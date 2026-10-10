Premium|Crude Oil Prices : खनिज तेलाच्या वाढत्या भावापासून अमेरिकेच्या शुल्कापर्यंत; भारतीय गुंतवणूकदारांसमोर संकटांची मालिका

भूषण महाजनभारतासाठी असलेला करार आता ता. ३० एप्रिल २०४९पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे नवीन उत्पादनात विस्तार करण्याची लवचिकता मिळाली आहे. म्हणजे पेप्सिकोबरोबरची मजबूत भागीदारी वरुण बेव्हरेजेसच्या आजच्या व्यवसायाचा पाया आहे; पण कंपनीची महत्त्वाकांक्षा आता त्या पायावर आणखी मजले बांधण्याची आहे. सन १९५२रोजी गोविंद बल्लाळ देवल यांनी लिहिलेल्या अजरामर संगीत शारदा या मराठी नाटकातील अत्यंत भावस्पर्शी नाट्यगीत आहे - ‘ही हाक आहे एका असहाय्य मुलीच्या हतबलतेची! त्याकाळच्या समाजातील एका अमानुष प्रथेविरुद्धची!’ हे गीत आज आठवायचे कारण म्हणजे, आज भारतीय गुंतवणूकदारासमोर अशीच भीती उभी राहिली आहे. आधीच अमेरिकेच्या व तितक्याच तोडीस तोड इराणच्या एकमेकांविरुद्ध सुरू असलेल्या वल्गना आणि त्यातून सतत वाढत असलेला खनिज तेलाचा भाव महागाईला आवतण घालत आहे. त्यात आपण तेल कुठून खरेदी करायचे, हे इतरेजन ठरवणार. आपण ८५ टक्के खनिज तेल आयात करतो. ते रशियाकडून स्वस्तात घ्यायचे नाही, घेतल्यास परिणामांसाठी तयार राहा, ही अमेरिकेची धमकी झुगारून आपण आपली खरेदीची स्वायत्तता अजूनही टिकवून आहोत. परिणामस्वरूप, अमेरिकेच्या आयात शुल्क वाढीला कसे तोंड द्यायचे ही विवंचना आहेच. त्यात परदेशी संस्था विक्री थांबवायला तयार नाहीत. अवघे विश्व महागाईने बेजार झाले आहे. भारताने आतापर्यंत ही स्थिती उत्तम हाताळली आहे. पुन्हा आता घरातच निरनिराळी आंदोलने सुरू आहेत. त्यामुळे शेअर बाजार दिवसेंदिवस अधिकाधिक दिशाहीन होत चालला आहे. जुन्या म्हणीत बदल करून ‘बाहेरचे झाले थोडे आणि घरचेच करतात राडे’ असे म्हणावेसे वाटते. .Premium|Maheshwari Saree : माहेश्वरी साडीचा राजेशाही वारसा; नर्मदेच्या काठावर फुललेल्या कलापरंपरेची सुंदर ओळख.अमेरिकेचे दहा वर्षांच्या रोख्यांचे दर ५.२१ टक्के झाले आहेत. या तुलनेत भारतीय सरकारी रोख्यांचे दर ७.१२ टक्के आहेत. हा फरक जेमतेम १.९१ टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवावेच लागतील, नाहीतर रुपया गडगडून ९९ प्रतिडॉलर जाऊ शकतो. तसे झाल्यास भारतीय बाजाराचे आकर्षण आणखी कमी होईल. परदेशी विक्री कधी थांबेल, याचा अंदाज जो तुमचा तोच आमचा. त्यात आणखी एक मुद्दा बाहेर आला आहे. परदेशी संस्था दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याऐवजी अल्पकालीन सौदे करताना दिसत आहेत. विक्रीतला मोठा पैसा नव्या भागविक्रीत येत आहे व नफावसुलीनंतर पुन्हा नव्या इशूत येत आहे. या अल्पकालीन खरेदीसमोर निफ्टी शॉर्ट करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. गेल्या सप्ताहात (ता. २१ ते २५ सप्टेंबर) २१५०० नवे शॉर्ट््स निर्माण झाले. त्यातच इरडाने (इन्शुरन्स रेग्युलॅरेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट ॲथोरिटी ऑफ इंडिया - IRDA) विमा व्यवसायिकांवर एक नवे स्फुटनिक डागले आहे. अशा वेळी पुढे काय वाढून ठेवले आहे ही मूर्तिमंत भीती रोजच शेअर बाजारात आहे.