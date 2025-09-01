Premium|Car Security: सायबर हल्ल्यांपासून कार कशा सुरक्षित ठेवाव्यात?

योगेश ठाणगेतंत्रज्ञानामुळे कार्स कशा प्रगत होत आहेत आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये सायबर सुरक्षा का महत्त्वाची ठरणार आहे, याचा वेध घेणारा हा लेख...वाहन उद्योग सध्या ऐतिहासिक बदलांचा साक्षीदार ठरत आहे. धातू, गिअर आणि इंजिनवर आधारित असलेल्या कार्स आता सेन्सर, इलेक्ट्रॉनिक युनिट्स, इंटरनेट आणि सॉफ्टवेअरवर चालणाऱ्या हुशार मशिनमध्ये रूपांतरित होत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनं तर चाकांवर धावणारी संगणकच झाली आहेत. बॅटरी, मोटर, चार्जिंग व ब्रेकिंग यांसारख्या सर्व प्रणाली आता संगणकीय तंत्रज्ञानावर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. या डिजिटल परिवर्तनामुळे सोय, कार्यक्षमता आणि पर्यावरणपूरकता मिळते. पण त्याचबरोबर सायबर सुरक्षेचे गंभीर प्रश्नही उभे राहतात. कार्स जसजशा संगणकाधारित होत आहेत, तसतशाच त्यांच्यावर हॅकिंग, डेटाची चोरी, रॅन्समवेअर आणि प्रणाली बिघडवण्यासारखे धोकेही वाढत आहेत. .वाहन क्षेत्रातील तांत्रिक परिवर्तनगेल्या शतकात कार्स प्रामुख्याने यांत्रिक होत्या. नंतर इंजेक्शन सिस्टीम, एअरबॅग्स, एबीएस ब्रेक्स आणि जीपीएस नॅव्हिगेशन यांसारखी तंत्रज्ञाने हळूहळू कार्समध्ये समाविष्ट झाली. आज कार्स म्हणजे एक वेगळी डिजिटल इकोसिस्टीम आहे.ड्रायव्हर असिस्टन्स (ADAS) : लेन असिस्ट, अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग.इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम : टचस्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग.कनेक्टिव्हिटी : वायफाय, ब्लूटूथ आणि क्लाऊड इंटिग्रेशन.सॉफ्टवेअरआधारित सुविधा : मोबाईलप्रमाणे गाड्यांनाही आता ओटीए (ओव्हर द एअर) अपडेट्सद्वारे नव्या सुविधा मिळतात. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा उदयईव्हींमुळे हा बदल अधिक वेगवान झाला आहे. पारंपरिक इंजिनऐवजी इलेक्ट्रिक मोटर वापरणारी ही वाहनं संपूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक प्रणालींवर चालतात. टेस्ला, बीवायडी किंवा रिव्हियन यांसारख्या कंपन्यांनी दाखवून दिलं, की ईव्ही म्हणजे केवळ वाहन नसून तो एक डिजिटल संगणक आहे.ईव्ही ‘चाकांवरील संगणक’ का?ही उपमा अतिशयोक्ती नाही, तर वस्तुस्थिती आहे :१. सेंट्रल प्रोसेसर : अनेक लहान लहान ईसीयूंऐवजी सेंट्रल कॉम्प्युटर संपूर्ण कार नियंत्रित करतो.२. ओटीए अपडेट्स : मोबाईलप्रमाणेच ईव्हीला दूरस्थपणे सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळतात.३. डेटानिर्मिती : बॅटरीची स्थिती, जीपीएस लोकेशन, ड्रायव्हिंग पॅटर्न यांचा डेटा कार सतत संकलित करते.४. क्लाऊड व आयओटी कनेक्टिव्हिटी : चार्जिंग स्टेशन, मोबाईल ॲप्स व स्मार्ट सिटीशी थेट संपर्क.