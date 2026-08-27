Premium|Cow Dung CNG : शेणापासून बायोमिथेन ते स्वस्त सीएनजी; डेअरी, शेतकरी आणि उद्योगांना जोडणारा उत्तर गुजरातचा हरित प्रयोग

आ. श्री. केतकरभारत जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश आहे. येथे गुरांची संख्या खूप मोठी आहे. दुभत्या जगावरांप्रमाणेच भाकड जनावरांपासूनही शेण उपलब्ध होते. म्हणजे यात दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही फायदा आहे. शिवाय भाकड जनावरे अगदीच काही निरुपयोगी ठरत नाहीत. हरित प्रकल्पांमुळे सेंद्रिय खतांच्या उपलब्धतेतही मोठी वाढ होईल. अमेरिका आणि इस्राईल यांच्या इराणविरुद्धच्या युद्धामुळे आपल्याकडे डिझेल, पेट्रोल, गॅस या प्रमुख ऊर्जास्रोतांची टंचाई निर्माण झाली होती. त्यानिमित्ताने सीएनजी म्हणजे कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसचाही वापर वाढविण्याचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित झाला. पण सीएनजीचा वापर वाढवायचा, तर त्यासाठी त्याची निर्मितीही वाढवायला हवी. यासाठी परदेशांवर अवलंबून न राहता देशातच याचे उत्पादन वाढवता येणे शक्य आहे, आणि योग्य नियोजन केले तर देशभर असे प्रकल्प राबवता येतील. त्यामुळे ऊर्जेच्याबाबतीत आपला देश अधिकाधिक स्वावलंबी होईल. परकीय चलनही वाचेल. असाच एक प्रकल्प उत्तर गुजरातमधील डेअरी जिल्हा म्हणजे दुभत्याचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बनासकंठा जिल्ह्यातील भुखाला या छोट्या शहरात सुरू आहे. त्याबाबत माहिती देणारा हा लेख. प्रत्येकी तीन ते चार टन शेण वाहून नेणारे ट्रॅक्टर उत्तर गुजरातमधील बनासकंठा भागातील एकमेव औद्योगिक केंद्राच्या दारातून आत जातात. हे केंद्र भुखाला येथे आहे. जपानच्या सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष तोशिहिरो सुझुकी यांनी एका कार्यक्रमामध्ये केलेल्या भाषणात या प्रकल्पाचा उल्लेख केला होता. येथे कार्यरत असलेल्या एका प्रकल्पात जमा झालेल्या शेणामध्ये प्रथम पाणी मिसळून ते मिश्रण एका प्रचंड मोठ्या टाकीत ओतले जाते. टाकीमध्ये ओतलेल्या या मिश्रणातून नैसर्गिक गॅस म्हणजेच मिथेन तयार होतो, हे अनेकांना माहीत असते. पण अगदी नेमके सांगायचे, तर येथे बायोमिथेन गॅस तयार होतो. तो शुद्ध करून साठवला जातो आणि त्यातील बहुतेक विकलाही जातो. या प्रकल्पाबाहेर हा बायोमिथेन सीएनजी म्हणून ओळखला जाणारा गॅस भरून घेण्यासाठी अनेक वाहने उभी असतात. हा बायोमिथेन प्लांट बनास डेअरी युनियन (स्थानिक जिल्हा डेअरी युनियन), राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशन यांनी सुझुकी रिसर्च ॲण्ड डेव्हलपमेंट इंडिया (एसआरडीआय) या त्यांच्या विभागाच्या साहाय्याने हा प्रकल्प सुरू केला..Premium|AI Failures and Risks : एआयचा आंधळा वापर की मानवी देखरेख? तंत्रज्ञानाच्या घातक चुका, जीवितहानी आणि कोट्यवधींच्या नुकसानीतून भारतासाठी मोठा इशारा.या प्रकल्पाच्या उभारणीकरिता एसआरडीआयने ४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. एनडीडीबीने तंत्रज्ञान आणि प्लांट चालवण्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन दिले आणि बनास डेअरीने जमीन दिली. ही डेअरीच नंतर हा प्रकल्प चालवणार आहे. या प्रकल्पातील नफा बनास डेअरी आणि एसआरडीआय वाटून घेणार आहेत. या प्रकल्पात १०० टन शेणातून साधारण दीड ते १.