Premium|Crispy Cutlets Recipe : पावसाळी संध्याकाळीसाठी कुरकुरीत कटलेट्स आणि मसालेदार मशरूम चाट

वैशाली खाडिलकरकुरकुरीत कटलेट्स साहित्यएक कप भाजलेला दलिया, अर्धा कप भिजवलेले पोहे, अर्धा कप उकडलेल्या रताळ्याचा लगदा, ३ ते ४ हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, १ मध्यम आकाराचा कांदा, ५ ते ६ लसूण पाकळ्या, २ टेबलस्पून कैरीचा कीस, १ टीस्पून गूळ पावडर, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा कप नारळाचा चव, पाव कप काजूचे तुकडे, गरजेनुसार तेल व रवा, चवीनुसार मीठ.कृतीगॅसवर पापड भाजण्याची जाळी ठेवून त्यावर कांदा, लसूण व हिरव्या मिरच्या मंद आचेवर भाजून घ्याव्यात व त्यांची पेस्ट करावी. एका वाडग्यात दलिया, पोहे, कैरीचा कीस, कोथिंबीर आणि नारळाचा चव, गूळ पावडर घेऊन मिश्रण एकजीव करावे. या मिश्रणात कांदा, लसूण व हिरव्या मिरच्यांची पेस्ट घालावी आणि मिश्रण पुन्हा एकत्र करावे. आता या मिश्रणाचा एक मोठा गोळा घेऊन जाडसर पोळी लाटावी. कटरच्या मदतीने हार्ट शेपमध्ये कटलेट्स कापावीत. प्रत्येक कटलेटवर एक काजू लावावा. प्लेटमध्ये रवा घेऊन त्यात हे कटलेट्स घोळवून घ्यावीत. पॅनमध्ये तेल तापवून कटलेट्स दोन्ही बाजूंनी खरपूस भाजावीत..मशरूम चाटसाहित्यदहा ते बारा वाफवलेली बटण मशरूम्स, ४ ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या, अर्धा चमचा आल्याची पेस्ट, २ टीस्पून लिंबाचा रस, १ वाटी चक्का, पाव चमचा ओवा पूड, पाव वाटी बेसन पीठ, ४-५ तुळशीची पाने, १ टीस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून हिरव्या मिरचीची पेस्ट, पाव चमचा हळद, चिमूटभर वेलची पूड, अर्धा चमचा कसूरी मेथी, गरजेनुसार बटर, चवीनुसार मीठ व चाट मसाला.कृतीएका वाडग्यात मशरूम्स घेऊन त्यात मीठ, ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या, आल्याची पेस्ट व लिंबाचा रस घालून मशरूम्स मॅरिनेट करावीत. दुसऱ्या वाडग्यात चक्का घेऊन त्यात कुस्करलेली तुळशीची पाने व बेसन पीठ घालावे. मग त्यात ओवा पूड, हळद, गरम मसाला, हिरव्या मिरच्यांची पेस्ट, वेलची पूड व कसूरी मेथी घालून मिश्रण एकत्र करावे. त्यात मॅरिनेट केलेली मशरूम्स घालून मिश्रण तासभर फ्रीजमध्ये ठेवावे. पॅनमध्ये बटर तापवून त्यात ही मशरूम्स मध्यम आचेवर सोनेरी रंगावर भाजावीत किंवा तळावीत. मशरूम्स प्लेटमध्ये काढून त्यावर चाट मसाला भुरभुरावा. मशरूम चाट तयार..कच्ची पपई-बटाटा चॉप्ससाहित्यप्रत्येकी १ कप वाफवलेल्या कच्च्या पपईचा व बटाट्याचा लगदा, पाव कप भाजक्या शेंगदाण्यांचे भरड कूट, १ चमचा आले व लसूण पेस्ट, प्रत्येकी १ टीस्पून धने, जिरे व बडिशेप, १० ते १५ आख्खे काळे मिरे, २ सुक्या लाल मिरच्या, १ इंच दालचिनीचा तुकडा, २ तमालपत्रे, २ वेलची, ४ लवंगा, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार सैंधव मीठ व साधे मीठ, २ टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, अर्धा कप दूध, पाव कप तांदळाचे पीठ, गरजेनुसार ब्रेड क्रम्ब्स व ऑलिव्ह ऑइल.कृतीनॉनस्टिक पॅनमध्ये मंद आचेवर जिरे, बडिशेप, धने, काळे मिरे, लाल मिरच्या, दालचिनीचा तुकडा, तमालपत्रे, वेलची आणि लवंग कोरडे भाजून घ्यावे. मसाले थंड झाल्यानंतर त्यांची मिक्सरमध्ये पूड करावी. एका वाडग्यात वाफवलेल्या कच्च्या पपईचा व बटाट्याचा लगदा घ्यावा. त्यात शेंगदाण्याचे कूट, आले-लसूण पेस्ट, कच्च्या व भाजक्या मसाल्यांची केलेली पूड, सैंधव मीठ घालून मिश्रण एकत्र करावे. दुसऱ्या वाडग्यात दूध, कॉर्न स्टार्च व मीठ घालून पेस्ट तयार करावी. हाताला तेल लावून पपई-बटाट्याच्या मिश्रणाचे लंबगोलाकार चॉप्स करावेत. हे चॉप्स तांदूळ पिठात घोळवून कॉर्न स्टार्चच्या पेस्टमध्ये बुडवावेत व परत ब्रेड क्रम्ब्समध्ये घोळवावेत. पॅनमध्ये तेल तापवून हे चॉप्स दोन्ही बाजूंनी खरपूस भाजावेत व टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह करावेत..Premium|Healthy Salad Recipes : आरोग्यदायी आणि चविष्ट तीन सोप्या रेसिपी; उन्हाळ्यात नक्की करून पाहा.