Premium|Dante De Monarchia : दान्तेचे विश्वराज्याचे स्वप्न; पोपसत्तेला पर्याय शोधणारा विचार

डॉ. सदानंद मोरे दान्तेला अभिप्रेत असलेला सत्ताधीश ‘Monarch’ एखाद्या विशिष्ट राष्ट्राचा नसून आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा आहे! याचा अर्थ हा, की त्याला विश्वराज्यासारखे काहीतरी अभिप्रेत आहे. कारण त्याशिवाय संपूर्ण जगात शांतता प्रस्थापित होणार नाही. इस्पेन यांचे असेही निरीक्षण आहे, की आधुनिक काळातील जर्मन तत्त्ववेत्ता हेगेल याने मांडलेल्या सिद्धांताची मुळे दान्तेच्या मांडणीत सापडतात. ख्रिस्ती आणि इस्लामी अशा दोन्ही धर्मांच्या अनुयायांसाठी पवित्र स्थळ असलेल्या जेरूसलेम शहरावर ताबा मिळवण्यासाठी या दोन्ही प्रकारच्या राष्ट्रांमध्ये कित्येक वर्षे रक्तरंजित संघर्ष जारी होता. त्याला इतिहासकारांनी धर्मयुद्ध (Crusade) असे समर्पक नाव दिलेले आहे. खरेतर या शहराचा खरा हकदार यहुद्यांचा धर्म होता, ज्यापासून पुढे हे दोन धर्म निघाले. तथापि, एव्हाना यहुदी किंवा ज्यू धर्मियांना मायदेश सोडून जगभर जागा मिळेल तेथे परागंदा व्हावे लागले होते. या स्थळावर दावा सांगून त्याच्यासाठी युद्ध करायचे सामर्थ्य त्यांच्याकडे नव्हतेच..या धर्मयुद्धाची नोंद अगदी शालेय पातळीवरील इतिहासाच्या अभ्यासक्रमांनी आणि पाठ्यपुस्तकांनी यथायोग्य घेतली असल्याचे दिसून येते. मात्र युरोप खंडातीलच ख्रिस्ती राष्ट्रांमध्ये कसा संघर्ष झाला हे पाठ्यपुस्तकांत क्वचितच समाविष्ट झाल्याचे आढळेल. त्यामुळे युरोपीय राष्ट्रे पहिल्यापासून आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष वगैरे असल्याचा गैरसमज होऊ शकेल.हा किंवा अशा प्रकारचे अन्य गैरसमज दूर करणे हे प्रस्तुत महाप्रकल्पाचे उद्दिष्ट नाही. तसे उद्दिष्ट नकारात्मक ठरेल हे वेगळे सांगायला नको. तथापि, सकारात्मक उद्दिष्ट साध्य करताना त्या अनुषंगाने अशा नकारात्मक व म्हणून अप्रिय वाटू शकणाऱ्या गोष्टींचे उल्लेख अपरिहार्यपणाने करावे लागतात.धर्मयुद्धे होत होती तेव्हा युरोपीय ख्रिस्ती समूह हा तसा एकसंध होता, म्हणजे त्याच्यात पंथभेद नव्हता. सर्वच ख्रिस्तीधर्मीय राष्ट्रे कॅथलिक आणि रोमच्या चर्चची धर्मसत्ता मानणारी होती. ‘होली रोमन एम्पायर’चाच जणू हिस्सा होती. मार्टिन ल्यूथरने प्रोटेस्टंट पंथ काढला तेव्हा कोठे युरोपीय ख्रिस्ती राष्ट्रांची पंथांमध्ये वाटणी झाली व रोमन चर्चच्या सत्तेला आणि पोप महाशयांच्या अरेरावीला आव्हान मिळाले. त्याचा परिणाम युरोपीय राष्ट्रांच्या अमेरिकेतील वसाहतींवर झाल्याशिवाय राहिला असता तरच आश्चर्य! अमेरिकेत ब्रिटिशांची, म्हणजे इंग्लंडची वसाहत स्थापन झाली ती प्रोटेस्टंट-कॅल्व्हिनिस्टांची होती व ते स्वतःला विशुद्ध (Puritan) समजत. अमेरिकेचे आद्य वसाहतकार अर्थात स्पेनमधील होते, ही कोलंबसमुळे सर्वत्र चांगलीच ठळक झालेली ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे आणि स्पेन हे राष्ट्र तेव्हापासून आजतागायत कॅथलिकच राहिले आहे. अर्थात, वसाहत