जा राखणे आणि योग्य कंपनीची निवड करणे अत्यंत आवश्यक आहे. योग्य नियोजन, साठवणूक सुविधा आणि डिजिटल माहितीचा वापर केल्यास बटाट्याची शेती शेतकऱ्यांसाठी अधिक फायदेशीर व्यवसाय ठरू शकतो.प्राची गावस्कर सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत..बटाट्याच्या कंत्राटी शेतीचे महत्त्व१. हमीभाव मिळतो - बाजारभाव घसरल्यासही करारातील दरामुळे शेतकऱ्याला सुरक्षितता मिळते.२. बाजारपेठेची हमी - माल विकण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या मागे फिरावे लागत नाही.३. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर - कंपन्या आधुनिक शेतीपद्धती, सिंचन, रोगनियंत्रण आणि दर्जा व्यवस्थापन शिकवतात.४. निर्यातक्षम उत्पादन - प्रक्रिया उद्योगासाठी योग्य दर्जाचा बटाटा तयार होतो.५. उत्पादन खर्च नियंत्रण - योग्य मार्गदर्शनामुळे अनावश्यक खर्च कमी होतो.आव्हाने१. कंपनीवर अवलंबित्व - शेतकऱ्यांना पूर्णतः कंपनीवर अवलंबून राहावे लागते.२. कठोर दर्जानिकष - कंपनीच्या निकषांनुसार उत्पादनाचा दर्जा नसल्यास कंपनी उत्पादन नाकारू शकते. त्यामुळे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते.३. नैसर्गिक संकटे - अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा रोगराईमुळे उत्पादन घटते.४. करारातील अटींचे ज्ञान कमी - काही शेतकरी करार न वाचताच स्वाक्षरी करतात..देशातील उत्पादनआपल्या देशात २०२३मध्ये ५.८८५ कोटी टन बटाट्याचे उत्पादन झाले होते. २०२६मध्ये विक्रमी ६.१ कोटी मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, हे सुमारे तीन टक्क्यांची वार्षिक वाढ दर्शवते. बटाट्याला सुमारे १६-१७ प्रतिकिलो सरासरी घाऊक दर मिळतो. काही विशिष्ट बाजारपेठांमध्ये ५ हजार ५०० प्रतिक्विंटलपर्यंत भाव मिळतो.प्रमुख निर्यातदारभारतातून बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका यांना बटाट्याची निर्यात केली जाते. २०२१मध्ये या निर्यातीतून ४९.८ कोटी डॉलरचे उत्पन्न मिळाले होते. एकूण निर्यातीचे प्रमाण वाढत असून, २०२४मध्ये बटाट्याचा सरासरी निर्यात दर २२९ डॉलर प्रतिटन इतका मिळाला होता. आगामी काळात निर्यातीचे प्रमाण आणि दरही वाढण्याची अपेक्षा आहे.महाराष्ट्रातील संधीमहाराष्ट्रात प्रक्रिया उद्योग वेगाने वाढत आहेत. वेफर्स, फ्रेंच फ्राइज आणि फूड प्रोसेसिंग उद्योगामुळे दर्जेदार बटाट्याची मागणी वाढत आहे. पुणे-नाशिक पट्टा, नगर जिल्हा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात कंत्राटी बटाटा शेतीसाठी चांगल्या संधी देत आहेत. कोल्ड स्टोअरेज, साठवणूक आणि लॉजिस्टिक सुविधा वाढल्यास शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळू शकतो. 