स्नोबॉल चाटसाहित्यएक कप उकडलेल्या बटाट्याचा लगदा, १ कप शिजवलेल्या वरी तांदळाचा लगदा, पाव कप नारळ चव, २ टेबलस्पून भाजलेल्या शेंगदाण्यांचे भरड कूट, एका शहाळ्यातील गर, २ टेबलस्पून हिरवी मिरची व आल्याची पेस्ट, अर्धा टीस्पून थंडाई मसाला, चवीनुसार मीठ, अर्धा कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर, १ कप पनीरचे चौकोनी तुकडे, १ कप लेमन योगर्ट, पाव कप डेसिकेटेड कोकोनट, गरजेनुसार तूप व राजगिरा पीठ.कृतीएका वाडग्यात उकडलेल्या बटाट्याचा व शिजवलेल्या वरी तांदळाचा लगदा घ्यावा. त्यात नारळ चव, शेंगदाणा भरड, शहाळ्यातील गर, हिरवी मिरची व आल्याची पेस्ट, थंडाई मसाला, मीठ, कोथिंबीर घालून मॅशरने मिश्रण एकजीव करावे व पाच मिनिटे झाकून ठेवावे. दुसऱ्या वाडग्यात लेमन योगर्ट घ्यावे. त्यात पनीरचे तुकडे दहा मिनिटे मुरवत ठेवावेत. नंतर हे तुकडे तुपावर खरपूस भाजून घ्यावेत. बटाट्याच्या मिश्रणाचे समान गोळे करावेत. एक गोळा घेऊन त्याची पारी करावी. त्यात पनीरचा तुकडा घालून सर्व बाजूंनी पारी घट्ट बंद करावी व तिचा स्नोबॉल तयार करावा. अशा प्रकारे सर्व स्नोबॉल्स तयार करून राजगिऱ्याच्या पिठात घोळवावेत. कढईत तूप गरम करून त्यात स्नोबॉल्स तळून घ्यावेत. तळलेले स्नोबॉल एका प्लेटमध्ये काढून त्यावर डेसिकेटेड कोकोनट भुरभुरावे..टेस्टी चिझी क्रॉकेट्ससाहित्यदोन कप उकडलेल्या बटाट्याचा लगदा, पाव टीस्पून मिरे पूड, १ टीस्पून चिली फ्लेक्स, चवीनुसार मीठ, १ कप भाजलेल्या मल्टिग्रेन लाह्यांचा चुरा, १ टीस्पून आमचूर पावडर, अर्धा कप चीज, पाव कप हॉट चिली-गार्लिक सॉस, गरजेनुसार पाणी, तेल, कॉर्नफ्लोअर, रोस्टेड शेवयांचा चुरा.कृतीएका वाडग्यात बटाट्याचा लगदा घेऊन त्यात मिरे पूड, चिली फ्लेक्स, मीठ, लाह्यांचा चुरा, आमचूर पावडर घालून मिश्रण नीट एकजीव करावे. दुसऱ्या वाडग्यात चीज व सॉस एकत्र करून त्याचे स्टफिंग तयार करावे. कॉर्नफ्लोअरमध्ये पाणी घालून त्याची पेस्ट करावी. आता बटाट्याच्या मिश्रणाचा एक गोळा घेऊन त्याची गोलाकार पारी तयार करावी. त्यात चीजचे स्टफिंग घालून पारी सर्व बाजूंनी बंद करावी व तिचे लंबगोलाकार रोल्स तयार करावेत. हे रोल्स कॉर्नफ्लोअरच्या पेस्टमध्ये बुडवून शेवयांच्या चुऱ्यात घोळवावेत. अशा प्रकारे सर्व क्रॉकेट्स तयार करावेत. कढईत तेल तापवून हे क्रॉकेट्स तळून घ्यावेत. चिजी क्रॉकेट्स तयार..डोसा-वॉफल सॅंडविचसाहित्यदोन कप डोसा बॅटर, २ टेबलस्पून बटर, प्रत्येकी पाव टीस्पून जिरे, मोहरी व हिंग, पाव चमचा हळद, १ टीस्पून उडीद डाळ, १ टीस्पून चणा डाळ, २ हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, ७ ते ८ कढीपत्त्याची पाने, अर्धा कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर, १ बारीक चिरलेला कांदा, २ उकडलेल्या बटाट्यांचा लगदा, चवीनुसार मीठ.कृतीसर्वप्रथम नॉनस्टिक पॅनमध्ये तेल तापवावे. त्यात मोहरी, जिरे, हिंग घालावे. मग उडीद डाळ, चणा डाळ, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, कढीपत्त्याची पाने व कांदा घालून परतावे. त्यानंतर त्यात हळद, बटाट्याचा लगदा व मीठ घालून थोडे पाणी शिंपडावे. आता हे मिश्रण ५ मिनिटे मंद आचेवर शिजवावे. गॅस बंद करून त्यात कोथिंबीर घालावी. हे मिश्रण स्टफिंग म्हणून वापरावे. आता वॉफल आयर्न प्रीहिट करावी. त्यात तयार डोसा बॅटर घालावे व झाकण बंद करून ५ मिनिटे शिजवावे. थंड झाल्यावर वॉफलचे चार भाग वेगळे करावेत. एका प्लेटमध्ये दोन वॉफल घेऊन त्यावर तयार स्टफिंग घालावे. त्यावर पुन्हा वॉफलचे दोन तुकडे ठेवून सॅंडविच तयार करावे. वरून कोथिंबीर भुरभुरून हिरव्या चटणीबरोबर सॅंडविच सर्व्ह करावे.लेखिका मुंबईस्थित फूड ब्लॉगर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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