८ टन नैसर्गिक वायू तयार होतो आणि दररोज ३५० ते ४०० वाहने तो त्यांच्या टाक्यांमध्ये भरून घेतात. हा नैसर्गिक वायू प्रतिकिलो ७५ रुपये भावाने विकला जातो. यात ग्राहकांचाही फायदा होतो, कारण गुजरातमध्ये अन्य ठिकाणी या वायूचा दर ८० ते ८३ रुपये प्रतिकिलो एवढा आहे.या प्रकल्पासाठी आणलेल्या शेणाचे तीन टप्प्यांत घन स्वरूपात विलगीकरण केले जाते. म्हणजेच त्यातील घन पदार्थ बाजूला करण्यात येतात, मग त्यातून सेंद्रिय द्राव बाहेर पडतो. नंतर त्यातील काही द्राव शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत म्हणून देण्यात येतो. उरलेल्या द्रावाचे उदयपूर येथून येणाऱ्या फॉस्फेटबरोबर मिश्रण केले जाते आणि त्यातून फॉस्फेटसमृद्ध सेंद्रिय खत तयार केले जाते. ते वाळवलेल्या शेणापेक्षा खूपच चांगले असते. तेथील अधिकारी सांगतात, की आमच्या प्रकल्पाच्या उत्पन्नापैकी ८० टक्के उत्पन्न या सेंद्रिय खताच्या आणि सेंद्रिय द्रावाच्या विक्रीतून होते.एवढेच नाही, तर दररोज १०० टन शेण वरवर खूप जास्त वाटते. दुभती गाय रोज साधारण १० ते १५ किलो शेण देते. दिवसातून दोनदा ३५ डेअऱ्यांमधून, दुग्धशाळांमधून ट्रॅक्टर फक्त गायींचे शेण गोळा करतात. जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या आणि श्रीमंत बनास डेअरीच्या साधारण ५०० दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या सभासद शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळतो. ही डेअरी १९ हजार दुग्ध संघांतून अनुकूल परिस्थितीत रोज एक कोटी लिटर दूध गोळा करते, त्यामुळे त्यांची क्षमता फार मोठी आहे. त्याचप्रमाणे शेणाची उपलब्धताही आहे. सध्या या प्रकारचे दोन औद्योगिक प्रकल्प बनासकंठा जिल्ह्यात असून तिसऱ्या प्रकल्पाची उभारणी सुरू आहे..परंतु वाटते तितके हे काम सोपे नाही. यासाठी भांडवली खर्च खूप मोठा आहे आणि नफ्याचे प्रमाण त्यामानाने कमी आहे. कारण शेतकऱ्यांना गोळा केलेल्या प्रत्येक किलो शेणामागे एक रुपया दिला जातो. दुसरे म्हणजे, गाईच्या शेणात खूप ऊर्जा असते. हे बऱ्याच लोकांना माहीत असते. पण महत्त्वाची बाब अशी, की या शेणातून गॅस मिळण्याचे प्रमाण काही फार नाही. त्यासाठी घन कचरा आणि उसाच्या रसापासून मिळणारी मळी यांच्यात मात्र गॅस निर्माण करण्याचे प्रमाण अधिक असते. भारतातील कचऱ्यापासून गॅस तयार करण्याचा सर्वात मोठा प्रकल्प इंदूरमध्ये आहे. तेथे रोज ५०० टन घन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यातून १५ ते १७ टन बायोमिथेन गॅस तयार होतो. या प्रकियेमुळे खर्चात वाढ होते, कारण गॅसचे सखोल शुद्धीकरण करावे लागते. या कचरा कुजवणाऱ्या टाकीतून येणाऱ्या वायूत मिथेनचे प्रमाण ४५ टक्के असते आणि उरलेल्यात ओलावा आणि कार्बन डायऑक्साइड यांच्याबरोबर हायड्रोजन सल्फाइड वायू असतो. त्याला कुजलेल्या अंड्यासारखा वास येतो. इतकेच नाही तर हा वायू गंज चढवणाराही असतो. त्याच्या वापरामुळे (प्रकल्पांतील) अंतर्गत ज्वलन यंत्राला (इंजिनला) धोका पोहोचू शकतो.याच कारणामुळे अग्नुद्ध वायू (रॉ गॅस) विक्री करण्याआधी ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शुद्ध करावा लागतो. हे प्रमाण नैसर्गिक वायूच्या विहिरींमधून येणाऱ्या गॅसमधील मिथेनच्या प्रमाणाहून खूप जास्त आहे. त्यात इथेन, प्रोपेन आणि ब्युटेन हे घटक असतात. ही शुद्धीकरण प्रक्रिया सध्या डिझेल जनरेटर्सच्या मदतीने केली जाते. स्लरी, म्हणजे इतर द्रवांमध्ये न विरघळणाऱ्या माती, सिमेंट, स्टार्च यांचे दाट चिखलासारखे वाहून नेण्याजोगे मिश्रण, आणि पचनक्रिया यापेक्षा (डायजेशन प्रोसेस) हे कमी ऊर्जादायक असतात.