झाली तेव्हा तो एकच पंथ अस्तित्वात होता. वसाहत विस्तारामागे भूमीचा लाभ, सोन्यासारख्या मौल्यवान धातूंची प्राप्ती ही आर्थिक हाव जशी होती तशी ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करण्याची प्रेरणाही होती. सुदैवाने अमेरिकेचा शोध लावणाऱ्या आद्य वसाहतकार कोलंबस याने लिहिलेले ‘जर्नल’च उपलब्ध असल्यामुळे याविषयी शंका घ्यायला वावच मिळत नाही. रोजनिशीवजा या जर्नलमध्ये तारीख-वारांसह काळाच्या नोंदी करण्यात आलेल्या आहेत. कोलंबस हा खरेतर मूळचा इटालियन. तथापि, भारत शोधायच्या आपल्या सागरी मोहिमेला इटलीकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही हे लक्षात येऊन त्याने बलाढ्य स्पेनच्या राजा-राणींकडे याचना करून राजाश्रयाने जहाजांचा काफिला भारताकडे (?) रवाना केला तो खरेतर अमेरिकेच्या रोखाने, हा जगाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा व प्रभावी अपघात ठरला..Premium|Deenanath Mangeshkar and Varkari conversation : बुवा! मंगेशीच्या पुजाऱ्यांनी तुम्हालाही विद्रोही केले ना?.कोलंबसच्या उपरोक्त रोजनिशीमधील पुढील नोंद लक्षणीय आहे. अर्थात, ती त्याने सम्राटाला उद्देशून केलेल्या आवाहनपत्राची आहे, ‘This is the circumstance most favourable for what I believe our most serene King especially desires, that is conversion to the holy faith of Christ, for which indeed, so far as I could understand they are very ready and Prone.’इ. स. १४९२-९३च्या मोहिमेत स्पॅनिशांचा अमेरिकेत पायरव होतो न होतो तेवढ्यात इ. स. १५००मध्ये पोर्तुगीज ब्राझीलच्या किनाऱ्यावर उतरले. ब्राझीलचे पहिले नाव ‘Land of The Holy Cross’ होते एवढे सांगितले म्हणजे आणखी वेगळे काथ्याकूट करायची गरज नाही!असे असले तरी या सर्व प्रक्रियेत कानामागून येऊन तिखट झाले ते अर्थातच इंग्रजच. ज्यांच्या न्यू इंग्लंड वसाहतीचा व मोहीमप्रमुख विन्थ्रॉप याचा उल्लेख करून त्यांचा प्रभाव अमेरिकेतील आजच्या राजकारणावर कसा पडला आहे याचे सूतोवाच यापूर्वीच करण्यात आले आहे. १९६०च्या दरम्यान राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणाऱ्या कॅथलिक केनेडी यांना त्याची कशी दखल घ्यावी लागली होती हेही सांगितले आहे. अशीच दखल नंतर राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनाही घ्यावी लागली. याचे कारण म्हणजे त्यांच्या मुळात ख्रिस्ती असण्यावरच संशय घेण्यात येत होता. ते म्हणाले, ‘It was right here in the waters around us, where the American experiment began.’ तसेच ‘The earliest settlers dreamed of building a city upon a hill and the world watched waiting to see if this improbable idea called America would succeed.’.थोडक्यात काय तर अमेरिकेची मूळ ‘Idea’ ही ‘A city upon hill’ची होती.या मुद्द्याचा विस्तार करायची गरज आहे वर्तमान समजण्यासाठी.