५. स्वयंचलित ड्रायव्हिंग : एआय, कॅमेरे, LiDAR व सेन्सरवर आधारित ऑटोनॉमस ड्रायव्हिंगची क्षमता. यामुळे ईव्ही जास्त प्रगत होतात, पण त्याचवेळी संगणकासारख्याच हल्ल्यांनाही बळी पडू शकतात. .आधुनिक वाहनांमधील सायबर धोकेगाड्या जसजशा अधिक डिजिटल होत आहेत, तसतसे त्यांच्यावरील सायबर हल्ल्यांची शक्यता वाढत आहे.रिमोट हायजॅकिंग : काही संशोधकांनी दूरस्थपणे कारचा ब्रेक, स्टीयरिंग आणि गती नियंत्रित केल्याचे दाखवले आहे.रॅन्समवेअर : गाडी लॉक करून वापरकर्त्याकडे खंडणी मागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ईव्ही चार्ज होऊ न देणे किंवा सुरू न होऊ देणे, या गोष्टीही करता येऊ शकतात.डेटाची चोरी : कारमध्ये पत्ता, कॉल लॉग, पेमेंट माहिती साठवली जाते. हॅकर्स त्याचा दुरुपयोग करू शकतात.चार्जिंग स्टेशनवरील हल्ले : सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनद्वारे पेमेंट व ग्रिड जोडलेले असतात. सायबर हल्ल्यामुळे गाड्या चार्ज होऊ शकत नाहीत किंवा बिलिंगमध्ये फसवणूक होऊ शकते.सप्लाय चेनमधील कमकुवत दुवे : वाहननिर्मितीत अनेक पुरवठादारांचा सहभाग असतो. कुठल्याही टप्प्यावर मालवेअरयुक्त सॉफ्टवेअर आल्यास संपूर्ण गाडी धोक्यात येते.व्ही-टू-एक्स कम्युनिकेशनमधील धोके : वाहनं रस्त्यावरील सिग्नल्स किंवा इतर गाड्यांशी माहिती शेअर करतात. खोटे सिग्नल दिल्यास अपघात होऊ शकतात.ईव्हींमध्ये सायबर सुरक्षा अधिक महत्त्वाची का?ईव्हींमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व सॉफ्टवेअरचा वापर जास्त असल्याने धोके गंभीर होतात.बीएमएस (बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम) : हल्ल्यामुळे बॅटरी खराब होऊ शकते किंवा स्फोटाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.स्मार्ट चार्जिंग : चार्जिंग स्टेशनवर हल्ला झाल्यास वाहनं थांबू शकतात किंवा ग्रिड अस्थिर होऊ शकतो.स्वयंचलित ईव्ही : खोटे सेन्सर सिग्नल दिल्यास गाडी चुकीचे निर्णय घेऊ शकते.मोबाईल ॲप्स : ईव्ही मालक चार्जिंग व पेमेंटसाठी ॲप्स वापरतात. त्यावर हल्ला झाला तर संवेदनशील माहिती उघड होते. .प्रत्यक्ष घटनासायबर सुरक्षेचे धोके फक्त कल्पनेपुरते नाहीत, तर प्रत्यक्षात जगभरात नोंदवले गेले आहेत. काही महत्त्वाच्या घटना :१. टेस्ला हॅक (२०१६)काही सायबर सुरक्षा संशोधकांनी टेस्ला मॉडेल्स या इलेक्ट्रिक वाहनाच्या प्रणालीतील त्रुटीचा फायदा घेतला. त्यांनी दूरस्थपणे (Remotely) वाहनाच्या ब्रेक्सवर नियंत्रण मिळवले. यामुळे टेस्लाला त्वरित ओटीए अपडेटद्वारे सुरक्षा पॅच करण्याची गरज निर्माण झाली. वाहनं सॉफ्टवेअरवर आधारित असल्यामुळे त्यांना सतत अपडेट मिळणं आवश्यक आहे, अन्यथा मोठा अपघात होऊ शकतो.२. कीलेस एन्ट्री (रिले ॲटॅक)आज बहुतेक गाड्या कीलेस एन्ट्री प्रणाली वापरतात. लहान डिव्हाईस वापरून चोर मालकाच्या की-फॉबचा सिग्नल पकडतात आणि तो गाडीकडे ‘रिले’ करतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात चावी गाडीपासून दूर असली, तरी लॉक उघडतं आणि गाडी सुरू होते. डिजिटल किल्ली जशी सोईस्कर आहे, तशीच ती हॅकिंगसाठीही असुरक्षित आहे.