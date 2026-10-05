Premium|Cotton Fabric : फॅशनविश्वात कॉटनला एवढी मागणी का? कापूस, धागा आणि कापडनिर्मितीमागची प्रक्रिया समजून घ्या

डॉ. अश्विनी रायबागीसध्याचे युग फॅशनचे आहे. हे क्षेत्र असेच वृद्धिंगत होत राहणार आहे. अशातही, फॅशनविश्वाच्या मुळाशी असलेले कॉटन फॅब्रिक सदैव लोकांच्या पसंतीस उतरत राहील यात शंका नाही. लोकांचे वाढते कॉटनप्रेम लक्षात घेऊन हे कापड तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा थोडक्यात आढावा...कॉटन वस्त्रोद्योगाचा पायाभूत कच्चा माल म्हणजे विविध प्रकारचे तंतू. विविधरंगी तंतूंचा वापर करून स्पिनिंगद्वारे धागे तयार करणे, त्या धाग्यांचा कौशल्यपूर्वक वापर करून वीव्हिंगद्वारे कापडनिर्मिती करणे, ते अधिक सुंदर दिसावे यासाठी डाइंग, प्रिंटिंग करणे आणि त्यानंतर तयार झालेले फॅब्रिक शिवून परिधान करण्याजोगे कपडे तयार करणे ही वस्त्रनिर्मिती प्रक्रिया.कापूस आणि लोकर या नैसर्गिक तंतूंपासून फार पूर्वीपासून वस्त्रनिर्मिती होत आहे. त्याच्या जोडीला आता अनेक कृत्रिम तंतू तयार करण्याचे तंत्र विकसित झाले आहे. तरीही आज कॉटनला विशेष मागणी असते. कॉटन फॅब्रिक तयार करण्यासाठी कापूस अत्यंत महत्त्वाचा तंतू आहे. याला सीड फायबर असेही म्हणतात..सूतनिर्मिती प्रक्रियासूतनिर्मिती ही तंतू आणि कापड या दोन्हीमधील एक महत्त्वाची पायरी आहे. विशिष्ट लांबीच्या तंतूंपासून सरळ एकत्रित केलेल्या तंतूच्या लांबसडक बांधणीला धागा असे म्हणतात. तंतूपासून सूत निर्माण करण्यासाठी तंतूवर विविध मशिनरीद्वारे प्रक्रिया केली जाते. सुरुवातीला कापसापासून सरकी बाजूला काढली जाते, याला जिनिंग असे म्हणतात. कापसाची सरकी बाहेर काढणे, तो पिंजून घेऊन त्याचे मिश्रण तयार करणे, त्याचा पेळू करणे, मग तो अधिक बारीक बारीक ओढत जाणे, वाती वळून चरख्यासारख्या मशिनवर त्यांना पीळ देणे अशी प्रक्रिया केली जाते. पूर्वी वाती हाताने वळल्या जायच्या, आता त्याचे मशिन काम सोपे करते. वस्त्र टिकाऊ होण्यासाठी जास्तीत जास्त घट्ट पीळ दिला जातो. त्यासाठी पूर्वी चरख्याचा वापर केला जाई. आता यांत्रिक चरखे वापरले जातात. ही प्रक्रिया आणखी खोलात शिरून पाहू या. कापसातून बी काढल्यानंतर मोकळ्या अवस्थेत असणाऱ्या कापसावर दाब देऊन तो गाठोड्याच्या रूपात घट्ट बांधला जातो. गिरणीमध्ये आणलेल्या गाठोड्यांमध्ये केवळ स्वच्छ कापूस नसतो, तर कापसाबरोबर कचराही असतो. कापूस प्रथम पिंजून मोकळा केल्याशिवाय त्यात अडकलेला कचरा वेगळा करणे अशक्य असते. त्याचप्रमाणे कापसाचे तंतू नाजूक असल्यामुळे तंतूची लांबी कमी न होता, ते न तुटता ही क्रिया