पण त्याच्याही अगोदर एका मुद्द्याचा खुलासा करायला हवा. जेरूसलेम मुक्तीसाठी लढली जाणारी युद्धे हे आपले पवित्र कर्तव्य असल्याची तेव्हाच्या ख्रिस्ती राष्ट्रांची समजूत होती. जेरूसलेमवर ताबा ख्रिस्ती धर्माचा असायला हवा, तो अमुक एका विशिष्ट ख्रिस्ती राष्ट्राचा असावा अशा संकुचित भावनेला त्यात फारसा वाव नव्हता. हा प्रश्न कदाचित त्यांचा त्यात विजय झाला असता तर उद्भवला असताही; पण तेव्हा तरी तो नव्हता. तेव्हा ही मंडळी एक धर्मसमूह म्हणून लढत होती आणि एवढ्यापुरते तरी त्यांचे नेतृत्व चर्चकडे होते असे म्हणायला हरकत नसावी. कदाचित यातूनच धर्मसत्तेला आपली व्याप्ती वाढावी आणि वाढवता येईल असे वाटू लागले असल्याचे नाकारता येणार नाही. चर्चने Spiritual धर्मसत्ता ही सर्वश्रेष्ठ असून, जिला राजसत्ता म्हटले जाते ती म्हणजेच Temporal Authority ही तिच्या अधीन असल्याचा आदेश काढला! अशा परिस्थितीत इहलोकीच्या राजसत्तेचे समर्थन करायचे काम प्रसिद्ध इटालियन कवी दान्ते याने केले असल्याची मांडणी बेंजामिन इस्पेन यांनी केली आहे. दान्तेला आपण Divine Comedia या महाकाव्याचे कर्ते म्हणून ओळखतो. त्याच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाची स्वतंत्र मांडणी ‘De Monarchia’ या निबंधवजा रचनेत सापडते; पण विशेष म्हणजे दान्तेला अभिप्रेत असलेला सत्ताधीश ‘Monarch’ एखाद्या विशिष्ट राष्ट्राचा नसून आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा आहे! याचा अर्थ हा, की त्याला विश्वराज्यासारखे काहीतरी अभिप्रेत आहे. कारण त्याशिवाय संपूर्ण जगात शांतता प्रस्थापित होणार नाही. इस्पेन यांचे असेही निरीक्षण आहे, की आधुनिक काळातील जर्मन तत्त्ववेत्ता हेगेल याने मांडलेल्या सिद्धांताची मुळे दान्तेच्या मांडणीत सापडतात. हेगेलप्रमाणे दान्तेनेही राज्यसंस्था हा मानवी बुद्धीचा सर्वोत्तम आविष्कार मानला असून, त्याला अभिप्रेत असलेले राज्यही वैश्विक व राजाही विश्वसार्वभौम होता!.संपूर्ण जगात शांतीचे साम्राज्य तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा जगभर एकाच सम्राटाची सत्ता असेल हे दान्तेचे गृहीतकच आहे. त्याच्याशी स्पर्धा व संघर्ष करणारा दुसरा कोणी सत्ताधीश अस्तित्वातच नसल्यामुळे हे शक्य होईल. अशा साम्राज्यात सर्वत्र एकच कायदा चालेल हे वेगळे सांगायचे कारण नाही.दान्तेच्या पूर्वी अनेक साम्राज्ये होऊन गेली व नंतरही (उदाहरणार्थ, विसाव्या शतकातील ब्रिटिशांचे साम्राज्य). मात्र ती ‘साम्राज्यवादी’ म्हणजेच विस्तारवादी होती. दान्तेला अभिप्रेत असलेले साम्राज्य (Empire) हे ‘साम्राज्यवादी’ (Impirialistic) नसून विशुद्ध साम्राज्य (Impirial) आहे, असा भेद सांगता येईल आणि हा शब्दच्छल नाही!दान्तेचे असे मत आहे, की पूर्वीचे रोमन साम्राज्य मात्र आदर्श असे खरेखुरे (म्हणजेच ‘साम्राज्यवादी’ - Impirialistic) साम्राज्य होते आणि विशेष म्हणजे ते तसे असणे ख्रिस्ती धर्मासाठी आवश्यक मानायला हवे! दान्तेचे हे मत तसे आश्चर्यकारक वाटेल. ज्या रोमन साम्राज्याला रोमन कायद्यान्वये येशूला सुळावर चढवले गेले, त्याच्याबाबतीत दान्ते असे कसे काय म्हणू शकतो?