३. ज्युस जॅकिंग (पब्लिक चार्जिंग ॲटॅक)काही संशोधकांनी दाखवून दिलं आहे, की सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशनमध्ये बदल करून त्याद्वारे वाहनाशी जोडलेली माहिती चोरी करता येते किंवा वाहनाच्या सिस्टीममध्ये मालवेअर इन्स्टॉल करता येते. सार्वजनिक चार्जिंगचा वापर करताना सुरक्षा तपासणी व विश्वासार्ह नेटवर्कचाच वापर करणे आवश्यक आहे. ईव्ही आणि कनेक्टेड कार्सवर प्रत्यक्ष सायबर हल्ले होऊ शकतात, हे या घटनांमधून स्पष्ट होतं. हे धोके टाळण्यासाठी सक्रिय सुरक्षा उपाय हवेत. .सायबर सुरक्षेमध्ये तंत्रज्ञानाइतकाच मानवी घटक महत्त्वाचा आहे. कार कितीही सुरक्षित डिझाईन केली, तरी चुकीच्या मानवी कृतींमुळे धोका निर्माण होतो.१. कार मालकाची जबाबदारीवेळोवेळी वाहनाचे सॉफ्टवेअर अपडेट करणे.असुरक्षित वायफाय किंवा ब्लूटूथ नेटवर्कशी गाडी कनेक्ट न करणे.अनधिकृत ॲप्स किंवा डिव्हाइसेस कारच्या प्रणालींशी न जोडणे.२. निर्मात्यांची जबाबदारीगाडी तयार करतानाच ‘Security by Design’ हे तत्त्व लागू करणे. म्हणजे सुरक्षेला नंतरचे ॲड-ऑन म्हणून न बघता सुरुवातीपासूनच त्याचा विचार करणे.वापरकर्त्यांना जागृती करणे उदाहरणार्थ, कीलेस एन्ट्री सुरक्षित कशी ठेवावी, चार्जिंग करताना काय काळजी घ्यावी इत्यादी.३. सरकार व नियामकांची भूमिकाकायदे, नियम आणि दंडात्मक व्यवस्था स्पष्ट करणे.वाहन उत्पादकांनी सायबर सुरक्षेच्या मानकांचे पालन केलं नाही तर जबाबदार धरणे.राष्ट्रीय स्तरावर वाहन सायबर सुरक्षेचे धोरण आखणे.मानवी जागरूकता व जबाबदारीशिवाय तंत्रज्ञान कितीही प्रगत असलं तरी सुरक्षा अपुरी पडेल. म्हणूनच सायबर सुरक्षा ही सीटबेल्ट आणि एअरबॅगइतकीच अनिवार्य आहे. .Premium|Sustainable Urbanization: आयटी पार्क पुण्यातील असो वा बंगळूरमधील.. सगळीकडे पाणी झिरपण्याचे मार्गच बंद.आजच्या वाहनांमधील सायबर सुरक्षासध्या वाहन उत्पादक कंपन्या सायबर हल्ल्यांचा धोका लक्षात घेऊन विविध सुरक्षा उपाय लागू करत आहेत. हे उपाय कारच्या डिझाईनपासून ते डेटा ट्रान्समिशनपर्यंत लागू होतात...१. सिक्युअर वाहन आर्किटेक्चरकारमध्ये महत्त्वाच्या प्रणाली (उदाहरणार्थ, ब्रेक्स, स्टीअरिंग, बॅटरी मॅनेजमेंट) आणि कमी महत्त्वाच्या प्रणाली (उदाहरणार्थ, इन्फोटेन्मेंट, म्युझिक) वेगळ्या ठेवतात. यामुळे एखाद्याने मनोरंजन प्रणाली हॅक केली, तरी ब्रेकिंग किंवा ड्रायव्हिंगवर परिणाम होणार नाही.२. इंट्रुजन डिटेक्शन आणि फायरवॉल्सगाडीत आडीएस (Intrusion Detection System) बसवले जाते. ते कारच्या अंतर्गत नेटवर्कमधील डेटा ट्रॅफिक सतत तपासते. काही संशयास्पद कमांड किंवा अनोळखी डेटा आढळला, तर ते लगेच अलर्ट देते.३. एन्क्रिप्शनचा वापरवाहन आणि बाह्य सर्व्हर यांच्यात होणारी माहितीची देवाणघेवाण (उदाहरणार्थ, जीपीएस लोकेशन, चार्जिंग माहिती, क्लाऊड डेटा) एन्क्रिप्टेड असते. यामुळे हॅकर्सनी ही माहिती मधेच पकडली तरी ती वाचता येत नाही.