Premium|Diwali Decoration: तयारी तेजाच्या उत्सवाची...

Home Decor: दिवाळीच्या घरसजावटीत पारंपरिक पणत्या, आकाशकंदील आणि स्ट्रिंग लाइट्समुळे घरात खास उत्साह आणि मांगल्याची अनुभूती येते.
घरसजावटीमुळे आलेलं सौंदर्य दिवाळीच्या मांगल्यात भर घालतं. घरच्या सर्वांनी मिळून केलेली घरसजावट केवळ सणापुरतं घराचं सौंदर्य नाही वाढवत, तर पुढच्या अनेक वर्षांसाठी असंख्य खास आठवणी देऊन जाते...