त्याचे एक आंतरिक सुसंगत असे तर्कशास्त्र आहे. ख्रिस्ती धर्माचे मूळ सूत्र असे आहे, की येशू आदमने केलेल्या (आद्य) पातकाचे प्रायश्चित्त किंवा शिक्षा म्हणून सुळी गेला (आणि अर्थातच सांकेतिक अर्थाने मानवजातीच्या पातकासाठी) त्यामुळे मानवजातीचा बचाव झाला (Saved). मुक्ती (Redumption) झाली. मुद्दा असा आहे, की रोमन न्यायाधीशाला अशी शिक्षा करण्याचा अधिकारच नसता किंवा त्याने दिलेली शिक्षा चुकीची असती, तर मानवाची पापमुक्ती झालीच नसती. म्हणजेच रोमन साम्राज्य ही मुळात आदर्श अशी अधिमान्यता (Legitimacy) असलेली अधिसत्ता (साम्राज्य) होती अशा प्रकारचे साम्राज्य (भविष्यातही) असणे हा दैवी योजनेचाच (Providence) भाग आहे!.Premium|Origin Of Human Discrimination : एक करावा भाव अनन्य.मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो तो नेमका येथेच. अस्तित्वात असलेल्या पोपच्या सत्तेला दान्ते ना अमान्य करू शकत होता ना विरोध. चर्चचे म्हणून एक साम्राज्य आहे व ते दैवी (Kingdom of God) असल्याचे (निदान ल्यूथरच्या उदयापर्यंत तरी) सर्वांनाच मान्य होते. कळीचा मुद्दा या धर्मराज्याचा आणि संकल्पित लौकिक विश्वसाम्राज्याचा संबंध, हा होता. चर्चचे साम्राज्य अबाधित राखूनच लौकिक किंवा व्यावहारिक साम्राज्याचे समर्थन करायचे होते; त्याला आव्हान देत नाही. मात्र तरीही लौकिक साम्राज्याला समर्थनासाठी चर्चवर/पोपवर अवलंबून ठेवायचे नव्हते! आणि त्याची गरज तर होतीच. विश्वशांती ही गोष्ट पोपच्या किंवा धर्मसत्तेच्या आवाक्यातील नव्हतीच.येथे एक अलंकारयुक्ती कामी आली. चर्च आणि साम्राज्य यांच्यातील संबंध सूर्य आणि चंद्र यांच्यातील संबंधासारखा असल्याची प्रतिमा (Metaphor) प्रचलित होतीच; पण सूर्य हाच चंद्राच्या प्रकाशाचा मूलस्रोत किंवा उगमस्थान आहे याचा अर्थ असा नाही, की चंद्राचे अस्तित्वच सूर्यामुळे आहे. सूर्य आणि चंद्र दोघांनाही स्वतः ईश्वराने स्वतंत्रपणे निर्माण केले आहे. ईश्वरच ‘Spiritual’ आणि ‘Temporal’ - पारलौकिक आणि अलौकिक - यांचा स्वामी आहे; पोप नव्हे. या संदर्भात दान्ते बायबलमधीलच एका प्रसंगाकडे लक्ष वेधतो. ज्यात पीटरने येशूला दोन तलवारी दिल्या आहेत आणि येशूच्या मते त्या पुरेशा आहेत. या दोन तलवारी म्हणजे चर्च आणि राज्य आणि अर्थातच त्यांचे अस्तित्व स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहेत; मग पोप काही म्हणोत!चर्चच्या सत्तेला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे करण्यात येणाऱ्या आणखी एका प्रचलित कथेचाही दान्ते परामर्श घेतो. इसवी सनाच्या चौथ्या शतकात सम्राट कॉन्स्टटाईनने पोपला इटली आणि पश्चिमेकडील राज्य सुपूर्त केल्याचे (Donation) सांगितले जाते. दान्ते ते अमान्य करीत नाही. मात्र तो असेही सांगायला विसरत नाही, की हे ‘डोनेशन’ राजकीय सत्तेचे नसून पालकत्वापुरते (Guardianship) मर्यादित समजावे! खरेतर ना सम्राटाला अशा (राजकीय सत्तेच्या) ‘डोनेशन’चा अधिकार आहे, ना पोपला ते स्वीकारायचा!