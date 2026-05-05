Premium|Share Market Analysis : युद्ध, आयटी निकाल व वेदांत विभाजनाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी काय करावे?

बातम्यांच्या तालावर शेअर बाजार नाचत राहील व दोन्ही पक्ष थकल्यामुळे (जरी मान्य करत नसले तरी) आठ-पंधरा दिवसांत युद्धापलीकडे काहीतरी दुसरे बघायला लागेल. प्रत्येक गुंतवणूकदाराने स्वतःची जोखीमक्षमता व वाट पाहण्याची तयारी बघून निर्णय घ्यायला हवा. मात्र भाव बऱ्यापैकी खाली आल्यासच (६५० ते ६७०) नव्याने शेअर विकत घेण्याचा विचार करावा.भुंगा गुंऽऽऽ गुंऽऽऽ करत घरात येतो, आपण उगीचच घाबरून जातो. तो कधी कुठल्या दिशेने जाईल हे नक्की कळत नाही, ही त्याची खासियत! आणि तो अनप्रेडिक्टेबल राहतो हीच त्याची दहशत! पण त्याची भुणभुण आपल्याला असह्य होते. विज्ञानात त्याची हालचाल रॅंडम मोशन या सदरात मोडते. सध्या आपला शेअर बाजार असाच चालला आहे. कधी वर जाईल असे वाटावे, तर तो खाली येतो आणि खाली जाईल अशी खात्री पटली, की काहीतरी बातमी येते आणि तो वर जातो. असो. खरेतर भुंगे मानवांसाठी, पाळीव प्राण्यांसाठी किंवा कपड्यांसाठी धोकादायक नसतात. त्यातल्या नर भुंग्यांना तर दंशही नसतो, त्यामुळे ते चावू शकत नाहीत. मात्र हा युद्धाचा भुंगा दंश न करताही आपल्याला त्रास देत आहे. हा त्रास कमी करण्यास आपले नेतृत्व समर्थ आहे, यावर विश्वास ठेवून त्याकडे लक्ष न देता आपले गुंतवणूक धोरण आखता आले, तर योग्य किमतीत खरेदी अथवा विक्री होईल, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे..गेला सप्ताह (ता. २० ते २४ एप्रिल) असाच दिशाहीन गेला. मागील आठवड्यापासून (ता. १३ ते १७ एप्रिल) स्फूर्ती घेत सोमवार व मंगळवार चांगले गेले, पण बुधवारी मात्र बाजाराला साक्षात्कार झाला, की आता अमेरिका व इराण आणि इस्राईल व लेबनॉन यांच्यातील बोलणी फिसकटल्यातच जमा आहे, आणि पुढील तीन दिवस मंदीत गेले. सप्ताहाची वजाबाकी जवळजवळ पाचशे अंश. २३८९७ अंशाला निफ्टी थांबली खरी, पण ती किमान २३५०० अंशापर्यंत जाऊ शकते आणि त्याची तयारी ठेवली पाहिजे.युद्ध, अमेरिका किंवा इराणचा अधूनमधून होणारा आडमुठेपणा हे सर्व सोडून शुक्रवारी (ता. २४ एप्रिल) बाजारात घमासान घसरण झाली ती इन्फोसिस व इतर आयटी कंपन्यांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर! परदेशी संस्थांनी आपला दृष्टिकोन पूर्णपणे नकारात्मक ठेवला. आपल्या आयटी क्षेत्राने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आव्हान नीट पेलले नाही व यापुढेही ते आव्हान झेलण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, असा ठपका ठेवत भरघोस विक्री केली. त्यामुळे साऱ्या बाजाराचे सेंटीमेंट नर्व्हस झाले. ॲडव्हान्स डिक्लाइन गुणोत्तर १:५ झाले व त्यात मिड व स्मॉल कॅप शेअरची तेजी वाहून गेली.पुन्हा बातम्यांच्या तालावर शेअर बाजार नाचत राहील व दोन्ही पक्ष थकल्यामुळे (जरी मान्य करत नसले तरी) आठ-पंधरा दिवसांत युद्धापलीकडे काहीतरी दुसरे बघायला लागेल. युद्धाची थोडीफार झळ बसलेला अमेरिकी बाजार नवा उच्चांक करीत आहे. एस ॲण्ड पी ५०० निर्देशांक ७१६५ या अत्युच्च पातळीवर बंद झाला, तर नॅस्डॅकने १.