करणे आवश्यक असते. कापूस हा नैसर्गिक तंतू असून एकाच जातीच्या पण वेगवेगळ्या ठिकाणी पीक घेतल्या गेलेल्या कापसांत भिन्नता असते. जमिनीचा कस, हवामानातील फरक, तंतूच्या वाढीत निर्माण होणारे जैविक अडथळे यामुळे तंतूच्या लांबीत, ताकदीत, रंगात फरक पडतो. त्यामुळे या कापसाचे मिश्रण करणे फायद्याचे ठरते. म्हणून कापूस मोकळा करणे, त्यातील कचरा काढून टाकणे आणि आवश्यक कापसाचे मिश्रण करणे यासाठी विविध यंत्रे वापरली जातात. या प्रक्रियेला ब्लो रूम डिपार्टमेंट म्हणतात.यानंतर कार्डिंग मशिनवर कापसाच्या गाठोड्यातील गुंता सोडवला जातो, गुठळ्या वेगळ्या केल्या जातात. तंतू सुटे आणि समांतर होतात. या प्रक्रियेनंतर तयार झालेल्या कापसाच्या पुंजक्याला ‘पेळू’ असे म्हणतात. ड्रॉ फ्रेम मशिनवर तंतू सरळ करण्यासाठी आणि पेळूच्या लांबीला समांतर करण्यासाठी तसेच त्याच्या जाडीतील अनियमितता कमी करण्यासाठी ड्राफ्टिंग रोलरद्वारे खेचण दिली जाते. सर्वसाधारणपणे सहा ते आठ पेळू एकत्र करून एक जाड पेळू तयार केला जातो. त्याला डबलिंग असे म्हणतात.पेळू खेचून, बारीक करून त्याची पीळदार वात तयार करण्यासाठी स्पीड फ्रेम मशिनवर प्रक्रिया केली जाते. या मशिनचा प्रमुख उद्देश पेळू बारीक करणे, त्यांना पीळ देणे आणि तयार झालेली वात गुंडाळणे हा असतो. त्यानंतर रिंग फ्रेम या मशिनवर पीळ देऊन सूत तयार केले जाते. यानंतर त्याची बॉबीनवर गुंडाळी केली जाते. छोट्या बॉबीनपासून वायडिंग मशिनवर धागा घेऊन गुंडाळणी केली जाते. ही झाली सूतनिर्मिती प्रक्रिया. वर पाहिलेली प्रक्रिया कार्डेड धाग्याची होती. कोम्ब्ड धागा तयार करण्यासाठी कोम्बर हे मशिन वापरले जाते. या मशिनवर आखुड लांबीचे तंतू काढून टाकले जातात. त्यामुळे कोम्ब्ड धाग्याची गुणवत्ता कार्डेड धाग्यापेक्षा नेहमी अधिक असते..Premium|CBSE 10th Passing Rule : पासिंग नियमावरून गोंधळ का झाला? दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जाणून घ्या सीबीएससीने सांगितलेले संपूर्ण नियम!.वीव्हिंग प्रक्रियाहातमाग, यंत्रमाग, स्वयंचलित यंत्र, धोटाविरहित यंत्र अशा वेगवेगळ्या यंत्रांच्या साहाय्यानं वीव्हिंग प्रक्रिया केली जाते. प्रोजेक्टाइल, वॉटर जेट लूम, रॅपिअर लूम, मल्टी फेज वीव्हिंग मशिन अशा विविध यंत्रांद्वारे ही प्रक्रिया केली जाते.रासायनिक प्रक्रियारंग माणसाला नेहमीच आकर्षित करतो. रंगाशिवाय माणूस विश्वाची कल्पनाच करू शकत नाही. त्यामुळे फक्त रंगहीन कापड निर्माण करून थांबणे चालत नाही. त्यावर केली जाणारी रासायनिक प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. या प्रक्रियेचा उद्देश म्हणजे कापडातील खळ, तेलकटपणा, नैसर्गिक रंग काढून टाकणे. अशा कापडावर पुढे रंग देण्याची, प्रिटिंगची किंवा भरतकामाची प्रक्रिया केली जाते.