दान्तेच्या या मांडणीवरून गेल्या शतकातील करवीर पीठाचे शंकराचार्य आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्यातील वादाची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही!थोडक्यात दान्तेला वैश्विक शांतीसाठी आवश्यक वाटणारे वैश्विक साम्राज्य हे पवित्र असले, तरी पोपचे वा धर्मसत्तेचे नसून राजसत्तेचे लौकिकच आहे. अर्थात, ते रोमन असणार हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही!.या संदर्भात महत्त्वाचा असा आणखी एक मुद्दा मांडायची गरज वाटते. दान्तेने त्या काळात पाहिलेले ख्रिस्ती विश्वराज्य आणि विश्वसम्राट यांचे स्वप्न तेव्हा प्रत्यक्षात येण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. मात्र पोपसत्तेला शह देणारी पर्यायी सत्ता आवश्यक असल्याची इच्छा व्यक्त होणे हीसुद्धा एक गरज होती. वैयक्तिक पातळीवर सांगायचे झाल्यास स्वतः दान्ते सक्रिय असा राजकारणी होता, इतकेच नव्हे तर त्याने लष्करातही नोकरी केली होती. ज्या शहराचा तो नागरिक होता, त्या फ्लोरेन्स शहराच्या कारभारी मंडळात समाविष्ट असलेल्या सहाजणांपैकी तो एक होता. तथापि, त्याच्या पक्षाला सत्ताभ्रष्ट करून जो पक्ष सत्तेवर आला त्याला साक्षात पोपचा पाठिंबा होता. दान्तेला अशी धर्मसत्ता रुचणे शक्यच नव्हते आणि कळस म्हणजे यानंतर पोपच्या धर्माज्ञेवरून त्याला शहरातून - राज्यातून हद्दपार करण्यात आले ते कधीही परत न येण्यासाठी. तेथील आपल्या बायकामुलांना तो कायमचा पारखा झाला. शहरात पाऊल टाकले तर मृत्युदंड हासुद्धा हद्दपारीच्या आदेशाचा एक भाग होता! त्याचे हे शल्य त्याच्या एका रचनेतून नंतर व्यक्त झाले -If it should happen... It thissacred poem -This work so shared by heavenand by earthThat it has made me leanthrough these long years -can ever overcome the crueltythat bars me from the fair foldwhere I slept,a lamb oppossed to wolves, withother fleece,I shall return as poet and put on,at my baptismal font, the laurel croun.राजसत्तेला धर्मसत्तेप्रमाणेच वैश्विक करून धार्मिक वर्चस्वाच्या जोखडातून मुक्त करायचे स्वप्न दान्तेने पाहिले खरे; पण त्यात त्याला यश येणे शक्य नव्हते. त्याचे स्वप्न काही प्रमाणात नंतर ल्यूथरने पूर्ण केले, प्रोटेस्टंट पंथाची स्थापना करून. मात्र कॅथलिकांच्या होली रोमन एम्पायरप्रमाणे होली प्रोटेस्टंट एम्पायरची कल्पना त्याला करता आली नाही. ते काहीही असले तरी ल्यूथरपूर्वीचा ल्यूथर व्हायची संधी दान्तेने गमावली. त्याने स्वतंत्र पंथ काढला असता तर? तेवढी त्याची पात्रता नक्कीच होती.ती कल्पना एकोणिसाव्या शतकातील अमेरिकेने नुसतीच करावी नव्हे तर प्रत्यक्षात आणावी, असे काहींना वाटले; पण या साम्राज्याचे स्वरूप ‘साम्राज्यवादी’ असणार नाही असेही स्वप्न काहींनी पाहिले.या प्रक्रियेत विन्थ्रॉप कोठे बसतो?(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.