ता. २३ सप्टेंबर २०२६ला इरडाने एक चर्चापत्रिका प्रसिद्ध केली. त्यात विमा वितरकांना (बँका, एजंट्स, ब्रोकर्स) दिल्या जाणाऱ्या कमिशनवर मोठी कपात प्रस्तावित आहे. प्रस्तावित कपातीत टर्म इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स कमिशन अर्ध्यावर आणले आहेच, पण मोटार थर्ड पार्टी कमिशन शून्यावर आणि सर्वात मोठा फटका म्हणजे कर्जाशी जोडलेल्या विम्याचे कमिशन २२ ते ५७ टक्क्यांवरून केवळ दोन टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा समावेश आहे. बँकाश्युरन्सद्वारे विमा विकून बँका जे कमिशन कमावतात, त्यावर याचा थेट परिणाम होणार. हा परिणाम मुख्य कर्जव्यवसायावर नाही, तर फी उत्पन्नावर होणार. बंधन बँकेच्या फी उत्पन्नापैकी सुमारे २६ टक्के, इंडसइंड बँकेचे १६ टक्के, एचडीएफसी बँकेचे १७ टक्के, ॲक्सिस व येस बँकेचे प्रत्येकी १५ टक्के हे या स्रोतातून येते, तर आयसीआयसीआय बँकेचा वाटा फक्त सुमारे दोन टक्के आहे. वरील प्रस्तावानंतर निफ्टी बँक निर्देशांक १,१३०हून अधिक अंकांनी कोसळला. पुढे बाजार भानावर आला, कारण अंमलबजावणी हळूहळू होणार आहे. एकूण बँकिंग क्षेत्राच्या नफ्यावर याचा परिणाम नाममात्र राहील असे दिसते. कारण बँकाश्युरन्स हे सर्व बँकांच्या एकूण नफ्यापैकी जेमतेम तीन टक्के आहे. याचा सर्वात मोठा फटका पीबी फिनटेकला बसला. कारण कमिशन हेच त्याच्या संपूर्ण महसूल मॉडेलचा आधार आहे. कंपनी स्वतः विमा अंडरराइट करत नाही, फक्त इतरांची उत्पादने विकते. घोषणेच्या दिवशी शेअर एकाच सत्रात सुमारे ३६ टक्के कोसळला. पुढील वर्षात याचा एकूण परिणाम म्हणजे मिळकतीत सुमारे दहा ते बारा टक्के घट होईल असा अंदाज आहे..ही अजून अंतिम नियमावली नाही. यावर सूचना मागवण्याची मुदत ता. २५ ऑक्टोबर २०२६ ही आहे, आणि पूर्ण अंमलबजावणी साधारण पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने होण्याची शक्यता आहे. तसेच हे नियम पूर्वलक्षी (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) लागू होतील का, हे अजून स्पष्ट नाही. त्यामुळे गडबडून न जाता निर्णय घेणे योग्य! यावेळी अभ्यासासाठी खाली आलेला एक जुना ब्लू चिप शेअर सुचवित आहोत - वरुण बेव्हरेजेस.पेप्सी म्हटले, की आपल्या डोळ्यासमोर येते ती त्या पेयाची बाटली आणि पाठोपाठ एखाद्या आयपीएलचे प्रायोजकत्व. पण त्या बाटलीमागचा व्यवसाय किती मोठा आहे, याचा आपण फारसा विचार करत नाही. वरुण बेव्हरेजेस ही अमेरिकेबाहेर पेप्सिकोसाठी काम करणाऱ्या सर्वात मोठ्या फ्रॅंचाइझ बॉटलर्सपैकी एक आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर पेप्सिकोचे अनेक लोकप्रिय ब्रँड्स तयार करणे, बाटलीत भरणे आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे हा वरुण बेव्हरेजेसच्या व्यवसायाचा मुख्य भाग आहे. कंपनीच्या ब्रँड्सकडे पाहिले, तर या व्यवसायाची व्याप्ती लक्षात येते. पेप्सी, डाएट पेप्सी, सेव्हन अप, मिरिंडा, माउंटन ड्यू, स्टिंग, स्लाइस यांसारखी पेये आपल्या परिचयाची आहेत. त्याचबरोबर ट्रॉपिकाना, निंबूज, गेटोरेड आणि पॅकेज्ड वॉटरमधील ॲक्वाफिना हेही कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहेत. यात आणखी एक मनोरंजक भर म्हणजे, घरोघरी मागणी असलेले कुरकुऱ्यांचे उत्पादनही कंपनी करते.