४. ओटीए अपडेट्समधील सुरक्षाआधुनिक गाड्यांना सॉफ्टवेअर अपडेट्स दूरस्थपणे दिल्या जातात. हे अपडेट्स डिजिटल सिग्नेचरसह येतात. त्यामुळे फक्त अधिकृत अपडेटच इन्स्टॉल होते. नकली किंवा धोकादायक अपडेट नाकारले जाते.५. ड्रायव्हर ऑथेंटिकेशनगाड्यांमध्ये आता स्मार्टफोनवर आधारित डिजिटल की, फिंगरप्रिंट किंवा फेस-रेकग्निशनसारखी बायोमेट्रिक सुरक्षा वापरली जाते. त्यामुळे गाडी सुरू करण्यासाठी फक्त चावी नव्हे तर योग्य ओळख आवश्यक असते.६. आंतरराष्ट्रीय नियम व मानकेUNECE WP.29 सारख्या नियमांनुसार वाहन उत्पादकांना सायबर सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (सीएसएमएस) लागू करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा आता पर्याय नाही, तर कायदेशीर आवश्यकता ठरत आहे. आजची वाहनं ‘सुरक्षित डिझाईन’ या संकल्पनेवर आधारित आहेत. त्यामुळे सायबर हल्ल्यांचा धोका कमी होतो. .Premium|Adolf Hitler: हिटलरचा अकरावा अवतार..!.भविष्यातील सायबर सुरक्षाभविष्यात कार्स आणखी डिजिटल, कनेक्टेड आणि स्वयंचलित होतील. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा अधिक प्रगत आणि व्यापक स्वरूपाची असणे गरजेचे आहे. काही महत्त्वाचे ट्रेंड्स :१. झीरो-ट्रस्ट सिक्युरिटी मॉडेलभविष्यात कारमध्ये कोणत्याही डिव्हाईस, सेन्सर किंवा कनेक्शनवर आपोआप विश्वास ठेवला जाणार नाही. प्रत्येक कमांड आणि डेटा एक्स्चेंज सतत प्रमाणित (Authenticate) केले जाईल.२. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापरवाहनाच्या मेंटेनन्स रेकॉर्ड, टेलिमेट्री डेटा, अपघाताची नोंद, इन्शुरन्स क्लेम्स यांसाठी ब्लॉकचेन वापरले जाईल. यामुळे डेटा छेडछाड न होणारा (Tamper-proof) राहील.३. क्वांटम-रेझिस्टंट एन्क्रिप्शनगाडीचे आयुष्य साधारण १०-१५ वर्षे असते. पुढील दशकात क्वांटम संगणक येऊ शकतात, जे सध्याच्या एन्क्रिप्शनला मोडू शकतात. त्यामुळे गाड्यांना क्वांटम - रेझिस्टंट क्रिप्टोग्राफी लागेल.४. एथिकल हॅकिंग थ्रीडी बग बाउंटीटेस्लासारख्या कंपन्यांनी आधीच बग बाऊंटी प्रोग्रॅम सुरू केले आहेत.भविष्यात सर्व उत्पादक एथिकल हॅकर्सना दोष शोधून घेतील.५. सायबर सुरक्षा रेटिंग्सजसे आज कार्सना एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग्स असतात, तसंच भविष्यात सायबर सुरक्षा रेटिंग्ज मिळतील. ग्राहक कार खरेदी करताना ‘ही कार किती सुरक्षित आहे?’ हे तपासतील.भविष्यात कार सुरक्षित ठेवण्यासाठी केवळ तांत्रिक सुरक्षा नाही, तर नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित, दीर्घकालीन कार्स आता डिजिटल, कनेक्टेड आणि इलेक्ट्रिक होत आहेत. पारंपरिक सुरक्षिततेबरोबरच सायबर सुरक्षितताही अत्यावश्यक आहे. भविष्यातील वाहतूक केवळ बॅटरी क्षमतेवर किंवा स्वयंचलित ड्रायव्हिंगवर अवलंबून नसेल, तर वाहनं सायबर हल्ल्यांविरुद्ध कितपत सुरक्षित आहेत यावरही ठरेल. उत्पादक, सरकार आणि वापरकर्त्यांनी मिळून सायबर रेझिलियन्स वाढवला, तरच आपली वाहतूक व्यवस्था स्मार्ट, शाश्वत आणि सुरक्षित होईल.(योगेश ठाणगे पुणेस्थित सायबर सिक्युरिटी कन्सल्टंट अाहेत.) 