Premium|Correct The Map: जगाचा नकाशा बदलणार? ५५ देशांची 'करेक्ट द मॅप' ची मागणी

प्रासंगिक। भावेश ब्राह्मणकरसध्या प्रचलित असलेल्या जागतिक नकाशाला आव्हान देत ५५ देशांनी ‘करेक्ट द मॅप’ ही मोहीम उभारली आहे. या मोहिमेमुळे एक मोठा प्रश्न समोर आला आहे. अचानक असे काय घडले? आपण वापरत असलेला सध्याचा नकाशा नेमका कधी आणि कसा तयार झाला? त्यात कोणते बदल अपेक्षित आहेत, आणि त्याचे परिणाम काय असतील, यावर विवेचन करणारा हा लेख...‘आपण सध्या पाहत आणि वापरत असलेला जगाचा नकाशा चुकीचा आहे; त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच ‘करेक्ट द मॅप’ या मोहिमेला जगभरातून पाठिंबा मिळायला हवा,’ असे आवाहन तब्बल ५५ देशांनी केले आहे. हे सर्व देश प्रामुख्याने आफ्रिका खंडातील असून त्यांच्या नाराजीचे मूळ कारण म्हणजे नकाशावर दाखविण्यात आलेला त्यांच्या खंडाचा आकार व प्रमाण. अर्थात, ही जगाच्या नकाशावर होणारी पहिलीच टीका नाही. यापूर्वीही विद्यमान नकाशावर आक्षेप घेतले गेले होते; मात्र यावेळी मोहिमेची धार अधिक तीव्र आहे. त्यामुळे लवकरच जगाचा नकाशा बदलू शकतो किंवा अधिक अचूक व सुधारित नकाशा सर्वांना उपलब्ध होऊ शकतो. .मर्केटर नकाशावर पुन्हा प्रश्नचिन्हसध्या जगभर वापरात असलेल्या नकाशाला ‘मर्केटर नकाशा’ असे म्हटले जाते. हा नकाशा सोळाव्या शतकात बेल्जियमचा रहिवासी व नामांकित नकाशाकार जेरार्डस मर्केटर याने विकसित केला. त्या काळात युरोपात समुद्री प्रवासावर मोठा भर होता. नवनवीन प्रदेश शोधणे, व्यापाराच्या नवीन बाजारपेठा गाठणे, सोने-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंचा शोध घेणे या सर्वांसाठी फ्रान्स, स्पेन, पोर्तुगाल, ब्रिटन, पोलंड आदी देश एकमेकांशी स्पर्धा करत होते. मात्र, समुद्री प्रवासात अचूक दिशादर्शनाची व अंतरमोजणीची अडचण लक्षात घेऊन जगाचा व्यवस्थित नकाशा तयार करण्याची गरज भासू लागली. याच पार्श्वभूमीवर मर्केटरने पृथ्वीच्या गोलार्धावरचे विविध देश, महासागर आणि दिशांचा अंदाज घेऊन हा नकाशा तयार केला. तोच हा मर्केटर नकाशा. पृथ्वी गोल असल्यामुळे हा नकाशा सपाट कागदावर पाहिल्यास वेगळा भासतो आणि तोच कागद गोलाकार केला की वेगळ्या प्रमाणात दिसतो. तरीदेखील हा नकाशा दर्यावर्दींसाठी त्याकाळात अतिशय उपयुक्त ठरला आणि जगभर झपाट्याने पसरला. जगन्मान्यता मिळालेला हा नकाशा तेव्हापासून आजतागायत वापरला जात आहे. गेल्या पाच शतकांत विज्ञान-तंत्रज्ञानाने अफाट प्रगती केली. मानव चंद्रावर पोहोचला, पृथ्वीभोवती हजारो उपग्रह फिरू लागले, अत्याधुनिक फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ तंत्रज्ञान विकसित झाले, तरीदेखील पाचशे वर्षांपूर्वीचा हा मर्केटर नकाशा आजही प्रचलित आहे. त्याकाळच्या उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि साधनसामग्रीचा विचार करता मर्केटरने तयार केलेल्या नकाशामध्ये अनेक प्रमाणात्मक चुका असल्याचे आता दिसून येते आहे. .ग्रीनलँडचा भूभाग सुमारे २.१ दशलक्ष चौरस किलोमीटर, तर आफ्रिका खंडाचा भूभाग तब्बल ३०.२ दशलक्ष चौरस किलोमीटर आहे. म्हणजेच आफ्रिका हा ग्रीनलँडपेक्षा चौदापट मोठा आहे. तरीदेखील मर्केटर नकाशात ग्रीनलँड आफ्रिकेपेक्षा मोठा भासतो. या नकाशात उत्तरेकडील अनेक राष्ट्रे आकारमानाने आफ्रिकेशी तुलनात्मक दिसतात; मात्र प्रत्यक्षात ती भूभागाच्या दृष्टीने लहान आहेत. उदाहरणार्थ, आफ्रिका हा कॅनडापेक्षा सुमारे तीनपट व रशियाच्या आकारापेक्षा दीडपट मोठा आहे. तरीही नकाशामुळे अनेकांना (विशेषतः विद्यार्थ्यांना) हे देश आफ्रिकेपेक्षा मोठे असल्याचे चुकीचे भासते. याच कारणामुळे आफ्रिकी देशांमध्ये तीव्र नाराजी आहे आणि मर्केटर नकाशा बदलण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.आफ्रिका खंडात एकूण ५५ देश असून त्यांची राजकीय व आर्थिक संघटना 'आफ्रिकन युनियन'ने 'करेक्ट द मॅप' या मोहिमेला अधिकृत मान्यता दिली आहे. या मोहिमेअंतर्गत 'मर्केटर प्रोजेक्शन'च्या जागी 'इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन' स्वीकारावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. या नव्या प्रोजेक्शनमुळे देशोदेशीच्या भूभागांचे खरे आणि अचूक प्रतिनिधित्व होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.