भारतासाठी असलेला करार आता ता. ३० एप्रिल २०४९पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे नवीन उत्पादनात विस्तार करण्याची लवचिकता मिळाली आहे. म्हणजे पेप्सिकोबरोबरची मजबूत भागीदारी वरुण बेव्हरेजेसच्या आजच्या व्यवसायाचा पाया आहे; पण कंपनीची महत्त्वाकांक्षा आता त्या पायावर आणखी मजले बांधण्याची आहे. उत्तम उत्पादन तयार केले आणि ते ग्राहकापर्यंत पोहोचले नाही, तर सगळी मेहनत वाया! म्हणूनच कंपनीने मोठी वितरण व्यवस्था उभी केली आहे. भारताबरोबरच नेपाळ, श्रीलंका, मोरोक्को, झांबिया, झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका आणि इतर आफ्रिकी बाजारपेठांमध्ये कंपनी कार्यरत आहे. म्हणजे एका देशातील उन्हाळा कमी-जास्त झाला म्हणून वरुण बेव्हरेजेसचा व्यवसाय थांबणारा नाही. भौगोलिक वैविध्य हा या व्यवसायाचा महत्त्वाचा पैलू झाला आहे..पुढे काय?वरुण बेव्हरेजेस आता पारंपरिक सॉफ्ट ड्रिंक्सच्या पुढेही विचार करत आहे. पुढील आणखी मोठे पाऊल म्हणजे मद्य उत्पादनात प्रवेश. कंपनीच्या संचालक मंडळाने किव्हा स्पिरिट्स ही उपकंपनी स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामार्फत भारतात प्रीमियम मद्यनिर्मिती व्यवसाय उभारण्याची योजना आहे. या व्यवसायाचे नेतृत्व उद्योगातील अनुभवी प्रथमेश मिश्रा करणार आहेत. शेअरची किंमत अनेक कारणांमुळे दबावाखाली आहे. कॅम्पा कोलाची स्पर्धा हे एक कारण आणि ढोबळ नफा कमी होणे हे दुसरे. ५५५ रुपये भावावरून शेअर ४३१ रुपयापर्यंत खाली आला आहे. बॉटम आऊट जवळपास पूर्ण झाले आहे. पण एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे, शेअरची किंमत कमी झाली म्हणजे व्यवसायाची वाढ थांबली असे नाही. तरीही जोखीम बघायलाच हवी. गुंतवणूकदाराने दुसरी बाजूही पाहिली पाहिजे. व्यवसाय वाढीनंतर मार्जिन टिकणार का? मद्यनिर्मिती व्यवसाय किती वर्षात स्वतःच्या पायावर उभा राहणार? आज कंपनीवर कर्ज नाही, पण व्यवसायवाढीसाठी कर्ज काढावे लागेल का? हे प्रश्न आहेत. आज ४२च्या पी/ईला मिळणारा हा शेअर रिरेट होऊ शकतो.शेवटी गुंतवणुकीचा साधा नियम आहे - बाटली मोठी असणे महत्त्वाचे आहेच, पण त्या बाटलीतून कंपनीला किती नफा मिळतो, हे त्याहून महत्त्वाचे! हा कंपनीच्या कार्यप्रणालीचा ऊहापोह आहे, गुंतवणूक सल्ला नाही. आपल्या सल्लागाराला विचारूनच निर्णय घ्यावा. निफ्टीची वाटचाल २२५०० अंशापर्यंत खाली येईल असे दिसते. येथे धैर्याने खरेदी केली पाहिजे.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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