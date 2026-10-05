साप्ताहिक

Premium|Cotton Fabric : फॅशनविश्वात कॉटनला एवढी मागणी का? कापूस, धागा आणि कापडनिर्मितीमागची प्रक्रिया समजून घ्या

How Cotton Fabric Is Made : फॅशनविश्वात कॉटन फॅब्रिकची मागणी कायम असून, तंतूंपासून धागे, विणकाम, रंगकाम आणि छपाईपर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तयार कापडापासून परिधानयोग्य कपडे बनवले जातात.
Cotton Fabric

Cotton Fabric

esakal

साप्ताहिक टीम
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डॉ. अश्‍विनी रायबागी

सध्याचे युग फॅशनचे आहे. हे क्षेत्र असेच वृद्धिंगत होत राहणार आहे. अशातही, फॅशनविश्‍वाच्या मुळाशी असलेले कॉटन फॅब्रिक सदैव लोकांच्या पसंतीस उतरत राहील यात शंका नाही. लोकांचे वाढते कॉटनप्रेम लक्षात घेऊन हे कापड तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा थोडक्यात आढावा...

कॉटन वस्त्रोद्योगाचा पायाभूत कच्चा माल म्हणजे विविध प्रकारचे तंतू. विविधरंगी तंतूंचा वापर करून स्पिनिंगद्वारे धागे तयार करणे, त्या धाग्यांचा कौशल्यपूर्वक वापर करून वीव्हिंगद्वारे कापडनिर्मिती करणे, ते अधिक सुंदर दिसावे यासाठी डाइंग, प्रिंटिंग करणे आणि त्यानंतर तयार झालेले फॅब्रिक शिवून परिधान करण्याजोगे कपडे तयार करणे ही वस्त्रनिर्मिती प्रक्रिया.

कापूस आणि लोकर या नैसर्गिक तंतूंपासून फार पूर्वीपासून वस्त्रनिर्मिती होत आहे. त्याच्या जोडीला आता अनेक कृत्रिम तंतू तयार करण्याचे तंत्र विकसित झाले आहे. तरीही आज कॉटनला विशेष मागणी असते. कॉटन फॅब्रिक तयार करण्यासाठी कापूस अत्यंत महत्त्वाचा तंतू आहे. याला सीड फायबर असेही म्हणतात.

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cotton
cotton crop
Fabric Selection for Clothing
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