६३ टक्के वाढून २४८३६ अंश गाठले. डाऊ जोन्स निर्देशांकात जरी किरकोळ घट झाली असली, तरी तो उच्चांकाजवळच आहे. तसेच जपान, कोरिया, युके हे सारे बाजार खनिज तेल वाढले तरी वरच आहेत. आपला बाजार मात्र ‘तू आमच्यात खेळू नको’, असे टोमणे खात वाळीत टाकल्यासारखा झाला आहे..Premium|Nifty 2026 outlook : मंदीच्या वातावरणात तेजीची लहर की पुन्हा एकदा पडझड? जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांची पुढची चाल काय असावी?.मग करायचे तरी काय?यासाठीच आम्ही सतत रोखेबाजाराची भलावण करीत असतो. नवे भांडवल रोख्यात गुंतवणे आणि गरजेप्रमाणे २३००० ते २३५०० या पातळीवर बाजारात आणणे चांगले. मालमत्ता वर्गीकरण अत्यंत महत्त्वाचे. १०० टक्के भांडवल इक्विटीत असायला हरकत नाही, पण त्यासाठी आपल्या निवडीवर दृढ विश्वास, सोशिकपणा, चिकाटी आणि संयम हवा. चालू शेअर बाजारात आमचे धोरण धातू निर्माते, पॉवर क्षेत्र, फार्मा व शेअर बाजार निगडीत क्षेत्र (उदाहरणार्थ, स्टॉक एक्स्चेंजेस, म्युच्युअल फंड कंपन्या व त्यांच्याशी संलग्न उद्योग) याबाहेर बघत नाही.धातूनिर्मात्यांबद्दल बोलताना वेदांतचा उल्लेख अनिवार्य आहे. गेल्या महिन्याभरात हा शेअर २० टक्के वाढला. ता. २७ मार्चला ६४७ रुपये तर २० एप्रिल २०२६ला ७९० रुपये (शेअर विभाजनाची तारीख - रेकॉर्ड डेट जाहीर झाल्यानंतर). मात्र त्यानंतर जसजशी विभाजनाची तारीख जवळ येऊ लागली, तसतसा हा शेअर खाली येऊ लागला. २४ एप्रिलला बंद ७२१ रुपये होता.वेदांत शेअरधारकाला चार शेअर पूर्णपणे फुकट मिळणार आहेत - वेदांत ॲल्युमिनियम, वेदांत स्टील, वेदांत पॉवर, वेदांत ऑइल, उर्वरित वेदांत होल्डिंग कंपनी. यांच्यापैकी वेदांत ॲल्युमिनियम, वेदांत पॉवर आणि वेदांत स्टीलबद्दल विश्लेषक आशावादी आहेत. होल्डिंग कंपनीचे मूल्यांकन हा कळीचा मुद्दा आहे..नेमके असे उलट का होत आहे? शेअर न विकता भांडारात ठेवणेदेखील फायद्याचे असू शकेल. कारणे अशी आहेत -हिंद झिंकचा मोठा हिस्सा (६०.७ टक्के) वेदांतकडे आहे. दरवेळी कर्ज कमी करण्यास व्यवस्थापन त्यातील काही शेअर विकते.या होल्डिंगमुळे वेदांतचे लाभांश वाटप भरघोस आहे.प्रत्येक कंपनी वेगळी झाल्यानंतर एकत्रित मूल्यांकन नक्कीच वाढेल व त्यात मालाची मागणी कितीही चक्रीय असली, तरी ॲल्युमिनियम व पॉवर कंपनीच्या विक्री व नफ्यात पुढील तीन वर्षांत मोठ्या वृद्धीची अपेक्षा आहे.विश्लेषकांच्या मते, यापुढील दोन वर्षांत किमान २५ टक्के भाववाढ दिसावी.शेअर बाजारात इतर आकर्षक संधी मोजक्याच असल्यामुळे ही संधी सोडू नये.ज्यांनी शेअर दोन वर्षांपूर्वी ३५० ते ४०० रुपये भावात घेतला असेल, त्यांनी आणखी एक वर्ष धीर धरायला काय हरकत आहे?यापूर्वी इतर कंपन्यांनी अशाच संधी गुंतवणूकदारांना दिल्या होत्या, त्या सर्व निवेशकांचे उखळ पांढरे करून गेल्या. उदाहरणार्थ, रिलायन्स, टाटा मोटर्सचे विभाजन, बजाज ऑटो, आयटीसीचे विभाजन! तसेच यावेळीही होऊ शकेल.प्रत्येक गुंतवणूकदाराने स्वतःची जोखीमक्षमता व वाट पाहण्याची तयारी बघून निर्णय घ्यायला हवा. मात्र भाव बऱ्यापैकी खाली आल्यासच (६५० ते ६७० रुपये) नव्याने शेअर विकत घेण्याचा विचार करावा. पुनर्प्रत्ययाचा दोष पत्करून पुन्हा एकदा लिहितो, भारताबाहेरील बाजारात गुंतवणूक करणे अनिवार्य आहे.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत. 