सोळाव्या शतकात पहिल्यांदा तयार केलेला मर्केटर नकाशा आजही नॅव्हिगेशन आणि शिक्षणासाठी वापरला जातो. मात्र, हा नकाशा भूभागांच्या आकाराबाबत चुकीची माहिती देतो आणि संभ्रम निर्माण करतो. तज्ज्ञांच्या मते, 'जगातील सर्वात चुकीची माहिती देणारी मोहीम आपण सर्वांनी थांबवायला हवी,' असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने आफ्रिका हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खंड असून त्याची लोकसंख्या एक अब्जाहून अधिक आहे. एवढ्या विशाल भूभागाला मर्केटर नकाशात अन्यायकारक स्वरूप देण्यात आले असल्याची भावना आफ्रिकी देशांमध्ये तीव्र झाली आहे. अमेरिकेच्या मागण्यांचा विचार करून कसे मिळवता येईल समाधान?.नकाशाचा आकारभ्रमतज्ज्ञांच्या मते नकाशे कधीही वास्तवाचे परिपूर्ण प्रतिबिंब नसतात, त्यात प्रमाणबद्धतेचा अभाव असतो. म्हणूनच नकाशाकडे प्रत्यक्ष मोजमापापेक्षा आकलन सुलभ करण्याच्या साधनाप्रमाणे पाहायला हवे. मात्र मर्केटर नकाशात भूभागांच्या आकारमानातील चुका मोठ्या प्रमाणात आढळतात. नकाशा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की गोलाकार पृथ्वीला सपाट कागदावर किंवा पडद्यावर उतरवण्याचा कोणताही प्रयत्न विकृती निर्माण करतो. यासाठी ते संत्र्याचे उदाहरण देतात. संत्रे गोलाकार असते; ते सोलून तुकडे टेबलावर सपाट दाबण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यावरील आकार ताणले जातात, फाटतात किंवा आकुंचन पावतात. मर्केटर नकाशाच्या बाबतीतही असेच घडत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.सोळाव्या शतकात मर्केटरने जेव्हा नकाशा तयार केला, तेव्हा काय स्थिती होती याचा विचार करायला हवा. नकाशाकारांना जगाच्या भूगोलाचे गणितीय अचूकतेने सपाट नकाशांवर प्रतिनिधित्व करण्याचा एक मार्ग हवा होता. त्यामुळे नकाशा हा नॅव्हिगेशनसाठी विश्वसनीय साधन ठरेल. यातील प्रमुख दृष्टिकोन जगाला एका भौमितिक आकारावर प्रक्षेपित करणे असा होता. पृथ्वी गोल असल्याने जेरार्डस मर्केटर यांनी सर्वप्रथम एक दंडगोलाकार निवडला. त्यानुसार नकाशा तयार केला. या नकाशामुळे नौकानयनाच्या जहाजांच्या युगात नॅव्हिगेशनमध्ये मोठा उपयोग झाला. प्रत्यक्षात हा नकाशा सपाट कागदावर पसरविला तर भूभागाचे प्रमाण चुकते; तरीही गेल्या पाच शतकांपासून मर्केटर नकाशा भूगोल अभ्यासासाठी मानक ठरला आहे. परंतु, ग्रीनलँड, कॅनडा किंवा रशिया यांसारखे देश प्रत्यक्षातपेक्षा खूप मोठे दिसतात. मर्केटर नकाशावरील टीका नवीन नाही. २०१८मध्येही या नकाशाला विरोध झाला आणि देशोदेशीच्या खऱ्या आकारांचे प्रतिबिंब असलेला अचूक नकाशा आणण्याची मागणी करण्यात आली. जरी जगाचा नकाशा तयार करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, तरी अंतर व दिशा यांमध्ये अनेक त्रुटी राहिल्या. परिणामी, मर्केटर नकाशाला पर्याय होईल असा नकाशा स्वीकारण्यात आलेला नाही. सुधारित आणि नव्या नकाशासाठी स्वाक्षरी मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे. येत्या फेब्रुवारीमध्ये इथियोपियामध्ये आफ्रिकी देशांचे नेते जमणार आहेत. त्यात नवा नकाशा स्वीकारण्याची अधिकृत घोषणा होण्याची चिन्हे आहेत. जागतिक बँक आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी 'समान पृथ्वी' नकाशा स्वीकारावा, अशी इच्छा व्यक्त होत आहे. २०१८मध्ये गुगल मॅप्सने डेस्कटॉपवर थ्रीडी ग्लोब व्ह्यू उपलब्ध करून दिला, जो प्रत्यक्ष भूभागाच्या आकाराशी अगदी जवळ जातो. मात्र, मोबाईल अॅपवर अजूनही मर्केटर प्रोजेक्शन वापरले जात असल्याचे दिसते. काळाच्या ओघात नकाशा बदलणे आणि नवीन तंत्र स्वीकारणे आवश्यक आहे. तरीही सोळाव्या शतकात तयार केलेला नकाशा एकविसाव्या शतकात वापरणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न अभ्यासकांकडून उपस्थित केला जात आहे.(भावेश ब्राह्मणकर नाशिकस्थित संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.)---------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 