असे असले तरी हा उपक्रम फायदेशीरच आहे. आपण या मार्गाचा वापर का करत आहोत? शंकेखोर म्हणतील, हे कुणाला तरी खूश करण्यासाठी आहे. पण खरेतर त्यात बरेच काही आहे. कारण सरकारने हा बायोमिथेन कोणत्याही प्रकारे वापरण्यात येणार असला - म्हणजे वाहने, पाइप्ड नैसर्गिक वायू (पीएनजी) वा अगदी उद्योगांकरताही वापरण्यात येत असला, तरी त्यात २०३०पर्यंत किमान पाच टक्के बायोमिथेन वापरायला हवा असे बजावले आहे. भारतात आता साखर उद्योगात उपउत्पादनांतून नैसर्गिक सीएनजी तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बहुतेक सीएनजी उत्पादक जलद वाढणाऱ्या नेपियर गवताचा आणि अन्य वनस्पतींचा वापर करताहेत. गाईच्या शेणाचा वापर करण्याचा फायदा म्हणजे त्यापासून मिळणारे कार्बन बेनिफिट्स..शेण उघड्यावर ठेवल्यास त्यातून मिथेन वातावरणात मिसळतो. मिथेन जागतिक तापमानवाढीवर मोठा परिणाम करतो. हे प्रमाण कार्बन डायऑक्साइडच्या सुमारे तीस पट असते. म्हणूनच तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या विहिरीतून अधिक मिथेन वातावरणात जातो. त्यापेक्षा तो जाळला, तर मिथेन थेट हवेत सोडण्याने होणाऱ्या हानीपेक्षा कमी हानी होते.बनासकंठातील या उपक्रमाने कार्बन क्रेडिट्स मिळतील. या प्रकल्पाबरोबरच असे अनेक प्रकल्प गुजरातमध्ये उभे राहत आहेत. काही उद्योग तर जपानी तंत्रज्ञान वापरून कार्बन डायऑक्साइड आणि गंधक-सल्फरही मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनला मोठ्या प्रतमाणात कार्बन क्रेडिट प्राप्त होईल. बायोसीएनजी हा बायोइथेनॉलपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. पण दोन्हींमुळे भारताला आवश्यक जैविक इंधनाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात होईल आणि हे इंधन गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी थोडे स्वस्तही असेल.गोरक्षण कायद्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी सोडून दिलेल्या गुरांसाठी निवारे सुरू करण्यात आले आहेत. तेथे या जनावरांची आबाळच होत असल्याच्या बातम्या येतात. तिथे या पद्धतीचे प्रकल्प उभारले तर त्यांनाही उत्पन्नाचे साधन मिळेल आणि गुरांची आबाळही कमी होईल.भारत जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश आहे. येथे गुरांची संख्या खूप मोठी आहे. दुभत्या जनावरांप्रमाणेच भाकड जनावरांपासूनही शेण उपलब्ध होते. म्हणजे यात दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही फायदा आहे. शिवाय भाकड जनावरे अगदीच काही निरुपयोगी ठरत नाही. या प्रकल्पामुळे सेंद्रिय खतांच्या उपलब्धतेतही मोठी वाढ होईल. अनेक मोठ्या दुग्ध संस्था असलेल्या महाराष्ट्रामध्येही असे प्रकल्प उभारले गेले पाहिजेत आणि जातीलही. कारण महाराष्ट्र हा नव्याचे स्वागत करणारा देश आहे. अनेक ठिकाणी गोबर गॅस प्लांट उभारण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला. पण त्यातील बहुसंख्य योग्य देखभालीअभावी बंद पडले. औद्योगिकदृष्ट्या असे प्रकल्प उभे राहिले, तर मात्र त्यांची देखभाल नीट होईल व बऱ्याच लोकांना स्वस्त दराने सीएनजी मिळू शकेल.लेखक जयसिंगपूरस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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