रासायनिक प्रक्रियेतही विविध टप्पे आहेत. यात कापडाची लांबी आणि पान्हा मोजला जातो. विणण्यासाठी अयोग्य कापड, म्हणजेच डिफेक्टिव्ह फॅब्रिक बाजूला काढले जाते. कापडाचे वजन करणे, कापडावर तेलाचे डाग असल्यास स्टेन रिमूव्हरने ते काढून टाकणे अशा प्रक्रिया केल्या जातात.शिअरिंग आणि क्रॉपिंग या मशिनवर कापडाच्या पृष्ठभागावरील सुताचे बाहेर आलेले धागे काढून टाकले जातात. त्यानंतर सिंजिंग या प्रक्रियेमध्ये शिअरिंग आणि क्रॉपिंग प्रक्रिया करताना निसटलेले तंतू जाळून टाकण्याचे काम केले जाते. कापडाचे वीव्हिंग करण्याआधी सायझिंग पेस्ट लावली जाते. कापड विणून तयार झाल्यावर हे मिश्रण काढून टाकले जाते. कापडातील खळ काढून टाकण्याच्या या प्रक्रियेला डिसायझिंग असे म्हणतात. डिसायझिंग केल्यानंतरही कापडामध्ये खळीचा अंश शिल्लक राहिलेला असेल तर तो स्कोअरिंग प्रक्रियेद्वारे काढला जातो. या प्रोसेसमुळे कापडाची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता वाढते. वस्त्रप्रावरणामध्ये हा गुणधर्म आवश्यक असतो. यानंतर कापडाचे ब्लीचिंग करण्यात येते. ही अतिशय महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. ब्लीचिंग केल्यानंतर कापड पांढरे होते..मर्सरायझिंग ही प्रक्रिया केल्यानंतर कापड अधिक तजेलदार दिसते. तसेच त्याची रंग शोषून घेण्याची क्षमता वाढते. त्यानंतर डाइंग प्रक्रियेमध्ये डायचा वापर करून कापड रंगवले जाते. डाय तयार करण्यासाठी पूर्वी वनस्पतीच्या सर्व भागांचा उपयोग केला जाई. विविध कापडासाठी डायरेक्ट डाय, व्हॅट डाय, ॲसिड डाय, डिस्पर्स डाय असे विविध डाय उपलब्ध असतात. तंतूंच्या गुणधर्मावर कोणता डाय वापरायचा आहे ते ठरवण्यात येते. डाइंग केलेल्या कापडावर प्रिंटिंग मशिनद्वारे हवे ते डिझाईन प्रिंट करता येते. ब्लीचिंग, डाइंग आणि प्रिंटिंग केल्यानंतर कापडामध्ये हव्या त्या गुणधर्माचा अंतर्भाव करण्यासाठी विविध फिनिशिंग प्रोसेसेसद्वारे कापडामध्ये व्हॅल्यू ॲडिशन करता येते. ही झाली कापडावर केली जाणारी रासायनिक प्रक्रिया.या सर्व प्रक्रियांनंतर कापड तयार झाले, की वेगवेगळ्या डिझाईननुसार त्याचे फॅशनेबल कपडे तयार होतात. सध्याचे युग फॅशनचे आहे. हे क्षेत्र असेच वृद्धिंगत होत राहणार आहे. अशातही, फॅशनविश्वाच्या मुळाशी असलेले कॉटन फॅब्रिक सदैव लोकांच्या पसंतीस उतरत राहील यात शंका नाही.लेखिका इचलकरंजीस्थित डीकेटीई सोसायटीच्या टेक्स्टाइल ॲण्ड इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये टेक्स्टाइल विभागात साहाय्यक प्राध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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